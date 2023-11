Girls volleyball: Cook, Lake County college signings

Here's a look at girls volleyball players in the Cook and Lake County area who have committed to playing college volleyball, and also recent graduates currently playing college volleyball.

Current recruits

Gwen Adler (Barrington), Sr, S, Seton Hall University

Eileen Chavez (Hersey), Sr., S, Washington University

Madelyn Elsen (Lake Zurich) Sr. L, Michigan Tech University

Maddie Halter (Buffalo Grove), Sr. RH, Case Western

Mija Jegers (Stevenson), Sr. OH, Iona

Addison Jones (Prospect), S, MH, Slippery Rock University

Eva Krakowski (Conant), Sr, MB, Southern Illinois University

Emily Lisi (Wauconda), Sr, OH, Drake

Jaimie Marquardt (Libertyville), Sr. L, Iowa

Katie Mecure (Lakes), Sr, S, UW Eua Claire

Jenna Meitzler (Barrington), Sr, S, University of Iowa

Izzy Mishler (Schaumburg), Sr. MH, Virginia Tech

Claire Parker (Carmel), S, Plymouth State

Berkeley Ploder (Barrington), Sr, MB, Georgetown University

Hope Regas (Barrington), Sr, OH, Grand Canyon University (beach)

Brynn Smith (Stevenson) Sr. OH, Northeastern (Boston, MA)

Marie Torosian (St. Viator), Union University

Josilyn Wadas (Mundelein), Sr. MB, Indiana State University

Cayla Weisner (Stevenson), Sr MH, Davidson

Maddie Wojdyla (Warren), Sr, S, University of Central Missouri

Ruth Ziegler (Warren) Sr., OH, Illinois State University

Local college players

Ellen Amjadi (Vernon Hills), University of Wisconsin-Eau Claire,

Rian Baker (Fremd), Wake Forest

Louisa Battin (St. Viator), South Dakota of Mines

Devinn Bell (Lakes) Carthage College,

Hannah Benes, (Antioch), South Dakota School of Mines & Technology

Olivia Benjamin (Mundelein), Carthage College

Sophia Boborci (Maine South), Mount Mercy University (Cedar Rapids, IA)

Gabrielle Brewer (Warren), Metropolitan State University of Denver

Maegan Brylski (Lakes), William Peace University

Morgan Buckley (Grayslake North), SUNY Potsdam

Jayleen Caraballo, (Grayslake Central), College of Lake County

Alexa Cieslinski (Vernon Hills), University of Wisconsin-Eau Claire

Riley Clark (Carmel), North Central College

Amanda Cleary (Barrington), Missouri State (beach)

Syd Cox (Mundelein), Augustana College

Lindsey Diep (Grayslake North), Carroll University

Emma Essex (Hoffman Estates) Concordia (WI)

Alyssa Gerzel (Grayslake North), Judson University

Lindsay Goldman (Warren), Wisconsin-Whitewater

Marcelina Gorny (St. Viator), Hillsdale College

Marissa Gulley (Grayslake Central), Lake Forest College

Cailyn Harrington (St. Viator), Dubuque University

Riana Hayes (Wheeling), North Park University

Cailin Hawn (Grayslake Central), College of Lake County

Veronika Henkel, (Antioch), Dominican University

Lane Hindenburg (Fremd), University of New Orleans

Casey Hironimus (Grayslake North), Carthage College

Amanda Holsen (Stevenson), Columbia

Kellie Hopper (Libertyville) Colorado College

Jessica Horwath (Barrington), University of Arizona, (beach)

Kati Kaburov (Hersey), Lehigh University

Emma Kalmus (Grayslake Central), College of Lake County

Keira Kasten (Libertyville), Elon

Abby Keevins (Stevenson), Villanova

Allie Korba (Hersey), Central Michigan University

Lilly LaFleur (St. Viator), Davenport University

Delaney Lemay, (Wauconda), Maryville University

Annika Lindstrom, (Antioch), Albion

Amanda Lisi (Wauconda), Lincoln Memorial

Abby Major (Hoffman Estates) Harper

Lexington Mckillips, (Antioch), Concordia University of Wisconsin

Kat Mladenovic (Maine South), St. Michael's College in Vermont

Milana Moisio (Carmel) Miami University (FL)

Danni Moser (Wheeling), North Central College

Mikalah Mueller (Lakes), Marian University

Hallie Neill (Fremd), UW Parkside

Jasmine Nitu (Rolling Meadows), Harper College.

Simi Osniaki (Grayslake Central), Lake Forest College

Ana Paulino, (Antioch), Mt. Saint Mary-Wisconsin

Campbell Paris (Barrington), University of South Carolina

Ashley Poland (Hoffman Estates), Olivet Nazarene

Rylen Reid (Fremd), Northwestern

Julianna Rettig, (Antioch), Southwest Baptist

Jaclyn Riedl (Maine West) Nebraska Wesleyan University

Hailey Russo (Lakes), College of Lake County

Jessie Sariev (Schaumburg), Illinois Wesleyan University

Maya Schmidt (Hoffman Estates) Lawrence Tech (Michigan)

Izzy Segoviano (Fremd), West Georgia

Lauren Shaw (Warren), Wisconsin-Stevens Point

Kaylie Stuteville (Libertyville) Colorado College

Katie Timmer, (Antioch) Timothy Christian

Ella Trieloff (St. Viator), UW-Stevens Point

Gabby Tuiaana (Schaumburg), Central Arkansas

Claudia Wala (Fremd), Missouri State (beach)

Chelsea Williams (Lake Zurich), Miami of Ohio

Madisen Werdell (Maine South), University of South Alabama

Juliette van den Herik (Hersey), Embry Riddle Aeronautical University

Grace Zinchuk, (Schaumburg), Ohio Dominican University

Mikayla Zacharias (Wauconda), William Penn

Grace Zambrano (Wheeling), University of Illinois Chicago

Peyton Zastrow (Grayslake Central), College of Lake County

Lillie Zickert (Warren), Wheaton College (Massachusetts)