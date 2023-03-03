Kane County property transfers for Jan. 11-30, 2023
Algonquin
$505,000; 1880 Broadsmore Drive, Algonquin; Sold on Jan. 25, 2023, by Xiaocai Shi to Michael Fitzpatrick
$500,000; 1200 White Chapel Lane, Algonquin; Sold on Jan. 26, 2023, by Nabila Wicklacz to Stacy L Perkins
$283,500; 1315 Meghan Ave., Algonquin; Sold on Jan. 27, 2023, by Jeremy M Feinstein to Rosalba Gonzalez
$239,000; 2116 Peach Tree Lane, Algonquin; Sold on Jan. 26, 2023, by Tadayyon LLC III to Mauricio Hernandez Mitzi
Aurora
$625,000; 2399 Angela Lane, Aurora; Sold on Jan. 24, 2023, by James F Wellman to Venkateshwarlu Sirikonda
$535,000; 1581 Jeanel Lane, Aurora; Sold on Jan. 26, 2023, by William G Stewart to Aarthi Selva Bhuvanesh
$490,000; 904 Asbury Drive, Aurora; Sold on Jan. 27, 2023, by Larry K Hubner to Dhanasivam Apparsundaram
$459,000; 3473 Ayres Drive, Aurora; Sold on Jan. 30, 2023, by David F Awkerman to Brian D Leshin
$415,500; 2391 Angela Lane, Aurora; Sold on Jan. 27, 2023, by Midland Trust Trustee to Ram Dhuley
$372,000; 3563 Gabrielle Lane, Aurora; Sold on Jan. 27, 2023, by Sailaja Ganti to Sushir Reddy Udayagiri
$359,000; 445 Cimarron Dr W, Aurora; Sold on Jan. 27, 2023, by Realty 27 LLC to Vipulkumar K Pandya
$330,000; 922 Lakestone Lane, Aurora; Sold on Jan. 30, 2023, by Susan A Rupp to Keith Davis
$275,000; 3148 Village Green Drive, Aurora; Sold on Jan. 24, 2023, by Hpa II Borrower 2019-1 LLC to Yvonne Briseno Flores
$275,000; 1891 Sedgegrass Trail, Aurora; Sold on Jan. 30, 2023, by American Homes 4 Rent Properti to Narendra Parekh
$275,000; 1080 Joel Ave., Aurora; Sold on Jan. 30, 2023, by Stephen R Kramp to Sara Duncan
$268,000; 951 Four Seasons Blvd., Aurora; Sold on Jan. 25, 2023, by Firouzel B Gonzales to Kushal Minoobhai Dave
$235,000; 648 Woodlawn Ave., Aurora; Sold on Jan. 26, 2023, by Gabriel Medina to Estefania Iturbe Mendoza
$235,000; 553 Kingsway Drive, Aurora; Sold on Jan. 30, 2023, by Ishmael R Rosa to Josiah Flex
$235,000; 321 Driftwood Lane, Aurora; Sold on Jan. 26, 2023, by Enrique Moreno Rodriguez to Melody D Rhodes
$234,000; 2630 Streamwood Court, Aurora; Sold on Jan. 26, 2023, by Us Bank Trust Na Trustee to Scaria Job
$229,000; 371 Ashland Ave., Aurora; Sold on Jan. 25, 2023, by Sue E Gilla to Andrew Massengill
$185,000; 515 N Western Ave., Aurora; Sold on Jan. 25, 2023, by Timothy E Devitt Jr to Anthony D Devitt
$175,000; 370 Springlake Ln Unit A, Aurora; Sold on Jan. 27, 2023, by Mario Carrillo Jr to Hang Bing
$175,000; 181 N Union St., Aurora; Sold on Jan. 25, 2023, by Robert R Frieders to Marysol Hernandez
$155,000; 206 Clark St., Aurora; Sold on Jan. 25, 2023, by Race Real Estate LLC to Cordero Real Estate LLC
$140,000; 606 Grand Ave., Aurora; Sold on Jan. 26, 2023, by Guillermo Garcia to Valentin Garcia Campos
$137,000; 1580 Burton Ct Unit C, Aurora; Sold on Jan. 26, 2023, by Quirino Carreon to Claribel Ramos
$130,000; 255 Gregory St Unit 5A, Aurora; Sold on Jan. 27, 2023, by Cesar Darnel Garcia to Jyotsanaben C Patel
$130,000; 238 Valley Ave., Aurora; Sold on Jan. 30, 2023, by Salomon Chavez to Maria D Alcana Alejandre
$103,000; 2657 Prairieview Ln S, Aurora; Sold on Jan. 27, 2023, by Albert D Thomas Jr to Land Asset Investment LLC
Batavia
$700,500; 320 E Wilson St., Batavia; Sold on Jan. 30, 2023, by Kane County Sheriff to Nilkanth Jyot Tx LLC
Carpentersville
$456,000; 3527 Carlisle Lane, Carpentersville; Sold on Jan. 25, 2023, by Vanmathi Tiruvannamalai to Darko Laketic
$205,000; 7428 Grandview Court, Carpentersville; Sold on Jan. 26, 2023, by Gary M Kobylewski to Mario R Torres Osorio
$205,000; 52 Sparrow Road, Carpentersville; Sold on Jan. 30, 2023, by Salvador Robles to Steven Cywinski
$197,000; 1403 Plainview Road, Carpentersville; Sold on Jan. 25, 2023, by Kathy L Shrum to Mirko Arturo Lopez
$90,000; 217 N Lincoln Ave., Carpentersville; Sold on Jan. 30, 2023, by Susan E Starck to Hungate Real Estate Ventures LLC
East Dundee
$270,000; 401 Fallbrook Drive, East Dundee; Sold on Jan. 25, 2023, by South Westside Properties LLC to Funmilayo Ademokunla
Elburn
$415,000; 1428 Madsen St., Elburn; Sold on Jan. 25, 2023, by Calatlantic Group LLC to Kate J S Russo
$380,000; 1361 Keller St., Elburn; Sold on Jan. 25, 2023, by Calatlantic Group LLC to Christopher Raymond Higgins
Elgin
$570,000; 3684 Open Pkwy, Elgin; Sold on Jan. 26, 2023, by Richard Titoy Felicelda to Nazir Shaikh Altaf
$530,000; 21 Crighton Ave., Elgin; Sold on Jan. 27, 2023, by Ann L Mapes to Oscar Gomez
$509,500; 3582 Emerald Road, Elgin; Sold on Jan. 27, 2023, by Calatlantic Group LLC to Nancy J Williams
$455,000; 3793 Honeysuckle Lane, Elgin; Sold on Jan. 25, 2023, by Calatlantic Group LLC to Sandeep Arunachalam
$420,000; 3543 Crosswater Court, Elgin; Sold on Jan. 25, 2023, by Toll Il LP to Frances M Baker
$405,000; 1250 Cobblers Crossing, Elgin; Sold on Jan. 13, 2023, by Palemon Arce Gomez to Daniel Lopez
$350,000; 420 Ginger Lane, Elgin; Sold on Jan. 13, 2023, by Victor Lee Smith to Margarita Saenz
$350,000; 1548 Chestnut St., Elgin; Sold on Jan. 12, 2023, by Pierce Schulze Trust to Darin P Ross
$325,000; 1955 Jamestown Lane, Elgin; Sold on Jan. 25, 2023, by First American Bank Trustee to Tiffany D Strejc
$319,000; 1880 Gleneagle Circle, Elgin; Sold on Jan. 25, 2023, by Fannie Mae to Vianey Goytia
$290,000; 1183 Sherwood Ave., Elgin; Sold on Jan. 30, 2023, by Roberto Carlos Gallardo Lopez to Jose Martinez Zamudio
$255,000; 313 S Hawthorne St., Elgin; Sold on Jan. 26, 2023, by 313 Hawthorne LLC to Dorin Lazari
$245,000; 295 Waverly Drive, Elgin; Sold on Jan. 13, 2023, by Saleem Mohammed to Ashley Domenella
$237,000; 2355 Cove Court, Elgin; Sold on Jan. 30, 2023, by Ankit Patel to Katarzyna Anna Oszajec
$205,000; 29 Crighton Ave., Elgin; Sold on Jan. 27, 2023, by Ann L Mapes to Oscar Gomez
$205,000; 1280 Christopher Court, Elgin; Sold on Jan. 13, 2023, by Yibo He to Beth Colaianne
$178,000; 982 Ascot Drive, Elgin; Sold on Jan. 30, 2023, by David N Norcross to Federico Meza
$166,000; 793 N Shady Oaks Drive, Elgin; Sold on Jan. 11, 2023, by Wittman Trust to Collin Riley Paro
Geneva
$485,000; 413 Cheever Ave., Geneva; Sold on Jan. 27, 2023, by Nova Works LLC to Molly Gizella Mattox
$345,000; 921 Westfield Crse, Geneva; Sold on Jan. 30, 2023, by Richard P David to Jesus Alberto Vargas
$325,000; 273 Larsdotter Lane, Geneva; Sold on Jan. 25, 2023, by Sameer Eesa to Michael Pruss
$251,000; 2021 Pepper Valley Drive, Geneva; Sold on Jan. 27, 2023, by Lydia L Schonback to Lindsay M Brinks
$240,000; 303 Oakwood Drive, Geneva; Sold on Jan. 25, 2023, by Abbi K Bloedel to Joseph G Marino
Gilberts
$395,000; 61 Leadville Lane, Gilberts; Sold on Jan. 27, 2023, by John Morrongiello to Robert Onopiuk
$196,000; 244 Evergreen Circle, Gilberts; Sold on Jan. 30, 2023, by Gustavo Reyes Navarrete to Matthew Propst
$82,500; 936 Mario Lane, Gilberts; Sold on Jan. 27, 2023, by Gilberts Development Fn LLC to NVR Inc
Hampshire
$501,500; 13N415 Burlington Road, Hampshire; Sold on Jan. 27, 2023, by Chicago Title Land Trt Co Ttee to Raymond Richards Rau
$365,000; 1225 Highbrook Ave., Hampshire; Sold on Jan. 27, 2023, by Calatlantic Group LLC to John P Morrongiello
$239,000; 1054 Turin Drive, Hampshire; Sold on Jan. 27, 2023, by Dario A Bimbi to Salman Khan
Huntley
$381,000; 14175 Ginger Way, Huntley; Sold on Jan. 25, 2023, by Joseph Masciola to Kimberly A Walter
$331,000; 12227 Scenic Rdg, Huntley; Sold on Jan. 25, 2023, by Marcia A Walsh Trust to Ronald C Jeffrey
$263,000; 12333 Fox Run Court, Huntley; Sold on Jan. 25, 2023, by Berk Trust to James K Mueller
McHenry
$368,000; 28003 N Lakeview Circle, McHenry; Sold on Jan. 25, 2023, by Gregory S Hill to Robert D Lepera
Montgomery
$230,000; 183 Hartway Drive, Montgomery; Sold on Jan. 30, 2023, by Neckar Trust to Fernando Gutierrez Beltran
North Aurora
$360,000; 910 Homerton Blvd., North Aurora; Sold on Jan. 25, 2023, by D R Horton Inc; Midwest to Perry R Gillespie
$290,000; 644 Hamilton Lane, North Aurora; Sold on Jan. 30, 2023, by Michael W Graves to Marco A Espinoza
$60,000; 498 Glover Drive, North Aurora; Sold on Jan. 25, 2023, by Mcmaster/Faganel Custom Homes to Deshawn Weeks
Pingree Grove
$410,000; 1369 Summit Lane, Pingree Grove; Sold on Jan. 25, 2023, by Leina Fabiane Ms Wilfong to David F Jeronimo
$400,000; 1542 Hollow Tree Lane, Pingree Grove; Sold on Jan. 25, 2023, by D R Horton Inc; Midwest to Dumitru Darii
$355,000; 1603 Hollow Tree Lane, Pingree Grove; Sold on Jan. 27, 2023, by D R Horton Inc; Midwest to Katie Ranee Campagna
$315,000; 1112 Prescott Lane, Pingree Grove; Sold on Jan. 30, 2023, by Walter Trust to Francis S Graziano
$260,000; 2342 Alison Ave., Pingree Grove; Sold on Jan. 25, 2023, by D R Horton Inc; Midwest to Olha Ropiy
South Elgin
$514,500; 1183 Farmer Circle, South Elgin; Sold on Jan. 25, 2023, by Calatlantic Group LLC to Vito Di Vietro
$440,000; 285 S Pointe Ave., South Elgin; Sold on Jan. 27, 2023, by Calatlantic Group LLC to Bradley David Simmons
$350,000; 1097 Moraine Drive, South Elgin; Sold on Jan. 25, 2023, by Calatlantic Group LLC to Alejandra J Garcia Uribe
$314,500; 1095 Moraine Drive, South Elgin; Sold on Jan. 27, 2023, by Calatlantic Group LLC to Brett Jeffrey Lyjak
St. Charles
$420,000; 5N104 Meadow Drive, St. Charles; Sold on Jan. 25, 2023, by Steven Carlson to Adam C Dill
$415,000; 519 S 11th St., St. Charles; Sold on Jan. 27, 2023, by David W Conover to Shanna Rae Mccormick
$355,000; 1807 Cambridge Drive, St. Charles; Sold on Jan. 27, 2023, by Juan Luna to Christina Tomassi
$219,000; 614 S 10th Ave., St. Charles; Sold on Jan. 25, 2023, by Bronte Avenue Partners LLC to Peng Liu
Sugar Grove
$535,000; 811 Edgewood Court, Sugar Grove; Sold on Jan. 25, 2023, by Damon Gowdy to Martez Nix
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