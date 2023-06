Lake County Baseball All-Area Team

By Mike Miazga

Daily Herald Correspondent

Player School Team Pos.

Charlie Badgley Warren Sr. OF

Adam Beherns Warren Sr. P

Medkao Curry Carmel Jr. CF-P

Jacob Donohue Grayslake North Sr. SS

Michael Farina Mundelein Sr. SS

Jonathan Fleaka Lake Zurich Jr. SS

Lucas Foley Lake Zurich Sr. P-CF

Adam Galdoni Carmel Sr. 1B-P

Brett Gaynor Stevenson Sr. P

Jacob Gerbasi Grayslake Central Sr. OF

Kaiden Herman Grayslake North Sr. P

Chris Iannuzzi Stevenson Sr. OF-P

Bennett Musser Mundelein Sr. P

Danny Newman Wauconda Jr. P

JR Nelson Stevenson Sr. SS

Joe Richardson Stevenson Sr. 1B-P

Chris Rogers Grayslake Central Sr. P-1B

Anthony Sacchetti Antioch Sr. SS

Quinn Schambow Libertyville So. C

Michael Scarpelli Libertyville Sr. P

Adam Schilz Warren Sr. SS

*TJ Schuyler Antioch Sr. C-P

Jake Swanson Grant Sr. P-OF

Zach Threde Wauconda Sr. P

* Lake County All-Area Captain

Honorable MentionBen Bleim, Round Lake, jr., P-IF; Brian Buchert, Warren, jr., P; Jacob Chajet, Carmel, jr., P; Colin Christensen, Wauconda, jr., OF-P; Cole Clark, Warren, sr., DH; Danny Connelly, Mundelein, sr., C; Ryne Dzierzynski, Grant, soph., SS-P; Adam Fitzgerald, Grayslake Central, sr., OF; AJ Foley, Lake Zurich, soph., C; Tony Font, Warren, sr., 2B; Ryan Fostiak, Wauconda, soph., OF; Graham Goodman, Libertyville, sr., 3B; Garret Guenther, Grayslake Central, sr., IF; Josh Holst, Libertyville, soph., P-1B; Drake Johnson, Libertyville, sr., OF; Owen Klosinski, Lakes, soph., P; Ryan Kondrad, Lake Zurich, jr., 3B; Colin Kornit, Grayslake Central, sr., P; Derek Lucier, Lakes, jr., OF; Luke Mudd, Grayslake Central, sr., OF; Riley O'Donnell, Lake Zurich, jr., C; Braden Otahal, Grant, jr., OF-P; Riley Policht, Grayslake Central, sr., IF; Will Schufreider, Grayslake Central, sr., P; Riley Walsh, Round Lake, jr., P-OF.

-- Compiled by Mike Miazga