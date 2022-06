Presenting the 2022 Daily Herald Lake County All-Area Softball Team

Lake County All-Area Softball Team

Name School Year Pos.

Elyssa Adams, Lake Zurich, Sr., C

Grace Brown, Carmel, Fr., IF

Adriana Callahan, Libertyville, Fr., 2B-3B

Hailey Conger, Warren, Sr., 1B

Gabby Debevec, Antioch, Sr., SS

Eden Echevarria, Antioch, Jr., CF-2B

CC Fleming, Lakes, Sr., C

Nicole Hughes, Grayslake North, Sr., SS

Calli Janik, Wauconda, Sr., C

Taylor Koehler, Wauconda, Sr., 1B

Reagan Koenigs, Stevenson, Sr., P-IF

Bryn Lucht, Wauconda, Jr., OF

Gabi Olavarria, Warren, Jr., OF

Jacey Schuler, Antioch, Jr., P

Kellie Shanahan, Mundelein, Sr., SS

Rachel Smigielski, Grayslake Central, Sr., C

Amanda Teschky, Vernon Hills, Jr., 3B

Shelby Wasilewski, Grant, Jr., P

Samantha Whisenand, Libertyville, Jr., SS

Makenna Wolf, Mundelein, Jr., 2B

Honorable mention

Cassidy Berchtold, So., P, (Lakes); Emily Brecht, Jr., 2B-3B (Antioch); Claire Connelly, Fr., P-OF, (Mundelein); Michaela Duffy, Jr., IF, (Stevenson); Grace Dunsworth, Sr., CF, (Lakes); Syerra Gilmore, Jr., 3B, P (Antioch); Alexa Gitler, Sr., SS, (Stevenson); Brooke Goyings, Jr., 2B (Lakes); Lili Jurczyk, Jr., IF, (Wauconda); Hailey Langer, Jr., 1B-DH, (Stevenson); Kayla Lorenz, Sr., SS, (Vernon Hills); Amy Nelson, Sr., Utility, (Lake Zurich); Rachel Peat, Sr., P, (Wauconda); Eliza Piggott, So., C, (Grayslake Central); Elle Ruchim, Sr., OF, (Stevenson); Lia Taglia, Jr., IF, (Wauconda); Amelia Vlahos, Sr., 2B, (Vernon Hills); Kaylin Worley, Fr., OF (Grant)