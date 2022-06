Presenting the 2022 Daily Herald Fox All-Area Softball Team

Fox All-Area Softball Team

Name School Year Pos.

Grace Algrim, Kaneland, Sr., P

Mya Bermudez, Larkin, Fr., 2B

Ashlee Chantos, St. Charles North, Sr., RF

Madilynn Crick, Cary-Grove, So., C

Cara Cruthers, South Elgin, Sr., C-SS

Rylie DuVal, Burlington Central, Sr., SS

Jori Heard, Huntley, Sr., P

*Izzy Howe, St. Charles East, Sr., P-Utility

Clara Hudgens, Huntley, Jr., CF

Reese Hunkins, Huntley, Sr., SS

Sammy Jimenez, South Elgin, Sr., 3B

Addie Koth, Bartlett, Jr., P-1B

Katie Mitchell, Huntley, Jr., RF

Riley Mont, West Aurora, Sr., SS-2B

Sophia Olman, St. Charles North, Jr., C

Alexis Pupillo, Crystal Lake South, Sr.,C-3B

Liz Smith, H.D. Jacobs, Jr., C

Leigh VandeHei, St. Charles North, Jr., CF

Cici Wilson, St. Charles East, Jr., 1B

Nikki Young, Bartlett, Sr., SS

*All-Area Captain

Honorable mention

Julissa Aguinaga, Fr., SS (Larkin); CeCe Bell, Jr., P (South Elgin); Rachel Carlson, Jr., CF (Geneva); CiCi DiSilvio, Jr., SS-P (H.D. Jacobs); Zoe Doherty, Sr., LF (Huntley); Sam Gaca, So., C (St. Charles East); Kate Gambo, Fr., P-3B (Aurora Central Catholic); Elyse Garcia, Jr., 2B (Hampshire); Molly Giesen, Jr., OF (Batavia); Ava Goettel, Jr., P (St. Charles North); Kennedy Grippo, Jr., P-SS (Crystal Lake South); Hannah Harms, Jr., CF (South Elgin); Olivia Hernandez, Sr., C (Aurora Central Catholic); Emily Hurst, Sr., 3B-CF (Rosary); Baylei Johnson, Jr., 1B (Larkin); Nikki Johnston, Jr., CF (St. Charles East); Kaley Koltz, So., OF (Cary-Grove); Julia Larson, Jr., 3B (St. Charles North); Amanda Lohrey, Sr., P (Aurora Central Catholic); Amelia Lohrey, So., OF (Aurora Central Catholic); Callie Meinel, Sr., CF-1B (West Aurora); Kayla Montes, Jr., SS (Rosary); Ashley Moore, Fr., 1B (Aurora Central Catholic); Gwenn Moran Sr., CF (Cary-Grove); Paige Murray, Fr., P (St. Charles North); Alyssa Perkins, Jr., 1B-P (West Aurora); Brooke Pfeiffer, Jr., 2B-C-3B (Rosary); Leah Puttin, Sr., IF (Batavia); Bria Riebel, Fr., SS-C (Hampshire); Meg Ryan, So., 1B (Huntley); Dana Skorich, So., C-SS (Crystal Lake South); Alice Sondergarrd, Fr., C (Elgin); Sara Tarr, Fr., SS (West Aurora); Kayla Valdez, Jr., 3B (Hampshire); Bre Venditti, Sr., SS (Geneva); Becca Weaver, So., P-2B-3B (Cary-Grove).

-- Compiled by Mike Miazga