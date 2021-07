Spring all-conference teams

Barrington senior Jackie Albrecht was named the Mid-Suburban League West Division Player of the Year in softball. John Starks | Staff Photographer

Here's a compilation of high school spring all-conference teams, as submitted to the Daily Herald.

Baseball

Mid-Suburban League

Barrington -- Logan Eisenbarth, jr., West Player of the Year, Ryan Jenkins sr., Jake Kohanzo jr., Mason Rasmussen jr., Nick Lacsonm so., Matt Vojack sr.

Buffalo Grove -- Jack Alport jr., East Player of the year, Kyle Brosnahan sr., Tristan Figus sr., Luc Rotondo sr.

Conant -- Michael Sheehy jr.

Elk Grove -- Connor Rogers sr.

Fremd -- Mike McGinn sr., Jack Graba sr.

Hersey -- Niko Krecu jr., Tyler Pflomm jr., Luke Ulbert sr., Griffin Ginder sr.

Hoffman Estates -- Matt Grossi sr.

Palatine -- Luke Seiffert sr., Ryan Dysangco sr., Tyler Klipowicz sr., Tyler Pecson sr.

Prospect -- Ethan Rossi jr., Tyler Ciulla sr., Cole Conner sr., Mitch Gates sr.

Schaumburg -- Justin Gadomski sr., Zach Slome sr.

Wheeling -- Zach Zalewski, so., AJ Marchetti, so., Joe Jordan sr.,

Fox Valley All-conference

Cary-Grove: Ryan Weaver, sr.; Brett Green, sr.

Burlington Central: Jack Gilroy, sr.; Michael Person, fr.

Crystal Lake Central: Ryan Kempf, jr.; Ryan Van Witzeburg, sr.; Caleb Zautke, jr.

Crystal Lake South: Nate Freeze, sr.

Dundee-Crown: Justin Colon, sr.; Nick Tampa, sr.

Hampshire: Dylan Petrey, sr.; Austin Leonard, so.

Huntley: Ryan Bakes, so.; Tyler Castro, sr.; Brandon Hanley, jr.; Ryan Kelly Huntley, jr.; Erin Lin Huntley, sr.; Michael Moise Huntley, sr.

Jacobs: Nathan Chapman, jr.; Anthony Edge, so.; Tyler Jacobsen, sr.; Matt Smolzer, sr.; Kyle Washington, sr.

McHenry: Cooper Cohn, so.; Gavin Micklinghoff, jr.; Ricky Powell, jr.

Prairie Ridge: Owen Brock, sr.; Will Komar, sr.; Alex Milone, sr.; Matt Porter, sr.

DuKane All-conference

Player of the Year: Nick Demarco, St. Charles North

Pitcher of the Year: Jackson Kent, Lake Park

First baseman: Tommy Klco, Lake Park

Second basemen: Kevin White, St. Charles North; Ethan Mayer, Geneva

Third basemen: Andrew Jimenez, St. Charles North; Blake Stempowski, Geneva; Jake Zitella, St. Charles East

Shortstops: Nick Demarco, St. Charles North; Chris Worcester, Lake Park

Catcher: Jayden Lobliner, St. Charles North; Danny Rollins, Lake Park; Scott Emma, Wheaton Warrenville South

Pitcher: Zach Kempe, St. Charles North; Eric Lee, St. Charles North; Jason Gutkowski, Lake Park; Jackson Kent, Lake Park; Michael Betancourt, Glenbard North; Dom Buono. St. Charles North

Outfield: Charlie Saul, Batavia; Alex Najera, St. Charles North; Mason Baer, Lake Park; Ryan Caccia, St. Charles North; Garrett Peters, Geneva

Honorable mention

Joey Maynard, Geneva

Kevin Niedzwiedz, Batavia

Tyler O'Connor, Wheaton North

Aidan Sheehan, Geneva

Aaron Holland, Wheaton North

Will Fletcher

Sean Kennedy, Geneva

Brian Wrenn, Geneva

Boys lacrosse

DuKane All-conference

Batavia: Padruig Roberts, so.; Aiden Tutt, fr.; Myles Prodoehl, jr.

Geneva: Clark Giansanti, sr.; Michael Kudish, sr.; Tyler Costello, jr.; Johnny Marrieti, jr.; Alex Porter, jr.; Peter Fisher, sr.

St. Charles North: Ryan Doherty, sr.; Kyle Sundara, sr.; Zach McClure, sr.; Dom Cesarone, jr.

St. Charles East: Trevor Meyer, sr.; Carter Sash, sr.; Ethan Cruz, sr.; Andrew Skifstad, jr.

Wheaton North: Hudson Moss, sr.; Kaiden Libby, jr.; Lucas Pacer, jr.

Wheaton Warrenville South: Andrew DeLeon, sr.; Ben Dale, so.; Alex Klimenko, jr.

Player of the Year

Clark Giansanti, Geneva

Girls soccer

Fox Valley All-conference

Cary-Grove: Jordan Dale, sr.; Kate Larry, sr.; Katie Jannusch, jr.; Lauren Passaglia, sr.; Kameron Zorzolo, jr.; Sydney Schmidt, sr.

Burlington Central: Kara Drummond, sr.; Reagan Oller, sr.; Haley Lindquist, so.; Isa Hartmann, sr.; Ava Elders, so.

Crystal Lake Central: Emma Bolanowski, sr.; Maddie Anderson, sr.; Nora Ryan, sr.; Sam Sander, jr.; Katie Hopkins, sr.

Crystal Lake South: Megan Langdon, jr.

Dundee-Crown: Kate Raby, jr.

Hampshire: Isabelle Morales, fr.; Genevieve Bangert, so.; Kourtney Fairwood, jr.

Huntley: Ashley Donselaar, sr.; Hanna Helzer, jr.

Jacobs: Emma Miller, sr.; Lindsay Cepa, sr.

McHenry: Ella Ruppenthal, jr.; Emerson Gasmann, so.; Sarah Duginske, so.

Prairie Ridge: Chelsea Gale, sr.; Caroline Golt, sr.; Rosie Rojewski, sr.; Alexis Celentano, so.; Abby Kirk, jr.

NORTH SUBURBAN CONFERENCE

Lake Forest: Emersen Waddle, Jr; Lindsey Asmussen, sr., Lyla Walsh, jr.

Lake Zurich: Abby Hume, jr.

Libertyille: Lanie Szatmary, sr., Sally Grace Rogers, jr., Payton Nolan, sr., Lauren Rocco, jr., Faith Roberts, sr.

Mundelein: Sydney Boudreau, sr., Addison Spilman, sr.

Stevenson: Abby Kalou, sr., Gabi Nyc, sr., Nicole Schmidt, sr., Arabella Chavez, soph., Kayla Constabileo, sr.

Warren: Ella Skelton, jr., Kylie Mahoney, jr., Samantha Pullins, jr., Emma Paraskos, soph.

Waukegan: Regina Rosales, fr.

Zion-Benton: Alexandra Benjamin, jr.

HONORABLE MENTION

Lake Forest: Charlotte Andress, jr.

Lake Zurich: Ashleigh Stanovich, sr., Sydney Bresnahan, soph.

Libertyville: Paige Gleason, jr., Hannah Vieth, sr.,

Mundelein: Kadra Balla, sr., Carly Zentz, sr.

Stevenson: Mandy Meliker, soph., Dakota Leonard, sr.

Warren: Liza Matimore, sr., Olivia Ehlers, jr.

Waukegan: Noemi Flores, sr.

Zion-Benton: Abby Bahena, fr.

Upstate Eight All-conference

Bartlett: Serena Salvato, sr.; Sabrina Fowler, jr.; Tessa Evans, jr.; Laney Stark, fr.; Brooke Baumann, so.

Glenbard East: Sarah Liljestrand, jr.; Jasmine Dhamers, so.; Natalie Borcean, jr.; Maia Zatarski, jr.; Zoe Romano, jr.

Larkin: Kelly Leon, sr.; Genesis Trujillo, sr.; Areliz Barrientos, jr.

Streamwood: Natalia Colin, so.; Esther Cardenas, jr.; Diana Herrera, jr.; Dayanara Huerta, so.

South Elgin: Katrina Barthelt, jr.; Chloe Beucler, jr.; Ella Dihel, fr.

Elgin: Sarah Erickson, jr.; Maia Lesniak, jr.

West Chicago: Luciana Balzer, sr.; Daisy Garcia, so.

Glenbard South: Mikaely Evans, sr.; Sofia Alcala, fr.

East Aurora: Edith Delgado, sr.

Fenton: Lesy Mora, sr.

Softball

MID-SUBURBAN LEAGUE

Barrington: Jackie Albrecht, sr., Emma Kavanagh, fr., Ainsley Muno, soph., Allie Goodwin, soph., Brynn Nevers, jr., Nikki Vojack, soph.

Buffalo Grove: Hannah Hull, soph., Jenna Kosnoff, soph., Kim Stuercke, jr.

Conant: Natalie Spaitis, soph., Mikayla Nowicki, soph., Janessa Gonzalez, jr.

Elk Grove: AJ Trausch, sr., Morgan Leagh, sr., Sabina Liehnert, soph., Olivia Masnica, sr.

Fremd: Grace Hiller, sr., Anna Poss, soph., Elaina Kraus, jr., Kalyn McCarthy, jr., Cali Divito, sr.

Hersey: Brooke Scharlau, soph., Livia Christopher, soph.

Palatine: Kaitlyn Reed, sr., Angie Delgado, fr., Caitlin Williams, jr.

Prospect: Erin Pinter, soph., Riley Depa, soph., Carley Jagiello, soph., Ashley Simon, soph.

Rolling Meadows: Samantha Benner, sr.

Schaumburg: Marisa Vodicka, jr.

EAST PLAYER Of THE YEAR

Erin Pinter, soph., Prospect

WEST PLAYER OF THE YEAR

Jackie Albrecht, sr., Barrington

DuKane All-conference

Batavia: Leah Karel, sr.; Alex Klein, sr.; Beth Thayer, sr.

Geneva: Shelly Deisz, sr.

Glenbard North: Ellie Matzke, so.; Isabella Eggert, jr.

Lake Park: Michela Barbanente, so.; Madelyn Fricano, jr.; Reagan Goffron, sr.

St. Charles East: Elliot Sanders, sr.; Nikki Johnston, so.; Kayla Richardson, sr.; Kati Gheorghe, sr.; Katie Arrambide, sr.; Izzy Howe, jr.

St. Charles North: Leigh VandeHei, so.; Anastasia Pappas, sr.; Megan Bauwens, so.; Ashlee Chantos, jr.

Wheaton North: Ellie Hubbard, sr.; Lauren Vaughn, jr.; Erin Metz, fr.

Wheaton Warrenville South: Katey Pierce, sr.; Parker Leonard, fr.; Maggie Reinert, sr.; Katie Jensen, so.

Honorable Mention

Batavia: Bradey-Ann Saxon, jr.; Lauren Cole, jr.; Leah Puttin, jr.

Geneva: Bella Walton, sr.; Bre Venditti, jr.

Glenbard North: Liz Slobodecki, sr.

Lake Park: Brynn Sheedy, jr.; Cailynn Gdowski, so.; Carly Frank, jr.

St. Charles East: Sam Gaca, fr.

St. Charles North: Sophia Olman, so.; Julia Larson, so.

Wheaton North: Emily Sipowich, jr.; Bailley Harveth, so.

Pitcher of the Year

Katie Arrambide, St. Charles East

Player of the Year

Ellie Hubbard, Wheaton North

NORTH SUBURBAN CONFERENCE

Lake Forest: Bella Ranallo, soph.

Lake Zurich: Maura Ginn, sr., Nina Kolb, sr., Amelia Young, jr.

Libertyville: Clara Benavides, jr., Katie Jahncke, sr.

Mundelein: Kellie Shanahan, jr., Cheyenne Pellettiere, sr.

Stevenson: Haley Barnes, sr., Elle Ruchim, jr.

Warren: Hannah Conger, fr., Sydney Jackson, soph., Brooke Mangler, sr., Hailey Gonger, jr., Emily Craig, sr.

Waukegan: Viviana Guzman, jr., Maggie Webster, soph.

Zion-Benton: Jenna Villalobos, jr., Brenna Morley, jr.

HONORABLE MENTION

Lake Zurich: Elyssa Adams, jr.

Libertyville: Isabel Knuteson, jr.

Mundelein: Emma Umbdenstock, sr., Katie Cabrera, sr.

Stevenson: Lexi Gitler, jr., Allie Stevens, jr.

Warren: Bianca Gailegos, sr.

Waukegan: Mia Carani, soph.

Zion-Benton: Chloe McLaughlin

Upstate Eight All-conference

Bartlett: Alexa Burzawa, jr.; Addie Koth, so.; Abby Tomillo, sr.; Nikki Young, jr.

East Aurora: Gianna Carter, sr.

Elgin: Emma Carreri, sr.

Fenton: Kaitlyn Hoffing, so.; Cynthia Ibarra, sr.; Claira Panos, sr.; Daniella Trentadue, so.

Glenbard East: Giana Raitano, jr.; Madison Ziemer, sr.

Glenbard South: Catherine Karr, sr.; Jensen Moloney, sr.; Hannah Rafferty-Flatter, so.; Jessica Sadorf, sr.

Larkin: Liz Bowman, sr.; Baylei Johnson, so.

South Elgin: CeCe Bell, so.; Cara Cruthers, jr.; Hannah Harms, so.; Sammy Jimenez, jr.

Streamwood: Kalyn Lindsay, sr.

West Chicago: Scout Gallagher, fr.; Bri Pechman, jr.

Pitcher of the Year

CeCe Bell, South Elgin

Player of the Year

Sammy Jimenez, South Elgin

Boys tennis

DuKane All-conference

Batavia: Kohl Winkle, jr.; Hank McClure, jr.; Jacob Arulandu, jr.

Geneva: Cal McKittrick, sr.; Sam Mickus, sr.

Lake Park: Oliver Kubicki, fr.; Joey Randazzo, sr.; Danny Steuer, sr.

St. Charles East: Jason Bijonowski, sr.; Quincy Moss, so.

St. Charles North: Mattas Cibilias, Jr; Jonathan Spicer, fr.

Wheaton North: Niku Cowart, jr. Henry Ros, so.; Bernard Smith, jr.; Vaughn Smith, fr.; Devon Jones, jr.; Will Parrilli, jr.

Wheaton Warrenville South: Eli Swanstrom, jr.; Paul Choi, sr.; Mike Choi, so.; Zach Morton, so.

Honorable Mention

Geneva: Ryan Cedergren, jr.; Dylan Lahey, sr.

Lake Park: Jakub Wierzba, fr.; Liam van den Bogert, sr.

St. Charles East: Sam Evans, so.

St. Charles North: Noah Bajuk, fr.

Wheaton Warrenville South: Arian Lagarija, fr.

Boys volleyball

DuKane All-conference

Geneva: Corey Mayotte, Michael Cassidy

Glenbard North: Tyler Tripp, Kameron Alwan

Lake Park: Josh Schellinger, Elijah Wrobel, Andrew Deardorff, Brendan Gibbons

St. Charles East: Jake Daeschler

St. Charles North: Nick Gemuend

Wheaton North: Brian Knoerr, Jack Rambasek

Wheaton Warrenville South: Trey Closset

Special mention

Geneva: AJ Hansen, Jack Koster, Chris Nosewicz

Glenbard North: Aaron Fajardo

Lake Park: Robbie Tkaczyk, Jack Sampson

St. Charles North: Kyle Spence

Player of the year

Josh Schellinger, Lake Park

North Suburban Conference

Lake Forest: Thomas Tustison, sr.

Lake Zurich: Nate Clarke, sr.

Libertyville: Patrick Akers, jr., Grant Williams, sr.

Mundelein: Ryan McElligott, jr., Jordan Schneckloth, jr.

Stevenson: Ethan Holub, sr., Daniel Nuudel, jr., Ryan Myers, sr.

Warren: Jesse Knuckles, sr., Zach Moreano, sr., Josh Weyerhaeuser, jr.

Waukegan: Angel Diaz Retana, sr.

Zion-Benton: Jaxon Hicks, sr.

Honorable mention

Lake Forest: Chase Briedenbach, sr.

Libertyville: Reece Wiatrowski, jr.

Mundelein: Tyler Vrska, jr.

Stevenson: Murad Shahzadah, jr.

Warren: Jo Jo Morris, sr.

Waukegan: Favio Lopez, jr.

Zion-Benton: Max Dermody, sr.

Mid-Suburban League

Prospect: Nathan Chung, sr., Ryan Uemura, jr., Kevin Slawacki, sr., Logan Hiskes, sr.

Buffalo Grove: Jack Franz, sr., John Weon, sr., Piotr Wymoczyl, jr., Connor Dell, jr.

Rolling Meadows: Jorge Sanchez, sr., Michael Sobkowicz, sr., Carter Powers, jr.

Hersey: Drew Zagorski, sr.

Wheeling: George Tsogtbaatar, sr.

Barrington: James Rowley, Luke Hartke, Cole Hartke, Jack O'Riordan

Fremd: Matt Caro, Aaron Sallade, Camden Seaver

Schaumburg: Ryan Luecht, Ryan Muldoon

Hoffman Estates: David Butler

Palatine: Bobby Widlowski, Eli Sherman

Conant: Sean Beckman

East Player of the year

Nathan Chung, senior, libero, Prospect

West player of the year

James Rowley, setter, Barrington

Upstate Eight All-conference

Bartlett: Ardarsh Patel, jr.; Pratham Patel, sr.; Elijah Gregg, sr.; Jake Smith, sr.

Glenbard East: Trevor Real, jr.; Dom O'Brien, sr.; Connor Soto, jr.

South Elgin: Andrew Galanes, jr.; Kyle Aluquin, jr.

Elgin: Cody Schiferl, sr.; Emmanuel Hernandez, sr.

West Chicago: Matt Stavenger, sr.

Glenbard South: Mike Hines, so.

Streamwood: Abdurrahman M'nasri, sr.

Fenton: Karim Zaggoti, jr.

Larkin: Trevor Matison, sr.

Wrestling

NORTH SUBURBAN CONFERENCE

Libertyville: Chase Baczek, Luke Berktold, Austin Gomez, Josh Knudten, Matt Kubas, Adam Pressley, Caelan Riley

Stevenson: Jair Diaz, Lorenzo Frezza, Arad Peregoudov, Cole Rhemrev, Thomas Schollman, Kei Yamato

Lake Forest: Bennett Duggan, Charlie Heydorn, Max Terlap, Truman Thuente, Sebastian Sparks

Lake Zurich: Scott Busse, George Gonzalez, Alex Kahler, Alan Pantoja

Mundelein: Benjamin Albavera, Erick Nova

Warren: Zachary Dabney, Reyes Gonzalez

Zion-Benton: Jaylen Poyer, Gabe Quezada

HONORABLE MENTION

Libertyville: Trevor Jean, Cole Matulenko, Loren Semler

Mundelein: David Huerta, Ty Murray, Henri Ortiz

Zion-Benton: Ethan Bieszczat, Cullen Boroski, Keith McBride

Lake Forest: Seth Digby, Julian Olenick

Stevenson: Ari Guzman, Allen Kantor

Warren: Nevan Mitrovic, Zachary Sutor

Lake Zurich: Dan Hull

Waukegan: Zuriel Vara