DuPage County scoreboard for Tuesday, Aug. 3

Notice

To report scores:

Coaches, please report all scores to the Daily Herald DuPage County office by e-mailing prepsports@dailyherald.com, calling (847) 427-4430, or faxing results to (800) 675-7708.

Boys soccer

Tuesday's results

Schaumburg 2, Wheaton Warrenville South 0

WW South 0 0 --0

Schaumburg 1 1 --2

Scoring -- S: Karnik (Niku); School (Niku). Goalkeepers -- WWS: Khayal, Chavez. S: Lyashko.

Addison Trail Joe Novy Tournament

Glenbard North 1, Addison trail 0

Glenbard North 0 1 --1

Addison Trail 0 0 --0

Scoring -- GN: Hernandez. Goalkeepers -- GN: Argirov

Best of the West

Naperville North 3, Oswego 2

Oswego 1 1 --2

Naperville North 1 2 --3

Scoring -- NN: Smith, Konrad (PK), Konrad (Barger). Goalkeepers -- NN: Barba

Benet 5, Geneva 0

Benet 3 2 --5

Geneva 0 0 --0

Scoring -- B: Hepburn (Haenicke); Mankowski; McVey (Renfro); McVey; Hepburn (Wray). Goalkeepers -- B: Staniskis (4 saves).

Lake Park Hillner Invite

York 9, South Elgin 2

York 4 5 --9

South Elgin 2 0 --2

Scoring -- SE: Reutimann (UA); Reutimann (Quintana). Goalkeepers -- SE: Andrew (3 saves); Juszko (5 saves)

Wheaton North 3, Hoffman estates 1

Hoffman Estates 0 1 --1

Wheaton North 2 1 --3

Scoring -- WN: Martinez (Rozanski); Baumgartner (Stephenson); Robinson. Goalkeepers -- WN: Min (4 saves).

Titans Invite at Glenbrook South

Glenbard West 4, Stevenson 3

Glenbard West 2 2 --4

Stevenson 1 2 --3

Scoring -- GW: Meza (Berrun); Meza (UA); Meza (Berrun); Berrun (Meza). S: Kubota (UA); Dixon (Skordillis); Paldmric (Skordillis). Goalkeepers -- GW: Walch (4 saves). S: Gozalazani (3 saves); Goldstein (1 save).

Saturday's late results

Cuyahoga Valley Christian Valley (OH) 1, Wheaton Academy 1

Wheaton Academy 0 1 --1

CVCA 1 1 --2

Scoring -- WA: Finnegan. Goalkeepers -- WA: Hoekstra (2 saves).

Boys golf

Tuesday's results

Benet 151, Marist 169

Benet -- Medalist: Shanley 37; Leach 37; Moran 38; Breen 39, Kearney 39.

Marist -- Paetow 41, Callahan 40; Reidy 43; Doubek 45.

Glenbard West 152, Oak park-river Forest 162

at Oak Brook Golf Course (par 36)

Glenbard West -- medalist: Wild 34; Cavanagh 38; Malec 39; Pierce 41.

OPRF -- Spillane 38; Bibbey 41; Wittenberg 41; Derks 42.

naperville North 154, naperville Central 156

at Naperbrook Golf Course (par 36)

Naperville North -- Bruce 38; Mullin 38; Bosarino 39; Oberman 39.

Naperville Central -- Medalist: Lim 37; Izzo 39; Wang 40; Anderson 40.

Wheaton Warrenville South 159, Wheaton North 173

at Arrowhead (par 36)

WW South -- Desai 39; Gorski 39; Foley 40; Kleminko 41.

Wheaton North -- Gerry 40; Noland 42; Gorzak 44; Harris 47.

Geneva Invite

Team results

at Elgin Country Club

Waubonsie Valley 323; St. Charles North 325; Geneva 328; Batavia 331; Jacobs 332; Huntley 342; Dundee-Crown 348; South Elgin 360; West Aurora 366; Bartlett 367; Burlington Central 373; Elgin Academy 377; Hampshire 397; St. Edwards 397; Streamwood 495

Top finishers

1. Medalist: Adams (Gen) 74; 2. Troy (WV) 75; 3. Lilly (SCN) 76; 4. Fragen (Bat) 77; 4. Suyak (SCN) 77; 4. Patel (SE) 77; 4. Fritz (WV) 77; 8. Uhm (WA) 79; 9. Dalton (Gen) 80; 9. Rechsteiner (Jac) 80

Saturday's late results

Buffalo Grove Invite

Team results

New Trier 287; Glenbrook North 293; Loyola 299; Libertyville 304; Lake Forest 304; Glenbrook South 314; Stevenson 317; Highland Park 323; Hersey 323; Buffalo Grove 324; Fremd 324; Naperville North 326; Rolling Meadows 331; Vernon Hills 334; Homewood-Flossmoor 361; Elk Grove 364

Top finishers

Medalist: O'Regan (GN) 70; Tanaka (NT) 70.

Geneseo Invite

Team results

1. Naperville Central 317; 2. Alleman 317; 3. Geneseo 318; 4. Bettendorf 328; 5. Moline 333; 6. Ridgewood 340; 7. Rock Island 373; 8. Geneseo JV 376; 9. Galesburg 390; 10. Rochelle 401; 11. Sterling 418.

Top Finishers

Medailst: Lofgren (ALM) 71; 2. Winchell (Gen) 74; 3. Schwartz (BTN) 77; 4. Busch (NC) 78; 4. Lim (NC) 78; 4. Runbom (GALE) 78; 4. Greenman (RW) 78.

Boys cross country

Illinois Cross Country Coaches Poll

PreSeason Poll

1. York 117; 2. Wheaton Warrenville South 112; 3. St. Charles East 106; 4. Hersey 91; 5. Oswego East 86; 6. Sandburg 73; 7. Lyons 70; 8. New Trier 54; 9. Lake Zurich 53; 10. Neuqua Valley 43; 11. Barrington 34; 12. Downers Grove North 32; 13. Downers Grove South 30; 14. Hinsdale Central 15; 15. Naperville North 13.

Best of the rest: Naperville Central, Maine South, O'Fallon, Lockport, Minooka, Wheaton North, Edwardsville, Jones College Prep, Waubonsie Valley, Mundelein, Huntley.

Girls volleyball

Tuesday's results

Neuqua Valley d. batavia 25-19, 25-20

Naperville North d. Palatine 25-15, 25-23

Naperville North -- Oxenknect (8 kills, 1 block); Hartung (6 kills, 2 blocks); Richards (9 digs); Kushner (9 digs); Jaworski (21 assists, 8 digs).

Fenton d larkin 25-18, 25-17

Fenton -- Kresbasch (2 aces, 10 kills); Minard (6 kills); Zaggoti (16 assists); Boratto (5 digs); Panos (4 digs).

Glenbard east d. Elgin 25-16, 25-13

Glenbard East -- Honig (19 assists, 3 aces); Manning (8 kills); Ryan (4 kills); Hurlburt (10 digs, 1 ace); Scweikle (7 digs, 3 kills).

Glenbard South d. Bartlett 25-22, 25-12

Glenbard South -- Millett (9 kills, 8 digs); Sweeton (8 kills); Wilharm (1 kill, 3 blocks); Villa (2 kills, 4 digs); Camfield (21 assists, 7 digs, 2 kills); Miller (9 digs); Stachnik (6 digs).

Naperville Central d. Downers Grove North 25-20, 25-22

Naperville Central -- Closset (9 kills, 4 digs), Hughes (9 digs), Bylak (4 kills, 3 digs, 1 ace), Butler (11 assists).

DGN: Wolkow (13 kills), Cuchran (7 digs), Lucas (5 kills), Malone (19 assists).

Timothy Christian d. Westmont 25-20, 25-20

Timothy Christian -- Hoogstra (9 kills, 2 aces); Marshall (16 assists); Schuringa (5 kills, 4 digs); Myers (3 digs, 5 aces); Alonzo (6 digs, 1 ace).

West Chicago d. East Aurora 28-11, 25-12

West Chicago -- Lee (3 blocks, 4 kills); Gromos (5 kills, 4 aces, 1 block); Lowell (14 digs); Smith (6 kills, 10 digs); Quiorz (16 assists).

Girls tennis

Saturday's late results

Hinsdale South Quad

Match results

Hinsdale Central 4, York 1

York 5, Hinsdale South 0

York 4, Neuqua Valley 1

Girls golf

Tuesday's results

St. Charles North 145, lake Park 176

St. Charles North -- Spinazze 36; Bayless 36; DePaul 37; Evers 36.

Lake Park -- Essary 40; Bhagat 46; Breslin 45; Ranieri 45.

St Francis 167, Glenbard East 207

Cantigny Hillside (par 36)

St. Francis -- Lemke 36; Lilly 40; E.Grivetti 45; S.Grivetti 46.

Girls cross country

Illinois Cross Country Coaches Poll

PreSeason Poll

1. Naperville North 103; 2. Downers Grove South 100; 3. Yorkville 90; 4. Batavia 80; 5. Wheaton Warrenville South 74; 6. Barrington 73; 7. Lyons Township 64; 8. Oswego 47; 9. Oak Park-River Forest 37; 10. Hinsdale Central 36; 10. Minooka 36; 12. New Trier 28; 13. Glenbard West 23; 14. York 17; 15. Prospect 16.

Best of the rest: Hersey, O'Fallon, Fremd, Cary-Grove, Downers Grove North.

Women's soccer

Tuesday's results

College of DuPage 2, Harper 2

Scoring -- goals: Garcia 2; assists: Floyd, Hanson.

Upcoming events

today

Boys soccer

Downers Grove North, Metea Valley at St. Charles North Invite, 7 p.m.

Elmwood Park at IC Catholic Prep, 5:30 p.m.

Glenbard East at Glenbard South, 6:30 p.m.

Glenbard West at Stevenson Titan Invite, 4:15 p.m.

South Elgin at West Chicago, 6:30 p.m.

Boys golf

Elmwood Park at IC Catholic Prep (Maple Meadows), 4 p.m.

Hinsdale South at Willowbrook, 4 p.m.

IC Catholic Prep at Timothy Christian (Maple Meadows), 4 p.m.

Lake Park at St. Charles East (Prairie Landing), 3:45 p.m.

Metea Valley at DeKalb (Kishwaukee), TBA

Naperville Central at Neuqua Valley (Bolingbrook), 3:30 p.m.

Oak Park-River Forest at Naperville North (Cress Creek), 4 p.m.

West Chicago at Hoffman Estates (Bridges of Poplar Creek), 4 p.m.

Wheaton North at Glenbard South, 4 p.m.

Wheaton Warrenville South at Evanston (Chevy Chase), 3:45 p.m.

Boys cross country

Benet, Glenbard North, St. Viator, Wheaton North at Lake Park Quad (East Campus), 4:30 p.m.

Downers Grove South at Leyden, 4:30 p.m.

Fenton at St. Patrick Invite (Schiller Woods), 4:30 p.m.

Girls volleyball

Addison Trail at York, 5:30 p.m.

Fenton at Elk Grove, 6 p.m.

Geneva at Waubonsie Valley, 5:30 p.m.

Glenbard North at Willowbrook, 5:30 p.m.

Marist at St. Francis, 6 p.m.

Montini at Romeoville, 6 p.m.

St. Charles North at Benet, 6 p.m.

Timothy Christian at Wheaton Academy, 6:30 p.m.

West Chicago at Schaumburg, 6 p.m.

Whitney Young at Hinsdale Central, 6 p.m.

Girls tennis

Addison Trail at Maine East, 4:30 p.m.

Aurora Central Catholic at Lisle, 4 p.m.

Downers Grove North at Hinsdale South, 4:30 p.m.

Geneva at Metea Valley, 4:15 p.m.

IC Catholic Prep at Riverside-Brookfield, 4:30 p.m.

Lockport at Neuqua Valley, 4:30 p.m.

Maine South at York, 4:30 p.m.

Montini at Timothy Christian, 4 p.m.

Naperville North at Glenbard West, 4 p.m.

West Chicago at Glenbard North, 4 p.m.

Wheaton Academy at Wheaton Warrenville South, 4:30 p.m.

Willowbrook at St. Francis, 4:30 p.m.

Girls golf

Downers Grove North at Willowbrook (Twin Lakes), 4 p.m.

Glenbard North at Glenbard East (Glendale Lakes), 4 p.m.

Joliet Catholic Academy at Benet (River Bend), TBA

Loyola Academy at York (Oakbrook GC), 4:15 p.m.

Lyons at Hinsdale South (Village Greens), 4 p.m.

Naperville Central at Waubonsie Valley (Springbrook), 3:30 p.m.

Oak Park-River Forest at Downers Grove South (Downers Grove Park District), 4 p.m.

Providence Catholic at Wheaton Warrenville South, 4 p.m.

South Elgin at Wheaton Academy (Pheasant Run), 4 p.m.

Westmont at Resurrection (Billy Caldwell GC), 4 p.m.

Girls swimming

Lake Park at Downers Grove South, 5 p.m.

West Chicago at York, 5 p.m.

Girls cross country

Benet, St. Viator, Wheaton North at Lake Park Quad (East Campus), 4:30 p.m.

Downers Grove South at Leyden, 4:30 p.m.