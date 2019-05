Cook County scoreboard for Friday, May 24

Baseball

Thursday's results

CLASS 4A

Dundee-Crown regional

Mchenry 6, dundee-crown 1

Dundee-Crown 000 000 1 --1- 4-1

McHenry 101 040 x --6-12-0

2B: DC: Aramburo; Mc: Shannon, Foat, Kotecki.

WP: Evans; LP: Gregory.

Boys lacrosse

Friday's results

Hoffman Estates sectional

Barrington 11, Prairie Ridge 2

Boys tennis

Friday's results

IHSA State finals

Hosted by Hersey

CLASS 2A

team results

1. Hinsdale Central 38; 2. Stevenson 27; 3. New Trier 24; 4. Lyons 19; 5. Naperville Central 16; 6. Glenbrook South 15; 7. Hersey 14; 8. Highland Park 13; 9, Barrubgtib 12, Chicago Lati 12, Edwardsville 12; 12. Lake Forest 11; 13. Glenbard West 10; 14. Conant 9, Neuqua Valley 9, Glenbrook North 9, Fremd 9; 18. Batavia 8; 19. Jacobs 5, Metea Valley 5, Whitney Young 5, Hinsdale South 5, Oswego 5, St. Charles North 5, Wheaton Warrenville South 5; 26. Deerfield 4, Downers Grove South 4, Naperville North 4, Normal Community 4, Streamwood 4, Wheaton North 4; 32. Belleville East 3, Maine West 3, Oak Park-River Forest 3, Palatine 3, Maine South 3; 37. Cary-Grove 2, Crystal Lake Central 2, Homewood-Flossmoor 2, Glenbard East 2, Stagg 2, Rockford Auburn 2; 43. Lincoln-Way East 1, Hampshire 1, Benet Ac. 1, Moline 1, Lincoln-Way Central 1, O'Fallon 1, Quincy Sr. 1, St. Charles East 1, Loyola Ac. 1.

singles

Championship Bracket

Quarterfinals

305. Dominick Cuchran (Lyons) d. Michael Bukhalo (Glenbrook South) 6-1, 6-1; 306. Robert Daniel Schmelka (Hinsdale Central) d. Eric Perkowski (Stevenson) 6-2, 3-6, 6-0; 307. Max Sheldon (Hersey) d. Max Bengtsson (New Trier) 4-6, 6-4, 6-0; 308. Jeremy Learner (Highland Park) d. Zachary Kim (Stevenson) 7-5, 6-1.

Semifinals

319. Robert Daniel Schmelka (Hinsdale (Central) d. Dominick Cuchran (Lyons), 6-4, 6-1; 320. Max Sheldon (Hersey) d. Jeremy Learner (Highland Park) 6-3, 6-1.

Consolation Bracket

Third Round

289. Charlie Chernawsky (Deerfield) d. Vishvam Bhagat (Lake Forest) 8-5; 290. Casey Hishinuma (Fremd) d. Kamil Kozerski (Maine West) 8-6; 291. Ben Mitchell (Latin) d. Jackson Spurck (Palatine) 8-5; 292. Conor Bajuk (St. Charles North) d. Quinten Nevenhoven (Rockford Auburn) 8-6; 293. Alex Veltkamp (Streamwood) d. Thomas Nelson (Jacobs) 8-6; 294. Chase Bremner (Batavia) d. Ammar Wazir (Barrington) 9-8 (4); 295. Aleksander Schroeder (Metea Valley) d. Jack Belconis(Maine South) 8-1; 296. Kevin Li (Wheaton North) d. Max Skaer (Belleville East) 8-4.

Fourth Round

297. Zach Trimpe (Edwardsville) d. Charlie Chernawsky (Deerfield) 8-1; 298. Brogan Pierce (Batavia) d. Casey Hishinuma (Fremd) 8-3; 299. Ben Mitchell (Latin) d. Alex Kernagis (Glenbard West) def.; 300. Jake Zipoli (New Trier) d. Conor Bajuk (St. Charles North) 8-4; 301. Gabriel Sardo (Oswego) d. Alex Veltkamp (Streamwood) 8-5; 302. Ansh Shah (Hinsdale Central) d. Chase Brenner (Batavia) 8-2; 303. Phasu Sirinit (Wheaton Warrenville South) d. Aleksander Schroeder (Metea Valley) 8-6; 304. Marc Blekhman (Glenbrook South) d. Kevin Li (Wheaton North) 8-0.

Fifth Round

309. Zach Trimpe Edwardsville d. Brogan Pierce (Batavia) 8-5; 310. Jake Zipoli (New Trier) d. Ben Mitchell (Latin) 8-5; 311. Ansh Shah (Hinsdale Central) d. Gabriel Sardo (Oswego) 8-3; 312. Phasu Sirinit (Wheaton Warrenville South) d. Marc Blekhman (Glenbrook South) 9-7.

Quarterfinals

313. Eric Perkowski (Stevenson) d. Zach Trimpe (Edwardsville) 8-5; 314. Jake Zipoli (New Trier) d. Michael Bukhalo (Glenbrook South) 8-2; 316. Max Bengtsson (New Trier) d. hasu Sirinit (Wheaton Warrenville South) 8-4.

doubles

Championship Bracket

Quarterfinals

305. Joseph Daw/Noah Hernandez (Hinsdale Central) d. Seth Lipe/Gabrielle Montanari (Edwardsville) 6-0, 6-4; 306. Arjun Sheelvanth/Aswath Viswanathan (Stevenson) d. Colin Fox/Brent Saltzman (New Trier) 2-6, 7-6 (3), 6-2; 307. Mujtaba Ali-Khan/Rayan Nehme (Hinsdale Central) d. Alex Neuman/Jack Considine (Neuqua Valley) 6-2, 6-2; 308. Blake Roegner/Daanyal Saeed (Naperville Central) d. Dylan Drier/Jay Wagh (New Trier) 6-4, 2-6, 6-2.

Semifinals

319. Joseph Daw/Noah Hernandez (Hinsdale Central) d. Arjun Sheelvanth/Aswath Viswanathan (Stevenson) 6-1, 6-2; 320. Blake Roegner/Daanyal Saeed (Naperville Central) d. Mujtaba Ali-Khan/Rayan Nehme (Hinsdale Central) 7-5, 6-7 (5), 6-4.

Consolation Bracket

Fourth Round

297. Oleksyi Vyshyvanyuk/Will Zordani (Lake Forest) d. Tyler Beck/Christopher Smith (Neuqua Valley) 8-3; 298. Ryan Zheng/Arjun Srivasta (Fremd) d. Owen O'Connor/Luke Schlender (Lyons) 8-6; 299. Matt D'Amore/Dylan Er (Barrington) d. Tej Bahri/Jonathan Wuyan (Latin), 8-2; 300. Matt Garcia/Tanuj Singh (Downers Grove South) d. Naveen Ramakrishnan/Ammaar Saeed (Naperville Central) 8-5; 301. Griffin Foster/Christo Maltby (Glenbard West) d. Pranav Gadiraju/Aryan Sharma (Barrington) 8-2; 302. Roberto Macher/Rameen Marzban (Conant) d. Chris Coffey/Justin Woods (Whitney Young) def.; 303. Payton Adkisson/Daniel Tulchinskiy (Stevenson) d. Preston Chao/Tarun Vellanki (Naperville (North) 8-3; 304. Ben Riad/Ethan Park (Glenbrook North) d. Ben Soyfer/Daniel Deborin (Glenbrook South) 8-5.

Fifth Round

309. Oleksyi Vyshyvanyuk/Will Zordani (Lake Forest) d. Ryan Zheng/Arjun Srivasta (Fremd) 8-1; 310. Matt D'Amore/Dylan Er (Barrington) d. Matt Garcia/Tanuj Singh (Downers Grove South) 8-4; 311. Griffin Foster/Christo Maltby (Glenbard West) d. Roberto Macher/Rameen Marzban (Conant) 8-3; 312. Ben Riad/Ethan Park (Glenbrook North) d. Payton Adkisson/Daniel Tulchinskiy (Stevenson) 8-4,

Quarterfinals

313. Colin Fox/Brent Saltzman (New Trier) d. Oleksyi Vyshyvanyuk/Will Zordani (Lake Forest) 8-6; 314. Seth Lipe/Gabrielle Montanari (Edwardsville) d. Matt D'Amore/Dylan Er (Barrington) 8-6; 315. Dylan Drier/Jay Wagh (New Trier) d. Griffin Foster/Christo Maltby (Glenbard West) 9-7; 316. Alex Neuman/Jack Considine (Neuqua Valley) d. Ben Riad/Ethan Park (Glenbrook North) 8-5.

Boys track

Friday's results

IHSA State meet at O'Brien Field

Eastern Illinois Univ.

CLASS 3A

Preliminaries

finals qualifiers

4x800 relay

Neuqua Valley (Chris Keeley, Nicholas Dovlovsky, Michael Madiol, Michael O'Connor) 7:50.40; Warren (Hunter Subry, Jason Langevin, Cyrus Barza, Bryan Holland) 7:50.61; Normal University 7:52.54; Naperville Central (Aaron Benson, Patrick Julian, Seth Klein-Collins, Thomas Codo) 7:53.15; Batavia (Joseph Knanishu, Damian Rodriguez, Chris Levarion, Adam Kennedy) 7:53.40; Mundelein (Mikey Parduhn, Aidan Afonso, Dario Carrillo, Carter Schorr) 7:55.31; Huntley (Ian Geisler, Chris Simek, Jeremy Roe, Jadon Conroy) 7:56.94; York (Daniel Klysh, Ethan Kern, Brian Pratt, Michael Moriarty) 7:57.33; Chicago Lane 7:57.95; Lyons 7:58.66; St. Charles East (Bennett Melone, Luke Schildmeyer, Mitch Gansemer, Charles Murphy) 7:58.83; Sandburg 7:59.62.

4x100 relay

Crete-Monee :40.86; Homewood-Flossmoor :41.64; Chicago Heights Bloom Twp. :41.93; Oak Park-River Forest :42.04; Oak Park-River Forest :42.04; Andrew :42.09; Dundee-Crown (Jason Miller, Alex Miller, Meante Foster, Dylan Becker) :42.12; Glenbard West (Kam Bedford, Diego Villalobos, Tyquan Cox, Glenbard West (Kam Bedford, Diego Villalobos, Tyquan Cox, Oscar Berrun) :42.24; South Elgin (Royce Robinson, Matt Jacobson, Jacob Todd, Davion Cherwin) :42.37; Grant (Bobby Cayet, Alex Alva, Michael Smith, Jason Thormo) :42.48.

110 high hurdles

Victor Cameron (Crete-Monee) :13.86; JT Lowder (Oak Park-River Forest) :14.23; Donovan Turner (Neuqua Valley) :14.25; Robert Williams (Springfield) :14.46; Daylin Williams (Homewood-Flossmoor) :14.49; Josh James (Wheaton North) :14.57; Mychah Spells (Andrew) :14.62; Zach McLain (Lyons) :14.69; Tim Szylak (Rolling Meadows) :14.70.

100

Marcellus Moore (Plainfield North) :10.46; Jermarrion Stewart (Collinsville) :10.49; Cedric Rowzee (Wheaton Warrenville South) :10.55; Tyquan Cox (Glenbard West) :10.63; Xavier Curtis (Glenbard North) :10.69; Deonte McGoy (Alton) :10.70; John Bickel (Andrew) :10.76; AJ Henning (Lincoln-Way East) :10.77; Jesuseun Adeyiga (Homewood-Flossmoor) :10.77.

800

Thomas Shilgalis (Naperville Central) 1:56.10; Aidan Donohue (DeKalb) 1:56.47; Ramon Lacey (Chicago Heights Bloom Twp.) 1:56.73; Ethan Baker (Prairie Ridge) 1:56.73; Grant Jensen (Prairie Ridge) 1:56.74; Justin Splitt (Grant) 1:56.93; Austin Adams (Kaneland) 1:57.01; Will Obrien (Glenbard West) 1:57.45; Cassius Havis (Alton) 1:57.59; Grant Wright (Stagg) 1:57.69; Juan Castro (DeKalb) 1:57.86; Kembre Daniel (Lincoln Park) 1:57.87.

4x200 relay

Oak Park-River Forest 1:27.30; Chicago Heights Bloom Twp. 1:27.38; Crete-Monee 1:27.79; Homewood-Flossmoor 1:28.01; Prospect (Pax Kim, Tim Zalinski, Will Horvath, John Moellenkamp) 1:28.22; Dundee-Crown (Dylan Becker, Trevor Fed, Alex Miller, Jason Miller) 1:28.24; Metea Valley (Eden Sweeney, Temi Osobamiro, Nikola Maric, Virgil Steward) 1:28.38; Batavia (Artavian Taylor, Trevor Tousana, Steven Koif, Julian Davis) 1:28.48; Wheaton Warrenville South (DJ Almeda, Andy Campbell, Mario Haro, Cedric Rowzee) 1:28.51.

400

Jason Thormo (Grant) :48.20; Ricky Johnson (Crete-Monee) :48.32; Michael Walkosz (Lockport) :48.66; Quemarii Williams (Danville) :48.81; Khullen Jefferson (Thornton Fractional South) :48.90; Jack Loveland (Loyola Ac.) :49.15; Kyle Langellier (Lockport Twp.) :49.28; Tuwayne Gunn (Maine East) :49.35; Marlon Wordlow (Thornwood) :49.36.

300 hurdles

Robert Williams (Springfield) :38.54; Jahari Stubbs (Larkin) :38.56; Victor Cameron (Crete-Monee) :38.97; Koren Leonard (Oak Park-River Forest) :39.07; Eli Odell (Wheaton North) :39.27; Donovan Turner (Neuqua Valley) :39.33; Josh James (Wheaton North) :39.38; Justin King (Fremd) :39.46; Aidan McBride (Lyons) :39.47.

1600

Sam Rivera (Whitney Young) 4:19.10; Andrew O'Keefe (Granite City) 4:20.55; Andrew Englert (Lincoln-Way Central) 4:20.65; Charlie Smith (Antioch) 4:20.73; Ben Rosa (Lake Forest) 4:20.81; Thomas Shilgalis (Naperville Central) 4:20.90; Sean Maison (Wheaton Warrenville South) 4:20.98; Drew Dilcher (Lyons) 4:21.05; Christian Knowlton (Plainfield South) 4:21.21; Joey Kasch (Maine South) 4:22.45; Jake Myers (Lake Zurich) 4:22.48; Daniel Occhipinti (Kaneland) 4:22.63.

200

Marcellus Moore (Plainfield North) :21.70; Ricky Johnson (Crete-Monee) :22.04; Cedric Rowzee (Wheaton Warrenville South) :22.14; Jermarrion Stewart (Collinsville) :22.15; Quemarii Williams (Danville) :22.29; Xavier Curtis (Glenbard North) :22.32; Marshall Ellis (Homewood-Flossmoor) :22.44; Tyquan Cox (Glenbard West) :22.44; Amir Blanchard (Oak Park-River Forest) :22.47.

4x400 relay

Grant (Michael Smith, Alex Alva, Justin Splitt, Jason Thormo) 3:20.02; Lockport 3:21.28; Batavia (Julian Davis, Trevor Tousana, Anthony Bradley, Adam Kennedy) 3:21.45; Homewood-Flossmoor 3:21.74; Crete Monee 3:22.13; Neuqua Valley (Kel Foley, Patrick Hoffmann, Jonah Covarrubias, Donovn Turner) 3:22.50; Wheaton North (Ryan Schreiner, Briggs Cecil, Jimmy Vercoe, Eli Odell) 3:22.65; Chicago Heights Bloom Twp. 3:22.85; Bloomington 3:23.04; Springfield 3:23.78; Kaneland (Ted Allen, Ben Durbala, Austin Adams, Chris Angelotti) 3:24.82; Grayslake Central (Colin O'Malley, Sushil Suresh, Roman Tovar, AJ Lehman) 3:26.86.

long jump

Jamal Safo (Crete-Monee) 23-05.50; Quinton Stringfellow (Homewood-Flossmoor) 23-03.00; Jaylen Hobson (DeKalb) 23-00.75; DaVonte Welcher (Minooka) 22-11.50; Geremiah Lawson (Plainfield Central) 22-10.50; Kaden Turner (Chicago Heights Bloom Twp.) 22-09.50; Ikponmwonsa Odiase (Lane) 22-09.25; Elijah McCauley (Belleville East) 22-08.75; John Moellenkamp (Prospect) 22-08.25; Tyquan Cox (Glenbard West) 22-07.00; Onyi Ukaobasi (Geneva) 22-06.50; Zach Grindley (Antioch) 22-06.25.

high jump

Damon Street (Maine West) 6-04.00; Brandon Clincy (Whitney Young) 6-04.00; Alex Babbington (Plainfield East) 6-04.00; Jonah Walton (Hoffman Estates) 6-04.00; Zach Grindley (Antioch) 6-04.00; Pryce Giwa-Osagie (Metea Valley) 6-04.00; Jordan Vela (Andrew) 6-04.00; Jimi Taiwo (Whitney Young) 6-04.00; Isaiah Tyler (Proviso East) 6-04.00.

triple jump

Quinton Stringfellow (Homewood-Flossmoor) 49-04.00; Kamron Lipscomb (Hinsdale South) 47-09.75; Jayden Lambert (Downers Grove South) 46-01.75; Kevin Szczepaniec (Taft) 46-00.50; Myles Lincoln (Plainfield South) 45-10.50; Lawi Djuma (Geneva) 45-07.75; Moshe Rogers (West Aurora) 45-05.75; Antonio Buchanan (Champaign Centennial) 45-05.50; RaeJohn Pearson (Crete-Monee) 45-04.75; Dillon Peters (Andrew) 45-04.25; Qa'Ron Hawkins (Springfield) 45-04.00; Kenyon Johnson (Edwardsville) 45-03.75.

shot put

Sam Liokumovich (Deerfield) 60-08.50; Mykolas Saloninas (Oak Park-River Forest) 59-04.00; Matthew Appel (Neuqua Valley) 58-09.00; Amiri Buchanan (Romeoville) 58-06.00; Jordan Johnson (Quincy Sr.) 57-10.75; Keon Gilbert (Oak Park-River Forest) 56.02.25; Jason Petko (Cary-Grove) 56-00.25; Shawn Lee (Downers Grove South) 55-08.25; Dimitri Manesiotis (Glenbrook South) 54-10.25; Joe Boyer (Rolling Meadows) 54-06.75; Peter Skoronski (Maine South) 54-05.75; Henry Boudreau (Deerfield) 53-10.5.

discus

Jordan Johnson (Quincy) 197-00; Matthew Appel (Neuqua Valley) 176-09; Amiri Buchanan (Romeoville) 173-08; Jason Petko (Cary-Grove) 172-08; Joe Boyer (Rolling Meadows) 167-10; Henry Boudreau (Deerfield) 166-03; Jack Munn (Crystal Lake Central) 164-11; Maema Njongmeta (Stevenson) 164-06; John Kruzel (Lincoln-Way East) 163-09; Chase Becker (Antioch) 159-11; Rick Hummel (Wheaton North) 158-03; Hunter Matuch (Vernon Hills) 155-00.

pole vault

Liam McGill (Bloomington) 14-00.00; Jake MacConnachie (Wheaton Warrenville South) 14-00.00; Luke Fissinger (Fremd) 14-00.00; Aiden Stapleton (Waubonsie Valley) 14-00.00; Brendan Hill (York) 14-00.00; Trison Paul (Belleville East) 14-00.00; Zachary Frye (Lake Park) 14-00.00; Nate Bermes (Kaneland) 14-00.00; Gilbert Braglia (St. Charles North) 14-00.00; Brandon Ng (Glenbrook North) 14-00.00; Andrew Saloga (Marmion Academy) 14-00.00; Reed Wilson (Normal Community) 14-00.00.

Boys volleyball

Friday's results

Sectional semifinals

Fremd sectional

Palatine d. St. Charles East 27-29, 25-20, 28-26

Attack: P: McLennan 33-41 12 kills, Matijevic 17-19 10 kills, Jones 10-13 6 kills, Spaletto 21-22 6 kills. Serving: P: McLennan 6 aces, Matijevic 2 aces. Setting: P: Rinella 34 assists. Digs: P: T.Lambke 12, Rinella 9, Spaletto 5. Blocks: P: Jones 6, Rinella 2.

Other score:

Glenbard West d. Lake Park 25-14, 25-20

Glenbrook North sectional

New Trier d. Wheeling 25-18, 21-25, 25-19

Loyola Ac. d. Glenbrook North 25-23, 22-25, 25-15

Harlem sectional

Barrington d. Rockford Boylan 29-27, 25-16

Attack: B: Gibson 7 kills, Ridgway 7 kills, Hartke 7 kills, Ved anand 6 kills. Serving: B: Hartke 3 aces, Kolder ace. Setting: B: Vasquez 26 assists. Digs: B: Vasquez 11, Babicz 10, Hartke 10, Parker 6. Blocks: B: Kolder 2, Ved anand 2, Ridgway, Hartke.

Other score:

Deerfield d. Lakes 25-16, 25-17

Softball

Friday's results

CLASS 4A

St. Charles East regional

st. charles east 11, schaumburg 1

Schaumburg 000 10 -- 1- 5-4

St. Charles East 302 24 --11-11-0

2B: S: Torosian; StCE: Arrambide, Stout, Wooten.

HR: StCE: Stout, Wooten. WP: Arrambide; LP: Nielsen.

Girls lacrosse

Friday's results

St. Charles East sectional

St. Charles East 10, Hoffman Estates 2

St. Viator sectional

Glenbrook South 22, Barrington 11

Girls soccer

Friday's results

CLASS 3A

Rockford Guilford sectional finals

Barrington 2, Cary-grove 0

Cary-Grove 0 0 --0

Barrington 2 0 --2

Barrington -- Armando (Teik); Kilayko (Teik).

Goalkeepers -- C-G: Sheehan (8 saves; B: Eisenbarth (0 saves).

Upcoming events

today

Baseball

Class 4A

Willowbrook regional

Game 4: Willowbrook vs. Elk Grove, 11 a.m.

Fremd regional

Game 5: Buffalo Grove vs. Fremd, 4 p.m. at Triton College

Warren regional

Game 4: Warren vs. St. Viator, 11 a.m.

Dundee-Crown regional

Game 4: Barrington vs. McHenry, 11 a.m.

Lane Tech regional

Game 4: Maine South vs. Lane, 10 a.m.

Maine West regional

Game 4: Oak Park-River Forest vs. Maine West, 10 a.m. at Triton College

Boys tennis

State finals hosted by Hersey

Boys track

IHSA State meet at O'Brien Field, Eastern Illinois Univ.

Softball

CLASS 4A

Glenbard East regional

Game 4: Elk Grove vs. Rolling Meadows, 11 a.m.

Leyden regional

Game 3: Leyden vs. Maine South, 11 a.m.

Barrington regional

Game 3: Barrington vs. Lake Zurich, 11 a.m.

Stevenson regional

Game 3: Hersey vs. Carmel, 11 a.m.

Palatine regional

Palatine vs. Mundelein, 4 p.m.

Fremd regional

Fremd vs. South Elgin, 4 p.m.

Girls soccer

Buffalo Grove sectional finals

Stevenson vs. Fremd, 11 a.m.

Monday, MAY 27

Girls soccer

Chicago Christian at Christian Liberty Acad., 4:30 p.m.

Tuesday, MAY 28

Boys lacrosse

Hoffman Estates supersectional

Neuqua Valley vs. Barrington, 5:30 p.m.

Lake Zurich supersectional

Warren vs. Glenbrook North, 5:30 p.m.

Boys volleyball

Sectional finals

Fremd sectional

Glenbard West vs. Palatine, 6 p.m.

Glenbrook North sectional

Loyola Ac. vs. New Trier, 6 p.m.

Harlem sectional

Barrington vs. Deerfield, 6 p.m.

Softball

CLASS 4A

Glenbard West sectional semifinals

St. Charles East vs. Fremd regional winner, 4:30 p.m.

Glenbard East regional winner vs. St. Charles North regional winner, 6:30 p.m.

Niles West sectional semifinals

Evanston regional winner vs. Leyden regional winner, 4:30 p.m.

Hampshire sectional semifinals

Belvidere North regional winner vs. Cary-Grove regional winner, 4:30 p.m.

Palatine sectional semifinals

Palatine regional winner vs. Stevenson regional winner, 4:30 p.m.

Girls lacrosse

Hoffman Estates supersectional

Neuqua Valley vs, St. Charles East, 7:30 p.m.

Lake Zurich supersectional

Glenbrook South vs. Stevenson, 7:30 p.m.

Girls soccer

Barrington supersectional

Rockford Guilford sectional winner vs. Schaumburg sectional winner, 6 p.m.

Fremd supersectional

Buffalo Grove sectional winner vs. New Trier sectional winner, 5:30 p.m.

Wednesday, MAY 29

Baseball

Glenbard West sectional semifinals

Willowbrook regional winner vs. St. Charles East regional winner, 4:30 p.m.

St. Charles North regional winner vs. Schaumburg regional winner, 6:30 p.m.

St. Viator sectional semifinals (at Boomers Stadium)

Warren regional winner vs. Fremd regional winner, 5 p.m.

Stevenson regional winner vs. Deerfield regional winner, 7:30 p.m.

McHenry sectional semifinals (At Peterson Park)

DeKalb regional winner vs. Grant regional winner, 4 p.m.

Dundee-Crown regional winner vs. Harlem regional winner, 6:30 p.m.

Loyola Academy sectional semifinals

Maine West regional winner vs. Niles North regional winner, 5 p.m.

Fenwick regional winner vs. Lane Tech regional winner, 7 p.m.

Softball

CLASS 4A

Niles West sectional semifinals

Maine West regional winner vs. Niles West regional winner, 4:30 p.m.

Hampshire sectional semifinals

Barrington regional winner vs. Harlem regional winner, 4:30 p.m.

Palatine sectional semifinals

Glenbrook South regional winner vs. Warren regional winner, 4:30 p.m.