Lake County scoreboard for Saturday, Feb. 16

Boys basketball

Saturday's results

GRANT 45, WAUCONDA 42

Grant -- Curry 1 0-0 2, Kusiak 4 1-2 11, Williams 2 4-6 8, Waszkowski 7 0-0 15, Smith 1 2-2 4, Muhammad 1 0-2 2, Gorden 1 1-2 3, Kathrein 0 0-0 0. Totals 17 8-14 45.

Wauconda -- Carter 5 0-1 11, Bulgarelli 2 4-5 9, Shanholtzer 0 1-2 1, Chung 0 0-0 0, Brannick 1 0-0 2, Carlson 1 0-0 3, Rinchiuso 7 0-0 16. Totals 16 5-8 42.

Grant 10 18 11 6 --45

Wauconda 15 11 13 3 --42

3-point baskets: Grt: Kusiak 2, Waszkowski; Wauc: Rinchiuso, Carter, Bulgarelli, Carlson.

Fouled out: none.

CARMEL 62, JOLIET CATHOLIC 53

Carmel -- Roeser 2 4-6 8, Galdoni 2 2-4 6, Williams-Gray 2 0-0 5, Speights 0 0-0 0, Schott 2 0-0 5, Wilson 9 1-4 23, Usma-Harper 2 0-0 6, Beals 0 0-0 0, Moore 2 2-3 7, Smith 1 0-0 2.

3-point baskets: Wilson 4, Usma-Harper 2, Williams-Gray, Schott, Moore.

BENET ACADEMY 63, STEVENSON 59

Stevenson -- Ittounas 2 0-0 4, Chieng 7 0-0 18, Holmes 4 0-1 8, M. Ambrose 6 5-5 20, Kaznikov 3 0-0 7, Tenner 1 0-0 2, Bernard 0 0-0 0, Kolesky 0 0-0 0, Alexis 0 0-0 0. Totals 23 5-6 59.

Benet Academy -- Dollard 3 0-1 8, Hickey 1 3-4 6, Casmere 5 0-0 13, Tchoua 9 4-5 22, Crothers 4 5-9 14, Reid 0 0-0 0, Tomshack 0 0-0 0, O'Mara 0 0-0 0, Gillespie 0 0-0 0. Totals 22 12-19 63.

Stevenson 7 19 15 18 --59

Benet Academy 18 12 10 23 --63

3-point baskets: Stev: Chieng 4, M. Ambrose 3, Kaznikov; BA: Casmere 3, Dollard 2, Hickey, Crothers.

Fouled out: none.

Boys swimming

Saturday's results

Barrington sectional

TEAM RESULTS

Stevenson 294, Barrington 243, Cary-Grove 176, Fremd 154, Buffalo Grove 108

STATE QUALIFIERS

200 medley relay: 1. Barrington (O'Leary, Hoppe, Burrell, Fischer) 1:34.11, 2. Stevenson (Zhang, Song Maya, Lee), 3. Cary-Grove (B. Castro, Jackson, Richardson, C. Castro) 1:36.61, 4. Fremd (Ponte, Lee , Stegall, Reed); 200 free: 1. Cynor (Wdstk N) 1:41.42, 2. Hoppe (Barr) 1:42.20, 3. Verdico (BG) 1:43.80, 4. Carollo (Stev) 1:44.14; 200 IM: 1. Song (Stev) 1:54.90, 2. Ryaguzov (Stev) 1:55.23, 3. Richardson (C-G) 1:47.05, 4. Langlois (Barr) 1:57.34; 50 free: 1. Stensby (Stev) 20.90, 2. Lee (Stev) 21.38, 3. Fischer (Barr) 21.40, 4. Fadden (C-G) 21.60; Diving: 1. White (Stev) 443.95, 2. Jones (Con) 425.70, 3. Goldberg (BG) 418.35, 4. Savoy (Con) 417.35, 5. Barrett (Fre) 389.50, 6. Krambeer (Pal) 378.20, 7. Mohr (Barr) 355.15, 8. Nguyen (BG) 351.95, 9. Marchi (Fre) 339.55; 100 fly: 1. Song (Stev) 51.27, 2. O'Leary (Barr) 51.40, 3. Lim (Con) 52.08, 4. Stegall (Fre) 52.09, 5. Richardson (C-G) 52.13, 6. B. Castro (C-G) 52.16; 100 free: 1. Stensby (Stev) 46.64, 2. Burrell (Barr) 47.43, 3. Kim (Stev) 47.46; 500 free: 1. Verdico (Barr) 50.95, 2. Cynor (Wdstk N) 51.44, 3. Fischer (Barr) 52.08, 4. Zgang (Stev) 52.28, 5. Carollo (Stev) 52.36, 6. Stegall (Fre) 52.64, 7. B. Castro (C-G) 53.15; 200 free relay: 1. Stevenson (Song, Kim, Ryaguzov, Stensby) 1:25.31, 2. Barrington (Burrell, Hoppe, Ujiiye, Fischer) 1:26.04; 100 back: 1. O'Leary (Barr) 50.95, 2. Cynor (Wdstk N.) 51.44, 3. Fischer (Barr) 52.08, 4. Zhang (Stev) 52.28, 5. Carollo (Stev) 52.36, 6. Stegall (Fre) 52.64, 7. B. Castro (C-G) 53.15; 100 breast: 1. Hoppe (Barr) 57.71, 2. Song (Stev) 58.09, 3. Hull (LZ) 59.34;

400 free relay: 1. Barrington (Burrell, Langlois. Ujiiye, O'Leary) 3:11.18, 2. Stevenson (Kim, Gates, Comini, Stensby) 3:12.42.

Highland Park sectional

TEAM RESULTS

Highland Park 245.50, Mundelein 215, Lake Forest 193.5, Deerfield 150, Warren 129.50, Libertyville 124.50, Vewrnon Hills 1156, Zion-Benton 1:34.56

STATE QUALIFIERS

200 medley relay: Highland Park (Heller, Obochi, Vorobev, Gordon) 1:34.56; 200 free: Lanigan (LF) 1:43.56; 200 IM: Falkstrom (Carm) 1:54.78; 50 free: 1. Fathallah (Mund) 21.07, 2. Obochi (HP) 21.08, 3. Basin (Dfld) 21.38, Thomson (VH) 21.74; Diving: 1. Danielwicz (Dfld) 537.80, 2. Absler (HP) 416.80, 3. Hammontree (Dfld) 396.25, 4. Paul (Lib) 391.55, 5. Burton (Warr) 381.55, 6. Mannarino (LF) 374.85, 7. Starkman (HP) 359.45; 100 fly: 1. Vorobev (HP) 50.52, 2. Wang (Lib) 52.16; 100 free: 1. Fathallah (Mund) 45.81, 2. Lanigan (LF) 47.27; 500 free: Kingsley (LF) 4:42.76; 200 free relay: 1. Highland Park (Gordon, Tran, Schmid, Obochi) 1:26.64, 2. Mundelein (Fathallah, Anastos, Magee, Geary) 1:26.72;

100 back: Vorobev (HP) 51.68; 100 breast: Akintade (LF) 59.39; 400 free relay: 1. Highland Park (Vorobev, Hopali, Schmid, Obochi) 3:09.95, 2. Mundelein Anastos, Magee, Zentz, Fathallah).

Wrestling

Saturday's results

IHSA Individual State finals

At State Farm Center, Champaign

Class 3a

106

1st. Sotelo (Marmion Acad.) dec. Gonzalez (Montini) 4-2; 3rd. Thompson (Lockport) dec. Castleberry (Proviso East) (DQ); 5th. Farmer (Moline) dec. Schuelke (Glenbard North) (SV-1 3-1).

113

1st. Drousias (Mt. Carmel) dec. Koderhandt (Belleville West) 8-4; 3rd. Lindsey (Providence Cath.) dec. Leveille (Marist) 4-1; 5th. Curran (DeKalb) dec. Valdez (Andrew) (SV-1 3-1).

120

1st. Ramos (Lockport) dec. Surtin (Edwardsville) 8-4; 3rd. Jaffe (Marmion (Acad.) dec. Vasquez (Montini) 5-2; 5th. Bolivar (Oak Park-River Forest) dec. Danny Curran (DeKalb) (SV-1 6-4).

126

1st. Ragusin (Montini) dec. Vandervere (Warren) (SV-1 4-2); 3rd. Molton (Lockport) dec. Ogunsanya (Oak Park-River Forest) 5-1; 5th. Mis (Mt. Carmel) dec. Ford-Melton (Chicago Heights Marian) fft.

132

1st. Bolivar (Oak Park-River Forest) dec. Pucino (Libertyville) 7-5; 3rd. Zaccone (Stagg) dec. Burnoski (Montini) (SV-1 3-1); 5th. Callaway (Marmion Acad.) dec. Lopez (DeKalb) (TB-1 4-3).

138

1st. Benjamin (St. Charles East) dec. Fleck (Marmion Acad) 5-4; 3rd. Gunther (Libertyville) dec. Caliendo (Batavia) 7-3; 5th. Dado (Marist) dec. Nolan (Sandburg) fft.

145

1st. Chumbley (Marmion Acad.) dec. Mayora (Montini) (TB-1 2-1); 3rd. Sims (Metea Valley) dec. Countryman (Providence Catholic) 13-7; 5th. Cassioppi (Rockton Hononegah) dec. Pierandozzi (Plainfield South) 7-2.

152

1st. Stiles (Montini) dec. Heller (Chicago Heights Marian) 7-3; 3rd. Roberts (Yorkville) dec. Chapman (Oak Park-River Forest) 4-1; 5th. Reicin (Deerfield) pin. Marre (Glenbard North) 2:56.

160

1st. Fernandez (Lockport) pin. Yohn (Quincy) 1:10; 3rd. Schroeder (St. Charles East) dec. Gross (Marmion Acad.) 5-1; 5th, Emmerich (Deerfield) dec. Kendall (Plainfield South) 9-3.

170

1st. Ferrante (Huntley) pin. Boumans (Neuqua Valley) 4:21; 3rd. Nelson (Wheaton North) pin. Dixon (Shepard) 3:50; 5th. Punzel (Naperville Central) pin. Chisum (Zion-Benton) 4:33.

182

1st. Assad (Glenbard North pin. Jon Halvorsen (Maine South) 7-6; 3rd. Swier (Montini) dec. Stemmet (Yorkville) 7-6; 5th. Mihajlovich (Lincoln-Way East) dec. Middlebrooks (Oak Park-River Forest) 8-4.

195

1st. Christensen (Montini) dec. Blah Dahnweih (DeKalb) 3-1; 3rd. Goodman (Deerfield) pin. Stemmet (Yorkville) 1:40; 5th. Shinhoster (Barrington) dec. Dowell (Pekin) 5-4.

220

1st. Abraham (Evanston) dec. Lee (Lake Park) 4-3; 3rd. Fisher (Yorkville) dec. Bellizzi (Maine West) (TB-1 4-3); 5th. Kelly (Maine South) dec. Williams (Glenbrook North) 4-2.

285

1st. Guttridge (Rockford East) dec. Hull (St. Charles East) 3-1; 3rd. Hollis (Oak Park-River Forest) dec. Bejarano (Plainfield South) 5-2; 5th. Pena (Neuqua Valley) dec. Reynolds (Edwardsville) 3-1.

Girls gymnastics

Saturday's results

State meet at Palatine

team results

Glenbard West 149.025, New Trier 147.525, Maine South 147.250, Glenbrook South 147.150, DeKalb 147.475, Carmel 145.475, Glenbard East 144.000, Lincoln-Way East 141.250.

individual results

Vault

1. Diab (GbdW) 9.800, 2. Hickey (DeKalb) 9.75, 3. Hartley (GbkS) 9.7, 4. Willis (Prairie Ridge) 9.55, 4. Kropiwiec (Car) 9.55, Graham (GbkS) 9.55, 4. Pistorius (MS) 9.55, 8. Barkal (NT) 9.500, 9. Hallsten (Prairie Ridge) 9.125, 10. Fisch (Lake Forest) 8.85.

uneven bars

1. Diab (GbdW) 9.55, 2. Kane (Rolling Meadows) 9.475, 3. Carlson (Downers Grove South) 9.45, 4. Lee (GbdW) 9.400, 5. Thompson (Oak Park-River Forest) 9.375, 5. Kartheiser (GbdE) 9.375, 7. Roth (MS) 9.350, 8. Bakal (NT) 9.325, 9. Keane (Ca) 9.175, 10. Rothmeyer (Schaumburg) 9.050.

balance beam

1. Diab (GbdW) 9.650, 2. Kees (DeK) 9.425, 3. Willis (Prairie Ridge) 9.350, 4. Hartley (GbkS) 9.300, 5. Tenbrunsel (Barrington) 9.275, 6. Ramirez (GbdW) 9.175, 7. Murdock (NT) 9.150, 8. Roth (MS) 8.850, 9. Fisch (Lake Forest) 8.750, 9. Rothmeyer (Schaumburg) 8.750.

floor exercise

1. Hickey (Dek) 9.700, 2. Diab (GbdW) 9.650, 3. Basara (Car) 9.550, 4. Hartley (GbkS) 9.525, 5. Kees (DeK) 9.475, 5. Pstorius (MS) 9.450, 7. Willis (Prairie Ridge) 9.450, 7. Faulkner (NT) 9.450, 9. Kartheiser (GbdE) 9.425, 10. Smykal (Wheaton Warrenville South) 9.375, 11. Trebac (Lake Zurich) 9.150.

Girls bowling

Saturday's results

IHSA state finals

At Cherry Bowl Lanes, Rockford

team results

O'Falon 12,122, Machesney Park Harlem 12,024, Minooka 11,856, Joliet West 11,429, Lockport 11,272, Belleville East 11,230, Schaumburg 11,227, Collinsviille 11,172, Sycamore 10,978, Lincoln-Way East 10,897, South Elgin 10,809, Antoich 10,693.

Area Team results

Schaumburg: 13. Gina Lenoci 2,455 (223), 18.. Kylie Frick 2,421 (217), 30. Haylie Frick 2,369 (269), Lilly Mack 1,748 (213), Taylor Davis 989, Evelina Kozyra 982, Cassidy Leno 133, Autumn Kalady 139.

individual results

Individual Champion: 1, Rebecca Hagerman (Machesney Park Harlem) 2,670 (227).

Other area finishers: 15. Jemma Skweres (Conant) 2,435 (248); 22. Rebecca Howard (Buffalo Grove) 2,398 ((224);

Wheelchair Division: Olivia Moyer (Mascoutah) 806; Natalie Villegas (Elk Grove) 662; Sonia Sanchez-Corrillo (EG) 503; Chenoa Stokes (Triad) 482.

Upcoming events

MONDAY, FEB. 18

BOYS BASKETBALL

Prairie Ridge at Mundelein, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Class 4A Libertyville sectional semifinals

(1) Fremd vs. (4) Hersey, 7 p.m.

Class 3A Carmel sectional semifinals

(1) St. Viator vs. (4) Johnsburg, 6 p.m.

(2) Marengo vs. (5) Carmel, 7:30 p.m.

TUESDAY, FEB. 19

BOYS BASKETBALL

Antioch at Wauconda, 7 p.m.

Grant at Grayslake Central, 7 p.m.

Grayslake North at Lakes, 7 p.m.

North Chicago at Round Lake, 7 p.m.

Vernon Hills at Maine South, 7:30 p.m.

Libertyville at Waukegan, 7 p.m.

WRESTLING

Class 3A McHenry dual team sectional

Barrington vs. Libertyville, 6 p.m.

Class 2A Wauconda dual team sectional

Marian Central vs. Antioch, 6 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Class 4A Libertyville sectional semifinals

(2) Lake Forest vs. (3) Libertyville, 7 p.m.

WEDNESDAY, FEB. 20

BOYS BASKETBALL

Notre Dame at Carmel, 7 p.m.

Waukegan at Lake Zurich, 7 p.m.

Zion-Benton at Libertyville, 7 p.m.

Warren at Mundelein, 7 p.m.

Stevenson at Lake Forest, 7 p.m.

THURSDAY, FEB. 21

BOYS BASKETBALL

Round Lake at Richmond-Burton, 7 p.m.

Lake View at Vernon Hills, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Class 4A Libertyville sectional final

7 p.m.

Class 3A Carmel sectional final

7 p.m.

FRIDAY, FEB. 22

BOYS BASKETBALL

Round Lake at Grayslake Central, 7 p.m.

Lakes at Antioch, 7 p.m.

BOYS SWIMMING

state meet at New Trier

SATURDAY, FEB. 23

WRESTLING

dual team state tournament at Grossinger Motors Arena, Bloomington

BOYS SWIMMING

state meet at New Trier