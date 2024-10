Football Top 20

Team Week 7 result/Week 8 opponent

1. Geneva (7-0) Beat Wheaton North 28-24; at STCE

2. Naperville Central (7-0) Beat Metea Valley 56-7; at Sandburg

3. Cary-Grove (7-0) Beat Huntley 44-43; at CL South

4. Downers North (6-1) Lost to Lyons 21-20; Hinsdale South

5. Batavia (6-1) Beat St. Charles East 56-7; WW South

6. York (6-1) Beat Glenbard West 24-14; Lyons

7. St. Charles N. (6-1) Beat Glenbard N. 34-14; Lake Park

8. Palatine (6-1) Beat Fremd 28-21; at Conant

9. Fremd (6-1) Lost to Palatine 28-21; at Schaumburg

10. Barrington (6-1) Beat Schaumburg 42-6; Hoffman Estates

11. Libertyville (7-0) Beat Zion-Benton 40-14; at Lake Forest

12. St. Francis (5-2) Beat Marian 38-27; DePaul

13. Stevenson (6-1) Beat Warren 16-7; at Zion-Benton

14. Maine South (4-3) Beat Glenbrook South 31-28; Deerfield

15. Naperville North (5-2) Beat Neuqua V. 42-0; at Homewood-F.

16. West Aurora (7-0) Beat Larkin 57-0; at East Aurora

17. WW South (4-3) Beat Lake Park 27-14; at Batavia

18. Montini (5-2) Beat St. Viator 31-14; St. Ignatius

19. Prospect (5-2) Beat Hersey 30-27; at Elk Grove

20. Warren (4-3) Lost to Stevenson 16-7; Lake Zurich

Others to watch: Hersey 4-3, Benet 5-2, Hoffman Estates 5-2, Jacobs 5-2, Lake Zurich 4-3, Rolling Meadows 5-2, Antioch 6-1 Wheaton North 3-4, Carmel 3-4, Glenbard East 6-1, Burlington Central 5-2, Schaumburg 5-2, Wheaton Academy 6-1, Huntley 4-3, Glenbard South 5-2

Geneva is the new No. 1 team in this week’s Daily Herald Top 20 after the Vikings improved to 7-0 last week while previous No. 1 Downers Grove North lost a 21-20 heartbreaker to Lyons Township. Sandy Bressner/Shaw Local News Network