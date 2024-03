High school scores for March 3

Girls basketball

IHSA State championships

At Normal

Class 1A

Okawville 48, Illini Bluffs 36

Class 2A

Peoria Notre Dame 48, Nashville 46

Class 3A

Fremd’s Brynn Eshoo puts up a shot in the paint against Loyola Academy’s Julia Gamboa Friday, March 1, 2024 in the girls basketball 4A state semifinal at CEFCU Arena in Normal.

Lincoln 44, Glenwood 30

Class 4A

Loyola Academy 44, Nazareth 40

All-State Girls' basketball teams

Class 4A

First team

Name, School (Ht., Yr., Pos.) Points

Destiny Jackson, Chicago Whitney Young (5-6, Jr., G) 80, Brooke Carlson, Batavia (5-7, Sr., PG) 79, Lorena Awou, East Moline United (6-5, Sr., F/C) 77, Amalia Dray, LaGrange Nazareth Academy (5-8, Sr., G) 71, Paige Engels, Wilmette Loyola Academy (5-7, Sr., G) 66

Second team

Ella Todd, Palatine Fremd (6-1, Jr., G) 62, Danyella Mporokoso, Aurora Waubonsie Valley (5-7, Soph., G) 54, Trinity Jones, Bolingbrook (6-2, Soph., G/F) 52, Aubrey Galvan, Wilmette Loyola Academy (5-7, Jr., G) 43, Emory Klatt, Lincolnshire Stevenson (6-1, Sr., PF) 42

Honorable mention

Angelina Smith, Bolingbrook (5-9, Sr., PG) 41; Kiyoko Proctor, Alton (5-6, Jr., PG) 35; Hayven Smith, Lincoln-Way East (6-6, Sr., C) 33; Lexi Sepulveda, Plainfield East (5-10, Sr., G) 26; Ariella Henigan, Chicago Kenwood Academy (5-8, Jr., G) 24; Leah Palmer, Geneva (5-11, Sr., G/F) 23; D'Myjah Bolds, O'Fallon (6-2, Sr., F) 22; Olivia Austin, LaGrange Nazareth Academy (6-1, Sr., F) 19; Kailey Starks, Evanston (5-8, Sr., G) 19; Meegan Fahy, Maine South (5-7, Sr., G) 18; Brynn Eshoo, Palatine Fremd (6-2, Sr., F) 17; Nora Ezike, LaGrange Lyons (6-2, Jr., G/F) 14; Jaeda Murphy, Homewood Flossmoor (5-6, Sr., PG) 13; Olivia Corson, Normal (5-10, Sr., G) 12; Reagan Sipla, St. Charles North (6-1, Sr., G) 11; Jarius Powers, Alton (6-1, Jr., F) 8; Jada Brown, Quincy (6-0, Fr., F) 6; Gina Davorija, Glenbrook South (5-10, Jr., G) 6; Taylor Fohey, Quincy (6-0, Sr., F) 6; Annika Manthy, Arlington Heights Hersey (6-3, Sr., F/C) 6; Kaitlyn Parker, Downers Grove North (5-10, Sr., G) 6; Laney Stark, St. Charles North (5-6, Sr., G) 6.

Class 3A

First team

Kloe Froebe, Lincoln (5-9, Sr., G) 125, Aaliyah Guyton, Peoria High (5-8, Sr., PG/SG) 101, Xamiya Walton, Chicago Butler Prep (5-7, Sr., PG) 91, Lexi Carlsen, Sycamore (5-8, Sr., G) 52, Mia Gaines, Chicago Hyde Park (6-4, Sr., C) 50

Second team

Victoria Matulevicius, Lombard Montini (5-9, Sr., G) 47, Denver Anderson, Mt Zion (6-0, Sr., G) 46, Madison Davis, Chicago Heights Marian (5-10, Sr., G) 43, Lily Esparza, Rockford Boylan (6-2, Sr., C) 42, Kiarra Kilgore, Galesburg (5-9, Sr., G) 38

Honorable mention

Julia Sollberger, Dunlap (5-7, Sr., PG) 37; Addy Engel, Morton (5-10, Sr., G/F) 33; Emma Pierson, Belvidere (5-7, Jr., PG) 31; Amerie Flowers, Hinsdale South (6-0, Sr., F) 30; Nikkel Johnson, Kankakee (5-11, Sr., F) 25; Addison Tarr, Taylorville (5-11, Jr., G) 21; Becca Heitzig, Lincoln (5-8, Sr. G) 18; Madison Hoffmann, Grayslake Central (6-1, Jr., F/G) 17; Melaina Zedalis, Mount Vernon (5-10, Jr., G/F) 14; Tessa Crawford, Jerseyville Jersey (5-7, Sr., PG) 12; Nikki Kerstein, Lombard Montini (5-6, Jr., G) 12; Sage Stratton, Quincy Notre Dame (5-8, Jr., G) 10; Tiara Johnson, Mount Vernon (5-8, Sr., G) 9; Alexis Neumann, Chatham Glenwood (6-0, Fr., G/F) 9; Jazmyne Bynum, Chicago Hyde Park (5-5, Sr., G) 8; Xyanna Walton, Chicago Butler Prep (6-0, Soph., SG) 8; Katie Hamill, Crystal Lake Central (Sr., G) 6; Jamilah Jackson, Chicago Westinghouse (5-8, Jr., PG) 6; Alyssa Martin, Effingham (5-8, Soph., G/F) 6; Bailey Masching, Pontiac (5-10, Sr., G) 6; Kamaree Pollard, Mount Vernon (5-8, Jr., G) 6; Kamryn Porter, Chicago De La Salle (5-9, Sr., G/F) 6; Jalea Shered, Centralia (5-9, Sr., G) 6; Larissa Taylor, Highland (6-0, Sr., F) 6; Avery Tibbs, Washington (5-7, Soph., G) 6.

Boys gymnastics

Lake Park Presidents Cup

1. Lake Park 124.600, 2. Wheaton Co-Op 124.100, 3. Fremd 117.100, 4. Glenbrook North 109.800, 5. Hoffman Estates 108.800, 6. Schaumburg 91.500

Niles North Invite

Palatine 123.000, Niles North 99.500

Boys track

Buffalo Grove Invite

1. Barrington 148, 2. Buffalo Grove 95, 3. Grant 62, 4. Carmel 42, 5. Elk Grove 41, 6. South Elgin 39, 7. McHenry 29, 8. Fenton 25, 9. St. Patrick 13, 10. Freeport 2

Maine East Invite

1. Schaumburg 118, 2. Deerfield 115, 3. Glenbard East 98, 4. Maine East 72, 5. Bartlett 39, 6. Leyden 25, 7. Maine West 19, 8. Northridge Prep 8, 9. Wheeling 1

Crystal Lake Central Quad

1. Crystal Lake Central 62.5, 2. Cary-Grove 60, 3. Crystal Lake South 38.5, 40. Johnsburg 3

Rich Township Invite

1. Lincoln-Way East 80, 2. Stagg 79, 3. Plainfield Central 59, 4. Southland College Prep 49, 5. Thornwood 47, 6. Dundee-Crown 44, 7. Joliet Central 43, 8. Rich Township 30, 9. Westmont 28, 10. Thornridge 25, 10. Grayslake North 25, 12. Hillcrest 20, 12. Wauconda 20, 14. Larkin 18, 15. C. Military Academy-Bronzeville 9, 16. King 8

First to the Finish Charger Invite (U of I Armory)

1. Plainfield North 76, 2. Normal Community 62, 3. Edwardsville 61, 4. Cahokia 45, 5. Waubonsie Valley 42, 6. Collinsville 38, 6. Oswego 38, 8. Geneva 36.5, 9. Normal Community West 36, 10. Champaign Centennial 26, 11. Mt. Vernon 25, 12. Urbana 23, 13. Bloom Twp. 19, 13. Danville 19, 15. Bloomington 13.5, 16. Dunlap 11, 17. Rantoul 10, 18. Marian 1

Girls track

Proviso West Invite

1. Glenbard West 104, 2. Kenwood 96.5, 3. Fremd 92, 4. Plainfield East 58, 5. Proviso West 35, 6. Proviso East 21, 7. IC Catholic 20, 8. Taft 19.5, 9. Morgan Park 10, 10. Lake View 4

Lakes Invite

1. Barrington 98, 2. Huntley 71.5, 3. St. Ignatius 52, 4. Warren 47, 5. Rolling Meadows 35.5, 6. Hononegah 32, 7. Antioch 31.5, 8. McHenry 30.5, 9. Lakes 27, 10. Lake Forest 25.5, 11. Loyola Academy 21, 12. Highland Park 20, 13. Crystal Lake South 19, 14. Evanston 17.5, 15. Crystal Lake Central 16, 16. Sandburg 13, 17. Woodstock 12, 18. Mundelein 10, 19. Libertyville 6

Rockford Auburn Invite

1. Rockford Guilford 77, 2. Palatine 75.5, 3. Schaumburg 58.5, 4. Carmel 51, 5. West Aurora 41, 6. Conant 36, 7. Bartlett 26, 8. Johnsburg 25, 8. Richmond-Burton 25, 10. Burlington Central 24.5, 11. Rockford Auburn 23, 11. South Elgin 23, 13. Freeport 20, 14. Wauconda 15.5, 15. Belvidere 15, 16. Winnebago 11, 17. Streamwood 10, 17. Zion-Benton 10, 19. Harvest Christian Academy 9, 20. Grayslake Central 4, 21. Larkin 3, 22. Rockford Boylan Catholic 2

Bolingbrook Raider Invite

1. Benet Academy 116, 2. Willowbrook 70, 3. Mother McAuley 59, 4. Bolingbrook 53, 5. Plainfield Central 40, 6. Richards 32, 7. Aurora East 25, 8. Nazareth Academy 24, 9. Joliet West 18, 10. Resurrection 16, 11. Elgin 8

Addison Trai Invite

1. Leyden 111, 2. Addison Trail 104, 3. Elk Grove 100, 4. Wheaton North 95, 5. Fenton 36, 6. Ridgewood 13

Batavia Heimsath Invite

1. Oswego East 156.5, 2. Batavia 123, 3. Geneva 85.5, 4. Metea Valley 58.5, 5. Lake Park 56, 6. Hoffman Estates 51, 7. Glenbard East 34, 8. Kaneland 14.5

Others

Wheaton Warrenville South 63, Hinsdale Central 55

Upcoming

Monday, Mar 4

Boys basketball

IHSA State super-sectionals

Class 4A DeKalb

Palatine vs. Warren, 7:30 p.m.

Class 4A Normal

Downers Grove North vs. Normal Community, 7:30 p.m.

Class 4A Hoffman Estates

Glenbard North vs. New Trier, 7:30 p.m.

Class 3A Hoffman Estates

Crystal Lake South vs. DePaul College Prep, 6 p.m.

Class 2A Sterling

Latin vs. Byron, 7 p.m.

Class 1A DeKalb

Aurora Christian vs. Pecatonica, 6 p.m.

Girls track

Carmel, Prospect at Downers Grove South Invite at NCC, 6:30 p.m.

Boys water polo

Libertyville at Hersey, 6 p.m.

Girls water polo

Fremd at St. Charles North, 6 p.m.

Hersey at Libertyville, 6 p.m.

Maine East at Conant, 5 p.m.