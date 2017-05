Boys tennis scoreboard: Monday, May 22, results

Boys tennis scoreboard: Monday, May 22, results

Class 2A Huntley sectional

Team Scores

1. Jacobs 29, 2. Streamwood 16, 3. Huntley 15, 4. South Elgin 14, 5. Hampshire 10, 6. Dundee-Crown 6, 6. Elgin 6, 8. Bartlett 5, 9. Larkin 0.

Individual State Qualifiers

Singles: First place: C. Veltkamp (Str) d. Chong (Jac) 6-1, 6-1; Third place: K. Burton (Jac) d. A. Veltkamp (Str) injury default.

Doubles: First place: Kastritis/Yau (Jac) d. Mogan/Patel (SE) 6-1, 6-2; Third place: Soderwall/Wat (Hu) d. Holmes/Phengsomphone (SE) 6-1, 6-4.

Class 2A Naperville North sectional

Team results

Naperville Central 31; Neuqua Valley 14; Naperville North 13; Oswego 12; Metea Valley 10; Waubonsie Valley 8; West Aurora 4; Oswego East 4; Yorkville 4; East Aurora

Advancing individuals

Singles -- Semifinals: Roegner (NC) d. Neuman (NV) 6-1, 6-1; Nguyen (WV) d. Li (NC) 7-5, 1-6, 6-0. Championship: Roegner (NC) d. Nguyen (WC) 3-6, 6-3, 6-4; 3rd place: Li (NC) d. Neuman (NV) 6-1, 6-1

Doubles -- Semifinals: Zhang/Matov (NC) d. Doyle/Schroeder (MV) 6-0, 7-5; Polowczak/Saeed (NC) d. Williams/Lui (NN) 6-3, 6-4; Championship: Zhang/Matove (NC) d. Polowczak/Saeed (NC) 6-4, 6-3; 3rd place: Williams/Liu (NN) d. Doyle/Schroeder (MV) 6-1, 6-2

