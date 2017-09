Girls swimming scoreboard: Saturday, Sept. 23, results

New Trier 98, Hinsdale Central 88

200 medley relay: Hinsdale Central (Clark, Graham, Gruvberger, Fowler) 1:47.33; New Trier 1:48.00; Hinsdale Central 1:53.25; 200 free: Lynch (HC) 1:59.37; Girgenti (NT) 2:00.07; Halloran (NT) 2:00.70; 200 IM: Richardson (NT) 2:11.86; Wu (NT) 2:14.23; Willemse (HC) 2:16.16; 50 free: Graham (HC) 24.53; Ohr (NT) 25.67; Fowler (HC) 25.48; Diving: Creed (NT) 322.85; Lipsey (NT) 251.35; McNally (NT) 218.20; 100 fly: Gruvberger (HC) 58.22; Venn (NT) 58.84; Richardson (NT) 59.37; 100 free: Graham (HC) 52.75; Ohr (NT) 53.63; Girgenui (NT) 55.12; 500 free: Lynch (HC) 5:20.28; Halloran (NT) 5:21.07; Petzek (NT) 5:21.27; 200 free relay: Hinsdale Central (Willemse, Guechtman, Gruvberger, Fowler) 1:40.33; New Trier 1:41.68; Hinsdale Central 1:44.99; 100 back: Clark (HC) 58.31; Wu (NT) 59.50; Werts (NT) 1:02.94; 100 breast: Venn (NT) 1:06.73; Clowniak (HC) 1:08.79; Lantry (NT) 1:09.92; 400 free relay: New Trier (Richardson, Wu, Girgenti, Ohr) 3:34.66; Hinsdale Central 3:36.70; Hinsdale Central 3:45.73.

Buffalo Grove invitational

team scores

1. Hersey 446.5, 2. Mundelein 361, 3. Jacobs/Hampshire 340, 4. St. Viator 250, 5. Prospect 221.5, 6. Conant 199.5, 7. Huntley 185, 8. Buffalo Grove 109.5, 9. Cary-Grove 97, 10. Rolling Meadows 55, 11. Wheeling 21, 12. Fenton 18, 13. South Elgin 15.

individual results

200 medley relay: 1. Hersey (Blumenfeld, Kusio, Teves, Fink) 1:52.67, 2. St. Viator (Bottarini, Higginson, Alteri, Battin) 1:54.64, 3. Mundelein (Bowes, Kasemets, Kordik, Mishler) 1:55.19, 4. Conant (Wartman, Song, Komoto, Wooley) 1:55.65, 5.Jacobs-Hampshire (Bavaro, Koltuniuk, Gomez, Herrera) 1:55.99; 200 free: 1. Tokarz (J/H) 1:58.95, 2. Fish (Hers) 2:01.04, 3. Warren (StV) 2:03.71, 4. Irvine (Hers) 2:03.83, 5. Schulstad (BG) 2:03.90; 200 IM: 1. Higginson (StV) 2:14.94, 2. Komoto (Con) 2:18.03, 3. Teves (Hers) 2:18.31, 4. Herrera (J/H) 2;19.12, 5. Ferguson (Hunt) 2:19.36; 50 free: 1. Wooley (Con) 25;25, 2. Mishler (Mund) 25.44, 3. Lutz (Hers) 25.74, 4. Fink (Hers) 25.81, 5. McGuine (Hunt); Diving: 1. Van Belleghem (Mund) 342.80, 2. Wilson (BG) 339.10, 3. Lawson (Mund) 333.50, 4. Bovino (Hers) 329.80, 5. Schroeder (Pros) 324.20; 100 fly: 1. Komoto (Con) 1:00.17, 2. Teves (Hers) 1:01.49, 3. Gomez (J/H) 1:01.86, 4. Gerstung (Hers) 1:02.28, 5. Herrera (J/H) 1:03.51; 100 free: 1. Kusio (Hers) 54.23, 2. Mishler (Mund) 55.66, 3. Bavaro (J/H) 56.87, 4. Bowes (Mund) 57.03, 5. Cravens (Hunt) 47.19; 500 free: 1. Tokarz (J/H) 5:22.45, 2. Warren (StV) 5:26.28, 3. Donfris (CG) 5:29.51, 4. Blumenfeld (Hers) 6:30.39, 5. Schulstad (BG) 5:31.48; 200 free relay: 1. Hersey (Mahn, Salm, Irvine, Lutz) 1:45.12, 2. Conant (Komoto, Wooley, Wartman, Erne) 1:45.57, 3.Prospect (Bauer, Baenke, Sattley, Mueller) 1:46.31, 4. Jacobs/Hampshire (Koltuniuk, Herrera, Monasterio, Zawadzki) 1:46.74, 5. St. Viator (Delach, Collins, Battin, Warren) 1:46.92; 100 back: 1. Bowes (Mund) 1:01.21, 2. Carlson (Hunt) 1:02.32, 3. Zawadzki (J/H) 1:03.11, 4. Bottarini (StV) 1:03.24, 5.McGuine (Hunt) 1:04.42; 100 breast: 1. Kusio (Hers) 1:07.74, 2. Higginson (StV) 1:09.82, 3. Ferguson (Hunt) 1:11.31, 4. Kordik (Mund) 1:12.29, 5. Kasemets (Mund) 1:12.34; 400 free relay: 1. Hersey (Fink, Irvine, Lutz, Kusio) 3:43.85, 2. Jacobs/Hampshire (Bavaro, Gomez, Monasterio, Tokarz) 3:48.17, 3. Mundelein (Parduhn, Mishler, Gruber, Bowes) 3:49.34, 4. St. Viator (Alteri, Bottarini, Higginson, Warren) 3:50.98, 5. Huntley (McGuire, Carlson, Ferguson, Cravens) 3:53.73.

Elk Grove invitational

team scores

1. Niles North 429, 2. West Aurora 408, 3. IMSA 331, 4. Hoffman Estates 261, 5. Elk Grove 259, 6. St. Francis 123, 7. Resurrection 102, 8. Regina 71.

individual results

200 medley relay: 1. West Aurora (Jenkins, Bastian, Aikins, Leonard) 1:58.85, 2. IMSA 1:59.23, 3. Niles North 2:02.16; 200 free: 1. Jenkins (WA) 2:02.48, 2. Wlodarz (EG) 2:04.64, 3. Klafta (NiN) 2:05.30; 200 IM: 1. O'Connor (IMSA) 2:14.93 (meet record), 2. Leonard (WA) 2:22.21, 3. Widelak (HE) 2:29.30; Diving: 1. Fuscone (HE) 314.00, 2. Xidia (NiN) 293.70, 3. Emory (WA) 284.10; 100 fly: 1. Bastian (WA) 1:01.51, 2. Wlodarz (EG) 1:03.87, 3. Casanovas (IMSA) 1:04.29; 50 free: 1. Pi (NiN) 25.82, 2. Varanauskaite (HE) 26.59, 3. Bonilla (EG) 27.88; 100 free: 1. Pi (NiN) 55.95, 2. Varanauskaite (HE) 57.98, 3. Leonard (WA) 58.14; 500 free: !. Jenkins (WA) 5:19.56 (meet record), 2. O'Connor (IMSA) 5:23.11, 3. Klafta (NiN) 5:29.60; 200 free relay: 1. Niles North (Cox, Keay, Sanchez, Pi) 1:49.55, 2. IMSA 1:51.42, 3. Hoffman Estates (Widelak, Fuscone, Park, Varanauskaite) 1:51.68; 100 back: 1. Aikins (WA) 1:08.57, 2. Pham (NiN) 1:09.51, 3. Bajor (HE) 1:10.84; 100 breast: 1. Bastian (WA) 1:12.78, 2. Meyers (IMSA) 1:14.84, 3. Cox (NiN) 1:16.23; 400 free relay: 1. IMSA (Tiseth, Casanovas, Seplak, O'Connor) 3:51.81, 2. West Aurura 3:53.96, 3. Niles North 4:03.66.

Lake County invitational

team scores

1. Barrington 342, 2. Vernon Hills 260, 3. Warren 239, 4. Libertyville 152, 5. Stevenson 145. 6. Lake Forest 83, 7. Lake Forest Academy 64, 8. Zion-Benton 40, 9. Waukegan 16

individual results

200 medley relay: 1. Barrington (Emary, Kitzman, Pritchett, Penrod) 1:49.31, 2. Vernon Hills (Yoon, Pinter, Skatchkov, Petereit) 1:51.39, 3. Warren (Barker, Goldman, E.Wong, M.Wong) 1:51.49; 200 free: 1. Craffey (VH) 1:54.35, 2. O'Leary (Bar) 1:56.00, 3. Glaovich (Bar) 1:56.93; 200 IM: 1. Skatchkov (VH) 2:10.56, 2. Emary (Bar) 2:10.79, 3. Kitzman (Bar) 2:13.19; 50 free: 1. Petereit (VH) 24.63, 2. Barker (War) 24.96, 3. Vega (Bar) 25.07; Diving: 1. Landis (VH) 392.15, 2. Neuberger (Lib) 384.50, 3. Baun (War) 330.65; 100 fly: 1. Gleason (Lib) 57.72, 2. Pritchett (Bar) 58,21, 3. Skatchkov (VH) 58.46; 100 free: 1. Penrod (Bar) 53.56, 2. M.Wong (War) 54.88, 3. Church (War) 55.00; 500 free: 1. Craffey (VH) 5:06.53, 2. O'Leary (Bar) 5:10.09, 3. Graves (Bar) 5:12.06; 200 free relay: 1. Vernon Hills (E.Long, Craffey, Petereit, A.Long) 1:40.05, 2. Barrington (Vega, Graves, Reader, O'Leary) 1:40.17, 3. Warren (Barker, Church, Glisovich, M.Wong) 1:40.34; 100 back: 1. Carollo (Stev) 59.24, 2. Pritchett (Bar) 59.84, 3. Barker (War) 59.98; 100 breast: 1. Penrod (Bar) 1:06.62, 2. Kitzman (Bar) 1:07.12, 3. Liu (LFA) 1:07.39; 400 free relay: 1. Barrington (Galovich, Emary, Penrod, O'Leary) 3:36.66, 2. Vernon Hills (A.Long, Craffey, Skatchkov, Pinter) 3:37.00, 3. Warren (Church, Stingle, E.Wong, Glisovich) 3:44.07.

