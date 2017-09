Girls swimming scoreboard: Thursday, Sept. 7, results

Girls swimming scoreboard: Thursday, Sept. 7, results

barrington 148, prospect 38

200 medley relay: Barrington (Chen, Gawronski, Pritchett, Penrod) 1:52.94; 200 free: Graves (Bar) 1:59.05; 200 IM: Emary (Bar) 2:12.17; 50 free: Penrod (Bar) :24.62; Diving: Barcroft (Bar) 202.30; 100 fly: Kitzman (Bar) :59.53; 100 free: Penrod (Bar) :53.12; 500 free: Galovich (Bar) 5:18.01; 200 free relay: Barrington Vega, Emary, Graves, Ragnini) 1:43.12; 100 back: Pritchett (Bar) 1:00.63; 100 breast: Vega (Bar) 1:10.23; 400 free relay: Barrington (O'Leary, Emary, Galovich, Penrod) 3:40.16.

JV: Barrington 132, Prospect 54.

F/S: Barrington 118, Prospect 49.

Buffalo Grove 115, Hoffman Estates 68

200 medley relay: Buffalo Grove (Rutkauskaite, Dombroski, Wasilewski, Surdyka) 2:05.24; 200 free: Morosan (BG) 2:07.62; 200 IM: Hanna (BG) 2:35.67; 50 free: Schulstad (BG) :26.98; Diving: Wilson (BG) 199.95; 100 fly: Widelak (HE) 1:06.84; 100 free: Varanauskaite (HE) :58.35; 500 free: Dombrowski (BG) 5:54.55; 200 free relay: Hoffman Estates (Widelak, Park, Fuscone, Varanauskaite) 1:51.68; 100 back: Schulstad (BG) 1:07.75; 100 breast: Hanna (BG) 1:17.46; 400 free relay: Buffalo Grove (Morosan, Dombroski, Surdyka, Schulstad) 4:01.00.

JV: Buffalo Grove 121, Hoffman Estates 53.

conant 121, rolling Meadows 65

200 medley relay: Conant (Wartman, Song, Komoto, Wooley) 1:57.88; 200 free: Erne (Con) 2:08.21; 200 IM: Komoto (Con) 2:19.91; 50 free: Wooley (Con) :26.38; Diving: Bogdal (RM) 165.85; 100 fly: Komoto (Con) 1:00.70; 100 free: Wooley (Con) :57.32; 500 free: Hanley (Con) 6:01.71; 200 free relay: Conant (Erne, Wartman, Song, Hanley) 1:51.40; 100 back: Hintz (RM) 1:04.48; 100 breast: Song (Con) 1:16.14; 400 free relay: Conant (Wooley, Komoto, Paul, Arushi) 4:01.71.

JV: Conant 99, Rolling Meadows 71.

fremd 102, wheeling 65

200 medley relay: Fremd (Kim, Buzuloiu, Savage, Poss) 2:01.99; 200 free: Kuehn (Frm) 2:00.23; 200 IM: Grzybek (Frm) 2:27.43; 50 free: Hergert (Whl) :26.36; Diving: Goodsite (Frm) 218.35; 100 fly: Streitmatter (Frm) 1:05.28; 100 free: Hergert (Whl) :58.26; 500 free: Bolger (Frm) 5:29.42; 200 free relay: Fremd (Savage, Beaupre, Wojda, Flowers) 1:53.97; 100 back: Prilutsky (Whl) 1:23.57; 100 breast: Papaioannou (Whl) 1:31.72; 400 free relay: Wheeling (Hergert, Bialas, Papaioannou, Prilutsky) 4:32.03.

F/S: Fremd 102, Wheeling 65.

Hersey 138.5, Schaumburg 45.5

200 medley relay: Hersey (Blumenfeld, Kusio, Teves, Fink) 1:54.33; 200 free: Fink (Hers) 2:00.59; 200 IM: Blumenfeld (Hers) 2:19.75; 50 free: Lutz (Hers) :25.50; Diving: Bovino (Hers) 202.90; 100 fly: Teves (Hers) 1:00.93; 100 free: Kusio (Hers) :55.30; 500 free: Irvine (Hers) 5:40.47; 200 free relay: Hersey (Kusio, Salm, Lutz, Fink) 1:44.79; 100 back: Mollin (Sch) 1:02.15; 100 breast: Kusio (Hers) 1:10.97; 400 free relay: Hersey (Lutz, Irvine, Gerstung, Blumenfeld) 3:49.96.

JV: Hersey 138, Schaumburg 16.

F/S: Hersey 119.5, Schaumburg 43.5.

