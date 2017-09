Girls volleyball scoreboard: Saturday, Sept. 2, results

hello

Article to: (required) Article from: (required) Add a message (optional)

Girls volleyball scoreboard: Saturday, Sept. 2, results

*

At Champaign Invite

Kaneland d. Morton 25-20, 25-14

Kaneland d. Central Catholic 25-15, 25-17

Kaneland d. Rochester 25-18, 25-15

Kaneland d. Mahomet-Seymour 25-20, 25-6

Kaneland d. Dunlap 25-18, 25-15

*

At West Aurora Blackhawks Tourney

West Aurora d. Wheaton Academy 25-17, 25-16

West Aurora d. Genoa-Kingston 25-23, 25-23

West Aurora d. Plainfield East 25-23, 28-26

Joliet Catholic d. West Aurora 25-20, 25-16

South Elgin d. Genoa-Kingston 25-17, 25-17

South Elgin d. Romeoville 25-9, 25-18

South Elgin d. Plainfield South 25-23, 25-21

St. Ignatius d. South Elgin 25-16, 25-17

South Elgin -- Negron (23 kills), Swanson (25 asts, 19 digs), Richardson (25 asts, 9 digs), Fisher (16 kills), Cortes-Rojas (20 digs, 9 aces).

West Aurora -- Taki (17 kills, 6 aces, 10.5 blks), McPherson (2 aces, 14 kills, 4 digs), Riggs (8 aces, 6 kills, 69 asts), Myers (6 aces, 13 kills 1 digs), Battle (7 aces, 24 kills, 4.5 blks).

*

Grayslake Central Ram Slam

Pool A:

Grayslake Central d. Richmond Burton 24-26, 26-24, 15-8

Grayslake Central d. Grayslake North 25-18, 25-19

Grayslake Central d. Regina 25-13, 25-15

Regina d. Grayslake North 25-15, 18-25, 15-13

Regina d. Richmond Burton 26-27, 25-22, 17-16

Richmond Burton d. Grayslake North 25-21, 25-20

Pool B:

Wisconsin Lutheran d. Carmel 25-12, 25-13

Wisconsin Lutheran d. Lake Park 18-25, 25-21, 15-7

Wisconsin Lutheran d. Wauconda 25-14, 14-25, 15-11

Carmel d. Wauconda 22-25, 25-22, 15-6

Carmel d. Lake Park d. 25-23, 21-25, 15-6

Lake Park d. Wauconda 27-25, 25-23, 15-7

Gold Bracket:

Grayslake Central d. Carmel 25-23, 25-13

Wisconsin Lutheran d. Regina 25-13, 25-19

Regina d. Carmel 25-23, 25-19 (3rd)

Grayslake Central d. Wisconsin Lutheran 19-25, 27-25, 25-22 (Championship)

Silver Bracket Semis:

Lake Park d. Grayslake North 25-15, 25-17

Wauconda d. Richmond 25-23, 11-25, 25-9

Waucond d. Lake Park 23-25, 25-10, 25-23 (5th)

Richmond Burton d. Grayslake North 25-14, 25-20

TEAM STATISTICS

Serving -- GC: LaBeck 11 aces, Twardock 10 aces, Beshel 8 aces; Wauc: Kraml 14 aces, Olsen 9 aces, Carazas 6 aces; Attacking -- GC: Beshel (39 kills), Moser (23 kills), Koshy (20 kills), Maraist (18 kills), Bullman (17 kills); Wauc: Sexton (32 kills), Carazas (27 kills), Johnson (23 kills), Turnbull (14 kills), Kraml (12 kills); Setting -- GC: LaBeck 285-286 (95 assists); Wauc: Olsen (73 assists), Johnson (24 assists), Aldrich (21 assists); Digs -- GC: Marassa 43, Hindman 15, Moser 15; Wauc: Sakowicz 104, Olsen 36, Carazas 28, Kraml 13; Blocks -- GC: Bullman 12.5, Maraist 4, LaBeck 4, Koshy 4

*

Conant's Scholten invitational

team results

1. St. Charles East, 2. St. Francis, 3. Palatine, 4. Rolling Meadows, 5. Resurrection, 6. Fremd, 7. Glenbard East, 8. Maine South.

team scores

Rolling Meadows d. Maine South 25-13, 25-22; Rolling Meadows d. Conant 25-22, 18-25, 15-9; Harlem d. Rolling Meadows 26-24, 15-25, 15-13; St. Charles East d. Rolling Meadows 25-11, 25-14; St. Charles East d. St. Francis 25-21, 27-25; St. Francis d. Palatine 25-16,25-24; Palatine d. Rolling Meadows 25-17, 25-19; Resurrection d. Maine South 25-15, 27-15; Resurrection d. Fremd 25-22, 25-17; Fremd d. Glenbard East 25-23, 26-24; Glenbard East d. Maine South 25-20, 25-21; Elk Grove d. Hoffman Estates 20-25, 25-11, 25-11; Conant d. Hoffman Estates 25-20, 25-14; Resurrection d. Hoffman Estates 25-9, 25-5; St. Charles East d. Hoffman Estates 25-8, 25-8; Pius d. Hoffman Estates 25-12, 22-25, 15-3, Glenbard East d. Schaumburg 25-20, 26-27, 15-13; Glenbard East d. Lake Zurich 18-25, 25-20, 15-11; Palatine d. Glenbard East 25-19, 25-18;

individual results

Northwest stats: Attack: HE: Salerno 1-2, Smith 7-16 5k, Mulica 0-1, Poland 14-19 2k, Wadas 26-52 17k, Hunt 11-20 2k, Sarullo 8-18 2k, Gueco 9-16 4k, Psonak 12-23 6k, Fowler 16-26 6k, Jurewicz 24-33 8k); RM: Errico 51-56 29k, Kowalski 58-76 26k, Anderson 56-74 25k, Avellaneda 39-44 17k, Dawson 19-30 4k, Slowik 4-8 1k, Ryan 3-6 1k, King 4-5 1k; Frm: Straup 13-15 5k, Aichinger 3-3 1k, Smith 1-1, Tangney 12-14 4k, Grubb 4-5 2k, Hooker 46-56 19k, Sayre 69-87 23k, Rizzo 66-82 30k, Mazur 21-27 13k; Serving: HE: Salerno 7-10 2a, Smith 12-19, Mulica 9-12, Poland 12-12 3a, Wadas 20-25 5a, Hunt 9-9, Sarullo 5-8 1a, Gueco 20-24 5a, Psonak 5-7 1a; RM: King 25-42 5a, Errico 27-30 5a, Dawson 33-37 2a); Frm: Martin 2-3, Straup 29-31 2a, Aichinger 49-35 3a, Smith 42-44 8a, Everhardt 0-1, Sayre 40-42 7a, Rizzo 40-44 5a, Mazur 17-23 1a. Setting: HE: Mulica 10-10 7as, Poland 5-5 2as, Wadas 1-1 1as, Gueco 82-82 23as); RM: King 243-261 84as; Frm: Straup 255-261 85as, Aichinger 14-16 3as, Smith 2-2, Vanderark 13-13 4as, Sayre 2-3, Rizzo 101; Serve-Receive: Frm: Martin 1-1, Aichinger 32-34, Smith 19-21, Sayre 31-31, Rizzo 34-41, Digs: HE: Salerno 15, Smith 6, Mulica 3, Poland 44, Wadas 8, Hunt 3, Sarullo 2, Gueco 8, Psonak 3, Fowler 2; RM: Robinson 54, Kowalski 24, Anderson 21, King 20, Dawson 9, Errico 3; Frm: Straup 9, Aichinger 18, Smith 2, Hooker 2, Sayre 6, Rizzo 6, Mazur. Blocks: HE: Wadas 7, Hunt 2, Gueco, Psonak 2, Fowler 7, Jurewicz 5; RM: Errico 11, King 4, Anderson 2, Avellaneda 2, Dawson, Kowalski 1; Frm: Straup 5, Tangney 2, Hooker 2, Sayre 4, Rizzo 2, Mazur 8.

Lake County stats: Serving -- Mun: Cartland 34-34 (7 aces), Wilcox 25-26 (1 ace), Naddy 35-36 (6 aces), Heath 22-22, Orozco 16-18 (5 aces), O'Donnell 26-28 (1 ace); Attacking -- Mun: Naddy 50-59 (23 kills), Cartland 60-78 (21 kills), Krabbe 24-25 (15 kills), Paul 41-48 (13 kills), Heath 32-39 (12 kills); Setting -- Mun: Krabbe 101-103 (42 assists), Wilcox 61-62 (26 assists); Digs -- Cartland 46, O'Donnell 45, Parola 31, Orozco 26, Fakhouty 25; Blocks -- Mun: Heath 7, Vogt 6.

Overall Glenbard East stats (7th place) -- Hamaker (19 kills, 4 blocks, 9 digs, 3 aces); Sarles (28 assists, 1 ace, 4 digs); Elliott (11 kills, 4 digs); Denton (6 digs, 2 aces); Cluskey (7 blocks, 5 kills); Ratajczyk (5 blocks).

*

Jacobs invitational

team scores

Crystal Lake Central d. Barrington 25-17, 25-19

Wheaton North d. Barrington 25-11, 25-17

Barrington d. Grant 25-23, 25-17

Wheaton North d. Barrington 25-20, 25-12

Barrington d. Stevenson 25-16, 17-25, 26-25

Wheaton North d. Grant 25-13, 25-14

Crystal Lake Central d. Wheaton North 25-11, 25-10

Wheaton North d. Cary Grove 25-14, 25-16

Rockford Boylan d. Marian 25-16, 25-15

Batavoa d. Marian 25-14, 25-22

Marian d. Jacobs 25-14, 25-14

Semifinal

Crystal Lake Central d. Marian 25-14, 25-22

3rd Place

Marian d. Catholic Memorial 19-25, 31-29, 25-18

Overall Barrington stats - Attack: Bar: Capel 25k, Tilly 22k, Ramel 10k, Shechtman 6k. Serving: Bar: Andrade de Oliveira 5a, Gugilardo 5a. Setting: Bar: Kozak, 35asts, Gugliardo 30asts. Digs: Bar: Capel 17, Casaletto. Blocks: Bar: Ramel 8, Shechtman 4.

Overall Wheaton North stats (5th place) -- Beedle (6 kills, 2 blocks, 2 digs); Clark (4 aces, 30 kills, 6 blocks, 5 digs); LaBue (8 aces, 1 kill, 24 digs); Barnhorst (24 kills, 6 blocks, 2 digs); Light (2 aces, 3 kills, 52 assists); Esposito (8 aces, 9 digs); Schorle (2 aces, 1 kill, 21 digs); Otto (6 aces, 32 kills, 5 locks, 5 digs); Holland (1 ace, 1 kill, 11 assists, 8 digs)

*

Willowbrook Invite

Team placement

1. Metea Valley; 2. Addison Trail; 3. Glenbard South; 4. West Chicago; 5. Glenbard North; 6. Coal City; 7. Willowbrook; 8. Walther Lutheran.

Championship: Metea Valley d. Addison Trail 25-16, 25-15

Metea Valley -- Herrmann (9 kills); Dowd (6 kills, 1 block, 4 digs); Aske (1 ace, 3 kills, 7 digs); Samojedny (1 ace, 4 assists, 7 digs); Aitchison (11 assists, 4 digs); Bass (5 kills, 5 blocks)

Addison Trail -- Susa (5 digs); Muell (4 kills, 6 digs); D'Ambrose (6 digs).

Gold bracket semifinal: Metea Valley d. Glenbard South 25-22, 25-15

*

New Trier invitational

team results

Silver pool: 1. Niles West, 2. Maine West.

team scores

Warren d. Argo 25-15, 25-12; Warren d. Glenbrook South 25-20, 25-27, 15-9; Warren d. Niles West 27-25, 20-25, 15-7; Loyola d. Warren 25-17, 25-20; Warren d Hersey 25-22, 25-15; Wheeling d. Zion Benton 25-23, 24-26, 17-16; Loyola d. Wheeling 25-19, 25-17; Wheeling d. Evanston 25-18, 25-20; Niles West d. Wheeling 25-21, 25-20; Oak Park River Forest d. Wheeling 25-15, 25-11; Maine West d. Oak Park River Forest 25-14, 25-20; Niles West d. Maine West 25-18, 18-25, 25-13.

individual results

Attack: Whl: Ja.Veloso 16-20 8k, Nguyen 49-61 17k, E.Lacaeyse 7-10 3k, Janowski 23-27 8k, Jaciunas 32-42 13k, Jankowski 54-71 18k, Welter 33-49 9k, Igiehon 40-47 16k, Walker 3-4; MW: Riedl 41k, Olson 44k, Grzebien 17k; Hers: Kaburov 36k, Morgan 30k, VanDenHerik 15k, Olhava 13k, Boyan 10k, Tomaszkiewicz, Srozewski 4.

Serving: Whl: Ja.Veloso 46-51 9a, Nguyen 21-23 2a, E.Lacaeyse 3-3, Janowski 23-26 1a, Jaciunas 36-39 2a, P.Lacaeyse 3-3, Jankowski 27-32 5a, Welter 8-9 2a, Zambrano 18-20 4a, Walker 8-9 1a, Abdic 1-1; MW: Block 8a, Olson 10a, Saldana 7a; RM: Kabruov 43-46 14a, Fahey 23-24 4a, Strozewski 28-28 1a, Eschoo 2-2, Morgan 28-29 1a, Olhava 30-32 2a, Twohib 43-46 6a.

Setting: Whl: Ja.Veloso 34-34 6 assists, Nguyen 8-8, Janowski 282-290 71asts, Jaciunas 1-1, Jankowski 9-9, Welter 1-1, Igiehon 1-1, Zambrano 2-2, Walker 3-3; MW: Block 49asts, Kolosvary 63asts; RM: Strozewski 90asts.

Digs: Whl: Ja.Voloso 67, Nguyen 35, Janowski 37, Jaciunas 11, Jankowski 22, Welter 7, Igiehon 3, Zambrano 3, Walker 27; MW: Block 23, Olson 39, Saldana 46, Kolosvary 24, Grzebien 46; RM: Kaburov 34, Morgan 39, Olhava 28, Strozewski 24, Twohig 60, Coniglio 2.

Blocks: Whl: Nguyen 4, Janowski 2, Jaciunas 6, Jankowski, Welter, Igiehon 10; MW: Riedl 10; RM: VanDenHerik 10, Boyan 10, Kaburov 6, Olhava 4, Morgan, Strozewski 2, Martin.

*