Girls tennis scoreboard: Thursday, Aug. 31, results

GRAYSLAKE CENTRAL 7, GRANT 0

Singles -- No. 1: Boucek (GC) d. Burgeson 6-0, 6-1; No. 2: Falconi (GC) d. Lelchuk 6-0, 6-1; No. 3: Smoth (GC) d. Waight 6-4, 6-3.

Doubles -- No. 1: Reddy/Tolentino (GC) d. Dougla/Kiesgen 6-3, 6-4; No. 2: Mussay/O'Keefe (GC) d. Williams/Bruen 6-0, 6-0; No. 3: Bloede/Joo (GC) d. Zbirkowski/Nick 6-1, 6-0; No. 4: Grayslake Central d. Grant 6-3, 6-1.

WAUCONDA 4, ANTIOCH 3

Singles -- No. 1: Hackman (Wauc) d. Neville 6-3, 5-7, 6-4; No. 2: Bilancia (Wauc) d. Ward 7-5, 7-6 (3); No. 3: Bonefas (Wauc) d. Fisher 6-7 (6), 6-3, 6-4.

Doubles -- No. 1: Foote/Palm (Ant) d. Hausherr/Splingaire 6-4, 6-3; No. 2: McNaughton/Regalado (Ant) d. Giever/Lewandowski 6-0, 6-1; No. 3: Lawrence/Corey (Ant) d. Batson/Khan 7-5, 7-5; No. 4: Ortiz/Zukowski (Wauc) d. Gardner/Good 6-3, 7-6 (5).

St. Charles East 5, West Aurora, 2

Singles -- No.1: Dhan (SCE) d. Love 6-0, 6-1; No.2: Melone (SCE) d. Lindstrom 6-3, 6-3; No.3: Conroy (SCE) d. Silva 6-3, 6-0.

Doubles -- No.1: Stefancic/Goheen (WA) d. McCarthy/Field 6-1, 6-1; No.2: C. Carranza/McGraw (SCE) d. Gutherie/Mbenda 6-2, 6-2; No.3: Wyeth/Glatzhofer (WA) d. Albrion/L. Carranza 4-7, 6-1 (10-2); No.4: Havemann/Fetter (SCE) d. Figueroa/Czykier 6-4, 6-4.

Wheaton Warrenville South 5, Wheaton North 2

Singles -- No.1: Choi (WWS) d. Fidel 6-0, 6-2; No.2: Orlove (WWS) d. Block 6-0, 6-1; No.3: Wachs (WN) d. Kelly 6-1, 6-2.

Doubles -- No.1: Dryer/Musjer (WWS) d. Brink/Jones 6-2, 4-6, 6-1; No.2: Murman/Stanatapolous (WWS) d. Winter/Moore 6-1, 6-4; No.3: Gale/Prendiville (WN) d. Kroeze/Westrich 5-7, 6-1, 6-1; No.4: Foy/Nicholson (WWS) d. Flood/Taranto 6-4, 6-4.

St. Francis 5, Timothy Christian 1

Singles -- No.1: Lee (TC) d. Vale 6-0, 6-1; No.2: Price (SF) d. Bury 6-0, 6-0; No.3: Garvey (SF) d. Silvia 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Gulli/Kopex (SF) d. Ahn/Carstensen 6-0, 7-6; No.2: Los/Thoms (SF) d. Thompson/Trua 6-4, 6-3; No.3: Armbrust/Taylor (SF) d. Jamrzombek/Bone 6-0, 6-0.

Neuqua Valley 6, Metea Valley 1

Singles -- No.1: Murali (NV) d. Kochkodan 4-6, 6-1, 6-3; No.2: Baid (MV) d. Cypres 6-0, 6-2; No.3: Carapatri (NV) d. Danthruty 6-2, 0-6, 6-2.

Doubles -- No.1: Beck/Neuman (NV) d. Goldman/Woods 6-0, 6-3; No.2: Wu/Chivani (NV) d. Busch/Niu 6-3, 7-5; No.3: Provine/Liu (NV) d. Krishnan/Palm 6-0, 6-1; No.4: Voruganti/Apoorva (NV) d. Agarwal/Williams 2-6, 7-5, 7-5.

prospect 4, lake zurich 3

Singles -- No.1: de los Reyes (LZ) d. Cooper 6-1, 6-2; No.2: Kubitz (Pros) d. Ignatenko 6-2, 6-0; No.3: Bryuhova (LZ) d. McNally 6-2, 6-2.

Doubles -- No.1: Stanford/Whitebloom (Pros) d. Zborovsky/Tchalahov 6-7(4), 6-1, 14-12; No.2: Kelly/Paul (Pros) d. Biergans/McCoy 6-3, 6-2; No.3: Dickson/Van Zant (LZ) d. Walsh/Getmanchuk 6-1, 3-6, 10-7; No.4: Kloser/Orel (Pros) d. Grufller/Baab 4-6, 6-3, 10-4.

JV: Prospect 7, Lake Zurich 0.

Vernon Hills 4, St. Viator 3

Singles -- No.1: Dizon (StV) d. Oppenheim 6-0, 6-1; No.2: Parande (VH) d. Williams 6-4, 6-1; No.3: Vaswani (VH) d. Cavanaugh 6-4, 6-0.

Doubles -- No.1: Zimmerman/Teraji (StV) d. Pacer/Przybylo 6-1, 4-6, 6-4; No.2: Bilke/Subramanian (VH) d. Zajac/McLoughlin 2-6, 7-5, 10-7; No.3: Doherty/Napoleon (StV) d. Hansen/Meng 7-5, 6-0; No.4: Rogers/Dubey (VH) d. Peric/Yeung 6-2, 6-4.

