Boys volleyball scoreboard: Wednesday, May 24, results

At Deerfield

Barrington d. Deerfield 25-13, 25-23

At Fremd

Stevenson d. Palatine 25-21, 25-19

Serving -- Stev: Maleski (7 aces), Orlov (2 a es), Zhou (2 aces); Attacking -- Stev: Maleski (15 kills), Chen (6 kills); Setting -- Stev: Kay (24 assists); Digs -- Stev: Maleski 7, Orlov 6; Blocks -- Stev: Gogula 1.

At Fenwick

leyden d. fenwick 27-25, 21-25, 25-19

Attack: Ley: Radziszewski 7kills, Kemp 7 kills. Setting: Ley: Motyka 25 assists. Blocks: Ley: Radiziszewski 6, Wood 7.

At Libertyville

libertyville d. buffalo grove 25-21, 25-11

BG leaders -- Attack: BG: Tsourmas 4 kills, Van Wazer 5 kills, Zickert 3 kills, Franz 5 kills.

Libertyville leaders -- Serving -- Lib: Horschel (3 aces), Donovan (1 ace); Attacking -- Lib: Fortini 8, Cook 7; BG: Wazer (5 kills), Franz (5 kills); Setting -- Lib: Hirschel (43 assists); Digs -- Lib: Kharasch 16, Stevens 11; Blocks -- Lib: Feiereisel 6, Hirschel 2, Stevens 2, Fortini 2, Demaree 2.

At Warren

Hersey d. Warren 25-21, 25-11

Attack: Hers: Nugent 8, Mailloux 5k, Hopkins 6k, Saeed 2k, Reisel 3k; Serving: Hers: Reisel 8/9, J.Hong 7/9, Castro 11/11 1 ace, C.Hong 12/12, Seneczko 8/8 1 ace, Hopkins 10/11; Setting: Hers: Reichel 22 assists; Digs: Hers: J. Hong 21, C. Hong 8, Castro 6, Seneczko 6, Reisel 4. Blocks: Hers: Nugent 6, Hopkins 4, Reisel 4, Mailloux 3, Leno 2.

Cristo Rey Jesuit regional finals

Hinsdale Central d. Jone 25-20, 25-13

Downers Grove North regional finals

Downers Grove North d. Plainfield North 30-28, 25-18

Latin School regional finals

York d. Latin 25-18, 25-17

South Elgin regional finals

Lake Park d. Rockford Boylan 25-8, 25-21

Westminster Christian regional finals

West Chicago d. Rockford Guilford 25-12, 25-18

Glenbard West regional finals

Glenbard West d. Downers Grove South 25-16, 25-20

Downers South -- Gall (9 assists), S. Tischler (5 kills, 3 aces), J. Tischler (2 kills), Kargol (4 assists), DeMarco (8 digs), Connolly (3 kills).

Glenbard West -- Lilly (12 kills, 3 digs, 3 aces), Winkler (3 kills, 2 blocks, 4 digs, 2 aces), Diver (3 digs), Norvid (7 digs), Farmer (22 assists, 6 digs, 2 blocks), Scruggs (4 kills, 2 digs, 2 blocks), Ardell (5 blocks).

Naperville North regional finals

Neuqua Valley d. Glenbard East 14-25, 25-23, 25-17

Neuqua Valley -- Kauling (25 assists, 2 blocks, 1 kill), Grove (10 kills, 1 block), Housholder (6 kills, 1 block), Cardenas (4 kills, 2 blocks), Alexander (2 kills).

Glenbard East -- Cebula (10 kills), Brandt (9 kills, 1 block), Arnold (13 assists, 5 kills), Eagan (13 assists), Murphy (3 kills).

Streamwood regional finals

Addison trail d. St. Charles east 25-15, 25-10

Addison Trail -- Grygo (17 assists, 7 kills); Pudlo (7 kills, 4 aces); Noel (6 kills, 2 blocks); Zielinski (4 kills, 6 digs, 1 ace).

West Aurora regional finals

West Aurora d. Naperville Central 17-25, 25-18, 25-23

West Aurora -- Kovanic (21 kills), Chaidez (5 kills, 6 blocks, 1 ace), Garcia (28 assists, 6 blocks, 1 ace), Walker (4 kills, 4 blocks), Long (3 kills, 3 blocks), Mannella (3 kills).

Naperville Central -- Davis (8 kills), Ramey (8 kills), Folliard (28 assists), Kockurka (16 digs), Egharevba (4 kills, 2 blocks).

Tuesday's late results

Glenbard West regionals

Downers Grove South d. Wheaton Warrenville South 25-22, 24-26, 25-23

WW South -- Robbins (14 kills, 2 aces, 1 block, 5 digs); Higley (9 kills); Carr (33 assists, 3 blocks, 2 kills, 11 digs); Meyer (6 kills, 2 digs, 1 ace, 3 blocks); Hogan (3 kills, 3 blocks); Hildebrand (6 digs, 3 aces).

