Girls track scoreboard: Saturday, April 22, results

Glenbard West invitational

team results

Oak Park-River Forest 85, Naperville North 84, Lincoln-Way East 80.5, Glenbard West 78, Whitney Young 66, Hinsdale Central 49, Barrington 47, Warren 34.5, Geneva 32.5, Wheaton North 32, Bloom 29, Wheaton Acad. 24, Lane Tech 24, Lake Zurich 22.5, Willowbrook 10, Proviso East 4.

individual results

4x800 Relay: 1. Naperville North 0:40.91, 2. Barrington 9:51.83, 3. Glenbard West 9:57.67; 4x100 relay: 1. Hinsdale Central :49.89, 2. Naperville North :50.08, 3. Young :50.21; 3200: 1, Hart (GbdW) 10:25.95, 2. Schmitt (NapN) 10:31.74, 3. Payne (GbdW) 10:37.38; 100 high hurdles: 1. Rossa (OPRF) :16.45, 2. Rowe (Bloom) :16.73, 3. Bradford (OPRF) :16.91; 100: 1. Young (WYng) :12.77, 2. Zander (WhN) :13.22, 3. McLauren (Bar) :13.31; 800: 1. Hart (GbdW) 2:14.20, 2. Revord (HC) 2:14.28, 3. Nabholz (GbdW) 2:17.80; 4x200 relay: 1. Hinsdale Central 1:47.39, 2. Lincoln-Way East 1:48.39, 3. Young 1:48.98; 400: 1. White (OPRF) :57.97, 2. Ayoola (LWE) :58.11, 3. Jenkins (War) :58.70; 300 hurdles: 1. Best (WhAc) :44.78, 2. Reed (Gen) :46.43, 3. Batuldix (LT) :47.23; 1600: 1. Hart (GbdW) 4:50.72, 2. Hamilton (NapN) 4:51.15, 3. Ricci (NapN) 5:04.61; 200: 1. Young (WYng) :25.65, 2. Best (WhAc) :26.29, 3. Wright (LWE) :26.62; 4x400 relay: 1. Oak Park-River Forest 4:03.94, 2. Hinsdale Central 4:05.96, 3. Barrington 4:07.27; Long jump: 1. Rossa (OPRF) 17-10.0, 2. Rowe (OPRF) 16-09.25, 3. Annifi (WYng) 16-09.25; High jump: 1. Rowe (Bloom) 6-01, 2. Ayoola (LWE) 5-3, 3. Higgins (Gen) 5-1; Triple jump: 1. Olojo (Lane) 37-07.0, 2. Rowe (OPRF) 36-00.50, 3. Chao (NapN) 35-11.5; Shot put: 1. LaDere (LWE) 42-01.75, 2. Wastek (NaN) 38-04.0, 3. Hopkins (WYng) 36-09.25; Discus: 1. Denwood (Wbk) 124-00, 2. Atuobi (War) 122-06, 3. Thurmond (GbdW) 120-00; Pole vault: 1. Morello (LZ) 11-00, 2. Brady (WhN) 10-00, 3. Wine (OPRF) 10-00.

Frosh/Soph: Lincoln-Way East 87, Bloom 79, Hinsdale Central 76, Lake Zurich 75, Glenbard West 74, Naperville North 72, Willowbrook 44, Oak Park-River Forest 43, Wheaton North 35, Warren 31, Whitney Young 25, Sandburg 24, Barrington 17, Lane Tech 12, Geneva 6, Proviso East.

Lake Park invitational

team results

Lake Park 108, New Trier 105, Rockton Hononegah 68, Rockford Boylan 60, St. Charles East 53, St. Ignatius 52, Buffalo Grove 46, Morton 45, Fenwick 43, Addison Trail 38, Conant 31, Dundee-Crown 20, Rolling Meadows 17, Steamwood 16.

individual results

4x800 Relay: 1. New Trier 9:42.34, 2. Rockton Hononegah 10:00.07, 3. Rolling Meadows 10:17.64; 4x100 relay: 1. Buffalo Grove :50.84, 2. Addison Trail :51.09, 3. Rockton Hononegah :51.24; 3200: 1. McLaughlin (RBoy) 10:46.84, 2. Fix (NT) 10:57.06, 3. Appino (RBoy) 11:06.65; 100 high hurdles: 1. Grogan (Fwk) :15.90, 2. Granskog (LP) :15.93, 3. Watson (StI) :16.03; 100: 1. Kroll (AT) :12.14, 2. Carr (BG) :12.16, 3. Garcia (StCE) :12.62; 800: 1. Sullivan (NT) 2:20.39, 2. Noethlich (NT) 2:22.04, 3. Exline (Strm) 2:22.35; 4x200 relay: 1. Addison Trail 1:48.62, 2. New Trier 1:48.73, 3. Conant 1:50.02; 400: 1. Redmond (Mrtn) 1:01.40, 2. Meyers (RHon) 1:01.54, 3. Garcia (LP) 1:02.32; 300 int. hurdles: 1. McNichols (StCE) :46.18, 2. Grogan (Fwk) :46.86, 3. Zolkos (LP) :47.36; 1600: 1. Appino (RBoy) 5:07.48, 2. McLaughlin (RBoy) 5:12.28, 3.Fagan (NT) 5:18.48; 200: 1. Kroll (AT) :25.16, 2. Carr (BG) :25.78, 3. Sullivan (NT) :26.66; 4x400 relay: 1. New Trier 4:06.90, 2. Rockton Hononegah 4:08.80, St. Charles East 4:12.66; Long jump: 1. Carr (BG) 17-04.0, 2. Kennedy (LP) 16-07.0, 2. Lyke (StI) 16-01.5; High jump: 1. Ugwu-Uche (StI) 5-00, 2. Karabas (NT) 5-00, 3. Avery (RHon) 5-00; Triple jump: 1. Kennedy (LP) 37-09.5, 2. Kunkler (NT) 35-03.5, 3. Lyke (StI) 35-00.0; Shot put: 1. Bishop (RBoy) 42-00.0, 2. Golab (LP) 37-04.25, 3. Iroegbulem (Con) 36-04.25;Discus: 1. Kamp (DC) 127-01, 2. Golab (LP) 115-08, 3. An (NT) 110-01; Pole vault: 1. Zehnder (LP) 10-06.0, 2. Gift (StCE) 10-00.0, 3. Gatermann (Fwk) 10-00.0.

JV: New Trier 140.5, Lake Park 139, Rockton Hononegah 90, Morton 81, Conant 73, Buffalo Grove 36.5, St. Ignatius 34, St. Charles East 32, Rolling Meadows 19, Streamwood 18, Dundee-Crown 13, Addison Trail 12, Fenwick 10, Rockford Boylan 4.

Distance Night at Palatine

800-meter run -- 1. Kriss (Highland Park) 2:12.83, 2. Hickey (LaSalle-Peru) 2:13.69, 3. Fioresi (Aurora Central Cath.) 2:13.199, 4. Milburn (LF) 2:14.40, 5. Dooley (Loyola) 2:14.43, 6. Odusola (Mather) 2:14.48, 7. Stegmeier (Elk Grove) 2:14.66, 8. Johnson (Libertyville) 2:19.98, 9. Hayes (Glenbrook South) 2:15.52.

Girls 3,200 run -- 1. Barcelona (LT) 10:43.80, 2. Osmon (Grant) 10:45.78, 3. Henkel (LT) 10:48.31, 4. Bowes (Hersey) 10:54.06, 5. Varela (Fremd) 10:54.94, 6. Cohoon (Downers South) 10:55.16, 7. Aldadah (Dunlap) 10:55.35, 8. Edwards (Yorkville) 10:56.10, 9. Schwartz (Waterloo) 10:57.01, 10. McPherson (Sterling) 10:57.90.

Girls 1,600 run -- 1. Niziolek (Maine S.) 4:54.85, 2. Galloway (Dwight) 4:59.10, 3. Christiansen (Oswego) 4:59.45, 4. Wilson (Prospect) 5:00.93, 5. Olson (DeKalb) 5:01.70, 6. Harden (Hersey) 5:02.19, 7. Magnussen (Pana) 5:02.65, 8. Dingle (Maine S.) 5:03.49, 9. Marasco (Schaumburg) 5:03.51, 10. Atkins (WW South) 5:05.42.

Friday's late results

Fenton Bison Invite

Team results

Fenton 139; Elk Grove 104; Streamwood 82; Trinity 75; Elgin 71; Taft 52; Nazareth 23

Individual results

3200 relay: Taft 10:15.2; Fenton 10:43.5; Elk Grove 10:58.8; 400 relay: Fenton 52.32; Streamwood 53.62; Trinity 54.99; 3200: O'Bryan (Tri) 12:51.10; Roberts (Tri) 13:12.1; Mc Donough (EG) 13:16.3; 110 high hurdles: Cronin (EG) 17.25; DeAnoa (Elg) 18.24; Ashenhurst (Str) 18.66; 100: Culen (Taft) 13.31; Jackson (Elg) 13.81; Butz (Fen) 13.82; 800: Creviston (Tri) 2:29.1; Jimenez (Tri) 2:36.4; Ward (EG) 2:38.6; 800 relay: Streamwood 1:53.7; Elgin 1:56.2; Fenton 1:56.4; 400: Roach (Naz) 59.6; Sewerynski (EG) 1:06.6; Hillgard (Tri) 1:07.0; 300 int. hurdles: Cronin (EG) 52.32; Walter (EG) 53.7; Sewell (Str) 54.7; 1600: Moreno (Elg) 5:28.0; Casey (EG) 5:43.6; Wadas (EG) 5:58.2; 200: Untelon (Elg) 28.97; Kemper (Taft) 29.06; J.Krebasch (Fen) 29.17; 1600 relay: Fenton 4:24.25; Trinity 4:27.14; Nazareth 4:30.14; Long jump: Matuszewski (Fen) 14-11; Mien (Str) 14-8; Pierce-Louis (Elg) 14-5; Chung (Str) 14-5; High jump: J.Krebasch (Fen) 4-10; K.Krebasch (Fen) 4-8; Kopko (Str) 4-6; Triple jump: Mason (Fen) 33-4; K.Krebasch (Fen) 31-3; Pierre-Louis (Elg) 29-7.5; Shotput: Vijita-Hoti (Str) 31-1; Bourelle (Tri) 28-4; Aponte (Fen) 26-10; Discus: Vijita-Hoti (Str) 94.9; Rusckowski (EG) 82.1; Pentecost (Str) 74.7; Pole vault: Feddersen (Fen) 8-6; K.Krebasch (Fen) 7-0; Rithchie (Tri) 5-6.