IN Marine Warning and Forecast

IN Marine Warnings and Forecast for Sunday, May 21, 2017
_____
...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT
THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A SMALL CRAFT
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS
EVENING.
* WINDS...UP TO 25 KT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 21 TO 33 KNOTS
ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT.
INEXPERIENCED MARINERS...ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER
VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS.
_____
Copyright 2017 AccuWeather
_____
Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast