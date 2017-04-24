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Indiana
posted: 4/24/2017 7:00 AM

IN Current Conditions

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, April 24, 2017

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;48;ENE;5;49%

Auburn;Clear;45;Calm;0;70%

Bloomington;Clear;54;ENE;6;39%

Columbus;Mostly clear;52;NNE;6;52%

Eagle Creek;Clear;54;NNE;6;41%

Elkhart;Clear;47;NE;3;63%

Evansville;Clear;55;NNE;7;48%

Fort Wayne;Mostly clear;48;NNE;5;56%

Gary;Clear;45;Calm;0;84%

Goshen;Clear;47;NE;3;63%

Huntingburg;Mostly clear;52;NNE;7;58%

Indianapolis;Clear;52;NE;9;46%

Knox;Clear;41;Calm;0;67%

Kokomo;Clear;51;ENE;7;50%

Lafayette;Clear;50;NNE;6;60%

Muncie;Clear;48;ENE;5;49%

Peru;Clear;49;NE;5;55%

Shelbyville;Clear;53;NE;9;44%

South Bend;Mostly clear;43;Calm;0;65%

Terre Haute;Clear;45;N;6;57%

Warsaw;Clear;43;Calm;0;81%

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Copyright 2017 AccuWeather

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Keywords: Indiana, Current Conditions

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