IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, April 24, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;48;ENE;5;49%
Auburn;Clear;45;Calm;0;70%
Bloomington;Clear;54;ENE;6;39%
Columbus;Mostly clear;52;NNE;6;52%
Eagle Creek;Clear;54;NNE;6;41%
Elkhart;Clear;47;NE;3;63%
Evansville;Clear;55;NNE;7;48%
Fort Wayne;Mostly clear;48;NNE;5;56%
Gary;Clear;45;Calm;0;84%
Goshen;Clear;47;NE;3;63%
Huntingburg;Mostly clear;52;NNE;7;58%
Indianapolis;Clear;52;NE;9;46%
Knox;Clear;41;Calm;0;67%
Kokomo;Clear;51;ENE;7;50%
Lafayette;Clear;50;NNE;6;60%
Muncie;Clear;48;ENE;5;49%
Peru;Clear;49;NE;5;55%
Shelbyville;Clear;53;NE;9;44%
South Bend;Mostly clear;43;Calm;0;65%
Terre Haute;Clear;45;N;6;57%
Warsaw;Clear;43;Calm;0;81%
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Keywords: Indiana, Current Conditions