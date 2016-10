Girls tennis scoreboard: Tuesday, Oct. 4 results

stevenson 7, new trier 1

Singles -- No. 1: Kondos (Stev) d. Benedetto 7-5, 6-2; No. 2: Kolli (Stev) d. Dale 6-2, 7-6(2).

Doubles -- No. 1: Capone/Ross (NT) d. Harvey/Nierman 6-3, 6-1; No. 2: Kumar/Ferdman (Stev) d. Buyer/Kalter 6-2, 7-5; No. 3: Zoubareva/Heidkamp (Stev) d. Christopher/Lofdahl 6-4, 7-5; No. 4: Burger/Glaser (Stev) d. Katz/Ellis 6-1, 6-4; No. 5: Anssar/Sarabia (Stev) d. Golden/Becker 8-5; No. 6: Liu/Ma (Stev) d. ritchie/Bond 8-5.

Lakes quad

team results

1. Warren 19, 2. Mundelein 15, 3. Lakes 8, 4. Zion-Benton 1

Singles -- No. 1: 1st place: Alviar (Mund) d. Matthews (Lks) 6-1, 6-3; No. 2: 1st place: Majewski (Mund) d. Korbel 6-0, 6-0; No. 3: 1st place: Kolar (Warr) d. Brua (Mund) 6-3, 6-3

Doubles -- No. 1: 1st place: Honnold/Danos (Warr) d. Berry/Rummel (ZB) 6-1, 6-2; No. 2: 1st place: Johnson/Serelis (Warr) d. Gajda/Tryner (Warr) 6-2, 6-1; No. 3: Grimes/Jante (Warr) d. Garcia/Castro (Mund) 6-0, 6-0; No. 4: 1st place: Oye/Chen (Warr) d. Plasceweld/Arnold (ZB) 6-1, 6-1.

Antioch 6, grayslake north 1

Singles -- No. 1: Neville (Ant) d. Wall 6-0, 6-0; No. 2: Henderson (Ant) d. Charbeaneau 6-0, 6-0; No. 3: Williams (GLN) d. Gardner 6-4, 6-3.

Doubles -- No. 1: Gardner/DeJong (Ant) d. Dole/ T. Spiewak 6-2, 6-2; No. 2: Ward/Palm (Ant) d. Dalton/Indlecoffer 6-3, 6-7, 6-1; No. 3: Regalado/McNaughton (Ant) d. Kowalski/Miller 6-1, 6-1; No. 4: Foote/Lawrence (Ant) d. L. Spiewak/Kramer 6-3, 6-1.

grayslake central 5, vernon hills 2

Singles -- No. 1: Jazbutis (VH) d. Boucek 6-2, 6-2; No. 2: Tartakovsky (VH) d. Reddy 3-6, 7-, 10-5; No. 3: Tolentino (GLC) d. Subramanian 6-4, 6-3.

Doubles -- No. 1: Kula/K. Tolentino (GLC) d. Pacer/Przybylo 6-3, 6-3; No. 2: Kaply/Yen (GLC) d. Jacoby/Chen 6-4, 4-6, 10-6; No. 3: Schmanski/Murphy (GLC) d. Deshpande/Pandravada 4-6, 6-4, 10-4; No. 4: Mussay/O'keefe (GLC) d. Faller/Aurora 6-4, 6-2.

Batavia 6, Elgin 1

Singles -- No.1: Krakowski (E) d. Robinson 6-2,6-4; No.2: Durso (B) d. Ramirez 6-0,6-0; No.3: Cange (B) d. Garcia 6-1,6-0.

Doubles -- No.1: Rea/Ostrander (B) d. Boron/Anderson 6-1,6-0; No.2: Clarey/Couperus (B) d. Suroweic/Siytos 6-0,6-0; No.3: Swaminathan/Granberg (B) d. S.Patel/S.Patel 6-0,6-1; No.4: Fossali/Steinys (B) d. Desal/Aquino 6-1,6-1.

Wheaton North 6, St. Charles East 1

Singles -- No.1: Fidel (WN) d. Gershun 6-0, 6-0; No.2: Lindquist (WN) d. Meeks 6-0, 6-0; No.3: Brink (WN) d. Gilliland 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Oviats/McNeill (WN) d. McCarthy/ Gapuz 6-1, 6-0; No.2: Navid/Petrov (SCE) d. Kubica/Masken 6-4, 6-1; No.3:Hanke/Redman (WN) d. Field/Patzner 4-6, 6-4, (10-5); No.4: Graham/Bochm (WN) d. Melone/McDermott.

buffalo grove 5, hersey 2

Singles -- No.1: Tamai (BG) d. Karapetiani 6-1, 6-2; No.2: Magnuson (Hers) d. Ignatova 6-4, 6-4; No.3: Prus (BG) d. Branas 6-3, 6-1.

Doubles -- No.1: Allaire/Harisiadis (BG) d. Ferris/Hemenway 6-0, 6-2; No.2: Boyd/Schultz (BG) d. Plechi/Klir 6-0, 6-0; No.3: Tiganj/Sterker (BG) d. Redding/Matache 6-3, 7-6 (2); No.4: Silva/Krueger (Hers) d. Lee/Yuan 6-3, 6-1.

elk grove 4, niles west 3

Singles -- No.1: Je.Vujanic (EG) d. Kirov 6-2, 6-2; No.2: Jo.Vujanic (EG) d. Geraghty 6-0, 6-0; No.3: Nguyen (NiW) d. Choporis 6-0, 6-3.

Doubles -- No.1: Oda/Szull (EG) d. Duong/Monreal-Berner 6-4, 6-1; No.2: Sabaricos/Lodge (NiW) d. Bharker/Murugson 6-1, 6-0; No.3: Manogura/Bollinger (NiW) d. Sobus/Wojnorosuka 6-3, 6-2; No.4: Felicano/Kostopolus (EG) d. Gandhi/Nelson 6-1, 5-7, 10-8.

palatine 7, conant 0

Singles -- No.1: A.Kawai (Pal) d. Kaminski 6-0, 6-1; No.2: Spurck (Pal) d. Harigovind 6-1, 6-0; No.3: Jayanth (Pal) d. Park 6-0, 6-1.

Doubles -- No.1: Oreshkin/K.Kawai (Pal) d. Bucaro/Lakshminarayanan 6-0, 6-2; No.3: Levecke/Bachman (Pal) d. Zoprilla/Wang 6-2, 6-2; No.4: Tallikar/Ortiz (Pal) d. Mayumi/Viswanathan 6-3, 6-0.

st. viator 4, rolling meadows 3

Singles -- No.1: Dizon (StV) d. Nikolova 6-1, 6-1; No.2: Dietrick (StV) d. Rabottini 6-2, 6-3; No.3: Grant (RM) d. Chen 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Carlson/Zimmerman (StV) d. M.Differding/Peric 5-7, 6-4, 11-9; No.2: Teraji/Zajac (StV) d. Dacy/Thakkar 3-6, 6-3 (7-10); No.3: Abernethy/Sheridan (RM) d. Aichelle/Ashe 6-3, 6-3; No.4: K.Differding/Soto (RM) d. Jarosz/Perry 6-3, 2-6 (10-7).

Glenbard South 4, Aurora Central Catholic 1

Singles -- No.1: Campbell (GS) d. Salazar 6-3, 6-1; No.2: Pruneda (ACC) d. Bakshi 6-1, 6-2.

Doubles -- No.1: Jennings/Long (GS) d. Sottijerd/Diemann 6-1, 6-2; No.2: Dudziak/Casey (GS) d. Taylor/Jaster 6-0, 6-0; No.3: Crownheart/Avalos (GS) d. Palmieri/Gasparro 6-1, 6-1.

neuqua Valley 7, Glenbard North 0

Singles -- No.1: Chen (NV) d. Mordlock 6-0, 6-0; No.2: Murali (NV) d. Poucke 6-1, 6-0; No.3: Cyrus (NV) d. Aron 6-1, 6-1.

Doubles -- No.1: Beck/Neuman (NV) d. Safi/Eng 6-0, 6-3; No.2: Harland/Mata (NV) d. Medina/Boland 6-0, 6-0; No.3: Wu/Starr (NV) d. Arellano/Starmsky 6-0, 6-0; No.4: Vourganti/Liu (NV) d. Schwetz/Delio 6-2, 6-2.

Monday's late results

York 6, Benet 5

Singles -- No.1: Cartis (Y) d. Arnold 6-2, 6-3; No.2: Piazza (B) d. Duhig 6-1, 6-0; No.3: Gleason (B) d. Jacobsthal 6-2, 6-3; No.4: Elsey (Y) d. Divine 6-1, 6-2.

Doubles -- No.1: Norbert/Telford (B) d. Shaw/Hennessy 6-4, 6-3; No.2:Immink/Marshall (B) d. Riddle/Mazzocco 2-6, 6-4, (10-4); No.3: Riek/Jovic (Y) d. Fuller/Becker 6-2, 3-6, (10-6); No.4: Nicoli/Fonorow (Y) d. Bavone/Saduaskas 6-2, 3-6, (10-6); No.5: Milani/Rovenka (B) d. Giuffre/Gamboa 6-1, 7-5; No.6: Paist/Stramel (Y) d. Burchette/Allen 6-1, 6-0; No.7: Woodward/Brunke (Y) d. Albian/Hauser 6-1, 6-2.

