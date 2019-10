Lake County scoreboard for Tuesday, Oct. 29

Notice

Reporting scores:

Coaches, please report all scores to the Daily Herald Lake County office by emailing prepsports@dailyherald.com by 10 p.m.

Football

AP Top Ten

Here are the latest rankings of Illinois high school football teams in each class, according to an Associated Press panel of sports writers.

Class 8A

School W-L Pts Prv

1. Lincoln-Way East (7) (9-0) 70 1

2. Warren (9-0) 56 3

3. Neuqua Valley (8-1) 48 5

4. Glenbard West (9-0) 44 3

5. Minooka (9-0) 35 6

6. Homewood-Flossmoor (8-1) 34 4

7. Hinsdale Central (8-1) 30 9

8. Loyola (6-3) 27 2

9. South Elgin (8-1) 10 NR

10. Niles Notre Dame (7-2) 7 7

(tie) Maine South (7-2) 7 NR

Others receiving votes: Huntley 5, Oswego 4, St. Charles East 3, Marist 3, Edwardsville 2.

Class 7A

School W-L Pts Prv

1. Chicago Mt. Carmel (5) (9-0) 68 1

2. Nazareth (2) (9-0) 65 2

3. Batavia (7-2) 49 6

4. Rolling Meadows (9-0) 44 7

4. Willowbrook (8-1) 44 8

6. Phillips (7-1) 38 5

7. Hersey (8-1) 33 4

8. Normal Community (7-2) 8 9

9. Andrew (7-2) 7 NR

10. Maine West (8-1) 6 NR

(tie) Hononegah (7-2) 6 NR

(tie) DeKalb (6-3) 6 NR

Others receiving votes: Yorkville 3, Glenbard North 2, Harvey Thornton 2, Benet 2, Machesney Park Harlem 1, Prospect 1.

Class 6A

School W-L Pts Prv

1. East St. Louis (7) (9-0) 70 1

2. Chatham Glenwood (9-0) 62 1

3. Crete-Monee (9-0) 51 2

4. Prairie Ridge (8-1) 49 T4

5. Simeon (6-1) 38 3

6. Richards (8-1) 37 T4

7. Peoria Central (8-1) 22 10

8. Cary-Grove (7-2) 20 8

9. Normal West (7-2) 16 9

10. Lemont (7-2) 6 NR

Others receiving votes: Providence 3, Kaneland 3, Belvidere North 3, Antioch 2, Deerfield 2, Dunlap 1.

Class 5A

School W-L Pts Prv

1. Sterling (4) (9-0) 71 2

2. Rockford Boylan (9-0) 59 4

3. Rochester (3) (8-1) 53 1

4. Hillcrest (8-1) 52 3

5. Montini (1) (7-2) 49 5

6. Sycamore (8-1) 36 6

7. Mt. Zion (9-0) 31 6

8. St. Rita (6-3) 29 7

9. Carbondale (8-1) 17 9

10. Kankakee (8-1) 15 8

Others receiving votes: Joliet Catholic 9, Cahokia 8, Marion 5, St. Laurence 5, Morris 1.

Class 4A

School W-L Pts Prv

1. Coal City (9) (9-0) 90 2

2. Richmond-Burton (9-0) 73 3

3. IC Catholic (8-1) 68 5

4. St. Francis (8-1) 62 4

5. Illinois Valley Central (9-0) 52 9

6. Columbia (9-0) 47 8

7. Effingham (8-1) 28 10

8. Genoa-Kingston (8-1) 25 NR

9. Stillman Valley (8-1) 20 7

10. Tolono Unity (8-1) 12 NR

Others receiving votes: Bishop McNamara 9, Murphysboro 6, Fairbury Prairie Central 2, Marengo 1.

Class 3A

School W-L Pts Prv

1. Williamsville (8) (9-0) 98 1

2. Wilmington (2) (8-1) 79 T3

(tie) Byron (8-1) 79 2

4. Beardstown (9-0) 65 T3

5. Vandalia (9-0) 63 5

6. Fairfield (9-0) 51 6

7. Princeton (8-1) 41 7

8. Breese Mater Dei (8-1) 30 9

9. Mt. Carmel (8-1) 20 NR

10. Paxton-Buckley-Loda (7-2) 7 NR

Others receiving votes: DuQuoin 6, Eureka 6, Farmington 3, Rock Island Alleman 2.

Class 2A

School W-L Pts Prv

1. Clifton Central (5) (9-0) 95 2

2. Fieldcrest (5) (9-0) 92 1

3. Maroa-Forsyth (8-1) 74 3

4. Gibson City (8-1) 62 4

5. Knoxville (9-0) 58 6

6. Decatur St. Teresa (8-1) 51 5

7. Sterling Newman (8-1) 43 7

8. Bismarck-Henning (8-1) 23 8

(tie) Pana (8-1) 23 10

10. Nashville (8-1) 18 NR

Others receiving votes: Chester 6, Tuscola 3, Auburn 1, Fithian Oakwood 1.

Class 1A

School W-L Pts Prv

1. Lena-Winslow (7) (9-0) 86 1

2. Mow. Central A&M (1) (9-0) 78 2

3. Annawan-Wethersfield (9-0) 69 3

4. Morrison (1) (9-0) 66 4

5. Aquin (9-0) 55 5

6. Camp Point Central (8-1) 37 7

7. Hope Academy (7-2) 35 6

8. Forreston (7-2) 23 8

9. Athens (7-2) 16 9

10. Kirkland Hiawatha (8-1) 10 NR

Others receiving votes: Argenta-Oreana 7, Ottawa Marquette 6, Greenfield-Northwestern 4, Arcola 3.

Boys soccer

Tuesday's results

Class 3A Libertyville sectional semifinals

fremd 4, libertyville 3 (OT)

Fremd 1 3 -- 4

Libertyville 1 2 -- 3

Libertyville -- Underwood, Brennan, Reilly.

Fremd -- Ashana, Schoffstall, Conway, Ashana.

Class 2A Belvidere sectional semifinals

crystal lake south 4, lakes 3

Crystal Lake South 1 3 -- 4

Lakes 1 2 -- 3

Crystal Lake South -- Canfield (Dejworek), Canfield, Weidner (Canfield), Canfield.

Goalkeepers -- CLS: Hill (7 saves); Lks: (8 saves).

rockford boylan 3, vernon hills 0

Vernon Hills 0 0 -- 0

Rockford Boylan 3 0 -- 3

Rockford Boylan -- Mendoza, Koutsopanagos, Bonavia.

Goalkeepers -- VH: Martinez (8 saves); Boy: Fritz (8 saves).

Girls volleyball

Tuesday's results

Class 4A Barrington regional semifinals

Libertyville d. Highland Park 25-15, 25-16

Serving -- Lib: Taranowski 2 aces; Attacking -- Lib: Hopper 9 kills, Jones 5 kills, Schaffnit 5 kills, Stuteville 5 kills, O'Brien 4 kills, Howell 2 kills; Setting -- Lib: O'Brien 23 assists; Digs -- Lib: Howell 9, Sauers 8, Hopper 6.

Barrington d. Grant 20-25, 25-23, 25-21

Serving -- RL: Armando 1 ace, Guagliardo 1 ace, Rodda 1 ace; Attacking -- RL: Horwath 17 kills, Paris 10 kills, Daehler 7 kills, Guagliardo 2 kills; Setting -- RL: Guagliardo 35 assists; Digs -- RL: Cleary 8, Armando 7, Sigaev 6, Rodda 5, Paris 2; Blocks -- RL: Daehler 1.

Class 4A Lake Zurich regional semifinals

Cary-Grove d. Lake Zurich 25-16, 25-11

Serving -- LZ: Salit 1 ace; Attacking -- LZ: Williams 7 kills, Hartman 4 kills, Arias 1 kill; Setting -- LZ: Salit 10 assists; Digs -- LZ: Arias 5, Jokerst 4, Hartman 3, Salit 3, Williams 3, Keenan 2; Blocks -- LZ: Ginn 2, Hartman 1.

Warren d. Buffalo Grove 25-14, 25-19

Serving -- Warr: Glickley 2 aces, Brewer 1 ace, Jasnoch 1 ace, Weinberg 1 ace; BG: Savytska 2 aces, McBride 1 ace, Mitsunaga 1 ace; Attacking -- Warr: Crawford 10 kills, Malec 4 kills, Weinberg 4 kills, Pollard 3 kills; BG: Mitsunaga 9 kills, Coglianese 2 kills, Rickman 2 kills, McBride 1 kill, Ramos 1 kill, Schneider 1 kill; Setting -- Warr: Glickley 13 assists, Brewer 11 assists; BG: Schneider 14 assists, McBride 1 assist; Digs -- Warr: Jasnoch 16, Weinberg 10, Brewer 7; BG: Schneider 9, McBride 8, Mitsunaga 8, Savytska 8, Ferriss 3, Norbeck 3, Ramos 2, Coglianese 1, Rickman 1; Blocks -- Warr: Malec 3; BG: Coglianese 2, Ramos 1, Rickman 1.

Class 4A Palatine regional semifinals

Stevenson d. Waukegan 25-15, 25-11

Serving -- Stev: Holsen 3 aces, Song 3 aces, Cozzi 1 ace; Attacking -- Stev: Cozzi 8 kills, Holsen 7 kills, Staemmer 4 kills, Potocki 3 kills, Tully 3 kills, Mehta 2 kills; Setting -- Stev: Tully 12 assists, Bourbon 6 assists; Digs -- Stev: Keevins 12, Kouri 9, Cozzi 8, Holsen 7, Mehta 3, Chong 2, Tully 2; Blocks -- Stev: Potocki 1, Staemmer 1.

Palatine d. Wheeling 25-18, 25-18

Class 4A McHenry regional semifinals

Lake Forest d. Mundelein 25-21, 25-19

Serving -- Mund: Wilcox 2 aces, Krabbe 1 ace; Attacking -- Mund: Krabbe 6 kills, Cartland 3 kills, Martin 2 kills, Ottoman 2 kills, Wilcox 1 kill; Setting -- Mund: Krabbe 7 assists, Bernett 3 assists, Wilcox 2 assists, Cartland 1 assist, Shepard 1 assist; Digs -- Mund: Shepard 10, Bernett 8, Cartland 7, Krabbe 6, Reyes 6, Wilcox 6, Martin 3, Breitenreiter 2, Ottoman 2, Schneckloth 2; Blocks -- Mund: Schneckloth 2, Krabbe 1, Ottoman 1.

McHenry d. Round Lake 25-18, 25-23, 25-20

Class 3A Crystal Lake Central regional semifinals

Crystal Lake Central d. Sycamore 25-20, 25-13

Crystal Lake South d. Lakes 25-20, 27-25

Class 3A Woodstock regional semifinals

woodstock north d. antioch 25-9, 24-26, 25-16

Serving -- Ant: McKillips 1 ace, Moll 1 ace; WN: Schulze 5 aces, A. Wickersheim 2 aces; Attacking -- Ant: Regnier 7 kills, McKillips 6 kills; WN: A. Wickersheim 8 kills, Amann 7 kills, Schulze 1 kill; Setting -- Ant: Moll 13 assists; WN: Schulze 15 assists; Digs -- Ant: Benes 10; WN: K. Wickersheim 10, Amann 9, Schulze 5, A. Wickersheim 2; Blocks -- Ant: Regnier 4, McKillips 1, Moll 1. WN: Amann 3.

Woodstock d. Boylan Catholic 25-10, 25-14

Class 3A Wauconda regional semifinals

Prairie Ridge d. Burlington Central 25-13, 25-18

Kaneland d. Wauconda 25-18, 25-18

Class 3A Grayslake North regional semifinals

Grayslake North d. Elmwood Park 25-13, 25-17

Attacking -- GN: Pozezinski 6 kills, Porter 5 kills; Setting -- GN: Diep 10 assists, Cunningham 8 assists.

Resurrection d. Vernon Hills 19-25, 25-21, 26-24

Class 3A Carmel regional semifinals

Grayslake Central d. Glenbard South 25-17, 15-25, 26-24

Upcoming events

THURSDAY, OCT. 31

GIRLS VOLLEYBALL

Class 4A Barrington regional final, 6 p.m.

Class 4A Lake Zurich regional final, 6 p.m.

Class 4A Palatine regional final, 6 p.m.

Class 4A McHenry regional final, 6 p.m.

Class 3A Crystal Lake Central regional final, 6 p.m.

Class 3A Woodstock regional final, 6 p.m.

Class 3A Wauconda regional final, 6 p.m.

Class 3A Grayslake North regional final, 6 p.m.

Class 3A Carmel regional final, 6 p.m.

FRIDAY, NOV. 1

BOYS SOCCER

Class 3A Libertyville sectional final

5:30 p.m.

Class 2A Belvidere sectional final

6 p.m.

SATURDAY, NOV. 2

FOOTBALL

Round 1 of state playoffs

Class 8A

Plainfield East at Warren, 6 p.m.

Class 7A

Libertyville at Nazareth, 1 p.m.

Grant at Rockton Hononegah, 1 p.m.

Lake Zurich at Andrew, 5 p.m.

Class 6A

Lakes at Simeon (Gately Stadium), noon

Grayslake North at Prairie Ridge, 1 p.m.

Mather at Antioch, 1 p.m.

BOYS CROSS COUNTRY

Class 3A Hoffman Estates sectional at Busse Woods, 11:15 a.m.

Class 2A Fenton sectional, 11 a.m.

Class 2A Belvidere sectional, 11 a.m.

GIRLS CROSS COUNTRY

Class 3A Hoffman Estates sectional at Busse Woods, 10 a.m.

Class 2A Fenton sectional, 10 a.m.

Class 2A Belvidere sectional, 10 a.m.