Fox Valley scoreboard for Saturday, Oct. 5

Notice

To report scores:

Coaches, please report all scores to the Daily Herald Fox Valley office by e-mailing prepsports@dailyherald.com.

Football

Friday's results

ICCP 56, Aurora Central Catholic 0

St. Francis 50, Aurora Christian 7

Bartlett 63, West Chicago 7

Batavia 42, Geneva 0

Burlington Central 35, Hampshire 14

CL South 40, Dundee-Crown 7

Elgin 23, Streamwood 22

Huntley 38, Crystal Lake Central 7

Prairie Ridge 57, Jacobs 15

Kaneland 49, Plano 0

Fenwick 47, Marmion 36

South Elgin 48, Larkin 0

St. Edward 49, Chicago Christian 0

St. Charles East 31, St. Charles North 21

Oswego 40, West Aurora 21

St. Francis 50, Aurora Christian 7

St. Francis 22 6 14 8 --50

Aurora Christian 0 0 7 0 --7

SCORING PLAYS

StF -- Rittenhouse 38 run (Gerard kick).

StF -- Radel 4 run (Gerard run).

StF -- Bettag 26 pass from Rittenhouse (Gerard kick).

StF -- Rittenhouse 1 run (kick blocked).

StF -- Tangorra 35 pass from Rittenhouse (Gerard kick).

StF -- Tangorra 25 pass from Rittenhouse (Winslow kick).

AC -- Marrero 55 pass from Hampton (Hampton kick).

StF -- Baffa 7 run (D'Orazia run).

StF AC

First downs 12 12

Yards rushing 115 5

Yards passing 211 163

Total yards 326 168

Passes (comp.-att.-int.) 12-15-0 15-27-0

Punts 2 4

Fumbles-lost 0-0 0-0

Penalties-yards 11-117 5-56

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): StF -- Rittenhouse 6-57, D'Orazio 5-19, Baffa 3-25, Radel 5-11, Moore 1-2, Klank 1-1; AC -- Dunn 7-21, Certa 4-2, Marrero 1-(minus 4), Hampton 22-(minus 14).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): StF -- Rittenhouse 12-14-211-0, Baffa 0-1-0-0; AC -- Hampton 15-27-163-0.

RECEIVING (no.-yds.): StF-- Tangorra 6-120, Gerard 2-25, Bettag 1-26, Radel 2-23, Bishop 1-17; AC -- Marrero 8-100, New 3-30, Certa 2-14, Jira 1-11, Beebe 1-8.

PUNTING (no.-tot.-avg.): StF -- Gerard 2-60-30.0; AC -- Hampton 4-83-20.7.

Batavia 42, Geneva 0

Batavia 14 7 14 7 --42

Geneva 0 0 0 0 --0

SCORING PLAYS

B -- Q. Urwiler 6 run (Holcombe kick).

B -- Cheaney 8 pass from Oroni (Holcombe kick).

B -- LaCasse 20 pass from Oroni (Holcombe kick).

B -- Barus 71 punt return (Holcombe kick).

B ­-- T. Urwiler 29 pass from Oroni (Holcombe kick).

B -- Phillips 2 run (Holcombe kick).

Bat Gen

First downs 14 7

Yards rushing 164 65

Yards passing 189 19

Total yards 353 84

Passes (comp.-att.-int.) 3-17-0 3-4-0

Punts 1-42 6-36.5

Fumbles-lost 1-0 1-1

Penalties-yards 9-101 5-52

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): B -- Phillips 7-63, Taylor 10-52, Oroni 4-26, Q. Urwiler 3-13, Klein 1-7, Meschi 3-3; G -- Osborne 13-28, Mayer 12-27, Pettit 2-3, Mickelsen 5-3, O'Keeffe 2-4, McCoy 1-0.

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): B -- Oroni 13-17-189-0; G -- McCoy 2-3-15-0, Zaccanti 1-1-4-0.

RECEIVING (no.-yds.): B -- T. Urwiler 9-146, LaCasse 2-20, Cheaney 1-8, Iutwig 1-5; G -- Mickelsen 1-11, Niemela 1-4, Leake 1-4.

PUNTING (no.-tot.-avg.): G -- McCoy 1-32-32, Zaccanti 5-187-37.4.

Soph -- Batavia 14, Geneva 0.

Burlington Central 35, Hampshire 14

Hampshire 6 0 0 8 --14

Burlington Central 0 14 14 7 --35

SCORING PLAYS

H -- Milison 2 run (kick failed).

BC -- Thompson 16 catch from Ganziano (Solomon kick).

BC -- Arians 11 catch from Ganziano (Solomon kick).

BC -- Lenschow 22 run (Solomon kick).

BC -- Lenschow 30 catch from Sarvis (Solomon kick).

BC -- Sarvis 8 run (Solomon kick).

H -- Young 3 run (Young run).

Ham BC

First downs 13 14

Yards rushing 49 132

Yards passing 126 146

Total yards 175 278

Passes (comp.-att.-int.) 14-30-3 11-16-0

Punts 5 3-1

Fumbles-lost 1-0 6

Penalties-yards 4-40 6-65

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): H -- Young 14-46, Andressen 3-9, Milison 8-(minus 23), Chojnowski 3-15, Sakolari 1-2; BC -- Sarvis 17-56, Lenschow 8-49, Ganziano 7-20, Thompson 1-7, Ortiz 2-3, Metz 1-(minus 1), Bagga 1-(minus 2).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): H -- Milison 14-30-126-3; BC -- Ganziano 10-14-116-0, Sarvis 1-1-30-0, Bagga 0-1-0-0.

RECEIVING (no.-yds.): H -- Pfflederer 1-5, Wilcox 6-58, Corbett 1-6, Suma 3-35, Andressen 2-19, Young 1-3; BC -- Thompson 3-68, Arians 3-16, Westergaard 2-8, Lenschow 2-27, Adkerson 1-27.

PUNTING (no.-tot.-avg.): H -- Young 5-186-37.2; BC -- Sarvis 6-185-30.8.

INTERCEPTIONS: BC -- Lawrence 2, Westergaard.

Soph -- Burlington Central 8, Hampshire 0.

Elgin 23, Streamwood 22

Elgin 0 8 0 15 --23

Streamwood 8 6 8 0 --22

SCORING PLAYS

S -- Marquez 9 pass from Lunz (Martinez run).

E -- Bonds 2 run (Lomax run).

S -- Martinez 67 run (run failed).

S -- Martinez 27 run (Dixon run).

E -- Bonds 35 run (Fernandez kick).

E -- West 33 pass from Lomax (Bonds run).

Elg Str

First downs 15 12

Yards rushing 130 250

Yards passing 164 8

Total yards 294 258

Passes (comp.-att.-int.) 11-24-1 1-2-0

Punts 3 1

Fumbles-lost 0-0 1-0

Penalties-yards 9-97 6-47.5

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): E -- Bonds (7-67), West (9-36), Griffin (5-19), Lomax (4-9), Team (1-(minus 1); S -- Martinez (20-179), Dixon (22-56), Thompson (3-14), Lunz (2-1).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): E -- Griffin (2-9-29-1), Lomax (9-13-135-0); S -- Lunz (1-2-8-0).

RECEIVING (no.-yds.): E -- Jackson (5-86), West (3-48), Bonds (3-30); S -- Marquez (1-8).

PUNTING (no.-tot.-avg.): E -- Fernandez (3-85-28.3); S -- Acosta (1-23-23.0).

INTERCEPTIONS: S -- Varnado.

Soph -- Streamwood 40, Elgin 6.

Huntley 38, Crystal Lake Central 7

Huntley 10 7 7 14 --38

Crystal Lake Central 0 0 0 7 --7

SCORING PLAYS

H -- Vavra 46 field goal.

H -- Havens 42 run (Vavra kick).

H -- Bosman 25 run (Vavra kick).

H -- Denniston 11 pass from Bosman (Vavra kick).

H -- Ricciardi 14 run (Vavra kick).

H -- Hunkins 4 run (Vavra kick).

CLC ­-- Coss 21 run (Cummings kick).

Hun CLC

First downs 19 8

Yards rushing 339 57

Yards passing 67 96

Total yards 406 153

Passes (comp.-att.-int.) 7-13-1 8-27-3

Punts 3-118-39.3 4-140-35.0

Fumbles-lost 3-1 2-1

Penalties-yards 10-114 2-27

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): H -- Bosman 21-144, Havens 14-81, Ricciardi 8-67, Hunkins 7-39, Cauldren 1-8; CLC -- Coss 12-34, Madura 1-27, Anderson 1-1, Ellinger 5-(minus 5).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): H -- Bosman 7-13-1-67; CLC -- Ellinger 8-25-2-96, Madura 0-2-1-0.

RECEIVING (no.-yds.): H -- Ricciardi 3-34, Whiteside 2-18; Denniston 1-11, Cauldren 1-4; CLC -- Bartusch 2-34, Coss 3-34, White 1-18, Moskiewicz 1-14, Anderson 1-(minus 4).

PUNTING (no.-tot.-avg.): H -- Vavra 3-118-39.3; CLC -- Cummings 4-140.

INTERCEPTIONS: H -- Medina (2), Janke; CLC -- Falco.

Kaneland 49, Plano 0

Kaneland 21 14 14 0 --49

Plano 0 0 0 0 --0

SCORING PLAYS

K -- Smith 41 pass to Gagne (Matarangas kick).

K -- Smith 4 run (Matarangas kick).

K -- Smith 24 pass to Gagne (Matarangas kick).

K -- Smith 7 run (Matarangas kick).

K -- Smith 9 pass to Gagne (Matarangas kick).

K -- McIntire 2 run (Matarangas kick).

K -- Pugh 3 run (Matarangas kick).

Kan Pla

First downs 20 4

Yards rushing 176 -27

Yards passing 140 18

Total yards 316 -9

Passes (comp.-att.-int.) 8-13-0 3-12-1

Punts 1 6

Fumbles-lost 1-0 1-1

Penalties-yards 1-10 2-20

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): K -- McIntire 22-114, Hogan 2-28, Smith 4-22, Bastone 1-7, Pugh 1-3, Phillips 2-2; P -- Lazarit 9-26, Estrada 1-(minus 5), Licea 8-(minus 19), Velazquez 5-(minus 29).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): K -- Smith 8-13-140-0; P -- Velazquez 3-12-18-1.

RECEIVING (no.-yds.): K -- Gagne 2-65, Doll 3-48, Diehl 1-15, Gagne 1-9, Carlson 1-3; P -- Estrada 1-10, Williams 1-5, Padilla 1-3.

PUNTING (no.-tot.-avg.): K -- Bottorff 1-28-28.0; P -- Martinez 6-202-33.7.

INTERCEPTIONS: K -- Baerenklau.

South Elgin 48, Larkin 0

South Elgin 21 14 6 7 --48

Larkin 0 0 0 0 --0

SCORING PLAYS

SE -- Cherwin 62 run (Bucaro kick).

SE -- Karpowicz 1 run (Bucaro kick).

SE -- Cherwin 39 pass from Karpowicz (Bucaro kick).

SE -- Mejia-Gomez 23 pass from Karpowicz (Bucaro kick).

SE -- Bucaro 4 pass from Karpowicz (Bucaro kick).

SE -- Bucaro 24 field goal.

SE -- Bucaro 35 field goal.

SE -- Marchall 33 punt return (Bucaro kick).

SE Lar

First downs 22 7

Yards rushing 205 59

Yards passing 197 60

Total yards 402 119

Passes (comp.-att.-int.) 12-17-0 5-17-2

Punts 0 5

Fumbles-lost 3-0 0-0

Penalties-yards 5-60 7-55

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): SE -- Karpowicz 10-75, Cherwin 2-69, King 9-35, Marshall 1-14, Mastropieri 4-11, Robles 2-8, Clinite 2-3, E. Mahmoudi 2-2; L -- Smith 5-32, Maxie 8-14, Narvaez 3-8, Skeate 1-6, Stubbs 1-(minus 1).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): SE -- Karpowicz 12-17-197-0; L -- Maxie 5-17-60-2.

RECEIVING (no.-yds.): SE -- King 2-45, Cherwin 5-39, Mejia-Gomez 2-34, Gurna 1-13, Marshall 1-12, Bucaro 1-4; L -- Williams-Sowers 5-56, Stubbs 1-4.

PUNTING (no.-tot.-avg.): L -- Clark 5-132-26.4.

INTERCEPTIONS: SE -- Cherwin (2).

St. Edward 49, Chicago Christian 0

Chicago Christian 0 0 0 0 --0

St. Edward 14 21 14 0 --49

SCORING PLAYS

StE -- Sacco 8 run (Holte pass to McCullough).

StE -- Sacco 54 pass from Holte (pass failed).

StE -- McCullough 21 pass from Holte (Sacco kick).

StE -- Brisco 3 run (Sacco kick).

StE -- Pomeroy 45 pass from Holte (Sacco kick).

StE -- Sacco 1 run (Sacco kick).

StE -- Sacco 4 run (Sacco kick).

CC StE

First downs 2 13

Yards rushing 39 123

Yards passing -19 314

Total yards 20 437

Passes (comp.-att.-int.) 5-12-1 14-19-0

Punts 4 1

Fumbles-lost 1-1 0-0

Penalties-yards 2-10 3-30

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): CC -- R. Bulthuis 6-47, D. Bulthuis 5-1, Coffey 6-(minus 9); StE -- Sacco 9-69, Brisco 7-42, Holte 2-5, Scumacci 1-5, Busto 1-2, Pomeroy 3-0.

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): CC -- D. Bulthuis 5-12-3-1; StE -- Holte 14-19-336-0.

RECEIVING (no.-yds.): CC -- Kracinski 2-3, Sperling 1-2, R. Bulthuis 1-(minus 2); StE -- Rolando 6-107, Pomeroy 3-89, Sacco 2-77, McCullough 3-63.

PUNTING (no.-tot.-avg.): CC -- Sperling 4-153-38.3; StE -- Sacco 1-20-20.0.

INTERCEPTIONS: StE -- Rolando

St. Charles East 31, St. Charles North 21

St. Charles N. 7 14 0 0 --21

St. Charles E. 17 7 0 7 --31

SCORING PLAYS

SCE -- Erminio 43 field goal.

SCE -- Cole 2 run (Erminio kick).

SCE -- Cole 1 run (Erminio kick).

SCN -- Thiesse 65 pass from Brown (Drummer kick).

SCN -- DeMarco 8 run (Drummer kick).

SCN -- Durocher 39 interception return (Drummer kick).

SCE -- Cole 3 run (Erminio kick).

SCE -- Cole 4 run (Erminio kick).

SCN SCE

First downs 11 21

Yards rushing 53 159

Yards passing 121 48

Total yards 174 207

Passes (comp.-att.-int.) 5-19-5 9-17-3

Punts 3 2

Fumbles-lost 1-1 1-0

Penalties-yards 7-50 15-117

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): SCN -- Demarco 14-42, Furtney 8-22, Bridges 2-11, Brown 6-(minus 22); SCE -- Co.Conn 29-152, Cl.Conn 5-24, Hayes 5-14, Cerrone 1-1, Light 1-0, Team 1-(minus 8).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): SCN -- Brown 5-19-121-5; SCE -- Hayes 9-17-48-3.

RECEIVING (no.-yds.): SCN -- Thiesse 2-87, Nubin 2-29, Furtney 1-8; SCE -- Light 3-26, Co.Conn 4-6, Cerrone 1-5, Cl.Conn 1-11.

INTERCEPTIONS: SCN -- Durocher 3; SCE: -- Cerrone 2, Hull, Cotteleer, Schumann.

Oswego 49, West Aurora 21

Oswego 7 7 6 20 --40

West Aurora 7 7 0 7 --21

SCORING PLAYS

WA -- Title 1 run (Mont kick).

O -- Laird 1 run (Goodwin kick).

O -- Lemke 31 run (Davis kick).

WA -- Mont 70 pass from Tammaru (Mont kick).

O -- Sergen 1 run (kick blocked).

O -- Lemke 30 pass from Pradel (pass failed).

O -- Hampton 52 pass from Pradel (Miller run).

O -- Hampton 60 int return (kick failed).

WA -- Thomas 16 pass from Tammaru (Mont kick).

O WA

First downs 25 10

Yards rushing 231 21

Yards passing 232 221

Total yards 463 242

Passes (comp.-att.-int.) 14-21-1 13-21-0

Punts 2 6

Fumbles-lost 3-1 0-0

Penalties-yards 4-40 7-60

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): O -- Laird 10-71, Pradel 9-43, Sergen 5-35, Miller 10-34, Lemke 1-31, Wilson 2-17; WA -- Tittle 5-11, Medina 3-9, Lowry 3-5, Mont 1-1, Tammaru 5-0, Merrell 2-(minus 2).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): O -- Pradel 14-21-232-1; WA -- Tammaru 12-19-210-0, Mont 1-2-11-0.

RECEIVING (no.-yds.): O -- Lemke 5-101, Hampton 5-90, Cook 2-36, Jurkovic 1-3, Wilson 1-2; WA -- Mont 6-140, Tomas 4-47, Merrell 1-15, Tammaru 1-11, Lowry 1-8.

PUNTING (no.-tot.-avg.): O -- Miller 2-74-37.0; WA -- Mont 6-195-32.5.

INTERCEPTIONS: O -- Hampton.

Saturday's results

Cary-Grove 41, McHenry 2

McHenry 0 0 2 0 --2

Cary-Grove 14 6 0 21 --41

SCORING PLAYS

C-G -- Abrams 13 run (N.Splitt kick).

C-G -- Skol 34 run (N.Splitt kick).

C-G -- Carlson 36 pass from Eleftheriou (kick failed).

M -- Sandoval sack for safety.

C-G -- Skol 4 run (run failed).

C-G -- Skol 47 run (Eleftheriou run).

C-G -- N.Hissong 5 run (N.Splitt kick).

McH C-G

First downs 12 14

Yards rushing 91 258

Yards passing 68 61

Total yards 159 319

Passes (comp.-att.-int.) 10-21-1 4-9-1

Punts 8 1

Fumbles-lost 2-1 3-0

Penalties-yards 9-77 7-40

INDIVIDUAL STATISTICS:

RUSHING (no.-yds.): M -- Zieba 20-49, Hallin 10-23, Gureczny 5-12, Angeles 1-8, Ilkow 1-2, Acosta 2-2, Hallaert 1-0, Team 1-(minus 5); C-G -- Skol 6-98, Eleftheriou 13-79, Sheehan 4-55, Abrams 9-35, N.Hissong 3-15, Carlson 1-2, Mistak 1-1, Team 3-(minus 31).

PASSING (comp.-att.-yds.-int.): M -- Zieba 10-20-68-1, Hoffman 0-1-0-0; C-G -- Eleftheriou 3-7-55-0, Sheehan 1-2-6-1.

RECEIVING (no.-yds.): M -- Benton 2-30, Gallimore 1-30, Hallin 5-7, Angeles 1-4; C-G -- Carlson 3-44, Abrams 1-17.

PUNTING (no.-tot.-avg.): M -- Sandoval 8-268-33.5; C-G -- Sheehan 1-32-32.

INTERCEPTIONS: M -- Angeles; C-G -- LaMantia.

Volleyball

Saturday's results

At Asics Challenge

St. Charles East d. Joliet Catholic 25-14, 23-25, 25-15

St. Charles East d. Kettle Moraine 25-19, 25-19

At Hampshire tournament

South Elgin d. Woodstock 25-23, 25-15 (Championship match)

South Elgin d. Burlington Central 25-23, 25-22

South Elgin d. Richmond-Burton 25-16, 25-12

Woodstock d. South Elgin 25-23, 25-11

South Elgin d. Sycamore 25-15, 25-19

South Elgin -- Cunniffe (95 assists, 25 digs), Worden (46 kills, 42 digs, 8 aces), Negron (36 kills, 39 digs), mcGough (52 digs).

At De La Salle invite

De La Salle d. ACC 25-13, 25-22

ACC d. Morton 25-18, 25-22

ACC d. Curie 25-4, 25-7

ACC d. Cicero Morton 25-18, 25-22

Boys soccer

Saturday's results

At Conference Tournament

Kaneland 1, Sycamore 0

Kaneland 0 1 --1

Sycamore 0 0 --0

Scoring: K -- Jahns (Dominguez).

At Burlington Classic

St. Charles East 2, Quincy 1

Quincy 0 1 --1

St. Charles East 0 2 --2

Scoring: SCE -- Gamster (Mancera), King (Mancera). Goalkeepers: SCE -- Doerr (5 saves).

Others

Plainfield Central 2, Batavia 1

Naperville Central 1, Jacobs 1

Marmion 4, East Aurora 4

CL South 2, Buffalo Grove 2

West Aurora 7, IMSA 0

St. Edward 6, Montini 0

St. Edward 5 1 --6

Montini 0 0 --0

Scoring: StE -- Brieger (Johansen), Godfrey (UA), Brieger (Johansen), Godfrey (Sajtar), Johansen (Godfrey), Brieger (UA); Goalkeepers: StE -- E.Sajtar (3 saves), M.Sajtar (2 saves).

Bartlett 0, South Elgin 0

South Elgin 0 0 --0

Bartlett 0 0 --0

Goalkeepers: SE -- Andrew (4 saves), Juszko (1 save).

Elgin 3, Dundee-Crown 1

Dundee-Crown 0 1 --1

Elgin 1 2 --3

Scoring: E -- Guerrero (Padilla-Gomez), Espinosa (Padilla-Gomez), Ajayi (Padilla-Gomez).

Huntley 1, Cary-Grove 0

Huntley 0 1 --1

Cary-Grove 0 0 --0

Scoring: H -- Rodriguez (Bellantuono). Goalkeepers: H -- Kornas (4 saves).

CL South 2, Buffalo Grove 2

Buffalo Grove 0 2 --2

CL South 0 2 --2

Scoring: CLS -- Canfield (Getzinger), Getzinger (UA); Goalkeepers: CLS -- Hill (5 saves).

Boys golf

Saturday's results

LaSalle-Peru invitational

At Senica Oak Ridge, par 72

TEAM SCORES

1. Naperville Central 321, 2. Morris 323, 3. Sycamore 325, 4. Aurora Central Catholic 327, 5. Geneva 333, 6. Hinsdale South 338, 7. Rock Falls 340, 8. Washington 344, 9. LaSalle-Peru 345, 10. Princeton 346, 11. Ottawa 347, 12. Lockport 358, 13. Newark 359, 14. Rochelle 370, 15. Streator 371, 16. Sterling 381, 17. Hall 394, 18. Sandwich 412.

INDIVIDUAL FINISHERS

Top 10 individuals -- 1T. Turco (ACC) 75, 1T. Cohn (Syc) 75, 3. Alter (Pri) 76, 4. Lim (NC) 77, 5T. Davy (Mor) 78, 5T. Lyster (HS) 78, 7T. Miller (ACC) 79, 7T. Thiravong (Roch) 79, 7T. Bass (Wash) 79, 7T. Izzo (NC) 79.

Boys cross country

Saturday's results

St. Charles North Invite

At Leroy Oakes Forest Preserve, 3 mi

TEAM SCORES

1. Wheaton Warrenville South 19, 2. New Trier 91, 3. Naperville Central 100, 4. Waubonsie Valley 130, 5. Batavia 169, 6. St. Charles North 188, 7. Sandburg 190, 8. Marmion Academy 199, 9. Belvidere North 268, 10. St. Charles East 273, 11. South Elgin 304, 12. Cary-Grove 308, 13. Geneva 330, 14. Chicago Jones 392, 15. Metea Valley 432, 16. Glenbard North 436, 17. Prairie Ridge 529, 18. Jacobs 533, 19. Addison Trail 541, 20. West Aurora 573.

INDIVIDUAL PLACEWINNERS

Top 10 individuals -- 1. Hauenstein (WWS) 15:16.0, 2. Zeller (WWS) 15:20.8, 3. Arnold (SCN) 15:21.5, 4. Seng (WWS) 15:26.1, 5. Kluckhohn (WWS) 15:27.2, 6. Graham (NC) 15:27.7, 7. Peaslee (WWS) 15:27.9, 8. Caesar (C-G) 15:31.6, 9. Kennedy (Bat) 15:33.7, 10. Benziger (WV) 15:34.0.

Other area individuals -- 12. Carlson (MA) 15:40.2, 15. Eng (SCN) 15:45.5, 16. Mansour (Bat) 15:46.4, 19. Zangler (MA) 15:49.9, 27. Harvey (SE) 15:58.7, 32. Barnes (C-G) 16:09.0, 33. Samsami (Bat) 16:11.5, 37. Lowe (Bat) 16:17.0, 39. Lainez (SE) 16:21.1, 41. Bell (SCE) 16:23.0, 42. Clementi (MA) 16:23.7, 43. Connell (SCE) 16:26.0, 46. Xotla (SCE) 16:29.1, 47. Fischer (SCE) 16:33.7, 55. Strader (SCN) 16:47.9, 56. Zankowski (SCN) 16:48.5, 58. Roeder (Gen) 16:51.8, 59. Obernesser (SCN) 16:54.1, 61. Slokenbergs (Gen) 16:56.2, 62. Standish (MA) 16:56.6, 64. Schultz (MA) 17:00.1, 66. Hornstrom (SCN) 17:08.2, 67. Kirby (SCN) 17:12.1, 68. Coronado (Gen) 17:12.3, 69. Gleba (SE) 17:12.5, 71. Archibald (Gen) 17:14.0, 72. Coats (Gen) 17:14.9, 74. Fallon (Bat) 17:15.7, 77. Coffman (MA) 17:17.3, 78. Caballero (Gen) 17:19.6, 79. Grant (C-G) 17:20.0, 81. Sacha (SE) 17:25.0, 85. Rousseau (Bat) 17:28.6, 88. Pozos (SE) 17:33.3, 90. Schmitt (SE) 17:37.0, 91. Rowoldt (MA) 17:37.9, 92. Hendrey (C-G) 17:39.2, 93. Billie (Bat) 17:39.4, 96. Junkas (SCE) 17:49, 97. Garrard (C-G) 17:50.7, 99. Caesar (C-G) 17:54.2, 100. Peterson (WA) 17:55.6.

Pat Harland invitational

At Fox River Park, 3 miles

TEAM SCORES

Kaneland 56, Warren 103, Lake Forest 110, Sycamore 132, Burlington Central 133, CL South 159, Crystal Lake Central 161, Grayslake Central 200, ELgin 213, Antioch 226, Marengo 248, Grayslake North 308, McHenry 352, Johnsburg 435, Larkin 445, Mundelein 458

INDIVIDUAL PLACEWINNERS

Top 10 individuals -- 1. Smith (A) 14:50.6, 2. Schmitt (LF) 14:50.9, 3. Adams (K) 14:52.4, 4. Farmer (BC) 15:02.5, 5. Occhipinti (K) 15:05.5, 6. Rosa (LF) 15:15.9, 7. Jones (MC) 15:16.8, 8. Walsdorf (MC) 15:24.6, 9. Hundley (GC) 15:28.8, 10. Wiley (W) 15:29.0.

Other area individuals -- 13. Dallal (K) 15:35.3, 15. Walker (K) 15:41.1, 16. Martinez (BC) 15:45.7, 17. Picchi (CLS) 15:49.3, 22. Munoz (E) 16:04.9, 24. Perry (BC) 16:10.8, 27. Allen (K) 16:18.0, 29. Brown (CLS) 16:18.9, 30. Davis (CLS) 16:20.9, 31. Malone (K) 16:21.3.

Girls cross country

Saturday's results

St. Charles North Invite

At Leroy Oakes Forest Preserve, 3 mi

TEAM SCORES

1. Winnebago 65, 2. Lyons Township 118, 3. Downers Grove North 130, 4. Metea Valley 135, 5. Batavia 152, 6. Lincoln-Way Central 154, 7. Hersey 158, 8. Cary-Grove 168, 9. Belvidere North 194, 10. St. Charles North 196, 11. Geneva 236, 12. South Elgin 273, 13. Jacobs 434, 14. Bolingbrook 445, 15. Elgin 459, 16. Streamwood 496.

INDIVIDUAL PLACEWINNERS

Top 10 individuals -- 1. Gianfrancesco (Bat) 18:08.4, 2. Ruff (SE) 18:09.0, 3. Sandy (MV) 18:12.2, 4. Jachim (DGN) 18:14.9, 5. Price (SCN) 18:18.6, 6. Abbs (LT) 18:20.3, 7. K.Erb (Win) 18:23.9, 8. Martino (Win) 18:29.0, 9. Baumgartner (L-WC) 18:32.3, 10. G.Erb (Win) 18:32.3.

Other area individuals -- 11. Dieschbourg (C-G) 18:32.8, 15. Pratt (Gen) 18:48.1, 18. Blohm (C-G) 19:03.4, 20. Mason (C-G) 19:05.6, 21. Townsend (SCN) 19:08.1, 29. Hasty (Gen) 19:18.0, 32. Thomas (Bat) 19:22.4, 36. Durrant (SE) 19:31.0, 37. Garcia (Bat) 19:32.6, 38. O'Brien (Bat) 19:33.9, 44. Sellenberg (Bat) 19:38.0, 47. Sheehy (SCN) 19:43.5, 49. Watts (SCN) 19:47.5, 51. Ferrera (C-G) 19:50.9, 53. Sauter (Bat) 19:51.6, 60. Silbernagel (Bat) 20:06.7, 61. Mertes (Gen) 20:11.6, 65. Waldchen (Gen) 20:25.2, 66. Ryan (Gen) 20:29.8, 68. Miller (C-G) 20:32.1, 69. Stone (Gen) 20:34.0, 71. Harris (SE) 20:35.9, 72. Dunphy (C-G) 20:45.9, 74. Strong (SCN) 20:49.2, 75. Moore (Jac) 20:52.3, 76. Wallis (C-G) 20:56.4, 77. Liesen (SCN) 21:10.5, 78. Jorgensen (Elg) 21:21.8, 81. Croft (SE) 21:50.4, 82. Steele (SCN) 21:50.6, 83. De La Mora (SE) 21:50.7, 84. Peterson (Jac) 22:03.7, 86. Sinclair (Str) 22:05.5, 87. Ruiz (SE) 22:06.2, 89. Varela (Jac) 22:15.1, 90. Rodriguez (Elg) 22:28.5, 91. Porzezinska (Jac) 22:37.3, 93. Ward (SE) 22:54.3, 94. Troyke (Elg) 22:55.1, 95. Acevedo (Jac) 22:55.8, 96. Guzman (Jac) 23:47.2, 98. Reyes (Elg) 24:04.8, 99. Quinones (Elg) 24:07.0, 100. Polli (Elg) 24:20.5, 101. Boschi (Str) 25:14.8, 102. Bolanos (Str) 25:49.6, 103. Kopko (Str) 25:50.6, 104. Patel (Str) 25:53.2, 105. Salgado (Str) 27:48.8.

Pat Harland invitational

At Fox River Park, 3 mi

TEAM SCORES

Prairie Ridge 57, Warren 62, Crystal Lake Central 89, Grayslake Central 116, Burlington Central 150, Grayslake North 151, Antioch 162, Sycamore 168, Richmond-Burton 187, CL South 247, Mundelein 317

INDIVIDUAL PLACEWINNERS

Top 10 individuals -- 1. Tosic (GN) 17:39.9, 2. Stoll (MC) 17:41.7, 3. Rice (W) 18:10.5, 4. Smith (CLC) 18:19.9, 5. Janik (PR) 18:20.7, 6. Lydon (PR) 18:30.7, 7. Benes (A) 18:31.6, 8. Latza (W) 18:36.9, 9. Soukup (PR) 18:41.1, 10. Ferrero (CLC) 18:41.4.

Other area individuals -- 17. Kruse (BC) 19:33.3, 31. Victoria (BC) 20:21.5, 32. Barkocy (BC) 20:26.1, 33. Andersen (BC) 20:26.5, 44. Pinta (CLS) 20:56.7, 46. Eschman (CLS) 21:04.6, 47. Comparone (BC) 21:13.8, 50. Lorenz (CLS) 21:20.8, 62. Jones (CLS) 22:06.9, 65. Lin (CLS) 22:41.8.

Wheaton's Classic

At St. James Park

TEAM SCORES

1. Benet 25, 2. Neuqua Valley 42, 3. York 42, 4. O'Fallon 43, 5. Glenbard West 43, 6. Lockport 46, 7. New Trier 52, 8. Oswego East 60, . St. Charles East 61, 10. Maine South 67, 11. Waubonsie Valley 73, 12. Loyola Academy 76, 13. Grant 82, 14. Mahomet Seymour 89, 15. Rosary 91, 16. Wheaton North 100, 17. Lake Forest 115, 18. North Oldham (KY) 116, 19. Marist 118, 20. Glenbard North 130.

INDIVIDUAL PLACEWINNERS

Top 10 individuals -- 1. Kozak (Lpt) 18:46.0, 2. Bober (Lpt) 19:09.9, 3. Skibicki (Lpt) 19:13.1, 4. Mildice (Lpt) 19:17.9, 5. Kozak (Lpt) 19:19.6, 6. Bhote (NT) 19:24.3, 7. Munoz (SCE) 19:32.3, 8. Ponko (NT) 19:33.8, 9. Ryan (NT) 19:35.6, 10. Osborne (NT) 19:36.8.

Other area individuals -- 71. Keene (SCE) 21:39.4, 75. Wilbur (SCE) 21:44.5, 76. Kuhlman (SCE) 21:48.5, 79. Wixted (SCE) 21:54.1, 85. Peric (SCE) 22:00.2, 89. Michel (Ros) 22:05.2, 91. Varga (SCE) 22:06.6, 92. Schwartz (Ros) 22:06.9.

Girls tennis

Saturday's results

At Tiger doubles invite

Team results

Glenbrook South 40, St. Charles North 27, Lake Park 26, Wheaton North 24, Wabonsie Valley 21, WWS Co-op 17, Wheaton South 16, Prairie Ridge 9

At Wheeling quad

MAINE WEST HIGH SCHOOL 7, WHEELING HIGH SCHOOL 1, ELGIN HIGH SCHOOL 1, MUNDELEIN CONS HIGH SCHOOL 3

Singles -- No.1: A.Krieger (MW) d. Kubakh (W) 6-0, 6-0; No.2: Aguero (W) d. Booge (MW) 6-1, 6-4; No.1: A.Krieger (MW) d. A.Patel (E) 6-1, 6-1; No.2: Booge (MW) d. M.Patell (E) 6-3, 5-7, 10-7; No.1: A.Krieger (MW) d. Brandt (M) 6-2, 5-7, 11-9; No.2: Burk (M) d. Booge (MW) 6-0, 6-3.

Doubles -- No.1: Bondi/Walker (MW) d. Batkoff/Aronov (W) 6-4, 6-1; No.2: G.Krieger/Sofinet (MW) d. Van/Lugo (W) 7-5, 6-1; No.1: Bondi/Walker (MW) d. Wynn/L.Anderson (E) 7-5, 6-5; No.2: Sales/K.Aguirre (E) d. G.Krieger/Sofinet (MW) 6-4, 4-6, 10-8; No.1: Hyde/Edquiban (M) d. Bondi/Walker (MW) 6-1, 6-0; No.2: Brua/Heraty (M) d. G.Krieger/Sofinet (MW) 6-3, 6-0.

At CL South invite

CL South 5, Marian Central 0

Singles -- No.1: S. Schuetzle (CLS) d. Dowling 6-4, 6-2; No.2: Sudbrook (CLS) d. Fernandez 6-1, 6-0.

Doubles -- No.1: H. Schuetzle/Chang (CLS) d. Hoover/Kaminski 6-1, 6-0; No.2: Rokusek/Appelhans (CLS) d. Hogel/Meisner 6-0, 6-1; No.3: Enck/Lin (CLS) d. Gillaspie/Taylor 6-1, 6-2.

CL South 3, St. Francis 2

Singles -- No.1: Price (StF) d. S. Schuetzle 6-3, 6-1; No.2: Ryson (StF) d. Sudbrook 6-3, 6-0.

Doubles -- No.1: H. Schuetzle/Chang (CLS) d. Turek/Rosenow 7-6 (3), 6-2; No.2: Rokusek/Appelhans (CLS) d. Swiatek/Austin 6-4, 6-0; No.3: Enck/Lin (CLS) d. Gfesser/Scherer 6-4, 6-0.

CL South 3, Johnsburg 2

Singles -- No.1: S. Schuetzle (CLS) d. Popovich 6-2, 6-1; No.2: Bennett (J) d. Sudbrook.

Doubles -- No.1: Cittadino/Aleksaite (J) d. H. Schuetzle/Chang 6-4, 6-0; No.2: Rokusek/Appelhans (CLS) d. Hendrixson/Morin 7-5, 6-3; No.3: Enck/Lin (CLS) d. Schwichow/Meyer 6-4, 6-0.

At Glenbard East quad

Huntley 5, Nazareth Academy 0

Singles -- No.1: Gulati (H) d. Schabow 6-0, 6-1; No.2: Rivera (H) d. Michel 6-1, 6-0.

Doubles -- No.1: Barnvos/Phommasack (H) d. Weidner/Herr 3-6, 6-3, 13-11; No.2: Hibbeler/Cash (H) d. Thornton/Cho 2-6, 6-4, 10-1; No.3: Em. Chong/Patel (H) d. Petrovic/Sullivan 7-5, 6-1.

Huntley 4, Glenbard East 1

Singles -- No.1: Gulati (H) d. Ziemer 6-3, 6-0; No.2: Rivera (H) d. Province 6-2, 6-2.

Doubles -- No.1: Barnvos/Phommasack (H) d. Sakrani/Mullins 6-0, 3-6, 10-4; No.2: Hibbeler/Cash (H) d. Martin/Dauz 6-4, 6-2; No.3: Rubacky/Polyak (GE) d. Patel/Em. Chong 6-3, 6-2.

Huntley 3, West Chicago 2

Singles -- No.1: Dy (WC) d. Gulati 7-5, 6-2; No.2: Kapetaneas (WC) d. Rivera 6-1, 6-1.

Doubles -- No.1: Barnvos/Phommasack (H) d. Garcia/Huizar 6-0, 6-2; No.2: Hibbeler/Cash (H) d. Bove/Viscogliosi 6-0, 6-2; No.3: Hontanosas/Kwon (H) d. Osielski/Nosky 5-7, 6-4, 10-8.

Girls swimming

Saturday's results

St. Charles North 108, St. Charles East 78.

Carl Sandburg invitational

Team Results

Neuqua Valley 342, 2. St. Ignatius 240, 3. Rosary 171, 4. Naperville Central 165, 5. Edwardsville 128, 6. Fenwick 82, 7. Lincoln-Wat Central 81, 7. Mother McAuley 81, 9. Lane Tech 36, 10. Carl Sanburg 24, 11. Stagg 19, 12. Joliet Township 17, 13. Homewood-Flossmoor 9.

Hersey invitational

Team Results

1.Hersey 381, Buffalo Grove 302, Jones Payton 231, Maine South 231, Prospect 214, Mundelein 202, Warren 187, Palatine 170, Jacobs/Hampshire 119, Elk Grove 96, Rolling Meadows 61, Cary-Grove 39, Taft 33, Maine East 30, Wheeling 18, Thornwood 8

Individual results

200 medley relay: Hersey (Lumsden, Martin, Papanicholas, Salm) 1:47.80, Buffalo Grove (Jedryka, Frighetto, Dombroski, Surdyka) 1:51.28, Maine South (Wajda, Hadlaw, Wagner, Bai) 1:51.72; 200 free: Wagner (MS) 1:50.98, Smith (Pal) 1:56.21, Tokarz (J/H) 1:57.49; 200 IM: Kasemets (Mund) 2:09.95, Papanicholas (Hers) 2:11.08, Bevers (War) 2:16.45; 50 free: Pilot (JP) 24.56, Frighetto (BG) 24.96, Surdyka (BG) 25.01; Diving: Blumenfeld (Hers) 439.10, Mishler (Mund) 410.95, Smithson (Hers) 406.15; 100 fly: Danielewicz (Pros) 1:00.79, Dembowski (Pros) 1:01.06, Martin (Hers) 1:01.14; 100 free: Pilot (JP) 53.81, Surdyka (BG) 54.85, Salm (Hers) 55.36; 500 free: Wagner (MS) 4:59.06, Smith (Pal) 5:05.33; Tokarz (J/H) 5:15.75; 200 free relay: Bufflo Grove (S. Surdyka, Jedryka, G. Surdyka, Frighetto) 1:39.59; Hersey (Plewa, Papanicholas, Martin, Salm) 1:40.17; Jones Payton (Shield, Burke, Chiu, Pilot) 1:41.79; 100 back: Lumsden (Hers) 59.20, Bevers (War) 59.34, Jedryka (BG) 59.39; 100 breast: Papanicholas (Hers) 1:03.63, Kasemets (Mund) 1:04.94, Lorenc (MS) 1:09.56; 400 free relay: Maine South (Hadlaw, Wajda, Bryant, Wagner) 3:40.70, Hersey (Plewa, Drago, Hintz, Lumsden) 3:42.38, Jones Payton (Campbell, Burke, Pilot, Chiu) 3:42.41;

Upcoming events

Monday, oct. 7

Volleyball

Naperville Central at Geneva, 5:30 p.m.

Boys soccer

Batavia at Waubonsie Valley Invite, TBA

Lake Park at Elgin, 4:30 p.m.

North Shore Country Day at Harvest Christian, 4:30 p.m.

Boys golf

Class 3A South Elgin regional at Bartlett Hills

Class 3A Dundee-Crown regional at Randall Oaks

Class 2A Crystal Lake South regional at RedTail Golf Club

Class 2A Sandwich regional at Edgebrook Golf Course

Girls golf

Johnsburg at Dundee-Crown, 4:15 p.m.

South Elgin at Hampshire, 4 p.m.

Girls tennis

Cary-Grove at Mundelein, 4:30 p.m.

Geneva at Glenbard North, 4 p.m.

TUESDAY, oct. 8

Volleyball

Timothy Christian at Aurora Central Catholic, 6:30 p.m.

Bishop McNamara at Aurora Christian, 5:30 p.m.

Bartlett at Fenton, 5:30 p.m.

St. Charles East at Batavia, 5:30 p.m.

Jacobs at Burlington Central, 6 p.m.

Cary-Grove at Dundee-Crown, 6 p.m.

Huntley at CL South, 06:00 PM

West Chicago at Elgin, 5:30 p.m.

Geneva at Wheaton North, 5:30 p.m.

Hampshire at Crystal Lake Central, 6 p.m.

Sandwich at Kaneland, 6 p.m.

Rosary at St. Francis, 6 p.m.

East Aurora at Larkin, 5:30 p.m.

Riverside-Brookfield at St. Edward, 6:30 p.m.

Glenbard South at South Elgin, 5:30 p.m.

Glenbard North at St. Charles North, 5:30 p.m.

Glenbard East at Streamwood, 4:30 p.m.

Minooka at West Aurora, 5:30 p.m.

Boys soccer

Aurora Central Catholic at Bishop Mac, 4:30 p.m.

ICCP at Aurora Christian, 4:30 p.m.

Burlington Central at McHenry, 4:30 p.m.

CL South at Crystal Lake Central, 4:30 p.m.

Dundee-Crown at Jacobs, 4:30 p.m.

Lake Park at Geneva, 6:30 p.m.

Cary Grove at Hampshire, 6:30 p.m.

Huntley at Prairie Ridge, 6:30 p.m.

Fenwick at Marmion, 5 p.m.

Ridgewood at St. Edward, 4:30 p.m.

Wheaton North at St. Charles East, 6:30 p.m.

Neuqua Valley at St. Charles North, 7 p.m.

Oswego East at West Aurora, 4:30 p.m.

Genoa-Kingston at Westminster Christian, 4:30 p.m.

Boys cross country

Burlington Central, Cary-Grove, Huntley at Dundee-Crown Quad, 4:30 p.m.

CL South, Hampshire, McHenry at Jacobs Quad, 4:30 p.m.

Girls cross country

Burlington Central, Cary-Grove, Huntley at Dundee-Crown Quad, 4:30 p.m.

CL South, Hampshire, McHenry at Jacobs Quad, 4:30 p.m.

Girls tennis

Wheaton North at Batavia, 3:45 p.m.

Mundelein at CL South, 4:30 p.m.

Elgin at Schaumburg, 4:30 p.m.

Wednesday, oct. 9

Volleyball

Romeoville at Aurora Central Catholic, 4:30 p.m.

Bartlett at Fenton, 4:30 p.m.

Cary-Grove at Prairie Ridge, 4:30 p.m.

Elgin at Glenbard South, 6:30 p.m.

Boys soccer

Larkin at Glenbard East, 4:30 p.m.

South Elgin at Streamwood, 4:30 p.m.

Boys cross country

Batavia, Geneva at Naperville North Twilight Race, 4:30 p.m.

Elgin, Larkin, St. Edward, Westminster Christian at Harvest Christian Elgin City Meet, 4:30 p.m.

Girls tennis

Aurora Central Catholic at Rochelle, 4:30 p.m.

Girls swimming

Jacobs/Hampshire at Dundee-Crown, 4:30 p.m.

ThursDAY, oct. 10

Volleyball

Aurora Central Catholic at Rosary, 6:30 p.m.

Aurora Christian at Wheaton Academy, 5:30 p.m.

Larkin at Bartlett, 5:30 p.m.

Burlington Central at CL South, 6 p.m.

Crystal Lake Central at Cary-Grove, 6 p.m.

McHenry at Dundee-Crown, 6 p.m.

Elgin at Glenbard South, 5:30 p.m.

Hampshire at Prairie Ridge, 6 p.m.

Jacobs at Huntley, 6 p.m.

Kaneland at Rochelle, 6 p.m.

St. Edward at Timothy Christian, 6:30 p.m.

South Elgin at East Aurora, 5:30 p.m.

Streamwood at West Chicago, 5:30 p.m.

West Aurora at Joliet Central, 5:30 p.m.

Boys soccer

Batavia vs. St. Charles North, Tri-city Night at Geneva, 5 p.m.

Prairie Ridge at Burlington Central, 6:30 p.m.

McHenry at CL South, 4:30 p.m.

Crystal Lake Central at Dundee-Crown, 4:30 p.m.

St. Charles East at Geneva, Tri City Night, 7 p.m.

Hampshire at Huntley, 6:30 p.m.

Jacobs at Cary-Grove, 4:30 p.m.

Elmwood Park at St. Edward, 6:15 p.m.

Plainfield South at West Aurora, 4:30 p.m.

Girls golf

Class 2A West Aurora regional at Blackberry Oaks

Class 2A Huntley regional at Blackstone Golf Club

Class 1A Aurora Central Catholic regional at Phillips Park

Girls tennis

Dukane Conference Meet, TBA

Girls swimming

CL Co-op, Jacobs at Cary-Grove High Invite, 04:30 p.m.

FriDAY, oct. 11

Football

Wheaton Academy at Aurora Central Catholic, 6:30 p.m.

Aurora Christian at Bishop McNamara, 7:15 p.m.

Bartlett at Larkin, 7:30 p.m.

St. Charles East at Batavia, 7:30 p.m.

Burlington Central at Prairie Ridge, 7 p.m.

Cary-Grove at Jacobs, 7 p.m.

CL South at McHenry, 7 p.m.

Crystal Lake Central at Dundee-Crown, 7 p.m.

Elgin at Fenton, 7:30 p.m.

Geneva at Wheaton North, 7:30 p.m.

Hampshire at Huntley, 7 p.m.

Ottawa Twp. at Kaneland, 7 p.m.

St. Viator at Marmion, 7:30 p.m.

St. Edward at ICCP, 7:15 p.m.

Glenbard South at South Elgin, 7:30 p.m.

Glenbard North at St, Charles North, 7:30 p.m.

Glenbard East at Streamwood, 7:30 p.m.

Plainfield North at West Aurora, 7 p.m.

Volleyball

Geneva, Rosary at St. Charles East Scholastic Cup, 4:30 p.m.

Harvest Christian, Jacobs, St. Edward at Huntley Tournament, TBA

West Aurora at Discovery Invite, 5 p.m.

Girls tennis

FVC Meet at Huntley, 9 a.m.

SaturDAY, oct. 12

Volleyball

Cary-Grove, Larkin at Schaumburg Invite, 8:30 AM

CL South at Elk Grove, 8:30 a.m.

Geneva, Rosary at St. Charles East Scholastic Cup, TBA

Hampshire at Antioch 8th Annual Elaine Lonergan Invite, 9 a.m.

Harvest Christian, Jacobs, St. Edward, St. Charles North at Huntley Tournament, TBA

West Aurora at Discovery Invite, 9 a.m.

Boys soccer

Bartlett at West Chicago, 1 p.m.

Grant Community at CL South, 10 a.m.

St. Charles East at Dundee-Crown, 10 a.m.

Elgin at Fenton-Showcase, 9 a.m.

Hampshire at St. Edward, 12 p.m.

Kaneland at Naperville Central, 4 p.m.

Glenbard South at Larkin, 3 p.m.

South Elgin at Glenbard East, 11 a.m.

Streamwood vs. East Aurora at UEC Showcase at West Chicago, 5 p.m.

Boys cross country

Bartlett, Batavia, Elgin, Huntley, Marmion, St. Edward, St. Charles North, Streamwood, at West Aurora Stampede, 8:30 a.m.

Geneva at West Chicago The Human Race, 9 a.m.

Harvest Christian at NAC Conference Championship, 9 a.m.

Larkin, South Elgin at Belvidere Black Sail Invite, 9:45 a.m.

Girls cross country

Bartlett, Batavia, Elgin at West Aurora Stampede, 8:30 a.m.

Geneva at West Chicago The Human Race, 9 a.m.

Harvest Christian at NAC Conference Championship, 9 a.m.

Girls tennis

Aurora Central Catholic at Metro Suburban Championships, TBD

Dukane Conference Meet, TBA

FVC Meet at Huntley, 9 a.m.

Upstate 8 Conference Meet, TBA

Girls swimming

Bartlett Co-op at St. Charles North, 10 a.m.

CL Co-op at Conant, 08:30 a.m.