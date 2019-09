DuPage County scoreboard for Thursday, Sept. 12

Boys soccer

Thursday's results

Naperville North 7, Joliet Central 0

Naperville North 3 4 --7

Joliet Central 0 0 --0

Scoring -- NN: Smith (PK); Smith (Olano); Seppala (UA); Smith (Konrad); Konrad (PK); Amoo-Mensah (UA); Javeri (Flaherty). Goalkeepers -- NN: Barba, Jara.

Boys golf

Thursday's results

Glenbard South 168, West Chicago 178

at Vilage Links (par 36)

Glenbard South -- N.Gelino 41; Camfield 41; Cyrus 43; Nathe 43.

West Chicago -- Walsh 42; Appleton 45; Russo 45; Slattery 46.

St. Francis 156, St. Edward 167

at Wing Park

St. Francis -- Mulhearn 35; Baker 39; Rice 41; Mallory 41.

St. Edward -- T.McQueeny 38; Mindykowski 40; Hayward 44; C.McQueeny 45.

Waubonsie Valley 147, Naperville North 153

at Springbrook

Waubonsie Valley -- Troy 35; Fritz 36; Wilder 39; Wiley 37.

Naperville North -- Mullen 39; Boscarino 39; Bruce 39; Huay 36.

York 143, Glenbard West 148

at Village Links (par 36)

York -- Bartolone (medalist) 34; Buckley 35; Leonard 36; LaBounty 38.

Glenbard West -- Wind 36; Roscich 36; Park 37; Monteith 39.

Girls volleyball

Thursday's results

Lake Park d. Larkin 25-16, 25-17

West Chicago d. Wheaton Academy 25-17, 25-14

Addison trail d. Fenton 25-10, 25-9

Addison Trail -- A.Severino (3 kills, 2 blocks, 1 dig); Reyes (2 aces, 11 assists); D'Ambrose 3 aces, 3 kills, 2 digs); Bielanski (1 ace, 2 kills, 1 dig); Johnson (3 kills, 1 dig); Johnson (3 kills); Bartosik (2 aces, 4 digs); Wirbicki (4 digs).

Downers Grove North d. Downers Grove South 25-19, 25-22

Downers North -- Cuchran (25 digs, 6 assists); Malone (16 assists, 9 digs); Wolkow (6 kills); Beacom (5 kills).

Downers South -- Jones (6 kills); Ross (3 kills); Dumford (3 kills, 1 block); Juerke (3 kills, 2 blocks); Dempsey (2 kills)

IC Catholic prep d. Bishop McNamara 25-15, 25-14

IC Catholic Prep -- Sobon (6 kills, 2 digs, 2 aces, 1 block); Benson (13 assists, 4 aces); Brachmann (2 kills, 1 block, 3 aces); Holden (4 kills); Capannari (5 digs); Leslie (3 digs, 1 ace).

Naperville North d. Batavia 25-10, 25-19

Naperville North -- Hall (7 kills, 1 block); Rahtz (6 kills, 4 digs, 2 aces); Jaworski (15 assists, 4 digs, 2 aces); Richards (10 digs, 1 ace)

Batavia -- Vani (4 kills, 7 digs); Whelpley (4 kills); Otten (4 kills); Diaz (7 digs).

South Elgin d. Glenbard North 24-26, 25-19, 25-19

Glenbard North -- Brown (10 kills, 3 blocks, 1 ace); Meyers (9 kills, 4 digs); Torres (10 digs); Marshall (30 assists).

West Chicago d. Wheaton Academy 25-17, 25-14

West Chicago -- Gromos (3 aces, 5 kills, 4 blocks); Lowell (16 digs); Smith (5 kills, 4 digs, 1 block); Quiorz (8 digs, 23 assists); Lee (4 kills, 3 blocks); Pechman (4 kills, 4 blocks).

Wheaton North d. Glenbard East 25-22, 17-25, 25-18

Wheaton North -- Beedle (2 aces, 14 kills, 13 digs); O'Connor (1 ace, 7 digs); Scott (5 kills); Biegalski (8 kills, 2 blocks); Fender (8 kills, 3 blocks); O'Callaghan (21 assists, 11 digs); Syswerda (2 aces, 12 assists, 4 digs).

Girls tennis

Thursday's results

Glenbard east 6, Bartlett 1

Singles -- No.1: Cheshmedjieva (B) d. Ziemer 6-3, 3-6, 6-4; No.2: Province (GE) d. Grzywaczewski 4-6, 6-1, 6-4; No.3: Sathy (GE) d. Fiala 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Sakrani/Mullins (GE) d. Patel/Patel 6-0, 6-0; No.2: Patel/Carani (GE) d. Patel/Shah 6-0, 6-0; No.3: Martin/Dauz (GE) d. Perez/Shah 6-0, 6-1; No.4: Rubecky/Polyok (GE) d. Patel/Patel 6-1, 6-1.

Neuqua Valley 7, Waubonsie Valley 1

Singles -- No.1: Neuman (NV) d. Alverez 6-0, 6-3; No.2: Hess (WV) d. Yin 6-2, 6-2; No.3: Chiou (NV) d. WV; No.4: Aggarwal (NV) d. Hess 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Ramos/Piao (NV) d. Cuertos/Sami 6-3, 6-2; No.2: Sun/Kestenberg (NV) d. Bridgeman/Gooch 6-1, 6-1; No.3: Wu/Aroskar (NV) d. Wellman/Mateer 6-0, 6-0

Wednesday's late results

Prospect 5, Lake Park 2

Singles -- No.1: Cruz (LP) d. Zakrzewski 6-1, 6-1; No.2: Jankovic (LP) d. Neuhalfen 6-3, 6-2; No.3: Alvey (P) d. Swiderski 6-1, 6-0.

Doubles -- No.1: Doyle/Katsaros (P) d. Pasquini/Savage 6-2, 6-1; No.2: Giannopoulus/O'Malley (P) d. Perez/Dell'acqua 6-3, 6-2; No.3: Pescaru/Voicu (P) d. Patel/Vitacco 6-1, 6-0; No.4: Kuczan/Cozine (P) d. Jozwiak/Niewiarowski 6-3, 6-1.

Girls golf

Thursday's results

St. francis 157, Aurora Central catholic 194; Riverside-Brookfield 214

at Phillips Park (par 36)

St. Francis -- Lemke (medalist) 36; Marr 38; S.Grivetti 40; E.Grivetti 43.

Men's soccer

Thurday's results

Harper College 2, College of DuPage 1

Scoring -- COD: Emena (UA)

Women's volleyball

Thurday's results

College of DuPage d. Rock Valley College 13-25, 25-22, 27-25, 15-5

COD -- Payne (18 kills); Presbrey (15 kills); Wassell (11 kills); Raices (41 assists); Payne (3 aces); Raices (3 aces); Shulski (2 aces); Balon (2 aces)

Upcoming events

today

Football

Addison Trail at Proviso East, 7:30 p.m.

Bartlett at Glenbard South, 7:30 p.m.

Batavia at Lake Park, 7:30 p.m.

Downers Grove South at Willowbrook, 7:30 p.m.

East St. Louis at Neuqua Valley, 7 p.m.

Fenton at Streamwood, 7:30 p.m.

Glenbard East at West Chicago, 7:30 p.m.

Hinsdale Central at Hinsdale South, 7:30 p.m.

Lisle at Manteno, 7 p.m.

Naperville North at Massillon (Ohio) Perry, 6 p.m.

Metea Valley at Belleville East, 7 p.m.

Montini at Mt. Carmel, 7:30 p.m.

Naperville Central at Pickerington (Ohio) Central, 7 p.m.

St. Charles East at Glenbard North, 7:30 p.m.

St. Charles North at Wheaton North, 7:30 p.m.

St. Ignatius a Benet (Benedictine University), 7:30 p.m.

Waubonsie Valley at Louisville (Kentucky) Trinity, 7 p.m.

Wheaton Academy at IC Catholic Prep, 7:15 p.m.

Wheaton Warrenville South at Geneva, 7:30 p.m.

York at Downers Grove North, 7:30 p.m.

Boys soccer

Downers Grove South at Midwest Classic Indianapolis, 5:30 p.m.

Morton at Hinsdale Central, 5 p.m.

Naperville North at Romeoville, 6:30 p.m.

Neuqua Valley at Woodside Tournament, 5 p.m.

Boys golf

Benet at Downers Grove North (Downers Grove Golf Course), 3 p.m.

Girls volleyball

Benet at Downers Grove North, 5:30 p.m.

Glenbard West, Naperville Central, St. Francis at Effingham Crossroads Classic, TBA

Girls golf

Hinsdale South at Plainfield North (Links of Carillon), 4 p.m.

Girls swimming

Benet at Fenwick, 5:30 p.m.

Downers Grove North, Metea Valley, Waubonsie Valley Wheaton North, Wheaton Warrenville South at Neuqua Valley Diving Invite, 5:30 p.m.

Downers Grove South, Glenbard West, Naperville Central, York at Lyons Diving Invite, 5:30 p.m.