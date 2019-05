DuPage County scoreboard for Monday, May 20

Baseball

Monday's results

Andrew 7, Willowbrook 5

Andrew 301 003 0 --7-4-2

Willowbrook 010 020 2 --5-5-5

2B: A: Carey; 3B: W: Jaloszynski; LP: Guthrie.

Wheaton Warrenville South 8, Glenbard South 2

WW South 140 300 0 --8-10-2

Glenbard South 001 100 0 --2-7-1

2B: WWS: Adamek, Brennan, Nepras, Scherrman. GS: Dupuis; WP: Nepras LP: Hagedorn.

Hinsdale Central 3, Fenwick 2

Fenwick 020 000 0 --2-4-0

Hinsdale Cent. 010 000 2 --3-5-0

2B: F: Hendricks, Groom, Kamienski. HC: Head, Pappas, Pitts.

Lake Park 9, Metea Valley 3

Metea Valley 101 010 0 --3-5-2

Lake Park 002 034 X --9-10-3

2B: LP: Kent, Patton, Segreti, Worcester. WP: Kent SV: Patton.

Wheaton North 2, Reavis 0

Wheaton North 101 000 0 --2-4-1

Reavis 000 000 0 --0-2-2

2B: WN: Klein; WP: Lorentsen SV: Pelafas.

York 5, Lemont 4

York 001 001 3 --5-5-3

Lemont 000 102 1 --4-5-3

WP: Milling

Class 4A Bartlett regional

Bartlett 2, Addison trail 1

Addison Trail 001 000 0 --1-5-1

Bartlett 000 000 2 --2-0-4

WP: Vaca LP: Daudelin.

Class 4A Benet regional

Bolingbrook 3, Benet 0

Bolingbrook 003 000 0 --3-9-0

Benet 000 000 0 --0-2-0

2B: Ben: Staehely.

Class 4A Glenbard North regional

Glenbard north 4, West Chicago 3

West Chicago 000 000 30 --3-5-2

Glenbard North 000 210 01 --4-6-1

2B: WC: Walsh, Schmidt. GN: Cusumano, Ferreri; WP: Gonzales LP: Bartlett.

Class 4A Glenbard West regional

Glenbard west 10, Hoffman Estates 0

Hoffman Estates 000 00 --0-2-0

Glenbard West 104 05 --10-11-2

2B: HE: Acosta. GW: Brady; WP: Ryan LP: Grossi.

Class 4A Naperville North regional

Naperville north 4, East Aurora 0

East Aurora 000 000 0 --0-2-2

Naperville North 001 300 X --4-9-1

WP: Nardi LP: Camis.

Class 4A Niles North regional

Niles North 10, Fenton 6

Fenton 200 202 0 --6-6-3

Niles North 410 500 X --10-9-1

2B: F: Burch, DeSimone. NN: Cappis, Sanchez.

Class 4A Waubonsie Valley regional

naperville Central 6, Waubonsie Valley 3

Naperville Centr. 001 005 0 --6-8-1

Waubonsie Vall. 001 020 0 --3-6-4

2B: NC: Boyer. WV: Cullen; WP: Steele LP: Mutz.

Class 4A Yorkville regional

Yorkville 8, Downers Grove north 0

Downers North 000 000 0 --0-4-3

Yorkville 011 042 X --8-8-3

2B: DGN: Demos. Y: Flowers, Weis; HR: Y: Corrigan. WP: Koch LP: Demos.

Boys volleyball

Monday's results

Lake Park (West) regional

Glenbard north d. Streamwood 25-21, 25-21

Lake Park d. Islamic Foundation 25-8, 25-7

Leyden d. Elgin 25-18, 25-13

Riverside-Brookfield regional

Riverside-Brookfield d. Proviso East 25-9, 25-9

Wheaton Warr. South d. Hinsdale South 25-19, 23-25, 25-17

Lyons Township d. Proviso West 25-9, 25-10

Benet d. Reavis 25-22, 25-13

St. Charles North regional

Addison Trail d. Fenton 21-25, 25-20,, 25-14

St. Charles East d. Wheaton Academy 25-18, 25-19

St. Charles North d. Hoffman Estates 25-14, 25-22

Waubonsie Valley regional

Metea Valley d. Montini 19-25, 25-10, 25-17

Downers Grove South d. St. Laurence 25-16, 26-12

Naperville Central d. Wauibonsie Valley 23-25, 25-13, 25-13

Bolingbrook regional

Downers Grove North d. Nazareth 25-11, 25-14

Bolingbrook d. Argo 25-17, 25-10

Timothy Christian d. Marmion 27-25, 22-25, 26-24

Timothy Christian -- Teune (21 kills, 12 digs, 3 aces, 4 blocks, 9 svc pts); Bailey (16 kills, 12 digs); Westra (21 assists, 8 sv pts); Wise (15 assists, 9 digs0; DeBoer (2 blocks, 1 ace, 7 svc pts).

Marmion -- Roche (12 kills, 7 digs, 9 svc pts); Damico (9 kills, 11 digs); Minnis (25 assists, 6 digs, 2 aces); Bettag (7 kills, 5 blocks); Johnson (4 kills); Tews (8 digs, 1 ace, 12 svc pts0; Cardenas (1 ace).

Conant regional

Schaumburg d. Geneva 25-21, 21-25, 25-23

York d. St. Edward 25-11, 25-20

Wheaton North d. Conant 25-16, 26-18

Wheaton North -- Schreiner (10 kills, 3 digs, 2 blocks); Syswerda (14 assists, 8 digs); Shepherd (6 kills, 3 digs, 2 aces, 1 block); Sorenson (3 kills, 4 aces, 2 blocks, 1 dig); Scott (4 digs, 2 assists, 1 ace); McNear (2 blocks); Heggeland (1 kill, 1 block).

Naperville North regional

Willowbrook d. Morton 25-23, 21-25, 25-19

Hinsdale Central d. IMSA 25-11, 25-12

Naperville North d. St. Joseph 25-8, 25-11

Naperville North -- Bramlett (6 kills); Zhou (5 kills); Jaworski (4 kills); Doran (3 kills); Vaitlutis (3 kills).

South Elgin regional

Rolling Meadows d. South Elgin 25-17, 17-25, 25-18

Fremd d. Elk Grove 25-22, 25-20

West Chicago d. larkin 25-16, 26-15

West Chicago -- Kulesza (12 kills, 3 digs); Wagner (10 kills, 3 digs, 1 ace); Howard (9 kills, 8 digs); Osielski (25 assists).

Boys lacrosse

Monday's results

Glenbard West sectional

Glenbard West 16, Downers Grove South 3

IC Catholic Prep sectional

York 11, Hinsdale Central

Naperville North 16, Wheaton North 10

Kaneland sectional

Neuqua Valley 16, Bartlett 2

Geneva 8, St. Charles East 6

Streamwood sectional

South Elgin 15, Metea/Waubonsie Valley co-op 4

Wheaton Academy 6, St .Charles North 5

Softball

Monday's results

Fenton 16, Addison Trail 2

Fenton 244 015 --16-11-0

Addison Trail 100 010 --2-3-2

2B: F: Lozada. AT: Gayon; 3B: AT: Gloms; WP: Panos LP: Domek.

Neuqua Valley 3, Wheaton Warrenville South 2

WW South 200 000 0 --2-3-0

Neuqua Valley 001 002 X --3-6-2

3B: NV: O'Connor;

Class 1A Lisle regional finals

Lisle 7, DePaul College prep 3

DePaul Prep 201 000 0 --3-8-2

Lisle 201 220 X --7-11-5

2B: DP: Griggs. L: Kaiser, Hudgens; WP: Kaiser LP: Griggs.

Class 4A Geneva regional

Geneva 11, West Chicago 1

West Chicago 100 000 --1-6-1

Geneva 103 223 --11-14-1

2B: WC: Cejna, Elizondo. G: Haake, Keller, Kramer, Viebrock; HR: Keller 2, Kramer, Viebrock. WP: Haake LP: Nickrand.

Class 4A Glenbard East regional

Glenbard East 14, Elgin 4

Elgin 400 00 --4-8-3

Glenbard East 067 1X --14-9-0

2B: GE: Arroyo; HR: GE: Raitano, Brooks. WP: Gonzalez LP: Sensor.

Class 4A Montini regional

Montini 2, Waubonsie Valley 1

Waubonsie Vall. 010 000 000 0--1-9-1

Montini 100 000 000 1--2-8-0

WP: Olson LP: Ng.

Class 4A Naperville North regional

Naperville North 10, East Aurora 0

East Aurora 000 000 --0-2-2

Naperville North 102 061 --10-12-0

2B: NN: Vansickle, Arnold, Eyberger, Chelich 3; WP: Chelich LP: Bahena.

Class 4A Wheaton North regional

Wheaton North 10, Hoffman Estates 1

Hoffman Estates 000 100 0 --1-5-2

Wheaton North 001 063 X --10-9-1

2B: WN: Alexander, Vaughn; HR: HE: Grossi. WN: Como, Vaughn. WP: Bucheit LP: Grossi.

Girls lacrosse

Monday's results

Glenbard West sectional

Metea/Waubonsie Valley Co-op 16, Naperville Central 7

Marist sectional

York 15, Nazareth 1

Montini 7, Marist 4

Upcoming events

today

Boys volleyball

Conant regional

Glenbard West vs. Schaumburg/Geneva winner, 5:30 p.m.

York/St. Edward winner vs. Wheaton North/Hoffman Estates winner, 6:30 p.m.

St. Charles North regional

Bartlett vs. Fenton/Addison Trail winner, 5:30 p.m.

St. Charles East/Wheaton Academy winner vs. St. Charles North/Hoffman Estates winner, 6:30 p.m.

Lake Park (West) regional

Glenbard East vs. Glenbard North/Streamwood winner, 5:30 p.m.

Lake Park/Islamic Foundation winner vs. Leyden/Elgin winner, 6:30 p.m.

South Elgin regional

Palatine vs. South Elgin/Rolling Meadows winner, 5:30 p.m.

Fremd/Elk Grove winner vs. West Chicago/Larkin winner, 6:30 p.m.

Waubonsie Valley regional

West Aurora vs. Montini vs. Metea Valley, 5:30 p.m.

Downers Grove South/St. Laurence winner vs. Naperville Central/Waubonsie Valley winner, 6:30 p.m.

Riverside-Brookfield regional

Riverside-Brookfield/Proviso East winner vs. WW South/Hinsdale South winner, 5:30 p.m.

Lyons Twp./Proviso West winner vs. Benet/Reavis winner, 6:30 p.m.

Bolingbrook regional

Neuqua Valley vs. Marmion/Timothy Christian winner, 5:30 p.m.

Downers Grove North/Nazareth winner vs. Bolingbrook/Argo winner, 6:30 p.m.

Naperville North regional

St. Francis vs. Willowbrook/Morton winner, 5:30 p.m.

Hinsdale Central/IMSA winner vs. Naperville North/St. Joseph winner, 6:30 p.m.

Softball

Class 2A Lisle sectional

Semifinals, 4 p.m. and 6 p.m.

Class 3A St. Francis regional

St. Francis vs. Noble Pritzker/Intrinsic Charter winner, 4:30 p.m.

Class 3A Glenbard South regional

Glenbard South vs. Chicago Noble Bulls, 4:30 p.m.

Class 4A Glenbard East regional

Elk Grove vs. Elgin/Glenbard East winner, 4:30 p.m.

Class 4A St. Charles North regional

Lake Park vs. Hoffman Estates/Wheaton North winner, 4:30 p.m.

Class 4A Plainfield North regional

Downers Grove South vs. Waubonsie Valley/Montini winner, 4:30 p.m.

Class 4A Geneva regional

Yorkville vs. West Chicago/Geneva winner, 4:30 p.m.

Class 4A Naperville North regional

Downers Grove North vs. East Aurora/Naperville North winner, 4:30 p.m.

Class 4A Hinsdale Central regional

Riverside-Brookfield vs. Kelly/Hinsdale Central winner, 4:30 p.m.

Class 4A Hinsdale South regional

Hinsdale South vs. Sandburg, 4:30 p.m.

Girls lacrosse

Lyons Twp. sectional

Hinsdale Central vs. Lyons Twp./Downers Grove North winner, TBA

York/Nazareth winner vs. Montini/Marist winner, TBA

Girls soccer

Class 2A Nazareth sectional

Semifinals, 4:30 p.m. and 6:30 p.m.

Class 3A Glenbard East sectional

Semifinals, 4:30 p.m. and 6:30 p.m.