Fox Valley scoreboard for Wednesday, Dec. 26

Boys basketball

Wednesday's results

At Wheeling Tournament

Geneva 64, Wheeling 20

At Chuck Dayton Classic

Byron 47, Dundee-Crown 46

Huntley 72, Gary Comer 39

At Proviso West Holiday Tournament

Uplift 82, Larkin 41

Larkin -- Johnson Neals 7 1-3 14, Perez 2 0-0 5, Perez Jr. 1 0-2 2, Wheeler-Thomas 2 0-0 4, Green 0 0-0 0, Rose 0 0-1 0, Cooks 0 0-0 0, Boley 2 0-0 6, Berrios 1 0-1 2, Jones 1 0-0 3, Brumfield 1 0-0 2. Totals 17 3-9 41.

Uplift -- Underwood 6 1-2 13, Allen 2 0-0 4, D. Brown 5 0-0 15, T. Brown 2 0-1 4, Vortes 4 0-1 8, Jacobs 14 3-3 36, Ruben 1 0-0 2, Galloway 0 0-0 0. Totals 34 3-5 82.

Larkin 11 6 14 10 --41

Uplift 17 23 20 22 --82

3-point baskets: L -- Boley 2, Johnson-Neals, Jones. U -- Jacobs 5, D. Brown 5, Underwood.

At Plano Christmas Classic

Burlington Central 56, Kaneland 50

Kaneland -- David 2 0-0 4, Wallner 0 0-0 0, Cushman 4 2-2 12, Bartmann 3 0-0 6, Ebert 5 0-0 11, Feiza 3 0-0 6, Durbala 0 1-2 1, Brost 3 0-1 6, Peeler 1 0-0 2, Carlson 1 0-0 2. Totals 22 3-5 50.

Burlington Central -- Hudgens 0 0-0 0, Moring 1 0-1 2, Andersen 2 0-0 4, Finstein 0 0-0 0, Lenschow 7 6-8 23, Seyller 5 1-2 12, Mayfield 2 9-11 13, Schmidt 0 0-0 0, Wells 1 0-0 2, Fischer 0 0-0 0. Totals 18 16-22 56.

Kaneland 16 12 10 12 --50

Burlington Central 16 12 13 15 --56

3-point baskets: K -- Cushman 2, Ebert; BC -- Lenschow 3, Seyller.

At East Aurora Classic

Plainfield Central 63, ACC 32

East Aurora 75, Marmion 64

At Jacobs Christmas Tournament

Rockford Jefferson 73, Cary-Grove 65

Payton Prep 54, Bartlett 40

Streamwood 63, Jacobs 52

South Elgin 78, Marian Central 30

South Elgin -- Warrick 4 0-0 11, Wafford 2 1-1 5, Cqik 1 0-0 2, Luckett 1 0-2 2, McVicer 2 0-0 5, Petres 1 0-0 2, Wiley 2 1-3 5, Mitzkiewicz 12 2-2 27, Zybal 1 0-0 2, Montgomery 3 1-2 7, Gallagher 4 0-0 10. Totals 33 5-10 78.

Marian Central -- Gibson 1 0-0 2, Truckenbrod 1 0-0 3, Stumpfi 1 0-0 2, Hurley 5 2-2 14, Pivnicka 3 0-0 6, Minnea 1 0-0 2, Ricciardi 0 1-2 1. Totals 12 3-7 30.

3-point baskets: SE -- Warrick 3, Gallagher 2, Mitzkiewicz, McVicer; MC -- Hurley 2, Truckenbrod.

Waubonsie Valley 60, CL South 37

Waubonsie Valley -- Cannon 7 0-0 18, Skeete 6 1-1 15, Collier 0 0-0 0, Phillips 0 0-0 0, Schwieger 1 0-0 3, Kamal 0 0-0 0, Porter 2 0-0 4, Khanna 4 2-2 11, Marinelli 0 0-0 0, Hogan 1 0-0 2, Woods 1 0-3 2, Rossi 0 0-0 0, Gregorio 2 1-2 5. Totals 24 4-8 60.

CL South -- Jewson 3 0-0 6, Geske 2 0-0 5, Lawson 0 2-2 2, Fischer 0 0-0 0, Reall 4 0-0 8, Wolek 0 0-0 0, Miller 0 0-0 0, Glamoc 1 0-0 2, Haskin 5 1-2 11, Slabakov 0 0-0 0, Gorken 1 1-2 3. Totals 16 4-6 37.

Waubonsie Valley 14 20 14 12 --60

CL South 7 15 6 9 --37

3-point baskets: CLS -- Geske; WV -- Cannon 4, Skeete 2, Khanna, Schwieger.

At Hinsdale Central Holiday Classic

St. Charles East 51, Stevenson 48

Stevenson -- Iitounas 1 0-0 3, Chieng 2 0-0 5, Bernard 3 0-0 7, Kaznikov 6 1-2 13, Holmes 5 0-0 10, E. Ambrose, 3 3-3 10, Tenner 0 0-0 0, Coburn 0 0-0 0. Totals 20 4-5 48.

St. Charles East -- Matheny 1 0-1 2, Ortiz 6 0-0 14, Musial 5 2-2 14, Mitchell 5 1-1 12, Monkemayer 1 0-0 2, Sullivan 2 0-1 4, Craven 1 0-0 2. Totals 21 3-4 51.

Stevenson 15 6 17 10 --48

St. Charles East 19 14 8 10 --51

3-point baskets: Stev -- Bernard, E. Ambrose. SCE -- Ortiz 2, Musial 3, Mitchell.

At ICCP/Westmont Christmas Tournament (At Westmont)

St. Edward 47, Phoenix Military 43

At York Jack Tosh Classic

Batavia 69, Elk Grove 43

Elk Grove -- Singsank 6 3-5 15, Varga 0 0-0 0, Rathman 1 1-2 3, Achanzar 1 0-1 2, Matos 2 0-0 5, McKinney 1 0-0 2, Cherry 1 0-0 3, Fowler 1 0-0 2, Crimmins 0 1-2 1, Burns 1 1-2 4, Clausen 1 0-0 2, Kalish 0 0-0 0, Garay 1 0-0 2, Durrani 1 0-0 2, Spragg 0 0-0 0, Elsait 0 0-0 0. Totals 17 6-14 43.

Batavia -- Yager 3 0-0 6, Johnson 10 5-5 32, Weber 5 0-0 12, J.Carlson 0 2-2 2, Neibch 0 0-0 0, Cheaney 1 0-0 2, A.Carlson 2 2-2 5, Meyers1 0-0 3, Oroni 0 0-0 0, Urwiler 0 0-0 0, Grimm 1 0-0 3, R.Carlson 0 0-0 0, Costello 2 0-0 4, Cooper 0 0-0 0, Konsbruck 0 0-0 0, Vines 0 0-0 0, Alwin 0 0-0 0, Farbisz 0 0-0 0. Totals 24 9-9 69.

Elk Grove 7 10 16 10 --43

Batavia 22 12 19 16 --69

3-point baskets: EG -- Matos, Cherry, Burns; B -- Johnson 7, Weber 2, A.Carlson, Meyers, Grimm.

Girls basketball

Wednesday's results

At Dixon Tournament

Burlington Central 45, Dixon 39

At Earlville Christmas Tournament

Aurora Christian 41, Hinckley-Big Rock 36

At Oswego East Holiday Classic

Naperville North 53, Aurora Central 22

At Montini Holiday Tournament

Geneva 48, York 38

Geneva -- Palmer 2 6-6 12, Hinchman 0 0-0 0, Montgomery 2 0-0 5, Blackmore 8 6-6 25, Navigato 0 0-0 0, Segelbrecht 0 0-0 0, McCloughan 2 1-1 5, Komak 0 0-0 0, Wrobel 0 0-0 0, Davine 0 0-0 0, Sharpe 0 0-0 0. Totals 12 13-13 47.

York -- Fuglsang 4 0-0 8, Molis 0 0-0 0, Los 4 1-1 9, Krissinger 5 2-4 12, Kjome 0 0-0 0, Juneman 2 1-2 5, Schwartz 0 0-0 0, Rohman 0 0-0 0, Welz 0 0-0 0, Levins 2 0-2 4. Totals 17 4-9 38.

Geneva 7 9 16 15 --48

York 11 8 14 5 --38

3-point baskets: G -- Blackmore 3, Palmer 2.

Mother McAuley 54, Huntley 31

Huntley -- Moffett 1 0-0 3, Guazzo 0 1-2 1, Nwogu 5 5-7 15, Bower 3 0-0 8, Galante 1 1-1 3, Bigden 1-2 1. Totals 10 8-12 31.

Mother McAuley -- Murphy 1 0-0 2, Badali 5 1-2 13, Hynes 3 0-1 6, Ramsey 4, 3-5 11, Swiatek 1 0-0 2, Mayer 2 0-0 4, Finnegan 2 5-6 10, McBeth 2 0-0 4, Mcdonald 1 0-0 2. Totals 21 9-14 54.

Huntley 10 5 13 3 --31

Mother McAuley 16 21 13 4 --54

3-point baskets: H -- Bower 2, Moffett; MM -- Badali 2, Finnegan.

Fouled out: .

Marist 64, Batavia 35

Batavia -- Golden 4 4-4 14, Sergio 3 2-4 8, Newberry 1 0-0 2, Nazos 2 1-3 7, Polick 1 0-0 2, McLaughlin 1 0-0 2. Totals: 12 7-11 35.

Marist -- Affolter 10 2-3 25, Callahan 4 5-6 14, Ryan 1 0-0 3, Kallianis 2 4-6 9, Walker 1 0-0 2, Cozen 3 0-0 8, Sanchez 2 0-0 4. Totals 23 11-15 65.

Batavia 7 12 11 5 --35

Marist 15 13 25 11 --64

3-point baskets: B -- Golden 2, Nazos 2; M -- Affolter 3, Cozen 2, Callahan, Ryan, Kallianis.

At D-C Charger Komaromy Christmas Classic

Trinity 32, St. Charles North 30

St. Charles North -- Ludwig 1 4-4 7, Jakaitis 3 0-0 6, Collins 1 0-0 2, Klug 2 0-0 2, Nawara 1 1-2. Totals 11 7-10 30.

Trinity -- Childress 2 0-0 4, Montgomery 1 0-0 2, Strafford 0 2-2 2, Marshall 1 0-0 2, Miller 2 0-0 5, Williams 6 0-0 13, Saleh 1 2-4 4. Totals 13 4-6 32.

St. Charles North 9 6 10 5 --30

Trinity 7 9 5 11 --32

3-point baskets: SCN -- Ludwig; T -- Miller, Williams.

Buffalo Grove 44, Dundee-Crown 42

Buffalo Grove -- Fontanetta 0 0-0 0, Fioro 7 1-3 18, Bickhaus 4 1-2 9, Young 0 2-2 2, Ramos 0 0-1 0, Angelova 1 0-2 3, Fortman 3 0-0 6, Lee 2 2-2 6. Totals 17 6-12 44.

Dundee-Crown -- Azar 0 0-0 0, Boado 1 0-0 2, Crenshaw 4 4-7 12, K.Gotter 0 0-0 0, M.Gotter 1 1-2 3, Kieltyka 1 0-0 2, Munoz 0 0-0 0, Randl 0 0-0 0, Schmidt 4 4-4 12, Skibinski 5 1-1 11, Walker 0 0-0 0. Totals 16 10-14 42.

Buffalo Grove 8 14 10 12 --44

Dundee-Crown 4 9 18 11 --42

3-point baskets: BG -- Fioro 3, Angelova.

Fouled out: BG -- Fortman.

Fenwick 53, South Elgin 40

South Elgin -- Molidor 0 0-0 0, Nguyen 1 0-0 3, Brennan 4 2-2 10, Winterhalder 2 0-0 5, Croft 2 0-0 4, Waichunas 1 0-0 2, McClure 4 5-7 14, Kucharski 1 0-0 2, Kelly 0 0-0 0, Guzman 0 0-0 0, Galvin 0 0-0 0. Totals 15 7-9 40.

Fenwick -- Hall 2 0-0 5, Ortiz 2 0-0 5, Hetzer 0 2-5 2, Hogan 0 4-4 4, Van Ermen 4 0-2 9, Schneider 1 1-2 3, Heneghan 0 1-2 1, Reardon 4 0-0 11, Hinrichs 4 5-9 13, Morella 0 0-0 0, Amundsen 0 0-0 0. Totals 17 13-24 53.

South Elgin 5 8 12 15 --40

Fenwick 18 9 16 10 --53

3-point baskets: SE -- Nguyen, Winterhalder, McClure; F -- Reardon 3, Hall, Ortiz, Van Ermen.

Stevenson 51, Hampshire 40

Hampshire -- Heine 1 2-2 4, Haefling 0 0-0 0, Dumoulin 0 3-4 3, Del Re 1 1-2 3, Walker 3 1-2 7, Bowen 0 0-0 0, Bannerman 3 4-6 10, Cermak 4 2-4 13, Cork 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0. Totals 12 13-20 40.

Stevenson -- Maskaluna 0 0-0 0, Ware 3 2-6 10, Kolz 1 0-0 2, Hill 1 0-0 2, Sawyer 3 1-5 7, Bardic 3 1-4 8, King 7 0-0 16, Lueck 2 0-0 6. Totals 20 4-15 51.

Hampshire 12 8 7 13 --40

Stevenson 9 12 16 14 --51

3-point baskets: H -- Cermak 3; S -- Ware 2, King 2, Lueck 2, Bardic.

Fouled out: H -- Cermak; S -- King.

At Wheaton North Falcon Holiday Classic

West Aurora 54, Jacobs 26

Glenbrook South 70, St. Charles East 36

Bartlett 64, Glenbard North 34

Willowbrook 77, Elgin 16

Elgin -- Cooper 4 0-1 8, Margeretha 1 0-0 2, Graves 0 1-2 1, Moskow 0 1-2 1, Chen 1 0-0 2, Harvey 1 0-0 2. Totals 7 2-7 16.

Willowbrook -- Knudston 3 1-1 7, Tumlty 4 2-2 10, Heneghan 2 2-2 6, Harreon 3 2-4 8, McCann 9 2-3 22, Me.Schmid 2 0-0 4, Dasbach 3 1-2 7, Ma.Schmid 1 1-2 7, Lizasuain 3 0-0 6, Knight 2 0-0 4. Totals 32 11-20 77.

Elgin 4 5 5 2 --16

Willowbrook 24 27 16 10 --77

3-point baskets: WB -- McCann 2.

At Dixon Tounament

At Lisle Holiday Classic

Rosary 57, Chicago Christian 51

Addison Trail 50, St. Edward 49

Addison Trail -- Koulogeorgas 3 0-0 6, Kulikowski 0 0-2 0, Gilliam 4 4-5 12, Martinez 2 1-3 6, Carreras 0 2-2 2, Birmingham 3 3-4 9, Obrzut 2 0-0 5, Johnson 4 2-5 10. Totals 18 12-21 50.

St. Edward -- Biggins 7 3-7 18, Castro 1 1-2 3, deWindt , Duffy 0 0-0 0, M.Ellsworth 1 2-2 4, Gonzalez , Hicks 1 0-0 2, Jackson , Niehaus 6 0-3 13, O'Neill 0 0-0 0, Ortiz , Ottinger 3 2-3 9. Totals 18 8-17 49.

Addison Trail 9 14 14 13 --50

St. Edward 9 13 16 11 --49

3-point baskets: AT -- Martinez, Obrzut; StE -- Biggins, Niehaus, Ottinger.

Fouled out: StE -- Castro.

At Libertyville Tournament

Cary-Grove 50, Conant 36

Cary-Grove -- Passaguid 3 0-0 6, Steinkamp 1 4-6 6, Jannesch 3 5-6 11, Kurth 1 0-0 3, Larry 5 1-3 16, Lukowsk 3 0-1 8. Totals 15 10-18 .

Conant -- Mazuak 5 5-5 15, Kutella 1 0-0 2, DiSano 3 0-0 6, Shannon 1 5-6 7, Oduocha 2 0-1 4. Totals 12 10-13 36.

Cary-Grove 12 10 11 17 --50

Conant 6 11 14 3 --36

3-point baskets: C-G -- Larry 2, Lukoswk 2, Kurth.

Rolling Meadows 67, Streamwood 33

Streamwood -- Sumoski 3 0-0 8, Mien 0 2-2 2, Angle 0 0-0 0, Patel 1 1-2 4, Rojas 3 2-2 8, Kopko 1 0-1 2, Hedger 3 2-3 9, Dixon 0 0-0 0, Ocampo 0 0-0 0. Totals 11 7-10 33.

Rolling Meadows -- Hickey 2 1-1 6, Brand 0 1-2 1, Greifenstein 6 0-0 15, Davis 6 4-4 19, Holifield 2 1-4 5, Elenz 1 0-0 2, Kowalski 1 2-4 5, Sellergren 2 0-0 5, Dillon 2 1-1 6, Campbell 0 0-0 0, Ingemunson 1 1-2 3. Totals 23 11-18 67 .

Streamwood 8 15 8 2 --33

Rolling Meadows 14 22 18 13 --67

3-point baskets: S -- Sumoski 2, Patel, Hedger; RM -- Greifenstein 3, Davis 3, Hickey, Kowalski, Sellergren, Dillon.

Fouled out: S -- Mien.

Upcoming events

Today

Boys basketball

At Marengo EC Nichols Tournament

Elgin vs. Woodstock, 10:30 a.m.

Crystal Lake Central vs. Harvest Christian, 3 p.m.

Rockford Christian vs. Hampshire, 6 p.m.

At Wheeling Tournament

Geneva vs. Niles North, 8:45 p.m.

At Plano Christmas Classic

Coal City vs. Kaneland, 9 a.m.

Yorkville Christian vs. Burlington Central, 3:30 p.m.

At Chuck Dayton Classic

Dyett vs. Dundee-Crown, 9 a.m.

Huntley vs. Naperville Central, 8 p.m.

At Proviso West Holiday Tournament

Longwood vs. Larkin, 9:30 a.m.

At East Aurora Classic

ACC vs. Joliet Catholic, 1 p.m.

Marmion vs. Neuqua Valley, 4:30 p.m.

At Jacobs Christmas Tournament

Bartlett vs. Crystal Lake South, 9 a.m.

Streamwood vs. Grant, 10:30 a.m.

Marian Central vs. Cary-Grove, noon

Chicago King vs. Jacobs, 1:30 p.m.

Rockford Jefferson vs. South Elgin, 4:30 p.m.

At Hinsdale Central Holiday Classic

St. Charles East vs. DePaul Prep, 5:15 p.m.

At Pontiac Tournament

St. Charles North vs. Danville, 10:30 a.m.

West Aurora vs. Oak Park-River Forest, 9 p.m.

At ICCP/Westmont Christmas Tournament

St. Edward vs. Westmont/Holy Trinity, TBA

At York Jack Tosh Classic

Batavia vs. Downers Grove South, 7:30 p.m.

AT CLA Shootout

Waldorf v. Westminster, 9:30 p.m.

Westminster v. Sullivan, 5 p.m.

Girls basketball

At Montini Holiday Tournament

Batavia vs. Hersey, 8 a.m.

Huntley vs. York, 9:45 a.m.

Geneva vs. Mother McAuley 3 p.m.

At D-C Charger Komaromy Christmas Classic

St. Charles North vs. Barrington, 9:30 a.m.

Dundee-Crown vs. Naperville Central, 12:30 p.m.

Hampshire vs. South Elgin, 2 p.m.

At Wheaton North Falcon Holiday Classic

Elgin vs. St. Charles East, 9 a.m.

Palatine vs. Jacobs, 10:30 a.m.

Downers Grove North vs. West Aurora, 3 p.m.

Bartlett vs. Waubonsie Valley, 6 p.m.

At Eisenhower Tournament

Kaneland vs. TBA

West Aurora vs. TBA

At Dixon Tounament

Burlington Central vs. TBA

At Lisle Holiday Classic

Rosary vs. TBA

St. Edward vs. TBA

At Libertyville Tournament

Streamwood vs. Conant, 10:30 a.m.

Mundelein vs. Cary-Grove 1 p.m.

At Oswego East Tournament

East Aurora vs. West Chicago, 11:30 a.m.

Wrestling

Cary-Grove at Palatine Invite, 9 a.m.

Dundee-Crown at Mid-States Wrestling Classic - Whitwater, 8:30 a.m.

Huntley at William Red Schmitt Tournament, 9:30 a.m.

Jacobs at Grant Quad, 8 a.m.

Boys bowling

St. Charles East at Rockford Guilford Invite, 9 a.m.

Streamwood at Junior Gold Pattern Tournament, 9 a.m.

Girls bowling

Huntley at Grayslake North Tournament, 9 a.m.

Boys swimming

Huntley at Boylan Invite, 10 a.m.