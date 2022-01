2021 NFL All-Pro Team Roster

NEW YORK -- The Associated Press 2021 NFL All-Pro team selected by a national panel of 50 media members:

OFFENSE

Quarterback - Aaron Rodgers, Green Bay

Running Back - Jonathan Taylor, Indianapolis

Tight End - Mark Andrews, Baltimore

Wide Receivers - Davante Adams, Green Bay; Cooper Kupp, Los Angeles Rams; Deebo Samuel, San Francisco

Left Tackle - Trent Williams, San Francisco

Right Tackle - Tristan Wirfs, Tampa Bay

Left Guard - Joel Bitonio, Cleveland

Right Guard - Zack Martin, Dallas

Center - Jason Kelce, Philadelphia

DEFENSE

Edge Rushers - T.J. Watt, Pittsburgh; Myles Garrett, Cleveland

Interior Linemen - Aaron Donald, Los Angeles Rams; Cam Heyward, Pittsburgh

Linebackers - Darius Leonard, Indianapolis; Micah Parsons, Dallas; De'Vondre Campbell, Green Bay

Cornerbacks - Trevon Diggs, Dallas; Jalen Ramsey, Los Angeles Rams

Safeties - Kevin Byard, Tennessee; Jordan Poyer, Buffalo

SPECIAL TEAMS

Placekicker - Justin Tucker, Baltimore

Punter - A.J. Cole, Las Vegas

Kick Returner - Braxton Berrios, New York Jets

Punt Returner - Devin Duvernay, Baltimore

Special Teamer - J. T. Gray, New Orleans

Long Snapper - Luke Rhodes, Indianapolis

___

SECOND TEAM

OFFENSE

Quarterback - Tom Brady, Tampa Bay

Running Back - VACANT

Tight End - Travis Kelce, Kansas City

Wide Receivers - Ja'Marr Chase, Cincinnati; Justin Jefferson, Minnesota;

Left Tackle - Rashawn Slater, Los Angeles Chargers

Right Tackle - Lane Johnson, Philadelphia

Left Guard - Quenton Nelson, Indianapolis

Right Guard - Wyatt Teller, Cleveland

Center - Corey Linsley, Los Angeles Chargers

DEFENSE

Edge Rushers - Robert Quinn, Chicago; Maxx Crosby, Las Vegas

Interior Linemen - Chris Jones, Kansas City; Jeffery Simmons, Tennessee

Linebackers - Demario Davis, New Orleans; Roquan Smith, Chicago; Bobby Wagner, Seattle

Cornerbacks - J.C. Jackson, New England; A.J. Terrell, Atlanta

Safeties - Justin Simmons, Denver, Micah Hyde, Buffalo and Budda Baker, Arizona (tie)

SPECIAL TEAMS

Placekicker - Daniel Carlson, Las Vegas

Punter - Bryan Anger, Dallas

Kick Returner - Andre Roberts, Los Angeles Chargers

Punt Returner - Jakeem Grant, Chicago

Special Teamer -- Matthew Slater, New England, and Ashton Dulin, Indianapolis.

Long Snapper - Josh Harris, Atlanta

___

