Boys basketball

AP Class 3A, 4A All-State Teams

The Associated Press all-state Illinois high school boys basketball teams for Class 3A and Class 4A, as voted on by a statewide panel of sports writers and broadcasters and compiled by Steve Tappa of The Moline Dispatch and The Rock Island Argus. Players received five points for a first-team vote and three points for a second-team vote. Each voter picked a five-player first team and five-player second team in each class. A player must have been named on two ballots to receive honorable mention.

CLASS 3A

FIRST TEAM

Terrance Hargrove (East St. Louis, 6-7, Sr., F, 95 points), Adam Miller (Chicago Morgan Park, 6-4, Jr., G, 93), Rashaun Agee (Chicago Bogan, 6-8, Sr., C, 87), Perry Cowan (Chicago DePaul Prep, 6-4, Sr., G, 76), Terrion Murdix (Springfield Southeast, 6-3, Sr., G, 74).

SECOND TEAM

Isaiah Rivera (Geneseo, 6-5, Jr., SF, 62), Jeremiah Hernandez (St. Viator, 6-4, Sr., G, 39), Patrick Mayfield (Burlington Central, 6-5, Sr., G, 35), Zach Toussaint (Johnsburg, 6-0, Sr., G, 33), Landon Wolfe (Effingham, 6-5, Sr., F, 32).

HONORABLE MENTION

Rolando "Pee Wee" Brown, Peoria Manual (6-2, Jr., G) 30; Jeremiah Williams, Burbank St. Laurence (6-4, Jr., G) 21; Marcus Watson Jr., Chicago Morgan Park (6-1, Jr., PG) 16; Johnny Beck, Rochelle (6-8, Sr., F) 12; Aaron Strong, Chicago Farragut (6-2, Sr., G) 12; Beau Bailey, Dixon (6-3, Sr., G) 11; Kaden Froebe, Lincoln (6-2, Jr., G) 11; Jermaine Hamlin, Lincoln (6-10, Sr., F) 11; Cortez Mosley, Peoria Richwoods (6-5, Sr., F) 11; Connor Dillon, Peoria Notre Dame (6-2, Jr., G) 9; Jeff Jankowski, Richmond-Burton (6-1, Sr., F) 9; Nate Torres, Normal U-High (6-4, Sr., F) 9; Darion Binion, Kankakee (6-0, Sr., G) 8; Jordan Booker, Chicago Bogan (5-9, Sr., G) 8; Nick Broeker, Springfield Sacred Heart-Griffin (6-5, Sr., F) 8; Cade Nailor, Rock Falls (6-3, Sr., G/F) 8; Barik Olden, Morton (6-6, Sr., G) 8; Kavon Russell, Kewanee (6-2, Jr., G) 8; Treyvon Calvin, Arlington Heights St. Viator (6-0, Sr., PG) 6; Jackson Connor, Marion (6-5, Jr., G-F) 6; Austin Pullara, Coal City (6-2, Jr., G) 6; Khailieo Terry, Champaign Central (6-3, Soph., G) 6.

CLASS 4A

FIRST TEAM

E.J. Liddell (Belleville West, 6-7, Sr., F, 85), DaJuan Gordon (Chicago Curie, 6-4, Sr., F, 83), D.J. Steward (Chicago Whitney Young , 6-4, Jr., G, 67), Deonte Billups (Moline, 6-4, Sr., SG, 66), Max Christie (Rolling Meadows, 6-7, Soph., G, 59).

SECOND TEAM

Marquise Kennedy (Chicago Brother Rice, 6-1, Sr., G, 57), Antonio Reeves (Chicago Simeon, 6-4, Sr., G, 43), Sincere Parker (Rockford East, 6-4, Jr., SG, 40), RayJ Dennis (Oswego East, 6-2, Sr., G, 36), Lance Jones (Evanston, 6-2, Sr., G, 36).

HONORABLE MENTION

Bryant Brown, Waukegan (6-4, Sr., F) 32; Ray'Sean Taylor, Collinsville (6-1, Jr., G) 29; Tom Welch, Naperville North (6-8, Sr., F) 27; Donovan Clay, Alton (6-7, Sr., G) 24; Sean Houpt, Danville (6-4, Sr., G) 23; Ahron Ulis, Chicago Heights Marian (6-1, Jr., G) 22; C.J. Wilbourn, Normal Community (6-7, Sr., F) 22; Evan Taylor, Glenbard West (6-6, Sr., G/F) 17; Chris Burnell, Rockford East (6-3, Sr., PG) 12; Keenon Cole, Streamwood (6-2, Sr., SF) 12; Jack McDonald, Geneva (5-11, Sr., PG) 12; Joseph Yesufu, Bolingbrook (6-0, Sr., PG) 11; Tevin Smith, Danville (6-4, Soph., G/F) 9; Caleb Donaldson, Bloomington (6-5, Sr., G) 8; Nate Ferguson, Lemont (6-7, Sr., F) 8; Bryce Hopkins, Oak Park Fenwick (6-5, Soph., G) 8; JaMir Price, Rock Island (6-2, Sr., PG) 8; Beau Frericks, Cary-Grove (6-1, Jr., G) 6; Vincent Miszkiewicz, South Elgin (6-7, Sr., F) 6; Kendrick Tchoua, Benet (6-6, Sr., F) 6; Alex Timmerman, Crystal Lake Central (6-9, Sr., C) 6.

Boys gymnastics

Thursday's results

BARRINGTON 121.20, STEVENSON 105.70

Vault -- 1. Wever (Barr) 8.60, 2. White (Stev) 8.30, 3. Lacy (Barr) 7.10.

Parallel Bars -- 1. Wever (Barr) 7.40, 2. White (Stev) 7.10, 3. Kim (Barr) 6.90.

Still Rings -- 1. Kim (Barr) 9.00, 2. Wever (Barr) 7.80, 3. White (Stev) 7.00.

Pommel Horse -- 1. Wever (Barr) 5.90, 2. Rudloff (Stev) 3.60, 3. Lacy (Barr) 3.50.

Horizontal Bar -- 1. White (Stev) 7.60, 2. Kim (Barr) 6.90, 3. Wever (Barr) 6.70.

Floor Exercise -- 1. Wever (Barr) 9.20, 2. Kim (Barr) 8.40, 3. Lang (Stev) 8.00.

All-Around -- 1. Wever (Barr) 45.60, 2. White (Stev) 38.90, 3. Lacy (Barr) 33.50.

JV -- Barrington 68.50, Stevenson 59.50

Frosh -- Stevenson 54.30, Barrington 9.20

Girls soccer

Thursday's results

GRAYSLAKE CENTRAL 5, mCHENRY 0

McHenry 0 0 --0

Grayslake Central 3 2 --5

Grayslake Central -- Herrmann (Kolb), Herrmann (Mussay), Herrmann (Mussay), Kolb (Fitzgerald), Fitzgerald (Coonan).

Goalkeepers -- GC: Ford (0 saves), Gallaher (0 saves).

CARMEL 1, LAKE FOREST 0

Carmel -- Basara.

Goalkeepers -- Carm: Zelich (4 saves).

LIBERTYVILLE 1, HERSEY 0

Libertyville 0 1 --1

Hersey 0 0 --0

Libertyville -- Huber.

Goalkeepers -- Lib: Edwards (3 saves).

CRYSTAL LAKE CENTRAL 4, MUNDELEIN 2

Crystal Lake Central 0 4 --4

Mundelein 2 0 --2

Mundelein -- Sahagun (Hay), Robb.

Goalkeepers -- Mund: Perrelli (2 saves).

fremd 2, LAKE ZURICH 0

Lake Zurich 0 0 --0

Fremd 2 0 --2

Goalkeepers -- LZ: Grossenbacher (5 saves).

PRAIRIE RIDGE 1, GRAYSLAKE NORTH 0

Prairie Ridge 0 1 --1

Grayslake North 0 0 --0

Goalkeepers -- GN: Dunne (3 saves).

Girls water polo

Thursday's results

LIBERTYVILLE 4, BUFFALO GROVE 3

Buffalo Grove 3 0 0 0 --3

Libertyville 1 2 0 1 --4

Buffalo Grove -- Carlsonnn 2, Morosan.

Libertyville -- McCarty 2, Scally, Speer.

JV -- Libertyville 4, Buffalo Grove 3

STEVENSON 14, CONANT 7

Conant 1 2 3 1 --7

Stevenson 3 3 6 2 --14

Conant -- Olszewski 3, Arnold 2, Hanley, Sarah Erne

Stevenson -- Tapas 6, Maloney 6, Michaud, Sreedhar

Goalkeepers -- Con: Henry (2 saves).

Upcoming events

today

BASEBALL

Round Lake at Vernon Hills, 4:30 p.m.

Johnsburg at Grant, 4:30 p.m.

BOYS LACROSSE

Carmel at Warren, 7 p.m.

Grayslake Central at Mundelein, 5:30 p.m.

BOYS WATER POLO

Elk Grove invite (Warren) 4:30 p.m.

Mundelein invite (Libertyville) 4:30 p.m.

Stevenson at Fenwick, 5 p.m.

SOFTBALL

Warren at Antioch, 4:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Hersey at Libertyville, 5:30 p.m.

Vernon Hills at Stevenson, 7:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

Vernon Hills at Evanston, 6:30 p.m.

BADMINTON

Fremd invite (Stevenson) 5 p.m.

GIRLS TRACK & FIELD

Kenosha Bradford invite (Lakes, Libertyville, Mundelein, Stevenson, Vernon Hills, Warren) 3:30 p.m.

Eau Claire WI invite (Antioch), TBD

Lake Michigan invite (Grant) at Carthage College WI, 3:30 p.m.

GIRLS WATER POLO

Oak Park-River Forest at Stevenson, 6 p.m.

Saturday, March 16

BASEBALL

Jacobs at Mundelein, 11 a.m.

TBA at Stevenson, 1:30 p.m.

Vernon Hills at Hoffman Estates, 11 a.m.

Antioch at Waukegan, 10:30 a.m. (DH)

Cary-Grove at Grant, 11 a.m. (DH)

McHenry at Grayslake Central, 10 a.m.

Prairie Ridge at Libertyville, 11 a.m.

BOYS LACROSSE

Deerfield at Stevenson, 11:30 a.m.

BOYS TRACK & FIELD

Kenosha Bradford invite (Antioch, Libertyville, Lakes, Mundelein, Warren),10 a.m.

Lake Michigan invite (Carmel, Grant), 10 a.m.

BOYS WATER POLO

Mundelein invite (Libertyville) 8:30 a.m.

Stevenson at Fenwick, 9 a.m.

SOFTBALL

Lakes at Mundelein, 11 a.m.

Vernon Hills at Fenwick, 11 a.m.

Fenwick at Carmel, 11 a.m.

GIRLS SOCCER

Warren at Wauconda, 11:15 a.m.

Harvard invite (Antioch), 10 a.m.

Carmel at Mundelein, 10 a.m.

Johnsburg at Grant, noon

Jacobs at Grayslake North, noon.

Lakes at Lake Forest, 11 a.m.

GIRLS LACROSSE

Libertyville at Deerfield, 11:30 a.m.

Warren at Regina Dominican, 1:30 p.m.

BADMINTON

Libertyville at Hersey, 9 a.m.

Stevenson at Buffalo Grove, 8 a.m.

Vernon Hills at Maine South, 8 a.m.

Warren at Dekalb, 9 p.m.

GIRLS WATER POLO

Vernon Hills invite (Mundelein) 8 a.m.

Monday, March 18

BASEBALL

Buffalo Grove at Mundelein, 4:30 p.m.

Libertyville at Carmel, 4:45 p.m.

Stevenson at Glenbrook South, 4:30 p.m.

Warren at Grayslake North, 4:30 p.m.

McHenry at Antioch, 4:30 p.m.

Harvard at Grant, 4:30 p.m.

BOYS TENNIS

Grayslake North at Buffalo Grove, 4:30 p.m.

BOYS VOLLEYBALL

Lakes at Stevenson, 6 p.m.

Mundelein at Wheeling, 6 p.m.

New Trier at Libertyville, 6 p.m. Warren at Evanston, 6 p.m.

Carmel at Lake Zurich, 6 p.m.

BOYS LACROSSE

Bartlett at Libertyville, 7 p.m.

Huntley at Mundelein, 5:45 p.m.

Lakes at Warren, 6 p.m.

New Trier at Vernon Hills, 7 p.m.

BOYS WATER POLO

Lake Forest at Vernon Hills, 6 p.m.

SOFTBALL

Lakes at Stevenson, 4:30 p.m.

Cary-Grove at Carmel, 4:30 p.m.

Marengo at Grayslake North, 4:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Zion-Benton at Antioch, 6 p.m.

Palarine at Carmel, 5:30 p.m.

Highland Park at Grayslake Central, 7 p.m.

Mundelein at Lakes, 4:30 p.m.

GIRLS TRACK & FIELD

Grayslake North invite (Antioch), 1 p.m.

BADMINTON

Evanston at Stevenson, 4:45 p.m.

Palatine at Grant, 4:30 p.m.

GIRLS WATER POLO

Mundelein at St Charles North, 6 p.m.

Tuesday, March 19

BASEBALL

Libertyville at Evanston, 4:45 p.m.

Vernon Hills at Grayslake North, 4:30 p.m.

Warren at Lane Tech, 4:30 p.m.

Woodstock at Antioch, 4:30 p.m.

BOYS TENNIS

Antioch at Vernon Hills, 4:45 p.m.

Prospect at Carmel, 4:30 p.m.

BOYS VOLLEYBALL

Libertyville at Hersey, 6 p.m.

Grant at Waukegan, 6 p.m.

Christian Heritage Academy at Grayslake Central, 6 p.m.

BOYS LACROSSE

Grayslake Central at Stevenson, 6:30 p.m.

Crystal Lake South at Antioch, 5:15 p.m.

Hampshire at Grant, 5:30 p.m.

BOYS WATER POLO

Buffalo Grove at Mundelein, 6 p.m.

Deerfield at Vernon Hills, 6 p.m.

SOFTBALL

Carmel at Stevenson, 4:30 p.m.

Lakes at Libertyville, 4:30 p.m.

Mundelein at Johnsburg, 4:45 p.m.

GIRLS SOCCER

New Trier at Libertyville, 5:30 p.m.

Prairie Ridge at Vernon Hills, 7:30 p.m.

Stevenson at Wauconda, 6:15 p.m.

Lakes at Antioch, 5 p.m.

GIRLS LACROSSE

Fremd at Mundelein, 5:30 p.m.

Libertyville at Schaumburg, 7:30 p.m.

Vernon Hills at Regina Dominican, 5 p.m.

Warren at Carmel, 6:30 p.m.

BADMINTON

Glenbrook South at Vernon Hills, 4:30 p.m.

Lake Forest at Libertyville, 4:30 p.m.

Stevenson at Warren, 4:30 p.m.

GIRLS WATER POLO

Fenwick at Stevenson, 6 p.m.

Vernon Hills at Deerfield, 6 p.m.