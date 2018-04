Boys tennis scoreboard: Monday, April 2 results

Marian Central 3, WAUCONDA 2

Singles -- No. 1: Hackman (Wauc) d. Dowling 6-3, 6-4; No. 2: . Brzeski (MC) d. Patel 6-1, 6-1.

Doubles -- No. 1: . Diedrich/Striedle (MC) d. Hayden/Schuetz 2-6, 6-4, 2-10; No. 2: Fish/Tondryk (Wauc) d. Toepper/Limoshero 6-1, 2-6, 10-8; No. 3: Lydon/Lydon (MC) d. Modica/Padula 6-2, 6-3.

mundelein 4, lakes 3

Singles -- No. 1: Bisterfield (Mund) d. Butler 6-1, 6-1; No. 2: McCarthy (Mund) d. Oster 6-0, 6-1; No. 3: Gomez (Mund) d Eugenio 7-6 (2), 6-2.

Doubles -- No. 1: Mercuro/Hagman (Lks) d. Kim/Familara (Mund) 6-0, 6-1; No. 2: Feostel/Singh (Lks) d.Jesus Ramos/Castro 6-2, 6-2; No. 3: Jose Ramos/Dumblauskas (Mund) d. Murrie/ Stiegel 6-1, 6-2; No. 4: Hubert/Brunarti (Lks) d. Lechton/ Morris 6-1, 3-6, 7-5.

Wheaton North 5, St. Charles east 1

Singles -- No.1: Li (WN) d. McCue 6-0, 6-0; No.2: Tegart (WN) d. Brydom 6-1, 6-3.

Doubles -- No.1: Block/Houlihan (WN) d. Johnson/Moss 6-3, 5-7, 10-5; No.2: Jeannete/Laird (WN) d. Sharko/Bijonowski 6-1, 6-0; No.3: Kennedy/Eng (SCE) d. Indeli/Vuolo 6-3, 6-3; No.4 Dean/O'Connell (WN) d. Churchill/Herman 6-0, 6-1.

conant 6, maine south 1

Singles -- No.1: Kovalevic (MS) d. Iyer 6-2 6-2; No.2: Milas (Con) d. Marino 6-2, 6-1; No.3: Yerraguntla (Con) d. Condo 7-6, 6-4. Doubles -- No.1: Rosas/Motwan (Con) d. Busami/Francone 6-0, 6-0; No.2: Shah/Ghanderi (Con) d. Pinsky/LaValeure 6-1, 7-5; No.3: Desai/Hassan (Con) d. Bournias/Lazarra 6-3, 6-0; No.4: Moylan/Patel (Con) d. Filali/Winten 6-1, 6-1.

grayslake central 4, palatine 3

Singles -- No.1: Spurck (Pal) d. Ryan 6-0, 6-0; No.2: Bui (Pal) d. Tewari 6-4 6-1; No.3: Adisumarta (Pal) d. Williams 6-0, 6-3. Doubles -- No.1: Nelson/Ritterbusch (GLC) d. Ramsey/Madjarov 6-2, 7-5; No.2: Korus/Wang (GLC) d. Judge/Zboril 7-1, 6-1; No.3: Conway/Malik (GLC) d. Patel/Patricelli 6-3, 2-6, 10-8; No.4: Saxena/Burger (GLC) d, Je.Wolo/Ja.Wolo 5-7, 6-6, 10-6; No.5: Patel/Soipan (GLC) d. Kammala/Hung 6-3, 6-3.

huntley 6, schaumburg 1

Singles -- No.1: Desai (Hnt) d. Barro 6-1, 6-3; No.2: Velasquez (Sch) d. Schee 4-6, 7-5, 6-2; No.3: Patel Hnt) d. Satoh 6-3, 6-1. Doubles -- No.1: Collins/Saderwall (Hnt) d. D.Hussain/Singh 6-2, 6-0; No.2: Michel/Adams (Hnt)d. Dixit/R.Kalakuntla 6-3, 6-3; No.3: Parath/Siaz (Hnt) d. Marzullo/A.Hussain 6-3, 6-4; No.4: Eliscu/Heinke (Hnt) d. V.Kalakuntla/Myneni 6-2, 6-2.

