Potential White Sox lineup in 2020

hello

Article to: (required) Article from: (required) Add a message (optional)

By Scot Gregor

This could be the Chicago White Sox lineup in 2020.

Batting order

1 Yoan Moncada 2B

2 Tim Anderson SS

3 Eloy Jimenez RF

4 Matt Davidson 3B

5 Micker Adolfo DH

6 Nicky Delmonico LF

7 Gavin Sheets 1B

8 Zack Collins C

9 Luis Robert CF

Rotation

1. Lucas Giolitio

2. Michael Kopech

3. Carlos Rodon

4. Reynaldo Lopez

5. Dylan Cease