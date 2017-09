Girls volleyball scoreboard: Thursday, Sept. 28 results

*

Aurora Christian d. Schaumburg Christian 25-11, 25-14

Hampshire d. Jacobs 25-22, 27-25

CL Central d. Cary-Grove 25-11, 25-20

St. Charles North d. Waubonsie Valley 25-20, 25-17

*

ANTIOCH D. ROUND LAKE 25-18, 25-17

Serving -- Ant: Vettese (2 aces); Attacking -- Ant: Barr (9 kills), Frieson (7 kills); Setting -- Ant: Moll (8 assists), ;frieson (6 assists) Digs -- Ant: Vettese 14, Frieson 10; Blocking -- Ant: Barr 3.

*

GRAYSLAKE NORTH D. WUCONDA 25-17, 26-24

Serving -- Wauc: Johnson (4 aces); Attacking -- Wauc: Aldrich (9 kills), Kraml (4 kills); GN: Pozezinski (4 kills), Gerzel (3 kills), Enersohl (3 kills); Setting -- Wauc: Olsen (10 assists), Johnson (5 assists);GN: Deip (8 assists); Digs -- Wauc:Sakowicz 14, Johnson 9; GN: Baker 11, McBriary 8.

*

CL South d. Dundee-Crown 25-13, 25-17

Dundee-Crown -- Brown (5 assists, 10 digs, 2 aces), Martin (5 kills), Muhvic (5 assists, 8 digs), Sitarz (11 digs).

*

Harvest Christian d. South Elgin 19-25, 25-22, 25-18

South Elgin -- Vedrine (14 kills), Fisher (8 kills, 4 digs), Swanson (18 assists, 4 digs), Richardson (8 assists, 3 digs), Geraghty (3 aces, 4 digs), Wellman (11 digs, 2 aces).

*

LaSalle-Peru d. Kaneland 26-24, 16-25, 25-20

Kaneland -- Jablonski (10 kills, 20 digs), Mushunduzi (10 kills), Kraemer (6 kills), Hannula (18 assists), Fedderly (11 assists), Vassallo (19 digs).

*

Benet d. Naperville Central 25-13, 25-20

Benet -- VanEeckern (4 kills, 29 assists, 3 blocks, 3 aces); Johnson (4 kills, 2 blocks); Bryne (6 kills); Muisenga (2 kills); Gregus (4 kills); McGee (7 kills); Paoni (2 kills); Monson (10 digs); Michniak (4 digs).

*

Glenbard East d. Willowbrook 25-13, 25-12

Glenbard East -- Sarles (8 assist); Elliott (6 aces, 8 kills), Denton (12 digs)

*

Glenbard west d. Marian Central 25-23, 25-21

Glenbard West -- Dumerer (25 assists, 6 digs), Ryan (9 digs), Patterson (8 kills, 3 blocks, 4 digs), Curtis (6 kills, Graff (5 kills), Brodner (4 kills, 7 digs), Alles (5 digs), Crawford (3 kills)

*

Glenbard South d. Riverside-Brookfield 25-10, 25-13

Glenbard South -- Millett (6 kills, 2 blocks, 1 ace); Bair (5 kills, 3 blocks, 1 ace, 2 assists); Kohl (5 kills); Flanagan (4 kills, 10 digs, 1 ace); Camfield (19 assists, 3 kills); Willis (6 digs)

*

Metea Valley d. Downers Grove North 25-21, 25-19

Metea Valley -- Dowd (10 kills); Herrmann (3 aces, 10 kills); Bass (3 kills, 2 blocks); Aitchison (20 assists); Aske (2 aces, 5 kills); Samojedney (1 ace, 6 assists, 6 digs)

*

Naperville North d. Hinsdale South 25-7, 25-15

Naperville North -- Kushner (6 kills, 4 digs); Budnik (6 kills, 4 digs); Burton (4 kills, 2 digs); Hrubesky (3 kills); Wastek (2 kills); Griesbach (2 kills); Selman (15 assists); Schulte (4 assists); Surges (6 digs).

*

Timothy Christian d. Guerin Prep 25-11, 25-15

Timothy Christian -- Westra (13 assists, 3 kills, 5 aces); Stoll (6 kills, 2 aces, 3 blocks); DeBoer (4 kills, 2 blocks); Ahn (4 digs, 2 aces).

*

Wheaton Academy d. Illiana Christian 25-21, 17-25, 25-18

Wheaton Academy -- Dahl (3 kills, 9 svc pts, 3 aces, 1 dig); Williams (7 kills, 15 assists, 2 svc pts, 8 digs); Gum (13 assists, 9 svc pts, 1 ace, 5 digs); Wells (9 kills, 7 blocks, 1 dig); Mantia (8 kills, 6 svc pts, 2 aces, 11 digs); Johnston (5 kills, 2 digs); Bun (2 assists, 4 svc pts, 1 ace, 16 digs); Piech (1 assist, 3 svc pts, 7 digs); Hanson (2 kills, 2 blocks).

*

barrington d. palatine 14-25, 25-20, 25-23

Barrington stats: Capel ( 10 kills, 6 points, 6 digs), Madrzyk ( 3 kills, 1 ace), Andrade de Oliveira ( 9 digs), Kozak ( 23 assists, 1ace), Guagliardo( 3 assists), Ramel ( 6 kills, 2 blocks), Shechtman(1 kill, 3 blocks), Tilly (11 kills, 2 blocks), Casaletto ( 8 digs).

JV -- Barrington d. Palatine 27-24, 17-25, 25-22.

Soph -- Barrington d. Palatine 25-9. 25-19.

Frosh A -- Palatine d. Barrington.

Frosh B -- Barrington d. Palatine 26-24, 25-19.

*

conant d. hoffman estates 25-17, 25-16

Attack: HE: Smith, Wadas 6-8 k, Gueco 2-3 k, 1-5 2k, Jurewicz 2-3; Con: Loznjakovic 9 kills, Hara 7 kills. Serving: HE: Salerno 3-3 a, Olson 4-4 a, Smith 2-3, Mulica 3a, Poland 1-2, Wadas 8-8 4a, Gueco 5-5; Con: Hara (3 aces). Setting: HE: Mulica 1-5 3 ast, Gueco 3-14 ast; Con: Fenelly 12 assists, Loznjakovic 7 assists.

Digs: HE: Olson 3, Smith 2, Mulica, Poland 12, Gueco; Con: Hara 9. Blocks: HE: Wadas, Fowler.

*

fremd d. schaumburg 25-16, 25-19

Attack: Frm: Rizzo 11-13 9 kills, Sayre 14-17 5 kills, Mazur 6-6 3 kills, Hooker 8-8 4 kills. Serving: Frm: Straup 10-11 ace, Sayre 4-6 2 aces, Mazur 5-6 ace. Setting: Frm: Straup 48-49 21 assists. Serve receive: Frm: Rizzo 10-10, Aichinger 8-9, Sayer 5-5. Digs: Frm: Aichinger 7, Smith4, Rizzo 2. Blocks: Frm: Tangney, Hooker, Mazur.

JV -- Fremd d. Schaumburg 25-13, 25-22.

Soph -- Fremd d. Schaumburg 25-20, 2516.

Frosh A -- Fremd d. Schaumburg 25-16, 25-20.

Frosh B -- Fremd d. Schaumburg 25-18, 25-15.

*

hersey d. wheeling 25-22, 26-24

Attack: Hers: Kaburov 21-23 10 kills, Morgan 18-19 7 kills, Boyan 5-5 3 kills, Vandenherik 6-7 3 kills, Olhava 8-9 6 kills, Martin 6-8 kill; Whl: Staniszewski 20-23 5 kills, Jankowski 9-9 5 kills, Nguyen 7-7 kill, Igiehon 6-7 2 kills, Jaciunas 3-4 3 kills, Janowski 4-4. Serving: Hers: Morgan 8-9 1ce, Olhava 9-10, Twohig 8-8 3 aces, Eschoo 7-7, Strozewski 9-9; Whl: Veloso 9-9 ace, Nguyen 7-9 ace, Janowski 8-8 ace, Jankowski 9-9 ace, Jaciunas 5-7 2 aces, Staniszewski 4-4, Zambrano 1-2 ace. Setting: Hers: Olhava 29-30 13 assists, Strozewski 29-29 11 assists, Twohit 6-6 3 assists, Morgan 1-2 1 assist; Whl: Janowwski 49-51 15 assists. Digs: Hers: Kaburov 11, Morgan 11, Olhava 8, Strozewski 3, Twohig 15; Whl:Veloso 9, Nguyen 6, Staniszewski 8, Janowski3, Jaciunas 3, Jankowski 2, Igiehon, Walker. Blocks: Hers: Vanderherik 3, Boyan 2, Kaburov 2, Olhava, Martin 2; Whl: Igiehon 4, Nguyen 2, Jankowski 2, Janowski, Jaciunas.

JV -- Hersey d. Wheeling 25-19 25-21.

Soph -- Hersey d. Wheeling 25-10, 25-11.

Frosh A -- Hersey d. Wheeling 25-11 25-11.

Frosh B -- Hersey d. Wheeling 25-7, 25-11.

*

prospect d. elk grove 25-16, 25-15

Attack: EG: Kandefer 13-14, 7 kills, Slattery 8-9 3 kills; Pros: Cacini 5 kills, Meredith 5 kills, Cogan 3 kills, Palczynski 3 kills. Serving: Pros: Skaggs 2 aces, Farraday ace, Cogan ace. Setting: EG: Bongiovani 20-22, 4 assist, Mercado 24-26, 7 assists; Pros: Skaggs 9 assists, Russo 6 assists, Thomas 2 assists. Digs: EG: Murray 12, Duckmann 11; Pros: Skaggs 11, Farraday 6, Thomas 6, Palczynski 4. Blocks: EG: Kandefer 3; Pros: Meredith 3, Palczynski 3.

JV -- Prospect d. Elk Grove 25-17, 25-15.

Soph -- Prospect d. Elk Grove 25-5, 25-17.

Frosh A -- Prospect d. Elk Grove 25-20, 20-25, 25-13.

Frosh B -- Prospect d. Elk Grove 25-19. 25-12.

*

meadows d. bG 25-23, 23-25 25-19

Attack: RM: Anderson 22-23 10 kills, Errico 22-26 10 kills, Klancnik 21-21 9 kills, Kowalski 18-20 6 kills, Avvellaneda 9-10 5 kills; BG: Langer 7 kills, Ferriss 13 kills, Kim 4 kills, Streckert 2 kills, Horvath 6 kills, Nowlan 5 kills. Serving: RM: Robinson 15-16 ace, King 15-15 2 aces, Klancnik 13-13 ace, Errico 11-12, Kowalski 8-9 ace, Dawson 5-7; B: Morial ace, Ferrius 2 aces, Masciopinto ace, Streckert ace, Belias 2 aces. Setting: RM: Klancnik 47-47 17 assists, King43-44 14 assists; BG: Streckert 29 asssts. Digs: RM: Robinson 20, Kowalski 18, Dawson 7, Klancnik 6, Slowik 3, Errico 2, Anderson 2, King; BG: Langer 2, Cross 10, Ferriss 7, Masciopinto 5, Streckert 2, Belias 9. Blocks: RM: Errico 2, Avellaneda 2, Anderson, Klancnik; BG: Kim 2, Streckert 2, Horvath 3, Nowlan 4.

JV -- Rolling Meadows d. Buffalo Grove.

Soph -- Buffalo Grove d. Rolling Meadows.

Frosh A -- Buffalo Grove d. Rolling Meadows.

Frosh B -- Buffalo Grove d. Rolling Meadows.

*

oak park d. leyden 24-26, 25-11, 25-9

Attack: Ley: Corral 7 kills, Silva 7 kills. Serving: Ley: Corral ace.

*