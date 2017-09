Boys cross country scoreboard: Thursday, Sept. 28 results

hello

Boys cross country scoreboard: Thursday, Sept. 28 results

*

At Hersey

At MacArthur Middle School, 3.0 miles

TEAM SCORES

Hersey 15, Buffalo Grove 50

Hersey 15, Elk Grove 50

Buffalo Grove 20, Elk Grove 40

individual results

Top 10 individuals -- 1. Methner (Hers) 16:12, 2. R. Theisen (Hers) 16:13, 3. Buch (Hers) 16:21, 4. Fredian (Hers) 16:22, 5. Cunningham (Hers) 16:32, 6. Mayo (Hers) 16:32, 7. Svienty (Hers) 16:34, 8. Johnson (EG) 16:39, 9. J. Theisen (Hers) 16:43, 10. Paton (Hers) 16:44.

F/S -- Hersey 15, Buffalo Grove 50

Hersey 15, Elk Grove 50

Buffalo Grove 19, Elk Grove 43.

*

At Schaumburg

At Macnider Course, 3.1 miles

TEAM SCORES

Palatine 15, Schaumburg 46

Palatine 15, Hoffman Estates 50

Schaumburg 16, Hoffman Estates 47

individual results

Top 10 individuals -- 1. Eckels (Pal) 16:53, 2. Jacobo (Pal) 16:54, 3. Oshinson (Pal) 17:13, 4. Ahlgrim (Pal) 17:16, 5. Lechowicz (Pal) 17:24, 6. Zielinski (Sch) 17:28, 7. Baronowski (Sch) 17:30, 8. Kiefer (Pal) 17:43, 9. Sauerland (Pal) 17:46, 10. Bonatz (Sch) 17:49..

F/S -- Palatine 15, Schaumburg 47

Palatine 15, Hoffman Estates 49

Schaumburg 24, Hoffman Estates 32

*

At Wheeling

At Heritage Park, 3.0 miles

TEAM SCORES

Prospect 15, Wheeling 44

Prospect 15, Rolling Meadows 43

Rolling Meadows 22, Wheeling 37

individual results

Top 10 individuals -- 1. Cozine (Pros) 16:29, 2. Terry (Pros) 16:29, 3. Daleiden (Pros) 16:38, 4. Snell (Pros) 16:39, 5. Fenelon (Pros) 16:41, 6. Polak (Whl) 16:55, 7. Lennon (RM) 17:13, 8. Piscitello (RM) 17:14, 9. Helstrom (Pros) 17:16, 10. Fruzyna (RM) 17:26

F/S -- Wheeling 17 Prospect 46

Wheeling 21 Rolling Meadows 36

Rolling Meadows 21 Prospect 34

*