Girls tennis scoreboard: Wednesday, Sept. 27, results

STEVENSON 5, DEERFIELD 1

Singles -- No. 1: Casati (Dfld) d. Taylor 6-2, 6-2; No. 2: Ma (Stev) d. Silberman 6-2, 6-0.

Doubles -- No. 1: Harvey/Kolli (Stev) d. Jones/Hulsey 6-2, 6-1.; No. 2: Heidkamp/Glaser (Stev) d. Ofner/Krugman 6-2, 6-2; No. 3: Singh/Burger (Stev) def. Emersian/Berger 6-1, 6-2; No. 4: Lefar/Yellapantula (Stev) def. Charlson/Kaplan 6-2, 6-0.

libertyville 7, vernon hills 0

Singles -- No. 1: VanDixhorn (Lib) . Bilkey 6-0, 6-1; No. 2: Mehra (Lib) d. Subramanian 6-0, 6-0; No. 3: Jacobs (Lib) d. Parsande 6-4, 6-0.

Doubles -- No. 1: Black/Nolan (Lib),d. Pacer/Przybylo 6-1, 6-2; No. 2: Wolski/Black (Lib) d. Hansen/Li 6-0, 6-0; No. 3: Pressley/Griffith (Lib) d. Oppenhein/Vaswani 6-0, 6-0; No. 4: Rudolph/Benner (Lib) d. Rogers/Amjadi 6-1, 6-1.

Wheaton Warrenville South 4, St. Charles East 3

Singles -- No.1: Choi (WWS) d. Dher 6-1, 6-0; No.2: Conroy (SCE) d. Musser 7-6, 4-6, 10-7; No.3: Stenatopoulos (WWS) d. Bennet 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Murman/Dreyer (WWS) d. McCarthy/Field 6-4, 6-0; No.2: McDermott/Melone (SCE) d. Warfordl/Kroeze 6-1, 6-2; No.3: Caraman/McGraw (SCE) d. Nicholson/Foy 7-5, 6-4; No.4: Kelly/Daniel (WWS) d. Meeks/Hauckman 7-5, 6-3.

Tuesday's late results

York 9, Proviso West 0

Singles -- No.1: Jovic (Y) d. Ashcraft 6-0, 6-0; No.2: Nicoli (Y) d. Cruz 6-1, 6-0; No.3: Jacobsthal (Y) d. King 6-0, 6-0; No.4: Sreedhar (Y) d. Lazenby 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Cartis/Nikoleit (Y) d. Ortega/Adame 6-0, 6-0; No.2: Riek/Duhig (Y) d. Huske/Rivera 6-0, 6-0; No.3: Fonorow/Gamboa (Y) d. Becerra/Silva 6-0, 6-0; No.4: Kayman/Neidigh (Y) d. Robinson/Blacmon 6-0, 6-0; No.5: Paist/Zhang (Y) d. Jackson/Suarez 6-0, 6-0.

