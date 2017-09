Girls volleyball scoreboard: Monday, Sept. 25, results

St. Charles East d. Downers South 25-11, 25-17

MAINE EAST D. VERNON HILLS 25-15, 25-21

Attacking -- VH: Eitel (3 kills), Chase (3 kills), Wright (3 kills), Bowen (3 kills); Digs --VH: Lim 18.

GRAYSLAKE CENTRAL D. LAKE FOREST 25-10, 25-18

Serving -- GC: LaBeck (2 aces), Moser (2 aces); Attacking -- GC: Beshel (8 kills), LaBeck (5 kills), Moser (5 kills); Setting -- GC: LeBeck (22 assists); Digs -- GC: Marassa 8; Blocking -- GC: Beshel 2, Bullman 2.

Soph -- Lake Forest d. Grayslake Central 22-25, 25-20, 25-11

Frosh A -- Lake Forest d. Grayslake Central

Frosh B -- Lake Forest d. Grayslake Central 26-24, 25-19

LAKES D. MUNDELEIN 25-18, 25-18

Serving -- Mund: Cartland (aces), Orozco (1 ace); Attacking -- Lks: Grant (5 kills), K. Bell (4 killls); Mund: Naddy (5 kills), Cartland (4 kills); Setting -- Lks: Orpano (8 assists), D.Bell (7 assists); Mund: Wilcon 4 (assists), Krabbe (3 assists); Digs -- Lks: Orpano 3, D. Bell 3; Mund: Orozco 9-14, Fakhourty 4-5; Blocking -- Lks: Grant 1, K. Bell 1; Mund: Heath 2, Naddy 1.

Soph: Mundelein d. Lakes 21-25, 25-17, 25-11

Frosh A -- Lakes d. Mundelein 25-21, 25-20

Frosh B -- Lakes d. Mundelein 25-16, 27-25

LAKE ZURICH D ANTIOC H 25-12, 25-23

Serving --Ant: Moll (1 ace) ; Attacking -- Ant: Barr (7 kills), Frieson (4 kills); Setting -- Ant: Moll (10 assists); Digs --

Ant: Frieson 9; Blocking -- Ant: Barr 1.

Bartlett d. hoffman Estates 25-12, 25-23

Attack: HE: Salerno 1-1, Smith 4-5, Mulinca 2-2, Poland 4-6 k, Wadas 6-11 4k, Hunt 2-5 2k, Gueco 4-9 3k, Fowler 5-9 k, Jurewicz 3-5; Serving: HE: Salerno 3-3, Olson 2-3, Mulica 3-4 2a, Poland 2-3 a, Wadas 2-3, Hunt 2-2, Gueco 3-4; Setting: HE: Mulica ast, Gueco 6-11; Digs: HE: Salerno 2, Olson, Smith, Mulica 3, Poland 9, Hunt, Gueco 3, Fowler; Blocks: HE: Fowler 3.

JV -- Bartlett d. Hoffman Estates 25-8, 25-23.

Soph -- Bartlett d. Hoffman Estates 25-11, 25-5.

Frosh A -- Bartlett d. Hoffman Estates 25-13, 28-26.

Frosh B -- Bartlett d. Hoffman Estates 25-16, 16-25, 25-13.

Maine W. d. Glenbrook N. 25-17, 25-10

Attack: MW: Olson 8k, Parcell 4k, Grzebien 3k. ; Setting: MW: Grzebien 14; Digs: Grzebien 6; Blocks: MW: Parcell 2, Grzebien 14.

STEVENSON D. PALATINE 24-26, 25-27, 25-12

Serving-- Pal: Holz (3 aces); Stev: Sullivan (2 aces), Mun (3 aces), Robinson (3 aces), Grimes (2 aces), Cuc (3 aces); Attacking -- Pal: Holz (9 kills), Ryan (8 kills), Szafraniec (3 kills); Stev: Sorenson (13 kills), Cozzi (7 kills), Havenhill 4; Setting -- Pal: Aldag (22 assists); Stev: Cuc (24 assists), Robinson (1 assist) Digs -- Pal: DeLio 12, Holz 7, Lindert 6; Stev: Robinson 15, Micek 6.

St. Charles North d. Libertyville 25-12, 25-14

St. Charles North -- Lanz (4 aces, 9 kills, 5 assists), Kaprini (4 aces), Graham (6 kills), Crescendo (6 kills), Parker (9 assists), Johnson (5 assists).

