Girls tennis scoreboard: Monday, Sept. 25, results

STEVENSON 8, HINSDALE SOUTH 0

Singles -- No. 1: Taylor (Stev) d. A. Mikos 6-2, 6-0; No. 2: Kolli (Stev) d. A. Puz 6-0, 6-2; No. 3: Ma (Stev) d. LoConte 6-0, 6-0.

Doubles -- No. 1: Harvey/Ferdman (Stev) d. S. Mikos/M. Mikos 6-3, 6-4; No. 2: Heidkamp/Glaser (Stev) d. Chahin/Satter 6-4, 6-0; No. 3: : Singh/Burger (Stev) d. S. Puz/Hofstetter 6-0, 6-0; No. 4: Lefar/Yellapantula (Stev) d. Johnson/Baudhuin 6-0, 6-1; No. 5: Gong/Rand (Stev) d. Kurnyta/Sheehan 6-0, 6-0.

Vernon hills 6, Maine west 1

Singles -- No.1: Kozerski (MW) d. Bilkey 6-0, 6-2; No.2: Parande (VH) d. Projillo 6-0, 6-0; No.3: Rogers (VH) d. Patel 6-1, 6-3; No. 4: Chaudry (VH) d. Maine West 6-1, 6-4.

Doubles -- No.1: Pacer/Przybylo (VH) d. Hudson/Nguyen 6-4, 6-3; No.2: Hansen/Li (VH) d. Andrushko/Patel 7-5, 6-4; No.3: Subramanian/Oppenheim (VH) d. Kic/Milovancevic 7-5, 6-4; No.4: Meng/Vaswani (VH) d. Jairam/Laureano 6-4, 6-1.

Neuqua Valley 6, Wheaton Academy 0

Singles -- No.1: Murali (NV) d. Hamm 6-3, 6-1; No.2: Provine (NV) d. Chan 6-2, 0-6, 10-5.

Doubles -- No.1: Neuman/Beck (NV) d. Hoogerheide/Howland 6-0, 6-1; No.2: Wu/Chuvini (NV) d. .Ambler/Litfin 6-3, 6-0; No.3: Liu/Macherla (NV) d. Oster/Hancock 6-2, 6-1; No.4: Voruganti/Wu (NV) d. Goodman/Liebling 6-3, 6-4.

Kaneland 6, Hampshire 1

Saturday's late results

West Aurora Quad

York 6, West Aurora 1

York 7, Regina Dominican 0

York 5, Waubonsie Valley 2

