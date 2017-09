Girls tennis scoreboard: Tuesday, Sept. 19, results

grayslake central 7, north chicago 0

Singles -- No. 1: Boulek (GC) d. Tyler 6-0, 6-0; No. 2: Falconi (GC) d. Zonido 6-0, 6-0; No. 3: Smith win by fft.

Doubles -- No. 1: Reddy/Tolentino (GC) d. Branda/Duran 6-0; No. 2: O'Keefe/Mussay (GC) d. Castrejun/Alcosu 6-0, 6-0; No. 3: Joo/Bloede (GC) win by fft; No. 4: Swierczek/Varma (GC) win by fft.

glenbrook north 7, vernon hills 0

Singles -- No. 1: Chatas (GBN) d. Bilkey 6-0, 6-0; No. 2: Konnets (GBN) d. Oppenheim 6-0, 6-0; No. 3: Sedlak (GBN) d. Hong 6-0, 6-0.

Doubles -- No. 1: O'Regan/Frishman (GBN) d. Pacer/Przybylo 6-1, 6-1; No. 2: Korestskov/Pick (GBN) d. Hansen/Li 6-0, 6-0; No. 3: Goldin/Uhlig (GBN) d. Parande/Vaswani 6-1, 6-1; No. 4: Lutz/Baerson (GBN) d. Meng/Rogers 6-1, 6-0.

wauconda 5, round lake 2

Singles -- No. 1: Hackman (Wauc) d. Morales (RL) 6-0, 6-1; No. 2: Bilancia (Wauc) d. Sepulveda (RL) 6-1, 6-1; No. 3: Gomez (RL) d. Plucinski (Wauc) 6-2, 6-4

Doubles -- No. 1: Hausherr/Splingaire (Wauc) d. T. Rodriguez/C. Rodriguez (RL) 6-0, 6-2; No. 2: Arteaga/Albor (RL) d. Giever/Lewandowski (Wauc) 7-5, 3-6, 6-3; No. 3: Jurcisin/Khan (Wauc) d. Ortiz/Espino (RL) 6-3, 6-3; No. 4: Lobo/Zukowski (Wauc) d. Morales/Galvez (RL) 6-2, 6-4.

Huntley 7, Hampshire 0

Singles -- No.1: Desai (H) d. Foster 5-7, 6-3, 6-3; No.2: Bowman (H) d. Byker 6-0, 6-1; No.3: Barnvos (H) d. Lukaszuk 6-0, 6-2.

Doubles -- No.1: Landman/Roche d. Patthana/Patthana 6-0, 6-0; No.2: Whiteside/Simons d. Miciak/Miranda 6-2, 7-5; No.3: Bremer/Domek d. Witecha/Barnenhi 6-2, 6-3; No.4: Eliscu/Conradt d. Ortega/Santos 6-3, 6-2.

barrington 7, conant 0

Singles -- No.1: Gadirasu (Bar) d. Mahajan 6-0, 6-2; No.2: Tippet (Bar) d. Lakshminarayanan 6-1, 6-1; No.3: Wazir (Bar) d. Ayyah 6-0, 6-0. Doubles -- No.1: Jha/Amano (Bar) d. Park/Yoon 6-0, 6-0; No.2: K.Tomasian/Puliyala (Bar) d. Harigovind/Zorrilla 6-1, 6-0; No.3: C.Tomasian/Lacy (Bar) d. Viswanathan/Siddiqui 6-0, 6-0; No.4: Parekh/Covek (Bar) d. Cheruvu/Muthukumar 6-0, 6-1.

buffalo grove 5, elk grove 2

Singles -- No.1: Vujanic (EG) d. Tamai 6-1, 6-2; No.2: Oda (EG) d. Prus 6-0, 6-1; No.3: Kugler (BG) d. Calderon 6-1, 6-3.

Doubles -- No.1: Ignatova/Boyd (BG) d. Szull/Choporis 6-0, 6-0; No.2: P.Sterker/Royz (BG) d. Kostopoulos/Bhasker 6-3, 6-0; No.3: Yuan/Lee (BG) d. Murugason/Patel 6-1, 6-1; No.4: M.Sterker/Matlag (BG) d. Hermann/Valera 6-0, 6-0.

prospect 5, hersey 2

Singles -- No.1: C.Magnuson (Hers) d. A.Cooper 6-4, 6-1; No.2: Hemenway (Hers) d. Steffen 6-0, 6-1; No.3: McNally (Pros) d. Smarzynski 6-2, 6-4. Doubles -- No.1: Stanford/Whitebloom (Pros) d. Ferris/Klis 6-0, 6-0; No.2: Kelly/Paul (Pros) d. Bodapati/Kot 6-0, 6-2; No.3: Kubitz/Walsh (Pros) d. Spulber/Krueger 7-6(7), 6-2; No.4: Getmanchuk/Gravagna (Pros) d. Nowak/Silva 6-0, 6-4. JV: Prospect 7, Hersey 0.

Lemont 1, Lisle 0

Glenbard East 5, West Chicago 2

Singles -- No.1: Allen (GE) d. S.Kapateas 6-0, 6-0; No.2: C.Kapateas d. Ekstrand 6-1, 6-0; No.3: Ramirez (WC) d. Kamrak 6-3, 6-1.

Doubles -- No.1: Carini/Larkin (GE) d. Solver/Munos 6-1, 2-6, 6-2; No.2: Sukrani/Ziemer (GE) d. Coco/Resendez 6-1, 6-1; No.3: Mahn/Roberts (GE) d. Ibarra/Tharya 6-0, 6-2; No.4: McElroy/Martin (GE) d. Gonzalez/Garcia 6-0, 6-1.

Wheaton Warrenville South 4, Waubonsie Valley 3

Singles -- No.1: Choi (WWS) d. Owens 6-1, 6-0; No.2: Orlove (WWS) d. Alvarez 6-4, 6-0; No.3: Tieukovall (WV) d. Fahey 6-2, 6-1.

Doubles -- No.1: Dreyer/Murman (WWS) d. Wright/Kathuri 6-3, 6-1; No.2: Stamatopoulos/Musser (WWS) d. Ashley/Hess 6-4, 6-2; No.3: Panicker/Paterson (WV) d. Westrich/Kroeze 6-3, 6-4; No.4: Freitag/Kochman (WV) d. Nicholson/Davel 2-6, 6-2, 6-4.

Willowbrook 4, Addison Trail 3

Singles -- No.1: Tolko (AT) d. Wachholz 7-5, 6-2; No.2: Siupienius (AT) d. DelValle 6-0, 6-2; No.3: Brown (W) d. Porter 6-1, 6-2.

Doubles -- No.1: Storck/Zulawski (W) d. Cronan/Arteaya 6-4, 7-5; No.2: Vogt/Zachariah (W) d. Reyes/Addante 6-0, 6-2; No.3: Alcala/Aquino (W) d. Bonilla/Avila 6-2, 7-6(7-3); No.4: Stosic/LaMonica (AT) d. Rangel/Torres 6-0, 6-2.

Monday's late results

York 5, Maine South 2

Singles -- No.1: Jovic (Y) d. Benebek 6-2, 7-5; No.2: Dobosz (MS) d. Nicoli 7-5, 6-0; No.3: Jacobsthal (Y) d. VanPelt 6-2, 6-2.

Doubles -- No.1: Cartis/Nikoleit (Y) d. Smith/Starzowski 6-3, 6-2; No.2: Duhig/Riek (Y) d. Nawara/Sargot 6-2, 6-4; No.3: Fonorow/Gamboa (Y) d. Payhia/Streit 7-6(7), 6-1; No.4: Walters/Lee (MS) d. Kayman/Neidigh 6-3, 6-4.

