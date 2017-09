Girls tennis scoreboard: Monday, Sept. 18, results

Girls tennis scoreboard: Monday, Sept. 18, results

STEVENSON 7, LAKE ZURICH 0

Singles -- No. 1: Taylor (Stev) d. de los Reyes 6-2, 6-2; No. 2: Kolli (Stev) d. Bryukhova 6-2, 6-0; No. 3: Ma (Stev) d. Ignatenko 6-1, 6-0.

Doubles -- No. 1: Harvey/Ferdman (Stev) d. Zborovsky/Tchalakov 6-0, 6-0; No. 2: Heidkamp/Glaser (Stev) d. Dickson/Biergans 6-0, 6-3; No. 3: Singh/Burger (Stev) d. VanZant/Baab 6-0, 6-0; No. 4: Lefar/Yellapantula (Stev) d. Groeller/Bertoia 6-1, 6-0.

LAKES 4, VERNON HILLS 3

Singles -- No. 1: Heuse (Lks) d. Bilkey 6-0, 6-0; No. 2: Monson (Lks) d. Oppenheim 6-0, 6-1; No. 3: Humpa (Lks) d. Hong 6-3, 7-5.

Doubles -- No. 1: Pacer/Przybylo (VH) d. Jozwik/Variny 4-6, 6-2, 6-1; No. 2: Grolmes/Jones (Lks) d. Hansen/Li 6-1, 6-4; No. 3: Parande/Vaswani (VH) d. Magee/Saraiya 6-7 (4) 6-3, (10-2); No. 4: Amjadi/Rogers (VH) d. Marinez/Gilliland 6-1, 6-2.

Saturday's results

York Quad

Match results

York 6, Homewood-Flossmoor 1

Lake Forest 7, York 0

Whitney Young 4, York 3

