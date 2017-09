Girls tennis scoreboard: Thursday, Sept. 14, results

hello

Article to: (required) Article from: (required) Add a message (optional)

Girls tennis scoreboard: Thursday, Sept. 14, results

*

STEVENSON 7, LIBERTYVILLE 0

Singles -- No. 1: Taylor (Stev) d. A. Black 6-0, 6-1; No. 2: Kolli (Stev) d. Nolan 6-1, 6-0; No. 3: Ma (Stev) d. Mehra 6-2, 6-1.

Doubles -- No. 1: Ferdman/Harvey (Stev) d. Wolski/C. Black 6-0, 6-1; No. 2: Heidkamp/Glaser (Stev) d. Pressley/Griffith 6-1, 6-1; No. 3: Singh/Burger (Stev) d. Jacobs/Rudolphi 6-2, 6-0; No. 4: Lefar/Yellapantula (Stev) d. Benner/Fahey 6-3, 6-2.

*

grayslake central 5, lakeS 2

Singles -- No. 1: Heuser (Lks) d. Boucer 6-0, 6-0; No. 2: Monson (Lks) d. Falconi 6-2, 6-4; No. 3: Smith (GC) d. Humpa6-4, 6-1.

Doubles -- No. 1: Reddy/Tolentono (GC) d. Jozwik/Varmy 6-0, 6-4; No. 2: O'Keefe/Mussay (GC) d. Grolmes/Jones 6-0, 6-2; No. 3: Joo/Bloede (GC) d. Saralya/Martinez 4-6, 6-0, 6-3; No. 4: Swierlzek/Varma (GC) d. Lks 6-1, 6-2.

*

DEERFIELD 7, VERNON HILLS 0

Singles -- No. 1: Clesati (Dfld) d. Bilkey 6-0, 6-0; No. 2: Jones (Dfld) d. Oppenheim 6-0, 6-0; No. 3: Emerzian (Dfld) d. Hong 6-0, 6-0.

Doubles -- No. 1: Hulsey/Orner (Dfld) d. Pacer/Przybylo 6-4, 4-6, 6-3; No. 2: Frugman/Berger (Dfld) d. Hansen/Li 6-0, 6-0; No. 3: Silberman/Charlan (Dfld) d. Parande/Vaswani 6-1, 6-2; No. 4: Feinberg/Kingsepp (Dfld) d. Amjadi/Rogers 6-1, 6-4.

*

St. Charles North 6, St. Charles East 1

Singles -- No.1: Thomas (SCN) d. Dhar 6-1, 6-2; No.2: Saini (SCN) d. Field 6-4, 6-3; No.3: Montgomery (SCN) d. Fetter 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: McDermott/Melone (SCE) d. Duncan/Arbir 7-6, 6-2; No.2: Oshana.Kloberdanz (SCN) d. McCarthy/Conroy 6-1, 6-1; No.3: Powell/Victor (SCN) d. C. Carranza/McGraw 6-4, 6-0; No.4: Wells/Papanicholas (SCN) d. Meeks/Havemann 6-2, 6-0.

*

Huntley 4, Cary-Grove 3

Singles -- No.1: Marshall (C-G) d. Mannarino 6-0, 6-0; No.2: Warner (C-G) d. Desai 7-6, 6-1; No.3: Bowman (H) d. Schultz 6-1, 6-0.

Doubles -- No.1: Roche/Landman (H) d. Barrett/Sowa 6-4, 6-2; No.2: Krembusewski/Los (C-G) d. Whiteside/Simons 6-3, 7-6; No.3: Bremer/Domek (H) d. LaLond/Stehno 7-6, 2-6, 6-0; No.4: Eliscu/Conradt (H) d. Flashing/Johnson 6-3, 6-1.

*

Wheaton Warrenville South 4, naperville Central 3

Singles -- No.1: Choi (WWS) d. Qi 6-0, 6-4; No.2: Orlove (WWS) d. Raab 6-0, 6-1; No.3: Liu (NC) d. Kelly 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Dreyer/Murman (WWS) d. Atkins/Dram 6-4, 3-6, 6-3; No.2: Treco/Kong (NC) d. Stanatopoulos/Musser 4-6, 6-1, 6-1; No.3: Guenther/Anderson (NC) d. Westrich/Kroeze 6-0, 7-5; No.4: Nicholson/Foy (WWS) d. Ho/Krylov 6-2, 6-7, 6-4.

*

Wheaton North 5, lake park 2

Singles -- No.1: Fidel (WN) d. Cruz 6-0, 6-2; No.2: Block (WN) d. Pasquini 6-0, 6-0; No.3: Wachs (WN) d. Zastawny 7-6(4), 6-0.

Doubles -- No.1: Pasquini/Casey (LP) d. Brink/Jones 6-2, 6-2; No.2: Cozzi/Belmonte (LP) d. Moore/Winter 6-1, 6-2; No.3: Gale/Prendiville (WN) d. Dalal/Patel 6-3, 4-6, 6-2; No.4: Flood/Taranto (WN) d. McComb/Paskon 6-2, 6-2.

*