Girls tennis scoreboard: Wednesday, Sept. 13, results

hello

Article to: (required) Article from: (required) Add a message (optional)

Girls tennis scoreboard: Wednesday, Sept. 13, results

*

Waubonsie Valley 5, St. Charles East 2

*

Neuqua Valley 8, Bartlett 0

Singles -- No.1: Murali (NV) d. .Cheshmedjeva 6-2, 6-1; No.2: Cypurs (NV) d. Huynh 6-1, 6-0; No.3: Garapati (NV) d. Patel 6-0, 6-0; No.4: Dayel (NV) d. Patel 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Wu/Chuvini (NV) d. Celmer/Stoefen 6-0, 6-0; No.2: Liu/Provine (NV) d. Leyva/Pene 6-0, 6-0; No.3: Voruganti/Nadella (NV) d. Sikligar/Patel 6-0, 6-0; No.4: Macherla/Wu (NV) d. Avalos/Patel 6-0, 6-0.

*

Wheaton Academy 6, Glenbard east 1

Singles -- No.1: Allen (GE) d. Hamm 6-0, 6-0; No.2: Chan (WA) d. Ekstrand 6-3, 7-5; No.3: Liebling (WA) d. Kamran 6-2, 6-3; No.4: Goodman (WA) d. Manh 6-3, 6-2.

Doubles -- No.1: Hoogerheide/Howland (WA) d. Carani/Larkin 6-1, 6-1; No.2: Litfin/Ambler (WA) d. Sakrani/Ziemer 6-3, 6-3; No.3: Oster/Hancock (WA) d. McElroy/Martin 6-3, 6-3.

*

Wheaton Warrenville South 4, Lake Park 3

Singles -- No.1: Choi (WWS) d. Cruz 6-0, 6-0; No.2: Orlove (WWS) d. Pasquini 6-0, 6-0; No.3: Bovak (LP) d. Kelly 6-7. 7-6, 7-5.

Doubles -- No.1: Dreyer/Nurman (WWS) d. Pasquini/Casey 6-4, 6-3; No.2: Belmonte/Cozzi (LP) d. Moeser/Stanatopoulos 6-2, 6-1; No.3: Patel/Patel (LP) d. Kroeze/Westrich 6-1, 3-6, 6-4; No.4:Nikolson/Foy (WWS) d. McComb/Paskon 6-2, 6-1.

*

Stevenson 8, Barrington 0

Singles -- No.1: Taylor (Stev) d. Gadiraju 6-0, 6-0; No.2: Kolli (Stev) d. Tippet 6-4, 6-1; No.3: Ma (Stev) d. Wazir 6-1, 6-2.

Doubles -- No.1: Harvey/Ferdman (Stev) d. Jha/Amano 6-3, 7-5; No.2: Heidkamp/Glaser (Stev) d. K. Tomasian/Puliyala 6-4, 6-4; No.3: Singh/Burger (Stev) d. C. Tomasian/Lacy 6-2, 6-2; No.4: Lefar/Yellapantula (Stev) d. Parekh/Covek 6-3, 3-6 (10-6); No. 5: Rand/Gong (Stev) d. Werner/Robbins 7-5, 6-2.

*

Deerfield 6, Buffalo Grove 1

Singles -- No. 1: Casati (Deer) d. Tamai 6-1, 6-0; No. 2: Silberman (D) d. Prus 6-2, 6-3; No. 3: Berger (D) d. Shterva 6-1, 6-0.

Doubles -- No. 1: Ignatova/Boyd (BG) d. Jones/Hulsey 5-7, 6-2, 6-4; No. 2: Ofner/Krugman (D) d. Sterker/Royz 6-2, 6-2; No. 3: Charlson/Emerzier (D) d. Lee/Yuan 6-2, 1-6, 6-3; No. 4: Feinberg/Kingsepp (D) d. Morgan/Matlay 6-1, 6-1.

*