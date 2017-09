Girls volleyball scoreboard: Tuesday, Sept. 12, results

Girls volleyball scoreboard: Tuesday, Sept. 12, results

Downers Grove South d. Leyden 25-21, 25-8

Waubonsie Valley d. Lake Park 25-16, 25-16

Aurora Central d. Riverside-Brookfield 25-19, 25-14

Westminster Christian d. South Beloit 25-7, 25-21

Timothy Christian d. St. Edward 25-16, 25-13

Elgin d. Larkin 25-6, 25-10

Glenbard East d. Bartlett 25-9, 17-25, 25-22

Prairie Ridge d. Jacobs 25-14, 25-11

grayslake C. d. woodstock 25-27, 25-13, 25-13

Serving -- GC: Beshel 3 aces, Twardock 1 ace, LeBeck 1 ace; Attacking -- GC: Beshel 14 kills, Moser 6 kills, Bullman 5 kills, Twardock 3 kills; Setting -- GC: LaBeck 29 assists; Digs -- GC: Marassa 10; Blocking -- GC: Bullman 3, LaBeck 2.

JV: Grayslake Central d. Woodstock 25-13, 25-10

Frosh A: Grayslake Central d. Woodstock 25-14, 25-15

Frosh B: Woodstock d. GCHS 25-20, 25-19

Burlington Central d. Marengo 25-23, 17-25, 25-15

Burlington Central -- Leone (10 kills, 5 digs), Soto (12 assists, 2 kills, ace), Schmidt (3 kills, ace), Parks (8 kills, 8 assists), Lomas (4 assists, 16 digs).

Huntley d. MChenry 25-16, 19-25, 28-26

Huntley -- Johnson (kills 10), Jakubowski's (33 assists, 20 digs), Alberts (6 blocks).

CL Central d. Dundee-Crown 25-9, 25-16

Dundee-Crown -- Thelen (3 kills), Martin (3 kills, 4 digs, ace), Brown (2 kills, 6 assists), Muhvic (4 assists, 3 digs), Zitarz (4 digs).

South Elgin d. West Aurora 25-16, 25-23

South Elgin -- Vedrine (12 kills), Fisher (8 kills), Swanson (16 assists), Richardson (9 assists, 2 aces), Wellman (10 digs), Cortes-Rojas (7 digs).

CL South d. Hampshire 25-18, 25-21

CL South -- Maule (10 digs), House (8 kills), Nero (6 kills), Slimko (15 assists).

St. Charles North d. Streamwood 25-5, 25-14

St. Charles North -- Lanz (5 kills, 7 aces), Crescendo (6 kills, 2 aces), Parker (3 kills), McCarthy (3 kills), Jakaitis (3 kills), Bambach (3 kills).

DeKalb d. Kaneland 20-25, 25-20, 25-17

Kaneland -- Mushunduzi (7 kills), Franz (6 kills), Hannula (5 kills, 9 assists), Fedderly 14 (assists), Jablonski (14 digs), Vassallo (12 digs).

fremd d. barrington 20-25, 25-15, 25-16

Attack: Frm: Rizzo 31-31 10 kills, Sayre 20-21 8 kills, Hooker 15-15 5 kills; Bar: Capel 9 kills, Tilly 10 kills, Madrzyk 8 kills. Serving: Frm: Aichinger 12-13 2 aces, Smith 12-13 2 aces, Mazur 8-10 3 aces; Bar: Tilly ace, Andrade de Oliveira 2 aces. Setting: Frm: Straup 78-70 26 assists. Serve receive: Frm: Sayre 15-16, Rizzo 12-12, Aichinger 9-10. Digs: Frm: Aichinger 19-23 8, Rizzo 10-14 8, Sayre 13-20 4; Bar: Capel 12, Andrade de Oliveira 12. Blocks: Frm: Mazur 3,Hookeer 2, Straup. JV -- Fremd d. Barrington 25-17, 29-31, 25-21. Soph -- Barrington d. Fremd 25-16, 25-19. Frosh A -- Fremd d. Barr 25-8, 25-10. Frosh B -- Fremd d. Barr 25-8, 25-14.

hersey d. buffalo grove 25-22, 23-25, 25-13

Attack: Hers: Kaburov 21-24 14 kills, Morgan 17-20 6 kills, Olhava 10-12 4 kills, Martin 10-11 5 kills, Boyan 4-5 2 kills, Vanderherik 7-7 kill; BG: Langer 9 kills, Ferriss 12 kills, Nowlan 5 kills, Kim 3 kills, Horvath 3 kills. Serving: Hers: Kaburov 6-8 3 aces, Morgan 10-12, Olhava 11-11, Strozewski 15-15 3 aces, Twohig 13-14 3 aces, Moreno 11-11 2 aces; BG: Streckert ace, Nowlan ace. Setting: Hers: Olhava 39-40 15 assists, Strozewski 26-26 11 assists; BG: Streckert 31 assists. Digs: Hers: Twohig 24, Kaburov 12, Morgan 8, Olhava 10, Strozewski 8, Moreno 3; BG: Cross 10, Ferris 8, Masciopinto 6, Strecker 5, Belias 6. Blocks: Hers: VanDenHerik 5, Boyan 3, Kaburov 2, Morgan, Martin; BG: Nowlan 3, Langer, Streckert, Horvath.

JV -- Hersey d. BG 25-20, 25-5. Soph -- Hersey d. BG 25-12. 25-20. Frosh A -- Hersey d. BG 25-14. 25-13. Frosh B -- BG d. Hersey 23-25, 26-24, 25-14.

palatine d. conant 25-14, 25-19

Attack: Pal: Holz 12 kills, Smith 4 kills, Ryan 2 kills, Szfraniec 3 kills; Con: Hara 6 kills, Odoucha 4 kills, Loznjakovic 4 kills. Serving: Pal: Holz 4 aces, Ryan 2 aces, Lindert ace. Setting: Pal: Aldag 23 assists; Con: Fennelly 10 assists. Digs: Pal: Holz 8, Lindert 15, DeLio 7; Con Klingsporn 17. Blocks: Pal: Smith.

JV -- Palatine d. Conant 25-19, 25-19. Soph -- Palatine d. Conant 25-23, 25-19. Frosh A -- Palatine d. Conant 25-18, 25-18. Frosh B -- Palatine d. Conant 25-19. 25-20.

prospect d. wheeling 25-13, 17-25, 25-20

Attack: Pro: Cacini 4k, Meredicth 8kl, Cogan 8k, Petlak 6k; Whl: Nguyen 10-13 3 kills, Janowski 12-15 3 kills, Jaciunas 13-13 2 klls, Jankowski 26-29 6 kills, Welter 10-10 2 kills, Igiehon 8-14 4 kills. Serving: Pros: Russo 1, Shaggs 1, Cacini 1, Thomas 1; Whl: Veloso 9-11 ace, Janowski 12-12 2 aces, Staniszewski 7-8 3 aces, Jankowski 9-9, Zambrano 8-10 2 aces, Lacaeyse 4-4. Setting: Pros: Russo 14 assists, Skaggs 11 assists, Thomas 3 assists; Whl: Janowski 78-80 15 assists, Veloso 10-10 1 assist. Digs: Pros: Thomas 15, Cacini 9, Skaggs 9; Whl: Veloso 14, Nguyen 19, Janowski 9, Jankowski 10, Bucio 2, Staniszewski 2, Jaciunas 2, Welter 2, Blocks: Pros: Meredith 2, Abraham 2; Whl: Janowski, Jaciunas 2, Welter 2, Igiehon 3.

JV -- Prospect d. Wheeling 25-17, 25-5. Soph -- Prospect d. Wheeling 25-12, 25-7. Frosh A -- Prospect d. Wheeling 25-7, 25-15. Frosh B -- Prospect d. Wheeling 25-6, 25-22.

rolling meadows d. elk grove 25-19, 25-13

Attack: EG: Slattery 3k, Derring 2k; RM: Errico 9-13 6 kills, Kowalski 17-17 5 kills, Klancnik 10-11 5 kills, Anderson 13-13 4 kills, Slowik 6-6 2 kills, Alberga 2-5 kill, Avellaneda 4-7 kill. Serving: EG: Murray 3-4 1a; RM: Anderson 15-15 2 aces, Robinson 12-12 2 aces, Klancnik 5-5 ace, Kowalski 5-5, Errico 5-7, King 4-5;. Setting: EG: Chirbas 26-27, 4 assists RM: Klancnik 41-41 11 assists, King 18-19 10 assists. Digs: EG: Murray 10; RM: Robinson 7, Anderson 8, Kowalski 2, Slowik 6, Klancnik 6, King 3, Abgerga. Blocks: EG: Kandefer 2; RM: Errico, Avellaneda.

JV -- Elk Grove d. Meadows. Soph -- Elk Grove d. Meadows. Frosh A -- Meadows d. Elk Grove. Frosh B -- Elk Grove d. Meadows.

Schaumburg d. Hoffman Estates 25-6, 25-16

Attack: Sch: Sterrett 8 kills, Kiszkowski 5 kills, Doroskin 4 kills; HE: Salerno 1-1, Olson 1-3 k, Smith 1-4 k, Poland 4-5 k, Wadas 3-5 k, Hunt 2-4 k, Sarullo 1-4 k, Jurewicz 2-4. Serving: Sch: Sterrett ace, Kiszkowski ace, Doroskin 2 aces; HE: Salerno 4-4, Smith 2-3 a, Poland 2-3 a, Wadas 3-3, Gueco 1-2, Psonak 1-1, Jurewicz 2-3, Setting: Sch: Candotti 21 assists; HE: Gueco 5 assists. Digs: Sch: Paelmo 11; HE: Salerno 2, Smith 2, Poland 6, Jurewicz. Blocks: Sch: Sterrett, Kiszkowski, Candotti 2, Doroskin 2.

st. Viator d. Nazareth Acad. 25-18, 25-16

Attack: StV: Hickey 46-49 13 kills, Notolli 14-14 4 kills, Liberty 5-6 kill, Claffey 14-18 2 kills, Mueller 5-5, Rodriquz 11-13 3 kills. Serving: StV: Leazer 4-8, Hickey 8-8 3 aces, Notolli 6-7 2 aces, Liberty 5-7 ace, Claffey 7-7, Mueller 11-12 ace. Setting: StV: Mueller 91-91 22 assists. Digs: StV: Leazer 13, Hickey 11, Notolli 2, Liberty 5, Claffey 3, Mueller 11, Rodriquez 2. Blocks: StV: Notolli 5, Liberty.

Addison Trail d. Willowbrook 25-16, 25-14

Addison Trail -- Reyes (2 digs); Piscopo (2 kills); Scarabage (4 kills, 9 digs); D'Ambrose (7 kills, 4 digs); Scorza (2 kills); Muell (7 kills, 8 digs); Vassos (2 aces); Susa (2 assists, 2 digs).

Benet d. Joliet Cathlic Academy 19-25, 25-17, 25-17

Benet -- Byrne (8 kills), Johnson (8 kills), Musienga (6 kills), Gregus (3 blocks, 2 kills), A. VanEekeren (29 assists, 4 blocks, 5 kills), T. VanEekeren (7 assists, 2 blocks), Taberas (3 kills), Monson (7 digs), Michniak (5 digs, 2 aces)

Glenbard East d. Bartlett 25-9, 17-25, 25-22

Glenbard East -- Hamaker (10kills, 2 aces, 7 digs); Elliott ( 6kills, 4 digs); Kirsh ( 15 digs); Dufort (25 digs); Sarles (21 assists)

Glenbard South d. Wheaton Academy 25-23, 23-25, 25-12

Glenbard South -- Bair (19 kills, 2 blocks, 5 digs); Millett (9 kills, 10 digs); Flanagan (5 kills, 10 digs); Villa (4 kills); Camfield (32 assists, 2 aces, 2 blocks); Arlasky (6 assists).

Glenbard West d. York 25-18, 25-19

Glenbard West -- Patterson (9 kills, 3 digs, 2 blocks), Crawford (6 kills), Dumerer (26 assists, 13 service points, 7 digs), Graff (5 kills), Curtis (4 kills), Brodner (7 digs, 2 kills), Stirb (5 digs)

Metea Valley d. neuqua Valley 21-25, 25-20, 25-15

Metea Valley -- Dowd (14 kills, 13 digs); Aske (6 kills, 1 block, 7 digs); Bass (3 kills, 5 blocks); Samojedny (2 aces, 13 digs); Aitchison (1 ace, 1 kill, 30 assists, 11 digs); Herrmann (4 aces, 9 kills, 3 blocks).

Montini d. Loyola 18-25, 25-23, 25-17

Montini -- Meeks (9 kills, 13 digs); Glove (8 kills, 5 blocks); Quaglia (6 kills, 14 digs); Kingsfield (5 kills, 6 blocks); Pickering (15 digs); Boyer (26 assists, 9 digs).

Timothy Christian d. St. Edward 25-16, 25-13

Timothy Christian -- T.Westra (15 assists, 5 kills, 3 aces); DeBoer (3 kills, 4 blocks); H.Westra (4 kills, 9 digs); Stoll (5 kills, 2 blocks, 7 digs); Ahn (10 digs, 4 assists)

West Chicago d. East Aurora 25-14, 25-13

West Chicago -- Murphy (18 assists); Smith (9 digs); Katarzynski (7 digs, 4 aces, 5 kills); Horn (2 aces, 2 kills).

Wheaton NOrth d. Wheaton Warrenville South 25-19, 25-16

Wheaton North -- Clark (7 kills, 3 blocks, 1 dig); LaBue (10 digs); Barnhorst (2 aces, 10 kills, 1 block, 2 digs); Light (16 assists); Schorle (4 digs); Biegalski (2 kills, 1 dig); Otto (9 kills, 5 digs); Holland (10 assists, 3 digs)

WW South -- Meyer (7 kills, 4 digs, 7 assists); Geld (5 kills); Burau (10 assists, 3 kills); Ammons (2 kills, 1 block); Buhman (5 digs, 2 aces).

Monday's late results

Rosary D. IC Catholic Prep 25-17, 25-16

IC Catholic Prep -- Landon (6 kills); Leslie (15 digs); Stovall (4 kills, 1 svc pt); Hurt (13 assists, 4 digs); Lytton (2 kills, 2 digs); Hood (1 kill).

