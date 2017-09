Girls tennis scoreboard: Tuesday, Sept. 12, results

grayslake central 5, antioch 2

Singles -- No. 1: Boucek (GC) d. Ward 4-6, 6-1, 6-1; No. 2: Falconi (GC) d. Gardner 6-0, 6-0; No. 3: Smith (GC) d. Fisher 6-4, 6-2.

Doubles -- No. 1: Palm/McNaughton (Ant) d. Tolentino/Doty 6-1, 6-4; No. 2: O'Keefe/Mossay (GC) d. Regalado/Foote 6-1, 6-4; No. 3: Lawrence/Good (Ant) d. Joo/Bloede 6-1, 6-3; No. 4: Varma/Swierczek (GC) d. COrey/Horner 1-6, 6-2, 6-3.

maine east 4, vernon hills 3

Singles -- No. 1: Bilkey d. Patel 6-2, 6-1; No. 2: Shah (ME) d. Oppenheim 6-7(5), 7-6(3), 6-4; No. 3: H. Patel (ME) d. Hong 6-2, 6-2.

Doubles -- No. 1: Pacer/Parande (VH) d. Bodalina/Modi 6-1, 6-0; No. 2: Zambryl/Parich (ME) d. Hansen/Li 3-6, 6-4, 6-2; No. 3: D. Patel/H. Patel (ME) d. Cavolick/Vaswani 6-1, 3-6, 6-1; No. 4: Amjadi/Dubey (VH) d. Castisimo/Gonzales 6-1, 6-1.

CL Central 7, Hampshire 0

Singles -- No.1: Soden (CLC) d. Foster 6-1, 6-1; No.2: Lemke (CLC) d. Byker 6-0, 6-3; No.3: Kutz (CLC) d. Lukaszuk 7-5, 6-2.

Doubles -- No.1: Povotan/Letto (CLC) d. Witecha/Kat. Patthana 6-2, 6-0 ; No.2: Iden/Kessler (CLC) d. Kay. Patthana/Barrientos 6-2, 6-2; No.3: Anichini/Haviland (CLC) d. Miranda/Miciak 6-1, 6-2; No. 4: Preshlock/Davis d. Ortega/Santos 6-1, 3-6, 10-6.

Huntley 4, Jacobs 3

Singles -- No.1: Cunningham (J) d. Landman 6-0, 6-3; No.2: Mannarino (H) d. Seong 7-5, 7-5; No.3: Bowman (H) d. Mudge 6-2, 6-1. Doubles -- No.1: Steinkamp/Skepnek (J) d. Roche/Desai 6-1, 6-2; No.2: Nissankula/Japkowski (J) d. Whiteside/Simons 6-3, 6-2; No.3: Bremer/Domek (H) d. Gilman/Shiakallis 2-6, 7-6, 6-4; No.4: Conradt/Eliscu (H) d. Neruda/Taylor 6-4, 6-4.

buffalo grove 7, wheeling 0

Singles -- No.1: Tamai (BG) d. Miller 6-0, 6-0; No.2: Prus (BG) d. Nguyen 6-2, 6-2; No.3: Kugler (BG) d. Krueger 6-3, 6-2. Doubles -- No.1: Ignatova/Boyd (BG) d. Murphy/Lucas 6-0, 6-1; No.2: Sterker/Rayz (BG) d. Escobar/Guaman 6-0, 6-2; No.3: Lee/Yuan (BG) d. Garcia-Santiago/Kalli 6-0, 6-1; No.4: Morgan/Matlag (BG) d. Diaz/Contreras 6-0, 6-3.

hersey 5, elk grove 2

Singles -- No.1: Vujanic (EG) d. Magnuson 6-1, 6-1; No.2: Oda (EG) d. Hemenway 6-0, 6-3; No.3: Smarzynski (Hers) d. Calderon 6-0, 6-0. Doubles -- No.1: Ferris/Klis (Hers) d. Szull/Choporis 6-4, 3-6, 6-3; No.2: Kot/Bodapati (Hers) d. Harker/Kostopoulos 6-0, 6-2; No.3: Krueger/Spulber (Hers) d. Murugasan/Patel 6-0, 6-2; No.4: Silva/Nowak (Hers) d. Hermann/Valera 6-1, 6-1.

Palatine 7, Hoffman estates 0

Singles -- No.1: Kawai (Pal) d. Kasmer 6-0, 6-0; No.2: Jacobsen (Pal) d. Patil 6-0, 6-1; No.3: Spurck (Pal) d. Amir 6-0, 6-0. Doubles -- No.1: Koshy/Akhaury (Pal) d. Hill/Patel 6-1, 6-1; No.2: Bradley/Anshsta-Jayanth (Pal) d. M. Shah/N. Shah 6-1, 6-0; No.3: Mandarino/Kirs (Pal) d. P. Audi/Raval 6-1, 6-0; No.4: Crow/Arun (Pal) d. P. Shah/Thakkar 6-3, 1-6, 6-3.

prospect 7, rolling meadows 0

Singles -- No.1: Cooper (Pros) d. Weingart 7-5, 6-0; No.2: Steffen (Pros) d. Grant 6-2, 6-2; No.3: McNally (Pros) d. Zielinski 6-0, 6-0. Doubles -- No.1: Stanford/Whitebloom (Pros) d. Abernethy/Sheridan 6-0, 6-3; No.2: Kelly/Paul (Pros) d. Rabottini/Soto 6-1, 6-1; No.3: Kubitz/Walsh (Pros) d. Bahena/Differding 6-1, 6-2; No.4: Getmanchuk/Gravagna (Pros) d. Hickey/McGinn 6-0, 6-1.

JV: Prospect 5, RM 2. F/S: Rolling Meadows 3, Prospect 2.

St. Francis 5, rosary 0

Singles -- No.1: Vale (SF) d. Werner 6-0, 6-0; No.2: Price (SF) d. Grisch 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Gulli/Kopec (SF) d. Ford/Bancroft 4-6, 6-3, 6-0; No.2: Los/Thoms (SF) d. Drozdowski/Peters 6-4, 6-1; No.3: Taylor/Armbrust (SF) d. Duvall/TImko 6-0, 6-1.

Wheaton Academy 6, Aurora Central catholic 0

Singles -- No.1: Hamm (WA) d. Salazar 6-2, 6-2; No.2: Chan (WA) d. Dudziak 6-1, 6-0.

Doubles -- No.1: Hoogerheide/Howland (WA) d. McCarthy/Siemann 6-0, 6-1; No.2: Oster/Litfin (WA) d. Lilliwitz/Wyhe 6-2, 6-2; No.3: Ambler/Kiebling (WA) d. Casey/Holm 6-1, 6-0; No.4: Hancock/Goodman (WA) d. Abalos/Stritzel 6-1, 6-2.

Neuqua Valley 5, Wheaton Warrenville South 2

Singles -- No.1: Choi (WWS) d. Murali 6-1, 6-2; No.2: Orbut (WWS) d. Cyprus 6-0, 6-0; No.3: Garapati (NV) d. Daniels 6-0, 6-1.

Doubles -- No.1: Beck/Neuman (NV) d. Dieyer/Murman 6-3, 6-2; No.2: Wu/Chuvini (NV) d. Musser/Statratopoulos 6-3, 6-2; No.3: Liu/Provine (NV) d. Westrich/Kroeze 6-2, 6-1; No.4: Voruganti/Nadella (NV) d. Nicholson/Foy 6-3, 7-5.

Monday's late results

York 6, Wheaton NOrth 2

Singles -- No.1: Fidel (WN) d. Nikoleit 6-2, 6-2; No.2: Duhig (Y) d. BLock 1-6, 6-4, (10-7); No.3: Wachs (WN) d. Jacobsthal 6-0, 7-5; No.4: Sreedhar (Y) d. Nelson 6-7(5), 6-3, (10-6).

Doubles -- No.1: Cartis/Jovic (Y) d. Brink/Jones 4-6, 6-1, (10-7); No.2: Riek/Nicoli (Y) d. Moore/Winter 3-6, 6-2, (10-5); No.3: Fonorow/Gamboa (Y) d. Gale/Preudivlle 6-0, 6-0; No.4: Kayman/Paist (Y) d. Flood/Taramoto 6-1, 6-1.

