Girls tennis scoreboard: Monday, Sept. 11, results

GRAYSLAKE CENTRAL 4, MUNDELEIN 3

Singles -- No. 1: Alviar (Mund) d. Boucek 6-0, 6-2; No. 2: Falconi (GC)md. Heraty 6-2, 6-1; No. 3: Smith (GC) d. Vidas 6-0, 6-2

Doubles -- No. 1: Edquiban/Hyde (Mund) d. Reddy/Tolentino 6-0, 6-2; No. 2: O'Keefe/Mussay (GC) d. Park/Brua 6-4, 6-2; No. 3: Gomez/Gonzalez (Mund) d. Bloede/Joo 6-4, 0-6, (11-9); No. 4: Varma/Swierczek (GC) d. Hernandez/Rivas 6-2, 6-2.

Hersey 6, Vernon Hills 1

Singles -- No.1: Magnuson (H) d. Bilkey 6-0, 6-1; No.2: Hemenway (H) d. Oppenhelm 6-0, 6-0; No.3: Smarczynski (H) d. Hong 6-1, 6-0.

Doubles -- No.1: Pacer/Przyblo (VH) d. Klis/Ferris 6-1, 6-2; No.2: BodaPati/Kot (H) d. Hansen/Li 6-1, 6-1; No.3: Krueger/Spulber (H) d. Parawande/Vaswani 6-4, 7-6 (7); No.4: Silva/Nowak (H) d. Amjadi/Dubey 6-0, 6-1.

Fremd 7, Rolling Meadows 0

Singles -- No.1: Matta (F) d. Weingart 6-0, 6-0; No.2: Emmanouilidis (F) d. Grant (RM) 6-0, 6-0; No.3: April Wu (F) d. Lexi Zielinski 6-0, 6-2.

Doubles -- No.1: K. Bodensteiner/Smiarowska (F) d. Abernethy/Sheridan 6-1, 6-1; No.2: K. Ha/E. Ha (F) d. Rabottini/Soto 6-0, 6-0; No.3: Parmaksiz/ J. Bodensteiner (F) d. Bahena/Differding 6-0, 6-1; No.4: Lubeck/Sze (F) d. Hickey/McGinn 6-2, 6-0.

Prospect 7, Conant 0

Singles -- No.1: A. Cooper (Pros) d. S. Mahasan (Con) 6-2, 6-1; No.2: A. Kubitz (Pros) d. A. Ghosh (Con) 6-4, 6-1; No.3: M. McNally (Pros) d. A. Ayyah (Con) 6-1, 6-1.

Doubles -- No.1: Stanford/Whitebloom (Pros) d. Yoon/Park (Con) 6-4, 6-1; No.2: Kelly/Paul (Pros) d. Zorrilla/Harigovind (Con) . 6-1, 6-1; No.3 Walsh/Getmanchuk (Pros) d. Viswanathan/Siddiqui (C) . 6-1, 7-5; No.4: Kloser/Orel (Pros.) d. Cheruvu/Muthukumar (Con) 6-3, 6-0

Glenbard West 5, Wheaton Warrenville South 2

Singles -- No.1: Choi (WWS) d. Lopez 6-1, 7-6; No.2: Orlove (WWS) d. Fausey 6-1, 6-2; No.3: Samuta (GW) d. Hawkins 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Rueth/Griffin (GW) d. Murman/Dreyer 6-2, 6-1; No.2: Burke/Burelbach (GW) d. Musser/Stematopoulos 6-0, 6-1; No.3: Hermanson/Maltby (GW) d. Wertrich/Knese 6-2, 6-1; No.4: Morrison/Chiriya (GW) d. Nrohlson/Foy 6-2, 6-1.

