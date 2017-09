Girls volleyball scoreboard: Thursday, Sept. 7, results

Aurora Christian d. Alden-Hebron 25-6, 25-15

Harvest Christian d. Christian Life 25-19, 25-15

Glenbard South d. Aurora Central 25-21, 25-19

Kaneland d. Genoa-Kingston 25-15, 25-15

Cary-Grove d. Jacobs 25-15, 25-23

St. Charles North d. DeKalb 25-22, 25-19

WAUCONDA D. ANTIOCH 19-25, 25-15, 25-23

Serving -- Wauc: Olsen (4 aces), Johnson (2 saves); Attacking -- Wauc: Aldrich (12 kills), Turnbill (6 kills); Setting -- Wauc: Olsen (16 assists), Johnson (12 assists); Digs --Wauc: Sakowicz q7, Johnson 10; Blocking -- Wauc: Turnbull 3, Sasin 2.

LAKES D. GRAYSLAKE NORTH 25-13, 25-11

Serving --; Attacking --; Setting --Lks: Dev. Bell (14 assists), Orpano (9 assists); Digs -- Lks: Grant 5, Billetdeaux 3; Blocking -- Lks: Billetdeaux 1, Kee. Bell 1, Grant.

Huntley d. Hampshire 25-20, 25-19

Huntley -- Zayas (13 digs), Jakubowski (20 assists, 12 digs), Amelio (9 kills, 6 digs), Konie (8 kills, 10 digs).

Hampshire -- Magnussen (5 kill, 2 blocks), M.Seagren (6 kills), Holts (11 assists).

Wheaton South d. Bartlett 25-21, 25-21

Bartlett -- Johnson (11 assists), Hetzel (4 kills), Coffey (5 kills), Martino (7 digs).

South Elgin d. Glenbard North 25-10, 25-16

South Elgin -- O'Neal (5 kills), Vedrine (5 kills), Fischer (6 kills), Swanson (10 assists), Richardson (7 assists), Geraghty (8 digs).

McHenry d. Dundee-Crown 25-15, 25-20

Dundee-Crown -- Martin (9 kills, 7 digs), Brown (5 kills, 6 assists), Muhvic (9 assists), Sitarz (14 digs), Ptaszek (8 digs).

CL Central d. CL South 25-10, 25-21

CL South -- Slimko (12 assists, 5 digs), Nero (5 kills, 6 digs), Maule (11 digs).

Geneva d. Rosary 25-20, 25-17

Geneva -- Lambillotte (10 kills, 8 digs), Thompson (9 kills, 8 digs, 2 aces), Acton (5 kills), Drazek (2 aces), Bellano (6 digs), Hinchman ( ace).

Rosary -- Brummel (5 kills), Sullivan (4 kills), Esp (2 kills), Pickard (2 blocks), Gardella (2 aces).

Burlington Central d. Woodstock North 21-25, 25-15, 25-18

Burlington Central -- Parks (4 blocks, 2 kills, 5 assists), Schmidt (3 blocks, 3 kills), Lomas (9 digs), Leone (6 kills, 10 digs), Soto (3 kills, 11 assists), Lenschow (5 kills).

barrington d. palaTine 25-13, 22-25, 29-27

Attack: Bar: Capel 8 kills, Tilly 14 kills; Serving: Bar: Guagliardo ace, Andrade de Oliveira ace; Setting: Bar: Guagliardo 14 assists, Kozak 7 assists; Digs: Bar: Andrade de Oliveira 12.

buffalo gr. d. meadows 16-16, 25-21, 25-17,

Attack: BG: Ferrios 17 kills, Roshko 5 kills, Horvath 6 kills, Nowlan 7 kills, Kim 3 kills; RM: Anderson 12-16 7 kills, Klancnik 10-11 6 kills, Kowalski 12-14 5 kills, Avellaneda 9-9 5 kills, Errico 7-7 3 kills, Slowik 3-4 kill. Serving: BG: Cross 2 aces, Ferrios ace, Streckert 3 aces, Nowlan ace; RM: King 19-19 4 aces, Kowalski 10-12 3 aces, Robinson 8-9, Anderson 7-8 ace, Klancnik 6-7, Errico 6-7, Goodwin 1-1. Setting: BG: Streckert 29 assists; RM: Klancnik 32-33 13 assists, King 17-38 10 assists. Digs: BG: Cross 8, Ferrios 6, Masciopinto 3, Streckert 4, Beilias 2; RM: Robinson 10, Anderson 10, Kowalski 10, Slowik 2, Klancnik 2, King 2, Avellaneda. Blocks: RM: Errico 3, Kowalski, King, Anderson.

JV -- Rolling Meadows d. Buffalo Grove.

Soph -- Rolling Meadows d. Buffalo Grove.

Frosh A -- Buffalo Grove d. Rolling Meadows.

Frosh B -- Buffalo Grove d. Rolling Meadows.

conant d. hoffman estates 26-24, 25-17

Attack: Con: Salerno 1-1, Smith 4-10 4 kills, Poland 2-4, Wadas 4-0 3 kills, Hung 2-6 4 kills, Fowler 6-8, Uurewicz 9-13 3 kills; HE: Loznjakovic 5 kills, Hara 4 kills. Serving: Con: Salerno 3-3, Smith 4-6 2 aces, Poland 13-13 2 aces, Wadas 7-7, Bueco 3-4, Uurewicz; HE: Asilturk 2 aces, Fennelly 2 aces. Setting: Con: Con: Gueco 11 assists; HE: Loznjakovic 5 assists, Fennelly 5 assists. Digs: Con: Salerno 4, Smith 6, Poand 15, Gueco 6, Uurewicz; HE: Klingsporn 20, Cho 10;. locks: Con: Wadas 6, Hunt, Uurewicz.

JV -- Conant d. Hoffman Estates 25-8, 25-15.

Soph -- Hoffman Estates d. Conant 25-15, 25-19.

Frosh A -- Conant d. Hoffman Estates 23-25, 26-24, 26-24.

Frosh B -- Conant d. Hoffman Estates 25-18, 25-12.

hersey d. wheeling 25-23, 25-27

Attack: Hers: Kaburov 12 kills, Morgan 10 kills, Vandenherik 4 kills, Boyan 1 kill, Martin 5 kills, Olhava kill; Whl: Nguyen 23-26 7 kills, Jaciunas 13-14 3 kills, Jankowski 13-15 2 kills, Igiehon 9-12 7 kills, Welter 8-8, Janowski 6-7 2 kills, Veloso 2-2 2 kills. Serving: Hers: Coniglio 14-14 ace, Kaburov 8-8 ace, Morgan 9-10, Olhava 8-8 ace, Twohig 7-7, Fahey 5-5; Whl: Veloso 7-7 ace, Nguyen 7-8, Janowski 5-7, Jaciunas 8-8, Jankowski 3-3, Walker 2-2. Setting: Hers: Olhava 80-81 30 assists; Whl: Janowski 72-72 19 assists, Veloso 10-10 2 assists. Digs: Hers: Coniglio 20, Kaburov 9, Morgon 10, Olhava 10, Twohig 21; Whl: Veloso 13, Nguyen 17, Janowski 8, Jaciunas 2, Jankowski 8, Zambrano 2, Walker 8. Blocks: Hers: Boyan, Kaburov, Martin; Whl: Janowski 2, Jaciunas 2, Igiehon.

JV -- Hersey d. Wheeling 25-16, 25-10.

Soph -- Hersey d. Wheeling 25-18, 25-14.

Frosh A -- Hersey d. Wheeling 25-7, 25-4.

Frosh B -- Hersey d. Wheeling 25-10, 25-10.

prospect d. Elk Grove 25-17, 25-17

Attack: Pros: Meredith 6 kills, Palczynski 6 kills, Petlak 3 kills, Cacini 3 kills; Serving: Pros: Cogan 5 aces, Russo 2 aces; Setting: Pros: Russo 9 assists, Skaggs 8 assists; Digs: Pros: Thomas 12, Cacini 6, Cogan 4, Skaggs 4; Blocks: Pros: Cacini, Meredith.

JV -- Prospect d. Elk Grove 25-16, 25-20.

Soph -- Prospect d. Elk Grove 25-16, 25-11.

Frosh B -- Prospect d. Elk Grove 25-22, 22-25, 25-20.

schaumburg d. fremd 25-22, 25-17

Attack: Sch: Sterrett 11k, Asa 3, Kiszkowski 2; Frm: Rizzo 16-19 7 kills, Sayre 20-24 6 kills, Mazur 7-9 5 kills. Serving: Sch: Dorskin 1a, Gniadek 1a; Frm: Smith 6-6 ace, Mazur 5-5 2 aces, Rizzo 9-10. Setting: Sch: Candotti 14 assists; Frm: Straup 61-62 19 assists. Serve receive: Frm: Rizzo 5-17, Aichinger 5-8, Sayre 4-4. Digs: Sch: Sterrett 9, Paelmo 11, Gniadek 6; Frm: Aichinger 3, Sayre 6, Smith 3. Blocks: Sch: Sterrett 4, Frm: Straup, Hooker, Sayre.

st. viator d. vernon hills 25-15, 25-16

Attack: StV: Hickey 33-36 7 kills, Nottoli 10-11 5 kills, Clafey 15-16 5 kills, Liberty 3-5 1 kill, Carlson 4-5, Mueller 5-6 2 kills, Wolf 4-5 kill, Rodriquez 3-3 kill, Sweeney 1-1. Serving: StV: Nottoli 12-12 4 aces, Claffe 8-8 4 aces, Mueller 16-17 4 aces, Sweeney 2-2 ace, Pulver 2-2, Hickey 2-2, Bartagna 2-2. Setting: StV: Mueller 72-73 22 assists, Doheny 11-12. Digs: StV: Leazer 8, Hickey 4, Bertagna 5, Nottoli 4, Liberty 2, Claffey 4, Mueller 8, Wolf 4, Rodriquez, Sweeney, Pulver.

Lake Park d. Larkin 25-5, 25-7

Glenbard South d. Aurora Central Catholic 25-21, 25-19

Glenbard South -- Bair (10 kills, 10 digs, 5 blocks); Flanagan (5 kills, 8 digs, 3 aces, 3 blocks); Kohl (5 kills); Millett (4 kills, 12 digs); Camfield (21 assists, 3 kills, 7 digs).

IC Catholic Prep d. Illiana Christian 25-21, 25-19

IC Catholic Prep -- Landon (10 kills); Stovall (9 kills, 2 aces); Hurt (22 assists, 5 digs, 1 ace, 1 block); Lytton (11 digs, 1 kill); Brachmann (2 kills, 1 block); Hood (5 kills, 3 blocks, 2 aces); Zanoni (5 digs); Leslie (12 digs, 1 ace); Hurt (7 digs, 2 aces).

Naperville North d. batavia 25-11, 25-23

Naperville North -- Kushner (11 kills, 5 digs) Hrubesky (4 kills, 3 blocks) Burton (4 kills) Budnick (4 kills) Surges (10 digs) Selman (11 assists, 5 digs) Schulte (9 assists, 4 digs)

Timothy Christian d. Elmwood Park 25-9, 25-18

Timothy Christian -- T.Westra (15 assists); DeBoer (2 kills, 5 aces); H.Westra (4 kills); Troxel (4 kills); Stoll (2 kills, 3 aces)

West Chicago d. Wheaton Academy 21-25, 25-20, 25-18

Wheaton Academy -- Dahl (3 kills, 13 assists, 1 block, 2 aces, 9 digs); Williams (5 kills, 6 assists, 1 block, 4 digs); Wells (6 kills, 4 blocks); Bun (1 kill, 4 svc pts, 4 aces, 16 digs); Piech (4 svc pts, 1 ace, 10 digs); Kohlmeyer (8 svc pts, 5 aces); Mantia (2 kills, 5 digs); McDonell (2 blocks, 1 kill0; Johnston (1 kill, 1 dig).

Wheaton North d. Glenbard East 25-12, 25-22

Wheaton North -- Beedle (2 kills); Clark (6 kills, 1 block); O'Connor (4 kills); LaBue (11 digs, 2 assists); Barnhorst (2 kills); Light (9 assists); Otto (3 aces, 7 kills, 7 digs); Schorle (2 aces, 5 digs); Holland (7 assists, 3 digs)

Glenbard East -- Sarles (13 assists, 4 digs); Kirsh ( 14 digs); Ratajczyk (5 blocks); Hamaker (9 kills, 5 digs, 1 ace); Elliott (5kills, 5 digs)

Wheaton Warrenville South d. Bartlett 25-21, 25-21

WW South -- Stebbins (8 kills, 2 digs, 1 ace); Meyer (7 kills, 3 aces, 2 digs, 10 assists); Field (5 kills, 3 digs); Burau (15 assists, 4 digs, 1 block, 3 kills); Barron (3 kills); Buhman (4 digs, 2 aces).

Bartlett -- Johnson (11 assists); Hetzel (4 kills); Coffey (5 kills); Martino (7 digs).

Wednesday's late results

Aurora Central Catholic d. IC Catholic Prep 17-25, 25-19, 25-15

IC Catholic Prep -- Landon (11 kills, 1 block); Stovall (9 kills, 2 aces); Hurt (20 assists, 11 digs); Lytton (2 kills, 9 digs); Barchamnn (2 kills, 1 block); Hood (3 kills, 1 block, 2 aces); Zanoni (7 digs); Leslie (18 digs, 1 ace, 2 assists); Hurt (10 digs, 2 aces).

Willowbrook d. Leyden 25-21, 25-22

Willowbrook -- Balsitis (5 kills, 3 blocks, 1 ace, 1 dig); Ceh (11 digs); Noah (1 kill, 4 aces, 4 assists, 2 digs); Karcz (3 kills); McCann (2 kills, 2 aces, 10 digs); Marcello (1 ace, 7 assists, 4 digs).

*