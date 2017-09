Girls cross country scoreboard: Thursday, Sept. 7. results

barrington 15, hoffman estates 45

At Barrington Pond, 3.0 miles

Top 10 finishers -- 1. Long (Bar) 19:11, 2. Norris (Bar) 19:28, 3. Petersen (Bar) 19:29, 4. Fitzpatrick (Bar) 19:30, 5. Feely (Bar) 19:31, 6. Hoeltgen (Bar) 19:32, 7. Diaz (HE) 20:17, 8. Ramanathan (HE) 20:19, 9. Alansari (HE) 20:19, 10. Rong (HE) 20:20, 11. Miller (HE) 20:21, 12. Cochran (HE) 20:28..

JV: Barrington 15, Hoffman Estates 50.

hersey 16, wheeling 47

At Heritage Park, 3 miles

Top 10 finishers -- 1. Beckley (Hers) 19:18, 2. Makowski (Hers) 19:22, 3. Barton (Hers) 19:48, 4. Stefaniak (Hers) 20:09, 5. Y.Leon (Whl) 20:23, 6. O'Brien (Hers) 20:44, 7. Hasley (Hers) 21:02, 8. Moan (Hers) 21.28, 9. L.Leon (Whl) 21:43, 10. Anda (Whl) 21:44.

JV: Hersey 15, Wheeling 50.

Palatine 15, Conant 48

At Deer Grove East, 3.0 miles

Top 10 finishers -- 1. K.Lechowicz (Pal) 18:42, 2. L.Lechowicz (Pal) 18:43, 3. Simons Pal) 19:05, 4. Frank (Pal) 20:01, 5. Buckstaff (Pal) 20:04, 6. Metzo (Pal) 20:10, 7. Meister (Con) 10:13, 8. Peterson (Con) 20:22, 9. Van De Cotte (Pal) 20:25, 10. Malagon (Pal) 20:37.

JV: Palatine 15, Conant 50.

prospect 16, buffalo grove 44

At Prospect, 3.0 miles

Top 10 finishers -- 1. Olsen (Pros) 19:50, 2. O'Grady (Pros) 19:53, 3. Valentini (Pros) 20:08, 4. Rouse (Pros) 20:09, 5. Opperman (BG) 20:09, 6. Hubbard (Pros) 20:09, 7. Hellyer (BG) 20:23, 8. Skoufos (Pros) 20:33, 9. Bers (BG) 20:38, 10. Lettow (Pros) 20:43.

JV: Prospect 15, Buffal Grove 50.

Wednesday's late results

at St. Viator Artman Invitational

Team results

Benet 19; Carmel 51; Rosary 97; St. Viator 104; St. Francis 108; Fenton 182; St. Edward 206; Willow 229; Resurrection 267.

Individual results

Top 10 finishers -- Andrews (Ben) 19:03.3; Stoll (MC) 19:10.9; Hull (Car) 19:28.8; Carric (Ben) 19:36.1; Jackson (Ben) 19:36.3; Spellman (Ben) 19:39.7; Tully (Ben) 19:46.3; Keating (Ben) 20:00.2; Hull (Car) 20:04.2; Posner (Car) 20:05.5