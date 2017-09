Girls tennis scoreboard: Wednesday, Sept. 6, results

Girls tennis scoreboard: Wednesday, Sept. 6, results

*

Crystal Lake Central quad

WAUCONDA 5, MCHENRY 0

Singles -- No. 1: Hackman (Wauc) d. Barta 6-0, 6-1; No. 2: Bilancia (Wauc) d. Stachura 0-6, 6-1, 10-3.

Doubles -- No. 1: Hausherr/Splingaire (Wauc) d. Zielinski/Dudley 6-2, 6-4; No. 2: Giever/Lewandowski (Wauc) d. Niedospial/Elsberg 6-0, 6-2; No. 3: Batson/Khan (Wauc) d. Peter/Cassidy 6-4, 6-1.

*

CRYSTAL LAKE CENTRAL 3, WAUCONDA 2

Singles -- No. 1: Hackman (Wauc) d. Soden 6-0, 6-0; No. 2: Bilancia (Wauc) d. Lemke (CLC) 6-2, 6-0.

Doubles -- No. 1: Brotan/Letto (CLC) d. Hausherr/Splingaire 7-6 (1), 6-3; No. 2: Iden/Kessler (CLC) d. Giever/Lewandowski 6-2, 6-2; No. 3: Haviland/Preshlock (CLC) d. Batson/Khan (Wauc) 6-1, 6-0,

*

lake zurich 5, rolling meadows 2

Singles -- No.1: delosReyes (LZ) d. Weingart 6-0, 6-1; No.2: Bryuhova (LZ) d. Grant 6-1, 6-0; No.3: Biergans (LZ) d. Zielinski 6-4, 6-2.

Doubles -- No.1: Tchalahova/Zborovsky (LZ) d. Abernethy/Sheridan 6-4, 5-7 (10-5); No.2: Dickson/McCoy LZ) d. Rabottini/Soto 6-7 (5), 6-4 (10-5); No.3: Bahena/Differding (RM) d. VanSant/Bertoia 6-4, 7-5; No.4: Hickey/McGinn (RM) d. Groeller/Baab 6-4, 7-6 (4).

*

Benet 4, Naperville North 3

Singles -- No.1: Gaborik (B) d. I. Zhang 6-3, 6-1; No.2: Arnold (B) d. Waller-Li 6-0, 6-1.

Doubles -- No.1: Schroeder/Nenadovich (B) d. T. Zhang/Rachapalli 6-4, 6-3; No.2: Bansal/Hussain (NN) d. Marshall/Schafer 6-2, 2-6, 10-6; No.3: Becker/Immink (B) d. Ding/Newell 5-7, 6-4, 10-4; No.4: Sosa/O'Conner (NN) d. Fuller/Gleason 6-1, 6-2; No.5: Smith/Ray (NN) d. Foran/Marcheselli 6-0, 6-0

*

Glenbard East 4, Lake Park 3

Singles -- No.1: Allen (GE) d. Cruz 6-0, 6-0; No.2: Ekstrand (GE) d. Pasquini 6-3, 7-5; No.3: Kamran (GE) d. Bovak 6-1, 6-2.

Doubles -- No.1: Belmonte/Cozzi (LP) d. Carani/Larkin 6-1, 6-2; No.2: Pasquini/Casey (LP) d. Sakrani/Ziemer 6-1, 6-2; No.3: Patel/Dalal (LP) d. Roberts/Manh 6-0, 6-4; No.4: McElroy/Martin (GE) McComb/Paskon 7-5, 6-3, 10-8.

*

Wheaton North 6, Glenbard South 1

Singles -- No.1: Fidel (WN) d. Kwon 6-0, 6-0; No.2: Block (WN) d. Loversky 6-0, 6-1; No.3: Wachs (WN) d. Surapaneni 6-2, 6-0

Doubles -- No.1: Brink/Jones (WN) d. Jennings/Long 6-4, 6-2; No.2: Campbell/Taylor (GS) d. Moore/Winter 6-3, 6-2; No.3: Gale/Prendiville (WN) d. Palmieri/Gasparro 6-3, 6-3; No.4: Flood/Taranto (WN) d. Reese/Bakshi 6-2, 6-4

*

Willowbrook 3, West Chicago 2

Singles -- No.1: Wachholz (W) d. Yesenia 6-4 6-0

Doubles -- No.1: Kapetaneas/Kapetaneas (WC) d. Stork/Zulawski 6-1, 6-2. No.2: Vogt/Zachariah (W) d. Solves/Resniz 6-1, 6-2; No.3: Witt/Aquino (W) d. Ibarra/Ibarra 6-4, 4-6, 17-15; No.4: Almarales/Gonzalez (WC) d. Celio/Alcala 6-4, 3-6, 8-10.

*

Tuesday's late results

Glenbard West 7, York 2

Singles -- No.1: Lopez (GW) d. Nikoleit 6-0, 6-0; No.2: Fausey (GW) d. Duhig 6-0, 6-0; No.3: Samuta (GW) d. Jacobsthal 6-2, 6-3; No.4: Sreedhar (Y) d. Hanna 6-7(5), 6-4, (10-7).

Doubles -- No.1: Rueth/Giffin (GW) d. York 6-4, 6-0; No.2: Burelbach/Burke (GW) d. Riek/Nicoli 6-3, 6-2; No.3: Maltby/Hermanson (GW) d. Fonorow/Gamboa 7-6(5), 6-1; No.4: Morrison/Chirila (GW) d. Kaymen/Neidigh 6-2, 6-1; No.5: Zhang/Woodward (Y) d. Jankiewecz/Mullins 6-3, 6-1.

*

Tuesday's corrected result

elk grove 4, hoffman estates 3

Singles -- No.1: Vujanic (EG) d. Kasmer 6-0, 6-0; No.2: Oda (EG) d. M.Patil 6-0, 6-0; No.3: Calderon (EG) d. Amir 6-3, 6-4.

Doubles -- No.1: Szull/Choporis (EG) d. Hill/P.Patel 6-3, 7-6 (4); No.2: M.Shah/N.Shah (Hoff) d. Kustopoulos/Valera 6-1, 7-5; No.3: Audi/Raval (Hoff) d. Murugesan/A.Patel 7-6 (2), 7-6 (4); No.4: P.Shah/Thakkar (Hoff) d. Herman/Montemayor 6-2, 6-2.

*