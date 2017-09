Boys soccer scoreboard: Thursday, Aug. 31. results

At Huntley Quad

Von Steuben 1, Huntley 0

at Red Devil Cup

Morton 4, Geneva 1

ROUND LAKE 2, Kenosha Bradford 1

Round Lake -- Fonseca, Fonseca.

Goalkeepers -- RL: Nuno (2 saves), Campa (5 saves).

Wauconda invite

Wauconda 5, St. Joseph 0

at Naperville C. tournament

Plainfield North 2, Bartlett 0

Plainfield North 2 0 --2

Bartlett 0 0 --0

Goalkeepers: B -- Rebac (4 saves).

Others

New Trier 3, St. Charles East 0

Aurora Christian 6, Westminster Christian 3

Aurora Christian 1 5 --6

Westminster Christian 2 1 --3

Scoring: WC -- Kmieciak (2), Runkle; Goalkeepers: WC -- Versluys (2 saves), Guge (8 saves).

Prairie Ridge 2, Burlington Central 1

Burlington Central 1 0 --1

Prairie Ridge 1 1 --2

Scoring: BC -- J. Schramme (Butler); Goalkeepers: BC -- Parson (11 saves).

St. Edward 5, Harvest Christian 0

St. Edward 3 2 --5

Harvest Christian 0 0 --0

Scoring: StE -- Franklin (Johansen), Franklin (Godfrey), Franklin (UA), Franklin (Johansen), Franklin (Johansen); Goalkeepers: StE -- Sajtar (2 saves), Cholewa (2 saves); HC -- Baron (11 saves).

Barrington invitational

boylan 2, barrington 1

Boylan 1 1 --2

Barrington 0 1 --1

Boylan -- Rubio (UA), Beatty (Millan).

Barrington -- E.Lew (Blanke).

Goalkeepers -- Boy: Cooper; Bar: Sprengel.

Streamwood 3, Lake Zurich 2

Streamwood 2 1 --3

Lake Zurich 1 1 --2

Scoring: S -- Gil (UA), Niemiec (Mora), Bracamontes (Chavez); LZ -- Myhre (UA), Heffernan (Zaccarine); Goalkeepers: S -- Alfaro (3 saves).

jacobs 4, conant 2

Jacobs 1 3 --4

Conant 1 1 --2

Jacobs -- Walsh (Swarthout), Kooi (Walsh), Melick (Buirge), Melick (Kooi).

Conant -- not available.

Goalkeepers -- Jcbs: Kral (6 saves)

at Marmion

Marmion 1, St. Charles North 1

Marmion 1 0 --1

St. Charles North 0 1 --1

Scoring: M -- Serrano (Muscutt).

Glenbrook South invitational

rolling meadows 1, mundelein 1

Rolling Meadows -- Herrera (PK).

wheeling 1, stevenson 0

Wheeling 1 0 --1

Stevenson 0 0 --0

Wheeling -- Bucko (Castro)

Goalkeepers -- Whl: Ayala.

New Trier invitational

lIBERTYVILLE 0, glenbrook north 0

Glenbrook North 0 0 -- 0

Libertyville 0 0 -- 0

Goalkeepers -- GBN: Spencer (8 saves); Lib: Pearson (3 saves), Ghatit (2 saves).

Waukegan 2, Buffalo Grove 1

New Trier 3, St. Charles East 0

Lyons 2, Niles West 1

Westmont 5, Sandwich 1

Scoring -- W: Ledwon (3 goals). Fukar (2 goals).

Fenton 2, Curie 0

Scoring -- F: Jaramillo (Barriga); Jaramillo (Sanchez). Goalkeepers -- F: Popoca

Wheaton Academy 3, wheaton Warrenville South 0

Scoring -- WA: Harris (Kilgallon); Austriaco; Holwerda (Kilgallon). Goalkeepers -- WA: Gunn (3 saves).

Montini 6, IC Catholic Prep 1

IC Catholic Prep 1 0 --1

Montini 3 3 --6

Scoring -- IC Meurer (Sloan). M: Burger, Lambesis, Lambesis (Gonzaga); McMaus (Collier); Lukasik. Goalkeepers -- IC: Tverddokhlip (12 saves); Rasmussen (3 saves). M: Botello.

Naperville Central 1, Sandburg 0

Sandburg 0 0 --0

Naperville Central 0 1 --1

Scoring -- NC: Kokes (Stadalninkas). Goalkeepers -- S: Haran. NC: Conners.

Naperville North Best of the West Tournament

Benet 3, Oswego 1

Benet 3 0 --3

Oswego 0 1 --1

Scoring -- B: Rowaiye (Trakszelis); Warren (Smith); Gallagher (Trakszelis). O: Ibarra. Goalkeepers -- B: Gould (8 saves); O: Carreno (6 saves).

