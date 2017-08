Girls volleyball scoreboard: Wednesday, Aug. 30, results

Girls volleyball scoreboard: Wednesday, Aug. 30, results

*

*

West Aurora d. Oswego East 25-21, 25-22

West Aurora -- Mcpherson (4 kills, 2 aces), Riggs (16 assists, 3 kills, 3 aces), Myers (4 kills, 2 aces), Battle (8 kills).

*

leyden d. vernon hills 28-26, 25-23

Attacking -- VH: Harte (5 kills); Setting --cVH: Bowen (16 assists).

*

laKES D. dEERFIELD 25-10, 25-20

Attacking -- Lks: Grant ( 8 kills), Bell (7 kills); Setting -- Lks: Bell (11 assists), Orpano (9 assists); Digs -- Lks: Bombicino 9.

*

barr. d grayslake c. 25-10, 21-25, 25-18

Attack: GLC: Beshel 12 kills, Moser 6 kills, Maraist 3 kills; Bar: Capel 5 kills, Tilly 6 kills, Ramel 6 kills, Madrzyk 5 kills; Serving: GLC: LaBeck 3 aces; Bar: Moseler 4 aces, Capel 2 aces, Casaletto 2 aces; Setting: LaBeck 49-49, 25 assists; Bar: Kozak 9 assists, Guagliardo 7 assists); Digs: GLC: Marassa 20; Bar: Andrade 19; Blocks: Bar: Ramel 5.

JV -- Barrington d. Grayslake Central 25-10, 25-12.

Soph -- Barrington d. Grayslake Cen. 25-20, 19-25, 25-23.

Frosh A -- Grayslake Cen. d. Barrington 23-25, 25-18, 25-20.

Frosh B -- Barrington d. Grayslake Cen. 18-25, 25-12, 25-18.

*

hersey d. libertyville 21-25, 25-14, 25-21

Attack: Hers: Kabruov 12 kills, Morgan 8 kills, Boylan 4 kills, Vandenherick 2 kills, Olhava 5 kills, Strozewski kill. Serving: Hers: Coniglio 6-7, Kaburov 17-19 3 aces, Morgan 14-15 3 aces, Strozewski 5-6, Olhava 8-8 ace, Fahey 1-1, Eschoo 4-6 2 aces. Setting: Hers: Strozewski 65-66 28 assists. Digs: Hers: Coniglio 11, Kaburov 11, Morgan 11, Olhava 10, Strozewski. Blocks: Hers: Vandenherik 2, Boylan 3, Kaburov, Olhava, Strozewski.

*

Attack: Ley: Corral 6 kills. Serving: Ley: Horvath 3 aces. Setting: Ley: Horvath 15 assists.

*

naperville c. d. fremd 27-25, 26-24

Attack: Frm: Rizzo 25-29 11 kills, Sayre 15-16 7 kills, Mazur 8-8 4 kills. Serving: Frm: Smith 12-12 ace, Straup 6-7 ace, Aichinger 7-7. Setting: Frm: Straup 61-62 18 assists. Serve receive: Frm: Aichinger 15-20, Rizzo 6-7, Sayre 6-6. Digs: Frm: Smith 6, Aichinger 3, Straup 4. Blocks: Frm: Tangney 2, Hooker, Rizzo.

JV -- Naperville Central d. Fremd 25-21, 25-18. Soph -- Naperville Central d. Fremd 25-13, 25-16. Frosh A -- Naperville Central d. Fremd 25-18, 25-23. Frosh B -- Naperville Central d. Fremd 25-5, 25-16.

*

taft d. rolling meadows 25-16, 25-21

Attack: RM: Erico 17-17 8 kills, Anderson 8-10 3 kills, Ryan 2-2 2 kills, Kowalski 6-10 2 kills, Alberga 4-9 kill. Serving: RM: Anderson 6-7 ace, Robinson 6-8, Kowalski 6-9, King 4-4, Dawson 3-3, Errico 3-3 ace. Setting: RM: King 31-33 12 assists, Dawson 15-15 2 assists. Digs: RM: Robinson 5, Kowalski 2, Dawson, Slowik, King, Anderson. Blocks: RM: Errico, Avellaneda, Anderson.

JV -- Rolling Meadows d. Taft.

Frosh A -- Rolling Meadows d. Taft.

Frosh B -- Rolling Meadows d. Taft.

*

IC Catholic prep d. Fenton 25-16, 25-11

IC Catholic Prep -- Landon (5 kills, 3 blocks); Stovall (4 kills, 1 block, 2 aces); Hurt (14 assists, 8 digs, 1 ace); Lytton (3 kills, 7 digs); Brachmann (3 kills); Zanoni (3 kills, 2 digs, 2 aces); Leslie (8 digs, 3 aces).

*

St. francis d. Marian Central Catholic 25-19, 25-12

St. Francis -- Zulauf (5 kills); Calcagno (5 kills); Wilkens (11 assists, 3 blocks); Tomei (7 assists); Lukowych (5 blocks); Ward (4 blocks); Russo (6 digs); Shulski (4 digs).

Marian Central -- Graham (3 kills, 1 block); Nick (3 kills, 4 digs); Messino (8 assists, 1 ace).

*

Sandburg d. Wheaton North 25-20, 25-13

Wheaton North -- Schmid (2 kills, 1 block); Beedle (3 kills, 1 block); Clark (4 kills, 1 block); Barnhorst (5 kills, 1 block, 4 digs); Otto (1 ace, 5 kills, 6 digs); LaBue (7 digs, 1 assist); Schorle (2 digs); Light (17 assists, 3 digs, 1 block).

*

Downers Grove North d. Lincoln Way East 25-22, 20-25, 25-20

Downers North -- Casper (6 kills); Delaplane (6 kills); Dunlap (20 assists).

*

Naperville North d. Downers grove South 25-17, 25-12

Naperville North -- Kushner (10 kills, 7 digs, 2 aces); Budnik (4 kills, 3 digs); BUrton (3 kills); Selman (9 assists, 2 digs); Schulte (7 assists); Surges (9 digs). .

*

Montini d. Rosary 25-20, 25-18

Montini -- Quaglia (8 kills); Meeks (8 kills); Boyer (18 assists).

*

York d. Addison Trail 25-14, 25-20

Addison Trail -- Muell (6 kills, 4 digs, 1 ace), Shah (4 kills), Pociecha (4 digs), Scorza (2 kills, 1 block).

York -- G. Barr (6 kills, 1 ace), Kazmierczak (8 digs, 2 aces), Deveruex (2 aces), Fleckenstein (3 kills, 1 block), Levy (4 kills).

*

Tuesday's late results

Timothy Christian d. Westmont 25-18, 25-19

*