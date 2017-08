Girls tennis scoreboard: Saturday, Aug. 26, results

hello

Success - Article sent!

Article to: (required) Article from: (required) Add a message (optional)

Girls tennis scoreboard: Saturday, Aug. 26, results

*

Downers Grove South invitational

Quarterfinal

Naperville North 5, Rolling Meadows 0

Singles -- No.1: Zhang (NN) d. Grant 6-0, 6-0; No.2: Rochapalli (NN) d. Zielinski 6-0, 6-0. Doubles -- No.1: Woller-Li/Zheng (NN) d. Sheridan/Weingart 6-1, 6-0; No.2: Hussain/O'Connor (NN) d. Differding/Soto 6-1, 6-0; No.3: Newell/Ding (NN) d. Hickey/McGinn 6-1, 6-1.

*

Consolation semifinal

Rolling Meadows 3, Rockford Boylan 2

Singles -- No.1: Muldowney (RB) d. Weingart 6-0, 6-1; No.2: Zielinski (RM) wins by Deault. Doubles -- No.1: Grant/Sheridan (RM) d. Muldowney/Provenzano 6-3, 3-6, (10-7); No.2: Todora/Moss (RB) d. Bahena/Papadakis 6-2, 7-6(7-2); No.3: Hickey/McGinn (RM) d. Kassel/Montalbano 6-1, 6-0.

*

Consolation championship

Prospect 4, Rolling Meadows 2

Singles -- No.1: Weingart (RM) d. Steffen 6-2, 7-5; No.2: Zielinski (RM) d. McNally 6-3, 6-7(7-9), (10-6). Doubles -- No.1: Stanford/Whitebloom (P) d. Grant/Sheridan 6-2, 6-2; No.2: Kelly/Paul (P) d. Differding/Soto 6-2, 6-1; No.3: Walsh/Getmanchuk (P) d. Bahena/Papadakis 7-6(7-3), 6-3; No.4: Kloser/Orel (P) d. Hickey/McGinn 6-2, 6-2.

*

glenbard west 5, prospect 0

Singles -- No.1: Fausey (GbdW) d. Cooper 6-0, 6-0; No.2: Samuta (GbdW) d. Steffen 6-0, 6-0. Doubles -- No.1: Rueth/Giffin (GbdW) d. Stanford/Whitebloom 6-0, 6-4; No.2: Maltby/Hermanson (GbdW) d. Kelly/Paul 3-6, 6-4, 10-4; No.3: Chirila/Morrison (GbdW) d. Walsh/Kubitz 6-2, 6-0.

*

prospect 4, hersey 1

Singles -- No.1: Magnuson (Hers) d. Cooper 6-0, 6-3; No.2: McNally (Pros) d. Smarczynski 6-3, 6-2. Doubles -- No.1: Stanford/Whitebloom (Pros) d. Ferris/Klis 6-3, 6-4; No.2: Getmanchuk/Kubitz (Pros) d. Kot/Krueger 7-5, 6-3; No.3: Drel/Koser (Pros) d. Nowak/Silva 6-4, 6-2.

*

New Trier invitational

stevenson 5, fremd 0

Singles -- No.1: Taylor (Stev) d. Matta 6-0, 6-1; No.2: Kolli (Stev) d. Emmanouilidis 6-1, 6-2. Doubles -- No.1: Harvey/Ferdman (Stev) d. Smiarowska/Ha 6-1, 6-1; No.2: Heidkamp/Glaser (Stev) d. Parmakisz/J.Bodinsteiner 6-1, 6-0; No.3: Gong/Burger (Stev) d. Wu/Lubeck 6-0, 6-1.

*

STEVENSON 4, NEW TRIER 1

Singles -- No. 1: Taylor (Stev). def Ross 6-4, 4-6, (10-6); No. 2: Kolli (Stev). def Bradshaw 6-2, 6-0.

Doubles -- No. 1: Harvey/Ferdman (Stev). def Benedetto/Dale 6-3, 6-4; No. 2: Heidkamp/Glaser (Stev). def Bhote/Zaban 4-6, 6-1, (10-4); No. 3: Gottridge/Woodriff (NT) def. Burger/Gong 6-4, 7-5.