Girls tennis scoreboard: Monday, Aug. 21, results

hello

Article to: (required) Article from: (required) Add a message (optional)

Girls tennis scoreboard: Monday, Aug. 21, results

*

ANTIOCH 6, GRANT 1

Singles -- No. 1: Neville (Ant) d. Bergesen 6-0, 6-0; No. 2: Ward (Ant) d. Lelchuk 6-0, 6-0; No. 3: Waight (Grt) d. Good 6-4, 6-4.

Doubles -- No. 1: Palm/McNaughton (Ant) d. Douglas/Kresgen 6-3 , 7-6 (7-2); No. 2: Foote/Regalado (Ant) d. Williams/Zbierkowski 6-1, 6-1; No. 3: Lawrence/Corey (Ant) d. Nack/Gerwal 6-3 6-4; No. 4: Gardner/Fisher (Ant) d. Yoder/Veness 6-1, 6-3.

*

Hersey 4, Carmel 3

Singles -- No.1: Magnuson (Hers) d. McGruinn 6-1, 6-0; No.2: Hemenway (Hers) d. Tarcha 6-3, 7-5; No.3: Thomas (Carm) d. Smarczynski 6-3, 6-3.

Doubles -- No.1: Klis/Ferris (Hers) d. Butler/Buschman 6-2, 6-4; No.2: Esperson/Butz (Carm) d. BodaPati/Spulber 6-3, 7-5; No.3: Krueger/Kot (Hers) d. Titus/Costanzo 6-1, 6-3; No.4: Terry/Zimmerman (Carm) d. Silva/Nowak 6-3, 6-2.

*

Stevenson 6, Buffalo Grove 0

Singles -- No.1: ; No.2: ; No.3: .

Doubles -- No.1: Harvey/Ferdman (Stev) d. Ignatova/Tamai 6-2, 6-3; No.2: Taylor/Kolli (Stev) d. Boyd/Prus 6-0, 6-0; No.3: Gong/Heidkamp (Stev) d. Lee/Yuan 6-0, 6-4; No.4: Glaser/Burger (Stev) d. Stercker/Royz 6-0, 6-1; No. 5: Singh/Ma (Stev) d. Matlag/Murgan 6-0, 6-0; No. 6: Yallapantula/Lefar (Stev) d. Kugler/Shtereva 6-0, 6-1

*