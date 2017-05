Boys tennis scoreboard: Thursday, May 25, results

hello

Success - Article sent!

Article to: (required) Article from: (required) Add a message (optional)

*

Boys tennis scoreboard: Thursday, May 25, results

*

CLASS 2A

team results

1. Naperville Central 15, Glenbrok North 15; 3. Stevenson 14, New Trier 14; 5. Hinsdale Central 12; 6. Glenbrook South 11, LakeFrest 11; 8. Lincoln-Way East 9, Rockford Auburn 9; 10. Edwardsville 8, Highland Park 8; 12. Lockport 7; 13. Belleville East 6, Glenbard West 6, Maine South 6; 17. Hinsdale South 5, Libertyville 5; 19. Jacobs 4, Waubonsie Valley 4, Conant 4, Moline 4, Naperville North 4, Niles Notre Dame 4, Stagg 4, Rockton Hononegah 4, Streamwood 4, Wheaton North; 29. Deerfield 3, Warren 3, Quincy Sr. 3, Schaumburg 3, South Elgin 3, St. Charles East 3, St. Charles North 3, Wheaton Warrenville Sout 3; 37. Barrington 2, Belleville West 2, Lincoln Park 2, Homewood-Flossmoor 2, Joliet West 2, Plainfield Central 2, Springfield 2; 44. Bradley-Bourbonnais 1, Whitney Young 1, Downers Grove South 1, Evanston Twp. 1, Glenbard East 1, Normal Community 1, Niles West 1, Loyola Acad. 1.

*

singles

Championship Bracket

Second Round

Jacob Edelchik (Highland Park) d. Lennon Braeton (Lincoln Park) 6-1, 6-3; Kevin Li (Wheaton North) d. Bryce McClanahan (Glenbrook South) 3-6, 6-4, 6-3; Zach Elliott (Hinsdale Central) d. Joseph Li (Naperville Central) 6-1, 6-0; Tytus Metzler (Rockford Auburn) d. Will Zordani (Lake Forest) 6-0, 6-1; Nick Marino (Glenbrook North) d. Christopher Veltkamp (Streamwood) 7-6 (5), 6-2; Shaddy Khalafallah (Moline) d. Ryan Mitchell (Lincoln-Way East) 7-6 (3), 6-1; Jeffrey Chen (New Trier) d. DJ Colantone (Plainfield Central) 7-5, 4-1 (ret.); Sam Komis (Stevenson) d. Phasu Sirinit (Wheaton Warrenville South) 6-1, 6-4; Zachary Kim (Stevenson) d. Kerwin Chong (Jacobs) 7-6 (2), 6-0; Mark Wu (Glenbrook North) d. Peter Leutz (New Trier) 6-1, 6-0; Quinten Nevenhoven (Rockford Auburn) d. Seth Lipe (Edwardsville), 6-2, 6-1; Ryan Roegner (Naperville Central) d. Hayden Friese (Libertyville) 6-0, 6-1; Anthony Nguyen (Waubonsie Valley) d. Max Skaer (Belleville East) 3-6, 6-4, 6-3; Danilo Kovacevic (Maine South) d. Kevin Wacnik (Stagg) 6-0, 6-1; Nick Hebda (Niles Notre Dame) d. Oleksyi Vyshyvanyuk (Lake Forest) 6-1, 6-0; Jack Randall (Lockport Twp.) d. Bradley Yu (Barrington) 6-3, 6-2.

*

doubles

Championship Bracket

Second Round

Alex Gray/Zach Trimpe (Edwardsville) d. Matthew Kastritis/Winston Yau (Jacobs) 6-1, 6-0; Matthew Harvey/Brian Weisberg (Stevenson) d. Michael Kim/Arjun Rao (Conant) 6-1, 6-1; Bill Zhang/Martin Matov (Naperville Central) d. Kenny Herrmann/Nathan Valley (Libertyville) 6-0, 6-1; Tanner Burke/Demetri Triantafel (Lyons) d. Charlie Downing/Kevin Schreiner (St. Charles East) 6-2, 6-0; Brandon Lew/Jeremy Learner (Highland Park) d. Ajay Gustafson/Conor Bajuk (St. Charles North) 6-1, 6-0; Dylan Drier/Nathan Friedman (New Trier) d. George Grecu/Daniel Spalinski (Maine South) 6-0, 6-1; Joseph Daw/Joseph Cunningham (Hinsdale Central) d. Van Fairbanks/Nick Charlton-Perrin (Glenbrook North) 6-0, 6-4; Jack Armstrong/Connor Polender (Lake Forest) d. Christian Cowulich/Carter Baldus (Belleville East) 6-0, 6-1; Mark Polowczak/Ammaar Saeed (Naperville Central) d. Will Knox/Perry Hoag (Homewood-Flossmoor) 6-4, 6-1; Reed Bianucci/Jake Zipoli (New Trier) d. Nolan Gilbertson/Lucas Pindak (Lockport Twp.) 6-2, 6-2; Ben Riad/Ethan Park (Glenbrook North) d. Josh Fine/Charlie Chernawsky (Deerfield) 2-6, 7-6 (6), 6-3; Trevor Hamilton/Andrew Buhelos (Hinsdale Central) d. Stefan Radovic/Caleb Gudeman (Warren) 6-0, 6-1; Alex Kernagis/Griffin Foster (Glenbard West) d. Aswath Viswanathan/Arjun Sheelvanth (Stevenson) 6-0, 6-4; Peter Alex/Namit Sambare (Hinsdale South) d. Max Brito/Kevin Eberhardt (Schaumburg) 6-1, 6-2; Kirk Williams/Sam Liu (Naperville North) d. Hsing-Hao Louh/Parker Hearne (Rockton Hononegah) 6-4, 6-1; Sebastien DesRoberts/Rohan Gupta (Glenbrook South) d. Declan Merbeth/Will Cooley (Lincoln-Way East) 6-1, 6-0.

*

CLASS 1A

team results

1. Chicago Latin 12; 2. Benet Acad. 11, Normal Univ. High 11; 4. Chatham Glenwood 10, Dunlap 10; 6. Chicago Univ. High 8, Lemnt 8, Woodstock Marian 8; 9. Belvidere North 7, Mascoutah 7, Metamora 7, Fenwick 7; 13. Mt. Zion 6, Teutopolis 6, Wauconda 6, Wheaton Acad. 6;17. IMSA 5, Montini 5, Triad 5, Vernon Hills 5; 21. Alton Marquette 4, Belleville Althoff 4, Fenton 4, Bloomington 4, Burlington Central 4, DeLaSalle 4, Northside 4, Timothy Christian 4, Elmwood Park 4, Geneseo 4, Jersey 4, Nazareth Acad. 4. Springfield Sacred Heart-Griffin 3, St. Viator 3, Centralia 3, Champaign Centennial 3, Charleston 3, Chicago Heights Marian 3, Freeport 3, Glenbard South 3, Rock Island Alleman 3; 42. Antioch 2, Champaign St. Thomas More 2, DePaul College Prep 2, Morgan Park Acad. 2, Jacksonvill 2, Illiana Christian 2, Peoria Christian 2, Peoria Richwoods 2, Urbana Univ. High 2, North Shore Country Day 2; 52. Casey-Westfield 1, Decatur MacArthur 1, Galesburg 1, LaSalle-Peru 2, Mt. Vernon 1, Paris 1, Rochelle 1, Rockford Boylan 1, Keith Country Day 1, Sterling 1.

*

singles

Championship Bracket

Second Round

Victor Spolidorio (Dunlap) d. Alex Bergendorf (Glenbard South) 6-1, 6-1; David Batka (Montini) d. Charles Balisalisa (Lemont) 6-2, 6-2; Andy Graf (Mascoutah) d. Thomas Moh (Normal Univ. High) 6-0, 6-1; Raymond Richardson (De La Salle) d. Kyele Mossman (Teutopolis) 1-6, 6-2, 6-3; Natan Spear (Northside) d. Deangelo Fletcher (Morgan Park Acad.) 6-0, 6-0; Brian Hackman (Wauconda) d. Joey Miller (Rock Island Alleman) 6-0, 6-0; Nicolas Welker (Burlington Central) d. Ashwin Gupta (Chatham Glenwood) 6-0, 6-0; Carlos Gutierrez (Fenwick) d. Bert Cao (Illinois Math and Science Academy) 6-3, 6-1; Kevin Zhang (Chatham Glenwood) d. Caleb Urshan (Centralia) 6-2, 6-4; Donovan McKnight (Belleville Althoff) d. Kyle Boudreau (Antioch) 6-2, 6-3; David Wolk (Elmwood Park) d. Tristan Hilson (Wheaton Academy) 4-6, 6-3, 6-3; Anderson Park (Belvidere North) d. Arjun Reddigari (Lemont) 6-0, 6-0; Dorath Chamarthi (Normal (Univ. High) d. Zach Harris (Mascoutah) 6-0, 6-0; Patrick McGuigan (Benet Acad,) d. Ian Brzeski (Woodstock Marian) 6-0, 6-0; Michael Rooney (Nazareth Acad.) d. Jared Thomas (Champaign Centennial) 6-0, 6-3; Nic Meister (Chicago Latin) d. Donald Flynn (Chicago Heights Marian) 6-0, 6-1.

*

doubles

Championship Bracket

Second Round

Sam Fleming/Arjun Asokumar (Chicago (Univ. High) d. Adrienne Velasco/Joe Demirjian (Mt. Zion) 6-0, 6-1; Nathan Daniels/Trevor Hoogendorn (Timothy Christian) d. Blaze Taylor-Lutz/Keegan Gowin (Charleston) 6-3, 6-1; Ty Krill/Owen Setran (Wheaton Acad.) d. Aanan Kashyap/Arian Rahbar (Dunlap) 6-1, 6-2; Gagan Kadadevarmath/Evan Turnbull (Bloomington) d. Matt Nguyen/Nikhil Mangtani (Vernon Hills) 6-2, 6-2; Fletcher Koehrsen/Carsten Boast (Metamora) d. Teddy Evans/Phillip Piscopo (Benet Acad.) 6-3, 6-3; Pete Harvey/Grant Sarnowski (Sacred Heart-Griffin) d. John Steward/Nick Jacobson (Belvidere North) 6-3, 6-4; Kendal Seymore/Jonathan Wuyan (Chicago Latin) d. Nico Halter/Mike Prabhu (Fenwick) 6-2, default inj.; Connor Pivnicka/Sam Reckamp (Woodstock Marian) d. Trace Hefner/Jack Pierre (North Shore Country Day) 6-3, 6-4; Zack Tennenhouse/Ben Luebkemann (Chatham Glenwood) d. Avery Dunker/Mick Haverland (Geneseo) 6-0, 6-2; Connor Kaniewski/Ben Mitchell (Chicago Latin) d. Jon Claywell/Daniel McCluskey (Alton Marquette) 2-6, 6-3, 6-2; Joe Andrews/Jeff Andrews (Fenton) d. Johan Olsen/Ethan Greenfield (Metamora) 4-6, 7-6 (5), 6-2; Steven Chacko/David Wu (Dunlap) d. Nick Gattuso/Jack Aiello (St. Viator) 6-0, 6-0; Danny McGuigan/Casey Schrader (Benet Acad.) d. Andrew Lu/Connor Splingaire (Wauconda) 6-1, 6-2; Ajay Chopra/James Dill (Chicago (Univ. High) d. Sean Froidcouer/Brendan Grigg (Triad) 6-2, 6-2; Drake Blackwell/Trevor Davis (Jersey) d. Cole Guillaume/Harsha Namburi (Vernon Hills) 6-3, 6-2; Josh Friesen/Carter Burk (Normal Univ. High) d. Noah Pals/Alex Probst (Teutopolis) 6-0, 6-0.

*